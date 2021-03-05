COVID-вакцинацію планують проводити на КПВВ з окупованим Кримом, - Мінреінтеграції
На КПВВ, розташованих на адміністративному кордоні з окупованим Кримом планують проводити вакцинацію проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко в програмі "Насправді: Крим" телеканалу "Дім".
"Уже працюємо над цим. Зокрема, працює Херсонська облдержадміністрація, у неї є відповідні інструкції від уряду", - сказав Яременко.
За його словами, під час організації цього процесу головне дотримати баланс - між кількістю людей, які перетинають контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), і навантаженням на фахівців, які проводитимуть вакцинацію.
"Зараз динаміка перетину КПВВ вкрай мізерна, будемо відверті. Десь у середньому ми говоримо про 450 перетинів за день. Через всі три наші КПВВ - "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка", розташованих на адмінмежі з Кримом", - пояснив заступник міністра.
Яременко запевнив, що міністерство зі свого боку зробить все від нього залежне, "щоб забезпечити там процес вакцинації в розумних межах".
"Ми не можемо тримати там людей цілодобово, на жаль. Але в розумних межах, щоб дійсно люди могли зробити щеплення й отримати всі інші послуги, можемо", - зазначив він.
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Спутник V - в 45
AstraZeneca - в 49
2. Российские власти заменили третью стадию испытаний массовой вакцинацией.
3. Учёт осложнений/летальных случаев не ведётся.
4. В Венгрии (стране ЕС), начавшей вакцинацию Спутником Ви, не найти информацию про побочные эффекты и летальные случаи. Статистика - 100% положительная, а это невозможно априори. Вывод один - есть секретные соглашения на поставки, которые обязывают покупателя обеспечивать положительный фон вакцинации данной вакциной, и манипулировать статистикой о побочных эффектах.
Таки ни у одной из 16 стран где уже делают ею прививки, невозможно найти? (если вам данные исследования Lancet - кажутся недостоверными?)
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Пан Цефтріаксон
@UkrPereiro
*****!
Працюю у лікарні - центрі боротьби з коронавірусною інфекцією.
Діалог з керівництвом:
- Коли вакцинація?
- А ви не в списках.
- ! Чому?
- Ви не контпктуєте з хворими.
- Так я їх оперую, к мене у відделенні їх повно, перев'язки тощо...
- Ніт, наступного разу.
Нє положєно