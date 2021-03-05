COVID-вакцинацію планують проводити на КПВВ з окупованим Кримом, - Мінреінтеграції

На КПВВ, розташованих на адміністративному кордоні з окупованим Кримом планують проводити вакцинацію проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко в програмі "Насправді: Крим" телеканалу "Дім".

"Уже працюємо над цим. Зокрема, працює Херсонська облдержадміністрація, у неї є відповідні інструкції від уряду", - сказав Яременко.

За його словами, під час організації цього процесу головне дотримати баланс - між кількістю людей, які перетинають контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), і навантаженням на фахівців, які проводитимуть вакцинацію.

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"Зараз динаміка перетину КПВВ вкрай мізерна, будемо відверті. Десь у середньому ми говоримо про 450 перетинів за день. Через всі три наші КПВВ - "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка", розташованих на адмінмежі з Кримом", - пояснив заступник міністра.

Яременко запевнив, що міністерство зі свого боку зробить все від нього залежне, "щоб забезпечити там процес вакцинації в розумних межах".

"Ми не можемо тримати там людей цілодобово, на жаль. Але в розумних межах, щоб дійсно люди могли зробити щеплення й отримати всі інші послуги, можемо", - зазначив він.