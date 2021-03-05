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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия призвала страны ЕС начать подготовку к введению "паспортов вакцинации"

Еврокомиссия призвала страны ЕС начать подготовку к введению

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правительства 27 стран-членов Европейского Союза должны начать техническую работу по введению к лету сертификатов прививок против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

в Еврокомиссии 17 марта намерены представить свои планы относительно "цифровых зеленых пропусков". Кроме того, в ЕК намерены взаимодействовать с международными организациями, чтобы обеспечить признание их системы сертификатов прививок также в странах за пределами Евросоюза.

"Основа для такого общего подхода - это доверие", - говорится в письме президента Еврокомиссии к правительствам стран-членов ЕС. Она подчеркнула, что страны-члены ЕС должны немедленно начать работу, чтобы вовремя подготовить такую систему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз планирует вакцинировать всех жителей от COVID-19 до конца лета

Фон дер Ляйен отметила, что, кроме правовой базы для такой системы необходимо создать общую техническую инфраструктуру.

Автор: 

карантин (16729) Евросоюз (17089) Урсула фон дер Ляйен (511) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Прямо як у фантастичних книгах і фільмах.Також усілякі пропуски і зони.
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05.03.2021 21:56
+4
А ви думали - масочки - то для здоров'я свого і всього світу?
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05.03.2021 22:10
+3
Не скажу что я за это в восторге - нет, оно херовато попахивает. Херовато!
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05.03.2021 21:49
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О мля, а я только сегодня смог подтричься. За последние 3 месяца! Целых пол кило сбросил!
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05.03.2021 21:48 Ответить
Razve v Nemechine frisor nerabotali.
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05.03.2021 22:14 Ответить
С середины декабря до марта на работали, вот такая вот фигня
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05.03.2021 22:37 Ответить
Ой,мля... А шо так? Денег не было? Или как? Бо я даже в самый жесткий карантин стригся без проблем. Ибо у меня свой парикмахер со всеми вытекающими. Меня не напрягает к нему лично домой съездить.
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05.03.2021 23:16 Ответить
Не скажу что я за это в восторге - нет, оно херовато попахивает. Херовато!
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05.03.2021 21:49 Ответить
Буде вибір: 1 сертифікат прививок від лікаря; 2 довіка про сповідь від свяшщенника.
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05.03.2021 22:00 Ответить
А ви думали - масочки - то для здоров'я свого і всього світу?
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05.03.2021 22:10 Ответить
А меня не напрягает. Призвала это типа - я хотела бы так, но если нет то и хер с ним. Но самое главное что я предупреждала.
Вот приблизительно так это звучит.
Подумайте сами. Как подобное может ввести хотя бы одна страна, если она не в состоянии обеспечить на текущий момент стопроцентный охват вакцинации населения. И дело даже не в количестве доз вакцины. - дело в желании вакцинироваться населения.
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05.03.2021 23:19 Ответить
Коли почнуть масово виганяти з роботи без цього паспорта або не пускати в магазин чи аптеку - бажання швидко з"явиться.
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05.03.2021 23:39 Ответить
Такого не буде ніколи. Самі посудіть на що влада може себе наразити. У нас законодавчо вакцинація добровільна. Ви ж пропонуєте порушити закон.
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06.03.2021 15:14 Ответить
В Німеччині 7 людей, що відмовились від вакцинації, вже звільнили. У них законодавчо вакцинація теж добровільна. І? На що їхня влада себе наразила?
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06.03.2021 19:29 Ответить
Я не знаю що там в Німеччині. У нас взагалі то ні Немеччина. Наприклад зарплатня у нас аж ніяк не німецька. Ми в Україні живемо взагалі то. І, якщо честно, мені похєр шо там у них в Німеччині. Не треба плутати менталітет німця з менталітетом українця. Що для німця смерть - для нас є досить прийнятним.
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06.03.2021 20:56 Ответить
До речі ось Вам і відповідь
https://censor.net/ru/news/3251854/v_voz_ne_rekomenduyut_vvodit_pasporta_vaktsinatsii_ot_covid19_neizvestno_skolko_derjitsya_immunitet
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06.03.2021 15:17 Ответить
ВОЗ багато що не рекомендував. Жорсткий карантин в тому числі, користь від масок теж сумнівна за версією ВОЗ. І хто їх слухає?
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06.03.2021 19:31 Ответить
Прямо як у фантастичних книгах і фільмах.Також усілякі пропуски і зони.
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05.03.2021 21:56 Ответить
А супервбивчої інфекції так і не дочекались.
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05.03.2021 22:09 Ответить
Розчаровані?
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05.03.2021 22:17 Ответить
Ні, навпаки. А маю?
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05.03.2021 22:44 Ответить
Не знаю. Вас, антиковідників, важко зрозуміти.
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05.03.2021 22:51 Ответить
Мене ще має занепокоювати, шо ти там розумієш, а шо - ні? Так мені пох.
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05.03.2021 23:29 Ответить
У тебе є х? Ти ж дєвочка! Чи ти дєвочка з х?
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05.03.2021 23:35 Ответить
Трудно понять тех,кто ещё уразумел,что барановирус-натуральный мировой разводняк.
Они ещё не научились анализировать информацию и делать выводы,или просто ленятся это делаь
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07.03.2021 20:10 Ответить
Опечатка,хотел написать «кто не уразумел».
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07.03.2021 20:14 Ответить
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07.03.2021 22:41 Ответить
Я ще в дитинстві читав Станіслава Лема"Повернення з зірок".З початком вакциновання часто згадую цей роман.Рекомендую прочитати, якщо не читали.
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05.03.2021 23:58 Ответить
Скоро очікуйте відосик на тему...

Еврокомиссия призвала страны ЕС начать подготовку к введению "паспортов вакцинации" - Цензор.НЕТ 8139
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05.03.2021 21:58 Ответить
это хорошо, вот теперьещё и принципиально не рассматривать рассеискии спутник, то было б прекрасно, ведь вакцинация с неизвестной мочой осла, вакциной несчитаеться. Хоть какое то время ваньки не смогли б Европу приеждять.
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05.03.2021 22:13 Ответить
Так, тимчасово Європа позбавиться лаптєй, але і нам дорога до Європи буде зачинена.
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05.03.2021 22:30 Ответить
у вас признанные вакцины до сегодня завозили.
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05.03.2021 22:35 Ответить
Fедька, индийская, китайская? Она разве зарегистрированная в ЕС? А ты чем кололся, немецкой?
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05.03.2021 22:39 Ответить
Zhdu v ocheredi.
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06.03.2021 10:10 Ответить
О це китайці нам підсунули жопу. Всьо! Вже не тільки здоров'я, а і житття ніколи не буде як раніше.
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05.03.2021 22:15 Ответить
_Между тем ту лабу где кетайцы с вирусами занимались непонятно какой хернёй - может быть и БО - им французы соорудили! Палваны, ****...
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05.03.2021 22:24 Ответить
не факт что китайцы, возможно им тоже подвезли как подарок.
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05.03.2021 22:26 Ответить
А вже і неважливо. Все одно саме китайці зробили все, щоб цей вірус рознесли по світу.
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05.03.2021 22:28 Ответить
а вот это уже факт.
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05.03.2021 22:34 Ответить
Что за бред, Иренка ) А теперь Китай всех спасает?
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05.03.2021 22:43 Ответить
А зараз Китай ще й заробляє на цьому гроші, а нікого він не рятує.
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05.03.2021 22:55 Ответить
То что эта чушка заявила, еще не значит, что надо исполнять. Каждая страна сама должна решать.
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05.03.2021 22:30 Ответить
ИМХО еврокомиссия может камлать конечно что угодно, только думаю ничего у нее из єтого не выйдет. Никаких паспортов вакцинации не будет.
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05.03.2021 23:12 Ответить
Буде, все буде. І паспорти, і бірки у вуха, і чіпи. Не поспішай, не все зразу. А поки що читай Оруелла, щоб знав, що тебе чекає, та готуйся.
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05.03.2021 23:44 Ответить
Кошмарные вещи вы прогнозируете.
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05.03.2021 23:51 Ответить
Ой мама рідна. Ой, лишенько. Що ж тепер робити? Аа-а-а-а-а-а-а-а. Ми всі помремо.........
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06.03.2021 00:16 Ответить
Не несіть нісенитниці.
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06.03.2021 00:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/450460 І чому ви думаєте,що не буде?
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06.03.2021 00:07 Ответить
А посудите сами. Вакцинация добровольная. Так устроен человек, что не склонен доверять тому, что говорит его правительство. Причем, вот посудите сами, какое число зараженніх вокруг именно Вас? Думаю, что как и у меня - минимальное. Кстати, за все время пандеми среди моих БЛИЗКИХ (специально акцентировал капсом слово близких) знакоміх зараженных ковидом за все время нет. Есть на работе вроде как переболевшие, но я их не видел. Т.к. мое руководство нас бережет и я уже пятый месяц как на "дистухе". Ну а поскольку правительства не могут гарантированно охватить 100% своего населения вакцинированием, то что они могут требовать от других?
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06.03.2021 00:15 Ответить
Так вона, скоріше всього, і буде "добровільна". Демократія все-таки. А уряди охоплювати 100% населення і не будуть. Якусь частину населення провакцинують, далі просто введуть паспорти, для невакцинованих введуть обмеження, з тією ж роботою, школою, відвідуванням магазинів, аптек, користуванням громадським транспортом і т.д., на що вистачить фантазії. Вакцини до того часу вже буде випущено достатньо, буде в кожній аптеці, в кожній приватній лікарні. І все, побіжать всі добровільно вакцинуватись аж бігом, причому за власний рахунок. І ніяка дистуха не врятує від вакцинації, бо ж не будеш весь залишок життя сидіти в квартирі добровільним арештантом.
ПС. Ніхто ж не говорить, що це буде вже завтра, а за рік - два, коли буде випущена достатня кількість вакцин, цілком можливо.
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06.03.2021 00:42 Ответить
Я не добровольно сиджу. Та взагалі сиджу це умовно. Я досить вільно себе почуваю. Ходжу куди хочу та як хочу, окрім роботи. Я якоюсь мірою програмер. Так би мовити умовно (більшою мірою кодую бізнес процеси). Можу знаходитись у будь якому куточку світу. Аби в мене тільки інет був під руками.
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06.03.2021 01:04 Ответить
Так коли введуть паспорти та обмеження для невакцинованих, вільно себе вже не почуватимеш, доки не вакцинуєшся. Бо не пустять тебе куди хочеш і як хочеш.
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06.03.2021 01:30 Ответить
Більш ніж впевнений, що щонайменш в цьому році паспорти водить ніхто не буде. А що до мене - то мене це все взагалі не обходить. Я дистанційно працюю. Тому будуть паспорти чи ні мені байдуже. У найближчий час я за кордон не збирався виїжджати. Мені і в Україні цікавих місць достатньо.
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06.03.2021 02:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/450460 В Європі фактично примусова вакцинація.В нас як мені один знайомий казав,фактично і карантину немає.В Іспанії людей гелікоптерами заганяли.В інших країнах також жорстко.Таке як паспорт вакцинації там точно буде.
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06.03.2021 00:22 Ответить
Подвійний хижак, ось я тобі що відповім, як буде в Європі, або в нас примусова вакцінація та паспорт - ось тоді і обсудимо. А поки що немає про що розмовляти.
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06.03.2021 01:07 Ответить
Буде в любому випадку, перехід до цифрого суспільства і соціального рейтингу уже не зупинити....Доведено, хто перехворів імунітет 8 місяців а від вакцини виробник гарантує 4 місяці, але навіть тим хто перехворів прийняли рішення про одну дозу... Якщо люди будуть протестувати, зроблять кризис, або новий штамп прийде....Не бачу поки що таку силу яка це зупинить....Ви думаєте що просто так зараз роздають всюди гроші безробітним... це тест фіксованого доходу...
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06.03.2021 07:25 Ответить
О, в моєї кішки такий є. А ще залишиось чіпанути. Ну так, про всяк випадок
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06.03.2021 01:11 Ответить
А потом от гриппа, ветрянки, сифилиса, кори, бешенства... Регулярно, всех повально. Пока не приучат как псов, ходить в ошейнике
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06.03.2021 06:57 Ответить
На кожне "апчхи" тепер треба буде свій паспорт.

- А де ваша довідка про те, що ви не колупаєтеся пальцем у жопі?
- ???!!!
- Ага! Немає! - Вам сюди вхід заборонено.
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06.03.2021 08:53 Ответить
 
 