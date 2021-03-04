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Евросоюз планирует вакцинировать всех жителей от COVID-19 до конца лета

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Евросоюз планирует вакцинировать всех жителей от COVID-19 до конца лета

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон считает, что к концу лета у властей будет все необходимое, чтобы при необходимости вакцинировать от COVID-19 всех граждан Евросоюза.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Риме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уверен в способности Европы быстрее поставлять вакцины, и я думаю, что к концу лета у нас будет все, чтобы вакцинировать всех европейских граждан", - заявил Брентон.

"Ситуация с вакцинами обнадеживает. Это огромный вызов, но мы отреагировали на него очень быстро", - добавил он.

Вакцинация жителей в странах ЕС проводится только на добровольной основе.

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Европейский регулятор пока одобрил три вакцины от коронавируса: препараты производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ожидается, что 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать к одобрению вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson.

В ВОЗ в четверг заявили, что уровень инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе возрос после шести недель падения темпов распространения заболевания. В организации указали, что рост числа случаев заражения COVID-19 наблюдается на половине территорий европейского региона.

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Автор: Ольга Лузан
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В ЕС до конца лета провакцинируют. А в Украине Шмыга только планирует провакцинировать 70% населения за два года. Евросоюз планирует вакцинировать всех жителей от COVID-19 до конца лета - Цензор.НЕТ 9718
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04.03.2021 16:47 Ответить
Короче с зеленой властью везде полная задница. Не зря Зедя сказал
Евросоюз планирует вакцинировать всех жителей от COVID-19 до конца лета - Цензор.НЕТ 9285
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04.03.2021 16:49 Ответить
А половину (приблизно) тих європейців, хто не планує вакцинуватися, змусять силою?
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04.03.2021 16:50 Ответить
 
 