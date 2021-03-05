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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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COVID-вакцинацию планируют проводить на КПВВ с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции

COVID-вакцинацию планируют проводить на КПВВ с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции

На КПВВ, расположенных на административной границе с оккупированным Крымом планируют проводить вакцинацию от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко в программе "На самом деле: Крым" телеканала "Дом".

"Уже работаем над этим. В частности, работает Херсонская облгосадминистрация, у нее есть соответствующие инструкции от правительства", - сказал Яременко.

По его словам, при организации этого процесса главное соблюсти баланс - между количеством людей, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), и нагрузкой на специалистов, которые будут проводить вакцинацию.

"Сейчас динамика пересечения КПВВ крайне скудна, будем откровенны. Где-то в среднем мы говорим о 450 пересечений в день. Через все три наши КПВВ -" Чонгар "," Каланчак "и" Чаплинка ", расположенных на админкордони с Крымом", - пояснил замминистра.

Яременко заверил, что министерство со своей стороны сделает все от него зависящее, "чтобы обеспечить там процесс вакцинации в разумных пределах".

"Мы не можем держать там людей круглосуточно, к сожалению. Но в разумных пределах, чтобы действительно люди могли сделать прививку и получить все другие услуги, можем", - отметил он.

Также читайте: От COVID-19 в зоне проведения ООС вакцинировали уже 1030 военнослужащих, из них 147 медиков, - штаб ООС

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+6
Там надо тест на ватность проводить, а не вакцинацию.
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05.03.2021 21:22
+3
Шо на Донбассе, шо в Крыму, им 7 лет жопу в лицо тычут, а они эту жопу - аж взасос...
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05.03.2021 21:32
+2
По украинским паспортам ?
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05.03.2021 21:26
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Правила форума Совет форумчан
Там надо тест на ватность проводить, а не вакцинацию.
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05.03.2021 21:22 Ответить
Ну сколько это может продолжаться?
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05.03.2021 21:45 Ответить
Что именно?
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05.03.2021 22:05 Ответить
По украинским паспортам ?
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05.03.2021 21:26 Ответить
А там у всех или почти у всех украинские паспорта
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05.03.2021 21:42 Ответить
а еще у них есть атличная своя вакцина "спутник" от отечественного производителя и без ГМО, так шо на здоровье
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06.03.2021 00:16 Ответить
Шо на Донбассе, шо в Крыму, им 7 лет жопу в лицо тычут, а они эту жопу - аж взасос...
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05.03.2021 21:32 Ответить
За чей счет банкет за счет казні
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05.03.2021 21:36 Ответить
Крысчанам воды и хлеба ненадо, им рюзький мир подавай.
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05.03.2021 21:37 Ответить
COVID-вакцинацію планують проводити на КПВВ з окупованим Кримом, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9682
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05.03.2021 21:41 Ответить
Файзер одобрена в 42 странах мира.
Спутник V - в 45
AstraZeneca - в 49
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05.03.2021 21:45 Ответить
у всех разные требования к вакцине - кому и кобыла невеста
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05.03.2021 21:47 Ответить
Не пиши бред-спутник одобрили может в Африке
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05.03.2021 21:49 Ответить
Да уже на всех континентах кроме Австралии и Антарктиды.
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05.03.2021 22:00 Ответить
1. Спутник Ви не прошёл третью стадию испытаний.
2. Российские власти заменили третью стадию испытаний массовой вакцинацией.
3. Учёт осложнений/летальных случаев не ведётся.
4. В Венгрии (стране ЕС), начавшей вакцинацию Спутником Ви, не найти информацию про побочные эффекты и летальные случаи. Статистика - 100% положительная, а это невозможно априори. Вывод один - есть секретные соглашения на поставки, которые обязывают покупателя обеспечивать положительный фон вакцинации данной вакциной, и манипулировать статистикой о побочных эффектах.
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05.03.2021 22:11 Ответить
Третья фаза испытаний в РФ завершена 24 ноября. Так же проводились испытания в Индии, ОАЭ, Венесуэле, Белоруссии (что впрочем для вас - не очень убедительно). И отдельные испытания провёл журнал The Lancet (исследовалась реакция у 19 866 человек, и выложен подробнейший отчёт (на группу - 3 смерти у привитых, одна - у получивших плацебо. Из привитых, 2 от коронавируса, и одна из за травмы позвоночника. У не привитых - от инсульта)


Таки ни у одной из 16 стран где уже делают ею прививки, невозможно найти? (если вам данные исследования Lancet - кажутся недостоверными?)
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05.03.2021 22:32 Ответить
все испытания курировались ФСБ и вами лично ?
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06.03.2021 00:18 Ответить
Ну журнал The Lancet - вообще то английско - голландский. Основан в 1823 году. Сложно заподозрить его в курировании ФСБ.
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06.03.2021 00:28 Ответить
И куда же вы с этим прокси-аккаунтом пропали?
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06.03.2021 23:11 Ответить
https://mobile.twitter.com/UkrPereiro
https://mobile.twitter.com/UkrPereiro

Пан Цефтріаксон

@UkrPereiro


*****!
Працюю у лікарні - центрі боротьби з коронавірусною інфекцією.
Діалог з керівництвом:
- Коли вакцинація?
- А ви не в списках.
- ! Чому?
- Ви не контпктуєте з хворими.
- Так я їх оперую, к мене у відделенні їх повно, перев'язки тощо...
- Ніт, наступного разу.
Нє положєно
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05.03.2021 22:33 Ответить
А не пробовали сразу своим желающим сделать, а не тратить на тех, кому и спутник V сгодится?
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06.03.2021 00:07 Ответить
 
 