Кравчук о переговорах в ТКГ: "Ситуация в тупике, заблокирована Россией"
Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия не хочет мира на Донбассе и блокирует переговоры в ТКГ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Ситуация движется по кругу, никаких конструктивных предложений со стороны России нет. Она продолжает занимать странную позицию. РФ считает, что выполняет какую-то странную функцию, а именно, что она наблюдатель. Хотя никто ей таких поручений, таких полномочий не давал. Поэтому если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - отметил Кравчук.
Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в продвижении переговорного процесса.
"Наша делегация сейчас думает над тем, какие возможно внести предложения на базе тех договоренностей, которые есть, но, к сожалению, продвижения вперед нет, поэтому будем говорить как есть: ситуация в тупике, заблокирована Россией. Россия не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она является сегодня, а может другой, но не лучше", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.
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При этом реально радикальные партии в сумме не набирают и 3%.
Не виконує- хай валить геть.
то ли он и правда думает, шо открывает всем то, шо никто не знал...
бери люсю аристотеля и выходите уже из тупика - деревья там посажайте,
бульвар Шевченко в Киеве подметите - хоть какая то от вас польза будет.
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU В тридцать с чем-то давний год
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Собрались в путь смельчаки -
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Стала им тесна земля.
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Их корабль плыл в рань
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU На синеву и солнца луч -
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Чудо то из чудес.
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU И уж ночь гонит день,
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Пряча в трюмах, там где тень,
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Храбрецов, таких что "ах"
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Много-много долгих лет
О-о, жители землиУкраина,
Услышьте предупреждение,
Провидец сказал,
Берегитесь, гроза надвигается,
Слушайте мудреца.
Мне снилось, что с лестницы, освещённой луной,
Простирая руки над огромной толпой,
Человек возопил о зачерствелых душах
И ледяных сердцах, лишённых милосердия.
Я заметил страх во взглядах стариков,
Надежды юности потревожены в могилах.
«Не вижу света», - он произнёс, -
«Так безжизненны все лица смертных».
О-о, жители земли,
Услышьте предупреждение,
Пророк сказал,
Ибо скоро опустится холодная мгла,
Она придёт по вашей вине.
О-о, дети мира,
Пробудитесь к новой жизни,
Я протягиваю вам руку.
Летите, отыщите оливковую ветвь,
Вернитесь белым голубем.
Он описывал смерть как густой белый туман,
Что забирает брошенного, нелюбимого ребёнка.
Поздно, слишком поздно несчастные бегут,
Жить царям зверей осталось считанные дни.
Сын отдалился от материнской любви,
Обручён с собственной жаждой наживы.
Земля содрогнётся, расколется надвое,
И смерть достанется вам в приданое.
О-о, жители земли,
Услышьте предупреждение, провидец сказал.
Те же, кто внимает моим словам,
Слушайте верный план.
О-о - и пара за парой, людской зверинец,
Они поспешат,
дабы укрыться
дабы укрыться
от дождя.
Спасайте свою жизнь!
Кто не внемлет мне, пусть ваши богатства заставят вас
Дрожать за свою жизнь.
Не избежите вы геенны огненной,
Когда смерть настигнет вас.
Да пошлёт вам Бог искупление,
Да воцарится мир среди вас.
О-о, дети мира,
В любви спасение, я протягиваю вам руку.
Видение исчезает, голос говорит:
«Слушайте безумца!»
Но страшно мне, и я не решаюсь
Смеяться над безумцем.
А стоит 2300гр - во деньги дерёт сепарня
Тепер катастрофічно не вистачає часу на створення коаліції для чинення тиску і примушення до миру.
Раша у свою чергу розповсюджує фейки про наступальні військові операції з боку ВСУ!!!!!
А дипкорпус мовчить начебто це їх не стосується... та воно й дійсно так - в нас дипкорпус це Єрмак.