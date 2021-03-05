COVID-вакцинацию планируют проводить на КПВВ с оккупированным Крымом, - Минреинтеграции

На КПВВ, расположенных на административной границе с оккупированным Крымом планируют проводить вакцинацию от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко в программе "На самом деле: Крым" телеканала "Дом".

"Уже работаем над этим. В частности, работает Херсонская облгосадминистрация, у нее есть соответствующие инструкции от правительства", - сказал Яременко.

По его словам, при организации этого процесса главное соблюсти баланс - между количеством людей, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), и нагрузкой на специалистов, которые будут проводить вакцинацию.

"Сейчас динамика пересечения КПВВ крайне скудна, будем откровенны. Где-то в среднем мы говорим о 450 пересечений в день. Через все три наши КПВВ -" Чонгар "," Каланчак "и" Чаплинка ", расположенных на админкордони с Крымом", - пояснил замминистра.

Яременко заверил, что министерство со своей стороны сделает все от него зависящее, "чтобы обеспечить там процесс вакцинации в разумных пределах".

"Мы не можем держать там людей круглосуточно, к сожалению. Но в разумных пределах, чтобы действительно люди могли сделать прививку и получить все другие услуги, можем", - отметил он.

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