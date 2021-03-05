COVID-вакцинацию планируют проводить на КПВВ с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции
На КПВВ, расположенных на административной границе с оккупированным Крымом планируют проводить вакцинацию от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко в программе "На самом деле: Крым" телеканала "Дом".
"Уже работаем над этим. В частности, работает Херсонская облгосадминистрация, у нее есть соответствующие инструкции от правительства", - сказал Яременко.
По его словам, при организации этого процесса главное соблюсти баланс - между количеством людей, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), и нагрузкой на специалистов, которые будут проводить вакцинацию.
"Сейчас динамика пересечения КПВВ крайне скудна, будем откровенны. Где-то в среднем мы говорим о 450 пересечений в день. Через все три наши КПВВ -" Чонгар "," Каланчак "и" Чаплинка ", расположенных на админкордони с Крымом", - пояснил замминистра.
Яременко заверил, что министерство со своей стороны сделает все от него зависящее, "чтобы обеспечить там процесс вакцинации в разумных пределах".
"Мы не можем держать там людей круглосуточно, к сожалению. Но в разумных пределах, чтобы действительно люди могли сделать прививку и получить все другие услуги, можем", - отметил он.
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Спутник V - в 45
AstraZeneca - в 49
2. Российские власти заменили третью стадию испытаний массовой вакцинацией.
3. Учёт осложнений/летальных случаев не ведётся.
4. В Венгрии (стране ЕС), начавшей вакцинацию Спутником Ви, не найти информацию про побочные эффекты и летальные случаи. Статистика - 100% положительная, а это невозможно априори. Вывод один - есть секретные соглашения на поставки, которые обязывают покупателя обеспечивать положительный фон вакцинации данной вакциной, и манипулировать статистикой о побочных эффектах.
Таки ни у одной из 16 стран где уже делают ею прививки, невозможно найти? (если вам данные исследования Lancet - кажутся недостоверными?)
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Пан Цефтріаксон
@UkrPereiro
*****!
Працюю у лікарні - центрі боротьби з коронавірусною інфекцією.
Діалог з керівництвом:
- Коли вакцинація?
- А ви не в списках.
- ! Чому?
- Ви не контпктуєте з хворими.
- Так я їх оперую, к мене у відделенні їх повно, перев'язки тощо...
- Ніт, наступного разу.
Нє положєно