Єврокомісія закликала країни ЄС розпочати підготовку до введення "паспортів вакцинації"
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уряди 27 країн-членів Європейського Союзу мають почати технічну роботу з введення до літа сертифікатів щеплень проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
В Єврокомісії 17 березня мають намір представити свої плани щодо "цифрових зелених пропусків". Крім того, в ЄК мають намір взаємодіяти з міжнародними організаціями, щоб забезпечити визнання їх системи сертифікатів щеплень також у країнах за межами Євросоюзу.
"Основа для такого загального підходу - це довіра", - йдеться в листі президента Єврокомісії до урядів країн-членів ЄС. Вона підкреслила, що країни-члени ЄС мають негайно почати роботу, щоб вчасно підготувати таку систему.
Фон дер Ляєн зазначила, що, крім правової бази для такої системи необхідно створити спільну технічну інфраструктуру.
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Вот приблизительно так это звучит.
Подумайте сами. Как подобное может ввести хотя бы одна страна, если она не в состоянии обеспечить на текущий момент стопроцентный охват вакцинации населения. И дело даже не в количестве доз вакцины. - дело в желании вакцинироваться населения.
https://censor.net/ru/news/3251854/v_voz_ne_rekomenduyut_vvodit_pasporta_vaktsinatsii_ot_covid19_neizvestno_skolko_derjitsya_immunitet
Они ещё не научились анализировать информацию и делать выводы,или просто ленятся это делаь
ПС. Ніхто ж не говорить, що це буде вже завтра, а за рік - два, коли буде випущена достатня кількість вакцин, цілком можливо.
- А де ваша довідка про те, що ви не колупаєтеся пальцем у жопі?
- ???!!!
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