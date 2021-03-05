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Кравчук о переговорах в ТКГ: "Ситуация в тупике, заблокирована Россией"

Кравчук о переговорах в ТКГ:

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия не хочет мира на Донбассе и блокирует переговоры в ТКГ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Ситуация движется по кругу, никаких конструктивных предложений со стороны России нет. Она продолжает занимать странную позицию. РФ считает, что выполняет какую-то странную функцию, а именно, что она наблюдатель. Хотя никто ей таких поручений, таких полномочий не давал. Поэтому если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в продвижении переговорного процесса.

Читайте также: Украина должна быть в НАТО. Другого варианта у нас нет, - Кравчук

"Наша делегация сейчас думает над тем, какие возможно внести предложения на базе тех договоренностей, которые есть, но, к сожалению, продвижения вперед нет, поэтому будем говорить как есть: ситуация в тупике, заблокирована Россией. Россия не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она является сегодня, а может другой, но не лучше", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (95418) Трехсторонняя контактная группа (842)


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https://uainfo.org/blognews/1614969108-ukraintsy-schitayut-chto-s-kazhdym-novym-prezidentom-zhizn.html Украинцы считают, что с каждым новым президентом жизнь в стране становится хуже - опрос

Кравчук о переговорах в ТКГ: "Ситуация в тупике, заблокирована Россией" - Цензор.НЕТ 276
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05.03.2021 21:01
+6
Когда отдавал яо не думал об этом комуняка?Все без исключения президенты Украины виноваты,что оставили Украину один на один с парашей без экономики и армии.
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05.03.2021 21:06
+6
Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією" - Цензор.НЕТ 8030
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05.03.2021 21:28
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https://uainfo.org/blognews/1614969108-ukraintsy-schitayut-chto-s-kazhdym-novym-prezidentom-zhizn.html Украинцы считают, что с каждым новым президентом жизнь в стране становится хуже - опрос

Кравчук о переговорах в ТКГ: "Ситуация в тупике, заблокирована Россией" - Цензор.НЕТ 276
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05.03.2021 21:01 Ответить
Хуже не будет !!!
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05.03.2021 21:30 Ответить
Якуневича бы ещё... и полная картина тридцатилетнего пи@деца.
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05.03.2021 21:33 Ответить
Плачешь за Сталиным?
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05.03.2021 22:28 Ответить
Мне ближе Пиночет.
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05.03.2021 22:45 Ответить
Ой та знаю я вас... Все типо хотят массовых растрелов а голосуют за клоунов-популистов на поводке у олигархов.
При этом реально радикальные партии в сумме не набирают и 3%.
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06.03.2021 09:41 Ответить
Їх усіх треба посадити. Кожного за своє.
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06.03.2021 08:44 Ответить
Леня завязівай каждій день талдічить одно и тоже, сомневаюсь что на форуме есть 87 летние.
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05.03.2021 21:01 Ответить
ситуация видимо ухудшается
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05.03.2021 21:03 Ответить
Та да! Порошенко не дрімає! Напевне це він прищемив дверима пальці Кравчука! 😁 А що там каже про таку метаморфозу "Я ваш вирок", чи вірніше Янелох?
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05.03.2021 21:29 Ответить
Пора прекращать эту маструбацию. Для России есть только ее вариант.Для нас должен быть немецкий. Стена и болт туда. Пусть Путя содержит. Но на один обстрел должно быть десять.
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05.03.2021 21:03 Ответить
Когда отдавал яо не думал об этом комуняка?Все без исключения президенты Украины виноваты,что оставили Украину один на один с парашей без экономики и армии.
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05.03.2021 21:06 Ответить
Продажные уки.
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05.03.2021 21:08 Ответить
ПРетялет старый лис. Как пошли серьезные столкновения сразу сменил пластинку.
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05.03.2021 21:10 Ответить
комуняцько-рьіговська шпана(((
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05.03.2021 21:11 Ответить
та бросьте вы этот ткг! Украина на него уже больше чем на войну денег потратила! давайте уже или воевать или стену строить! надоел этот анонизм....
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05.03.2021 21:14 Ответить
На счет стены до Яценюка, он спец.
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05.03.2021 21:15 Ответить
не иронизируй Ринат, стена и ров с крокодилами название чисто условное. имеется ввиду демилитаризованая зона на дальность прямого выстрела из стрелкового оружия, минные поля , противотанковые заграждения, доты, дзоты, гнезда и т.д короче как между двумя Кореями. ну иконечно закрытие всех кпвв и никаких сношений с чудесным краем кормильцев всея Украины. теперь понял?
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05.03.2021 21:21 Ответить
Понял, только вряд ли власть на это пойдет.
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05.03.2021 21:24 Ответить
ну тогда воевать и отвоевывать свою территорию а не сопли жевать... я думаю что если гавнокомандующий сам не решается его наши стратегические партнеры вдохновлять на подвиги начнут. видишь уже с каломыйского что то началось далее расследование Белингкэта по вагнеровцам, и т.д. главное чтобы лёд тронулся......
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05.03.2021 21:45 Ответить
хлопці, я шось вас всіх взагалі не розумію! воювати ви не хочете, мур з лугандоном будувати не хочете..... а шо ви хочете? з кравчучкою анонізмом у Мінську займатися? якісь українці не решучі пішли! чи ви євреї? ну раз це так то зрозуміло! але договорняки з путлєром щось не проходять....
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05.03.2021 22:27 Ответить
Зеленський перед виборами обіцяв розсмішити ***** і припинити війну.
Не виконує- хай валить геть.
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05.03.2021 21:15 Ответить
Порох теж, ти що забув.
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05.03.2021 21:16 Ответить
Порох намагався. Але РФ напряму ввела війська.
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05.03.2021 21:23 Ответить
Намагався хто він, якби не добробати, України вже не було.
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05.03.2021 21:26 Ответить
А ти видно воював в добробатах? звідкіля в тебе такий геніальний висновок ? а ти не сильно борзий уклоніст що взявся за приниження ролі ЗСУ?
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05.03.2021 21:43 Ответить
Хто воював, вони пороха не прославляють.
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05.03.2021 21:51 Ответить
ну ти і довбень!
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05.03.2021 21:54 Ответить
Знайди хоч одного адекватного, хто воював, і був за пороха. Вони воювали за Україну, за тебе за мене, за всіх інших українців, а не за цього покидька, який "Цілую, обнімаю *****".
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05.03.2021 21:59 Ответить
застаріла методичка. наклепи караються. наприклад генерал Заброцький. Андрій Дзиндзя..... 90 процентів моїх підлеглих з батальйону.
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05.03.2021 22:05 Ответить
Ти хочеш сказати, що ти в "Азові" воював. Я цей батальйон поважаю, за донецький аеропорт вони воювали.
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05.03.2021 22:10 Ответить
Зрозумів, що ти ніде не воював. Далі з тобою розмову закінчено. На добраніч.
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05.03.2021 22:18 Ответить
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05.03.2021 22:24 Ответить
я жутко извиняюсь, шо встриваю в вашу беседу, но хотел уточнить, когда выборы были президентские - сколько армия дала голосов за Порошенко ?
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06.03.2021 02:33 Ответить
я не знаю.
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06.03.2021 08:47 Ответить
не підгорай. все знайду
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05.03.2021 21:53 Ответить
Можеш не шукати, в твоїй расейській ********* ії немає.
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05.03.2021 21:55 Ответить
молодець що знаєш. але мені це не цікаво.
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05.03.2021 21:58 Ответить
цікаво почути де ти було. а то про мене та про мене... а такого як ти не знаємо.
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05.03.2021 22:08 Ответить
Я за приниження пороха, тут хтось каже, що завдяки нього зупинили рашку.
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05.03.2021 21:47 Ответить
Насамперед ти принизив себе і свою родину. за країну вже мовчу. ти звичайний принижень.
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05.03.2021 21:51 Ответить
Порох це не моя родина, якщо твоя, то вибач.
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05.03.2021 21:53 Ответить
та я бачу що Україна також не твоя країна.
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05.03.2021 21:57 Ответить
я і так бачу що ти дурненьке. мі і не відповідати. і це не образа. це факт.
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05.03.2021 22:02 Ответить
я не знаю що ти собі вигадав. а дурень ти. і можу це легенько довести
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05.03.2021 22:10 Ответить
сепарские твитторы скулят, что сегодня 3х сепаров зажмурили ..
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05.03.2021 21:17 Ответить
нeпонятно, то ли льоня прозрел тока шо, то ли ето оправдуха такая,
то ли он и правда думает, шо открывает всем то, шо никто не знал...
бери люсю аристотеля и выходите уже из тупика - деревья там посажайте,
бульвар Шевченко в Киеве подметите - хоть какая то от вас польза будет.
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05.03.2021 21:19 Ответить
под песенку (тыць по синему шрифту):

https://youtu.be/kE8kGMfXaFU В тридцать с чем-то давний год
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Собрались в путь смельчаки -
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Стала им тесна земля.
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Их корабль плыл в рань
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU На синеву и солнца луч -
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Чудо то из чудес.
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU И уж ночь гонит день,
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Пряча в трюмах, там где тень,
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Храбрецов, таких что "ах"
https://youtu.be/kE8kGMfXaFU Много-много долгих лет
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05.03.2021 21:32 Ответить
в нагрузку: https://youtu.be/HzdjMLKKdgk The Prophets Song ....
О-о, жители землиУкраина,
Услышьте предупреждение,
Провидец сказал,
Берегитесь, гроза надвигается,
Слушайте мудреца.

Мне снилось, что с лестницы, освещённой луной,
Простирая руки над огромной толпой,
Человек возопил о зачерствелых душах
И ледяных сердцах, лишённых милосердия.
Я заметил страх во взглядах стариков,
Надежды юности потревожены в могилах.
«Не вижу света», - он произнёс, -
«Так безжизненны все лица смертных».

О-о, жители земли,
Услышьте предупреждение,
Пророк сказал,
Ибо скоро опустится холодная мгла,
Она придёт по вашей вине.

О-о, дети мира,
Пробудитесь к новой жизни,
Я протягиваю вам руку.
Летите, отыщите оливковую ветвь,
Вернитесь белым голубем.

Он описывал смерть как густой белый туман,
Что забирает брошенного, нелюбимого ребёнка.
Поздно, слишком поздно несчастные бегут,
Жить царям зверей осталось считанные дни.
Сын отдалился от материнской любви,
Обручён с собственной жаждой наживы.
Земля содрогнётся, расколется надвое,
И смерть достанется вам в приданое.

О-о, жители земли,
Услышьте предупреждение, провидец сказал.
Те же, кто внимает моим словам,
Слушайте верный план.

О-о - и пара за парой, людской зверинец,
Они поспешат,
дабы укрыться
дабы укрыться
от дождя.

Спасайте свою жизнь!
Кто не внемлет мне, пусть ваши богатства заставят вас
Дрожать за свою жизнь.
Не избежите вы геенны огненной,
Когда смерть настигнет вас.

Да пошлёт вам Бог искупление,
Да воцарится мир среди вас.

О-о, дети мира,
В любви спасение, я протягиваю вам руку.
Видение исчезает, голос говорит:
«Слушайте безумца!»

Но страшно мне, и я не решаюсь
Смеяться над безумцем.
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05.03.2021 21:37 Ответить
Як по маслу?
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05.03.2021 21:24 Ответить
будеш? чи в тебе грошей на якісну продукцію не має?

Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією" - Цензор.НЕТ 5873
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05.03.2021 21:48 Ответить
Шо то за сурогат на фото, а згадав це комбінований жир.
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05.03.2021 21:50 Ответить
а скільки тобі рочків ?
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05.03.2021 21:56 Ответить
А шо это на компе реклама засветилась « поездки через Россию, Донецк- изюм- чугуев- Харьков».? Шо это за бред ?
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05.03.2021 21:22 Ответить
Что правда? От же ссуки!
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05.03.2021 21:33 Ответить
autobus. com. ua - Просто безобразие
А стоит 2300гр - во деньги дерёт сепарня
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05.03.2021 21:51 Ответить
так звалили ж баригу, вже майже 2 роки як...Щось пішло не так, Макарович?
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05.03.2021 21:23 Ответить
А как дышал! И выборы в марте и они же братья, що сталося Леонід? Невже коломойша підвів?
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05.03.2021 21:25 Ответить
Агент кремля в США лишился должности п'резидента.
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05.03.2021 21:34 Ответить
Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією" - Цензор.НЕТ 8030
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05.03.2021 21:28 Ответить
Кравчук про переговори в ТКГ: "Ситуація в глухому куті, заблокована Росією" - Цензор.НЕТ 1048
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05.03.2021 22:00 Ответить
ну заблокированно Рачкой, и хрен та ту Рачку, пускай блокирует, санкции ани животворящие, бу глядеть как Рачка с кален на спину грохнется.
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05.03.2021 22:41 Ответить
Менше треба було в очко заглядати.
Тепер катастрофічно не вистачає часу на створення коаліції для чинення тиску і примушення до миру.
Раша у свою чергу розповсюджує фейки про наступальні військові операції з боку ВСУ!!!!!
А дипкорпус мовчить начебто це їх не стосується... та воно й дійсно так - в нас дипкорпус це Єрмак.
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05.03.2021 23:16 Ответить
Замість того щоб просувати нові підходи , старий сов"єтский нафталін разом з ZeEndом 2 роки гальмував реальні справи .... то раззброївся майже до "0 " , а потім мир шукають в очах путлера ..... вкотре обісрались комуняки ....
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06.03.2021 08:32 Ответить
Нарешті.Це давно треба було зробити, та Зе-команда ПОБЛАЖЛИВО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ОПЗЖ-МЕРТВЕЧУКА ЩО НЕ ПРИЗНАЮТЬ ФАКТУ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ . ДЕ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТУ АГРЕСІЇ РФ ДЕ Ж ДЕПУТАТИ -ПАТРІОТИ
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06.03.2021 10:31 Ответить
 
 