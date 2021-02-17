Отруєння семикласниць "Дротаверином" у Боярці: Прокуратура почала кримінальне провадження щодо доведення до самогубства
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За фактом отруєння двох школярок у Боярці на Київщині розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.
Процесуальне керівництво у провадженні здійснюватимуть ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Наразі розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на повне та об'єктивне дослідження всіх обставин трагічної події", - сказано в повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.
Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.
Будь ласка, зачекайте...
Невже батьки не пояснювали, що ліки допомагають лише в малих дозах.
А від великих можна і померти.
Пхають до рота все, що в соцмережах покажуть.
Симптоми: при значному передозуванні дротаверину спостерігалися порушення серцевого ритму та провідності, у тому числі повна блокада пучка Гіса та зупинка серця, які можуть бути летальними.
При передозуванні пацієнт повинен знаходитися під ретельним спостереженням лікаря та отримувати симптоматичне лікування, включаючи викликання блювання та/або промивання шлунка.
А оправдывать -дебильность -дебильностью- это таки да по- дебильному....
По-перше, це не заборонені ліки і вони мали право їх придбати, тим більше, що вони застосовуються під час менструальних болей.
По-друге, самовбитись можна і простою водою, якщо випити літрів 6, не кажучи вже про інші доступні побутові речі.
По-третє, смерть від спазмолітик
Предположим неполная семья, матери плохо, она лежит дома и попросила единственную дочь ( и возможно единственную родственницу) зайти в аптеку и купить ей месячный курс безрецептурных таблеток. Были ли когда-либо прецеденты попыток самоубийства с помощью анальгина, аспирина, но-шпы или активированного угля, вообще и удачные в частности?