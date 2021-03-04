Євросоюз планує вакцинувати всіх жителів проти COVID-19 до кінця літа

Комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає, що до кінця літа у влади буде все необхідне, щоб за необхідності вакцинувати від COVID-19 всіх громадян Євросоюзу.

Про це він сказав на пресконференції в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений у здатності Європи швидше постачати вакцини, і я думаю, що до кінця літа у нас буде все, щоб вакцинувати всіх європейських громадян", - заявив Брентон.

"Ситуація з вакцинами обнадіює. Це величезний виклик, але ми відреагували на нього дуже швидко", - додав він.

Вакцинація жителів у країнах ЄС проводиться тільки на добровільній основі.

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Європейський регулятор поки схвалив три вакцини від коронавірусу: препарати виробництва компаній Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Очікується, що 11 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) може рекомендувати до схвалення вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

У ВООЗ в четвер заявили, що рівень інфікування коронавірусом COVID-19 у Європі зріс після шести тижнів падіння темпів поширення захворювання. В організації зазначили, що зростання кількості випадків зараження COVID-19 спостерігається на половині територій європейського регіону.