Кравчук о переговорах в ТКГ: "Ситуация в тупике, заблокирована Россией"

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия не хочет мира на Донбассе и блокирует переговоры в ТКГ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Ситуация движется по кругу, никаких конструктивных предложений со стороны России нет. Она продолжает занимать странную позицию. РФ считает, что выполняет какую-то странную функцию, а именно, что она наблюдатель. Хотя никто ей таких поручений, таких полномочий не давал. Поэтому если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в продвижении переговорного процесса.

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"Наша делегация сейчас думает над тем, какие возможно внести предложения на базе тех договоренностей, которые есть, но, к сожалению, продвижения вперед нет, поэтому будем говорить как есть: ситуация в тупике, заблокирована Россией. Россия не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она является сегодня, а может другой, но не лучше", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.