УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9821 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
1 687 22

COVID-вакцинацію планують проводити на КПВВ з окупованим Кримом, - Мінреінтеграції

COVID-вакцинацію планують проводити на КПВВ з окупованим Кримом, - Мінреінтеграції

На КПВВ, розташованих на адміністративному кордоні з окупованим Кримом планують проводити вакцинацію проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко в програмі "Насправді: Крим" телеканалу "Дім".

"Уже працюємо над цим. Зокрема, працює Херсонська облдержадміністрація, у неї є відповідні інструкції від уряду", - сказав Яременко.

За його словами, під час організації цього процесу головне дотримати баланс - між кількістю людей, які перетинають контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), і навантаженням на фахівців, які проводитимуть вакцинацію.

Читайте також: Проти COVID-19 у зоні проведення ООС вакцинували вже 1 030 військовослужбовців, з них 147 медиків, - штаб ООС

"Зараз динаміка перетину КПВВ вкрай мізерна, будемо відверті. Десь у середньому ми говоримо про 450 перетинів за день. Через всі три наші КПВВ - "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка", розташованих на адмінмежі з Кримом", - пояснив заступник міністра.

Яременко запевнив, що міністерство зі свого боку зробить все від нього залежне, "щоб забезпечити там процес вакцинації в розумних межах".

"Ми не можемо тримати там людей цілодобово, на жаль. Але в розумних межах, щоб дійсно люди могли зробити щеплення й отримати всі інші послуги, можемо", - зазначив він.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Міністерство реінтеграції (500)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Там надо тест на ватность проводить, а не вакцинацию.
показати весь коментар
05.03.2021 21:22
+3
Шо на Донбассе, шо в Крыму, им 7 лет жопу в лицо тычут, а они эту жопу - аж взасос...
показати весь коментар
05.03.2021 21:32
+2
По украинским паспортам ?
показати весь коментар
05.03.2021 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там надо тест на ватность проводить, а не вакцинацию.
показати весь коментар
05.03.2021 21:22 Відповісти
Ну сколько это может продолжаться?
показати весь коментар
05.03.2021 21:45 Відповісти
Что именно?
показати весь коментар
05.03.2021 22:05 Відповісти
По украинским паспортам ?
показати весь коментар
05.03.2021 21:26 Відповісти
А там у всех или почти у всех украинские паспорта
показати весь коментар
05.03.2021 21:42 Відповісти
а еще у них есть атличная своя вакцина "спутник" от отечественного производителя и без ГМО, так шо на здоровье
показати весь коментар
06.03.2021 00:16 Відповісти
Шо на Донбассе, шо в Крыму, им 7 лет жопу в лицо тычут, а они эту жопу - аж взасос...
показати весь коментар
05.03.2021 21:32 Відповісти
За чей счет банкет за счет казні
показати весь коментар
05.03.2021 21:36 Відповісти
Крысчанам воды и хлеба ненадо, им рюзький мир подавай.
показати весь коментар
05.03.2021 21:37 Відповісти
COVID-вакцинацію планують проводити на КПВВ з окупованим Кримом, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9682
показати весь коментар
05.03.2021 21:41 Відповісти
Файзер одобрена в 42 странах мира.
Спутник V - в 45
AstraZeneca - в 49
показати весь коментар
05.03.2021 21:45 Відповісти
у всех разные требования к вакцине - кому и кобыла невеста
показати весь коментар
05.03.2021 21:47 Відповісти
Не пиши бред-спутник одобрили может в Африке
показати весь коментар
05.03.2021 21:49 Відповісти
Да уже на всех континентах кроме Австралии и Антарктиды.
показати весь коментар
05.03.2021 22:00 Відповісти
1. Спутник Ви не прошёл третью стадию испытаний.
2. Российские власти заменили третью стадию испытаний массовой вакцинацией.
3. Учёт осложнений/летальных случаев не ведётся.
4. В Венгрии (стране ЕС), начавшей вакцинацию Спутником Ви, не найти информацию про побочные эффекты и летальные случаи. Статистика - 100% положительная, а это невозможно априори. Вывод один - есть секретные соглашения на поставки, которые обязывают покупателя обеспечивать положительный фон вакцинации данной вакциной, и манипулировать статистикой о побочных эффектах.
показати весь коментар
05.03.2021 22:11 Відповісти
Третья фаза испытаний в РФ завершена 24 ноября. Так же проводились испытания в Индии, ОАЭ, Венесуэле, Белоруссии (что впрочем для вас - не очень убедительно). И отдельные испытания провёл журнал The Lancet (исследовалась реакция у 19 866 человек, и выложен подробнейший отчёт (на группу - 3 смерти у привитых, одна - у получивших плацебо. Из привитых, 2 от коронавируса, и одна из за травмы позвоночника. У не привитых - от инсульта)


Таки ни у одной из 16 стран где уже делают ею прививки, невозможно найти? (если вам данные исследования Lancet - кажутся недостоверными?)
показати весь коментар
05.03.2021 22:32 Відповісти
все испытания курировались ФСБ и вами лично ?
показати весь коментар
06.03.2021 00:18 Відповісти
Ну журнал The Lancet - вообще то английско - голландский. Основан в 1823 году. Сложно заподозрить его в курировании ФСБ.
показати весь коментар
06.03.2021 00:28 Відповісти
И куда же вы с этим прокси-аккаунтом пропали?
показати весь коментар
06.03.2021 23:11 Відповісти
https://mobile.twitter.com/UkrPereiro
https://mobile.twitter.com/UkrPereiro

Пан Цефтріаксон

@UkrPereiro


*****!
Працюю у лікарні - центрі боротьби з коронавірусною інфекцією.
Діалог з керівництвом:
- Коли вакцинація?
- А ви не в списках.
- ! Чому?
- Ви не контпктуєте з хворими.
- Так я їх оперую, к мене у відделенні їх повно, перев'язки тощо...
- Ніт, наступного разу.
Нє положєно
показати весь коментар
05.03.2021 22:33 Відповісти
А не пробовали сразу своим желающим сделать, а не тратить на тех, кому и спутник V сгодится?
показати весь коментар
06.03.2021 00:07 Відповісти
 
 