Еврокомиссия призвала страны ЕС начать подготовку к введению "паспортов вакцинации"
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правительства 27 стран-членов Европейского Союза должны начать техническую работу по введению к лету сертификатов прививок против COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
в Еврокомиссии 17 марта намерены представить свои планы относительно "цифровых зеленых пропусков". Кроме того, в ЕК намерены взаимодействовать с международными организациями, чтобы обеспечить признание их системы сертификатов прививок также в странах за пределами Евросоюза.
"Основа для такого общего подхода - это доверие", - говорится в письме президента Еврокомиссии к правительствам стран-членов ЕС. Она подчеркнула, что страны-члены ЕС должны немедленно начать работу, чтобы вовремя подготовить такую систему.
Фон дер Ляйен отметила, что, кроме правовой базы для такой системы необходимо создать общую техническую инфраструктуру.
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Вот приблизительно так это звучит.
Подумайте сами. Как подобное может ввести хотя бы одна страна, если она не в состоянии обеспечить на текущий момент стопроцентный охват вакцинации населения. И дело даже не в количестве доз вакцины. - дело в желании вакцинироваться населения.
https://censor.net/ru/news/3251854/v_voz_ne_rekomenduyut_vvodit_pasporta_vaktsinatsii_ot_covid19_neizvestno_skolko_derjitsya_immunitet
Они ещё не научились анализировать информацию и делать выводы,или просто ленятся это делаь
ПС. Ніхто ж не говорить, що це буде вже завтра, а за рік - два, коли буде випущена достатня кількість вакцин, цілком можливо.
- А де ваша довідка про те, що ви не колупаєтеся пальцем у жопі?
- ???!!!
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