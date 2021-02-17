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Отруєння семикласниць "Дротаверином" у Боярці: Прокуратура почала кримінальне провадження щодо доведення до самогубства

Новини Цензор.НЕТ Події

Отруєння семикласниць

За фактом отруєння двох школярок у Боярці на Київщині розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюватимуть ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Наразі розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на повне та об'єктивне дослідження всіх обставин трагічної події", - сказано в повідомленні прокуратури.

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Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.
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Топ коментарі
+10
Дві дуринди...
Невже батьки не пояснювали, що ліки допомагають лише в малих дозах.
А від великих можна і померти.
Пхають до рота все, що в соцмережах покажуть.
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17.02.2021 18:46
+7
Не треба виставляти своє неуцтво назагал.
По-перше, це не заборонені ліки і вони мали право їх придбати, тим більше, що вони застосовуються під час менструальних болей.
По-друге, самовбитись можна і простою водою, якщо випити літрів 6, не кажучи вже про інші доступні побутові речі.
По-третє, смерть від спазмолітик
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17.02.2021 19:33
+6
Синий кит
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17.02.2021 18:56
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Дві дуринди...
Невже батьки не пояснювали, що ліки допомагають лише в малих дозах.
А від великих можна і померти.
Пхають до рота все, що в соцмережах покажуть.
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17.02.2021 18:46 Відповісти
Ще і в академічному ліцеї навчаються Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства - Цензор.НЕТ 846
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17.02.2021 18:47 Відповісти
Очевидно самогубство. Навіть в інструкції написано, що передозування може призвести до зупинки серця.
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17.02.2021 19:28 Відповісти
Для ішаків. Відро дротаверіну ніяк не підбурить на самогубство. Відро дротаверіну може викликати тілько срачку.
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17.02.2021 20:23 Відповісти
Передозування.
Симптоми: при значному передозуванні дротаверину спостерігалися порушення серцевого ритму та провідності, у тому числі повна блокада пучка Гіса та зупинка серця, які можуть бути летальними.
При передозуванні пацієнт повинен знаходитися під ретельним спостереженням лікаря та отримувати симптоматичне лікування, включаючи викликання блювання та/або промивання шлунка.
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17.02.2021 20:44 Відповісти
Та шо-то непонятное. Только сейчас на УКРНЕТе прочитал, что сегодня в Киеве- седьмой(!), с начала года, случай прыжка с высоты девочки -подростка. Помнится, с подобным массовым уже сталкивались, какая-то мерзота призывала к суициду. Вот название запамятовал.
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17.02.2021 18:49 Відповісти
Синий кит
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17.02.2021 18:56 Відповісти
Точно! Именно эта мерзота. Можэ и сейчас нечто подобное???
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17.02.2021 18:58 Відповісти
о тлетворном влиянии соцсетей давно известно.но как можно принять 40 таблеток?
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17.02.2021 18:51 Відповісти
Естественный отбор. Если бучучи уже в 7ом классе не хватает ума думать башкой...!!
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17.02.2021 18:51 Відповісти
У тебя и сейчас мозгов нет. Дети погибли, а ты чушь несёшь
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17.02.2021 18:54 Відповісти
какие дети это вы простите ахинею несете девушка становиться женщиной после начала менструаций уже не ребенок.... а взрослый человек или по вашему включая способность забеременеть и родить ребенка с 11 лет давая роскошные формы что по внешним параметрам эти дети на 20 летних тянут ПРИРОДА И БОГ просто от скуки ради нет...все продумано.... таки да согласен думать надо бошкой и ВСЕГДА... любое лекарство при правильной дозировке лекарство а при высоких яд.... и хотя бы прочитать вкладыш инструкцию... что есть в каждой коробочке Дротаверина она же НОШПА.. а там написано для чего препарат при каких симптомах какая дозировка как пить до или после еды или во время еды по возрасту ограничения по сопутствующим болезням и состоянием побочные действий передозировка отравление или реакция организма на прием препарата допустимые отклонения и угрожающие жизни и здоровью а эти прости Господи дурепы хав 40 разом таблеток ну ну коллапс злокачественная гипотония резкое снижение пульсации после дикой тахикардии... апноэ утрата сознания и так далее... так что не пишите галиматью..
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17.02.2021 19:10 Відповісти
Школа, родители должны больше внимания уделять детям, объяснять про те же лекарства, про наркотики, про остальные опасности . Но говорить, что семиклассницы-взрослые, это, простите, чушь. В седьмом классе учатся дети 12-13 лет. На сколько бы они внешне не 'тянули' - это дети. Даже дискутировать на эту тему нет смысла.
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17.02.2021 19:30 Відповісти
вот вот потом дети в 17 лет 18 20 25 30 45 55 и все дети.. вот вот....
А оправдывать -дебильность -дебильностью- это таки да по- дебильному....
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17.02.2021 19:40 Відповісти
Все он правильно говорит, естественный отбор. Дарвин аплодирует стоя. Я в 7ом классе не был отличником, но понимал что опасно пить и есть незнакомые прекурсоры. Мне и родители особых внушений не делали, сам понимал. Генофонд уже дырявый, люди отупели за 20 лет, и все потому что умные никому не нудны, ими сложно командовать и они создают проблемы.
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17.02.2021 19:43 Відповісти
Действует преступная группа, которая манипулирует детьми, доводит их до самоубийства или опасных экспериментов со своим здоровьем. А вы здесь рассказываете про дарвина , реально он к вам имеет прямое отношение . Самый главный бич современности- это жестокость, апатия, безразличиями чужому горю. Погибла девочка, а вы тут с умным видом рассуждаете об естественном отборе. Такие все правильные, никогда не совершавшие ошибок, всегда вовремя платящие за квартиру. Ненавижу таких , если честно
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17.02.2021 19:56 Відповісти
Никто никому не сочувтвует по простой причне, наше сочувствие распространяеся лишь на тех кого мы знаем. Человечество пока не в силах преодолеть этот простой барьер. По вашим словам виноваты органы власти, которые не смогли защитить детей от влияния всяких отстойный средств информации. Разве нет?
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17.02.2021 20:11 Відповісти
Ещё две девочки отравились.Уже есть на Цензоре позже . Давайте начинайте про 'естественный отбор'. Никто не требует от вас быть Иисусом, который любит ближнего, но есть какие-то моральные нормы , когда гибнут дети или на грани этого, нельзя становиться в позу мистера очевидность
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17.02.2021 20:17 Відповісти
нет мозга - вот и отравились, как раз все очевидно.
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17.02.2021 20:53 Відповісти
Вспомните себя в их возрасте. Или вы сразу стали 40 летним , умудрённым опытом мужчиной/ женщиной?
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17.02.2021 22:02 Відповісти
Мои дети почему то не занимаются какой то херней, хоть они уже старше, но я попросту ограничил доступ к этим сраным ютубам, инстаграмам тиктокам. Мне говорили, я своих детей гноблю, а мне пофигу. Перебесились и нормально учатся, не занимаются херней ради самоутверждения в обществе. Лично у меня нет сил сочувствовать всем и пропускать все сквозь себя, нервы и так на пределе. Мне дураков не жаль.
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17.02.2021 21:06 Відповісти
Звучит грубо, но вы правы
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17.02.2021 18:57 Відповісти
И кого хотят привлечь? Пиксели в интернете?
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17.02.2021 19:13 Відповісти
Синего кита арестовали же, Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства - Цензор.НЕТ 9594
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17.02.2021 19:27 Відповісти
Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства - Цензор.НЕТ 6646
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17.02.2021 19:13 Відповісти
Опять Тик-Ток... Там зомбируют детей что ли.
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17.02.2021 19:29 Відповісти
Глядя на рекламу тиктока по телеку, я понял одно. Что раньше, я догадывался о количествах идиотов, а теперь они сами сами себе посчитали и показали все. Все ради денег и славы.
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17.02.2021 19:47 Відповісти
Ту аптекарку треба під суд віддати. Як можна продати дитям спазмолитик?! Любий студент медвишу знає, що дротаверин при передозуванні сильно понижає тиск, що веде до смерті.
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17.02.2021 19:14 Відповісти
Не треба виставляти своє неуцтво назагал.
По-перше, це не заборонені ліки і вони мали право їх придбати, тим більше, що вони застосовуються під час менструальних болей.
По-друге, самовбитись можна і простою водою, якщо випити літрів 6, не кажучи вже про інші доступні побутові речі.
По-третє, смерть від спазмолітик
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17.02.2021 19:33 Відповісти
...По-третє, смерть від спазмолітиків настає через порушення електропровідності серця, а не через зниження тиску.
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17.02.2021 19:34 Відповісти
Дротаверин продается без рецепта. Если врач скажет принимать по 1 таблетке 3 раза в день в течении месяца, то это 90 таблеток. Они купили 80. Что должны были заподозрить в аптеке?

Предположим неполная семья, матери плохо, она лежит дома и попросила единственную дочь ( и возможно единственную родственницу) зайти в аптеку и купить ей месячный курс безрецептурных таблеток. Были ли когда-либо прецеденты попыток самоубийства с помощью анальгина, аспирина, но-шпы или активированного угля, вообще и удачные в частности?
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17.02.2021 19:54 Відповісти
мне кажется, это технологии. Руководители групп смерти сами откуда-то получают задания и тестируют их на детях. Запретить бы Тик-Ток. Он реально опасен. При чем сами китайцы ведь тщательно контролируют свой интернет. Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: Прокуратура начала уголовное производство по доведению до самоубийства - Цензор.НЕТ 1322
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17.02.2021 19:32 Відповісти
Тик-Ток китайский ресурс, если кто не знает.
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17.02.2021 19:33 Відповісти
Опять не пишут с какой целью.... С призывом попробовать препарат.... зачем, смысл ???????
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17.02.2021 19:33 Відповісти
Лучше бы они наркотой баловались
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17.02.2021 19:58 Відповісти
Да уж,кто то из последних сил борется за жизнь и страдает,как 10летний мальчик который хотел стать полицейским но у него 4 я стадия рака,а кто то не имея мозгов укорачивает себе жизнь.
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17.02.2021 20:04 Відповісти
на одну дебилку в мире меньше
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17.02.2021 20:08 Відповісти
Зара ці дібіли но-шпу заборонять...
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17.02.2021 20:16 Відповісти
 
 