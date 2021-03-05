Еврокомиссия призвала страны ЕС начать подготовку к введению "паспортов вакцинации"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правительства 27 стран-членов Европейского Союза должны начать техническую работу по введению к лету сертификатов прививок против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

в Еврокомиссии 17 марта намерены представить свои планы относительно "цифровых зеленых пропусков". Кроме того, в ЕК намерены взаимодействовать с международными организациями, чтобы обеспечить признание их системы сертификатов прививок также в странах за пределами Евросоюза.

"Основа для такого общего подхода - это доверие", - говорится в письме президента Еврокомиссии к правительствам стран-членов ЕС. Она подчеркнула, что страны-члены ЕС должны немедленно начать работу, чтобы вовремя подготовить такую систему.

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Фон дер Ляйен отметила, что, кроме правовой базы для такой системы необходимо создать общую техническую инфраструктуру.