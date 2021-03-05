УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9823 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 459 57

Єврокомісія закликала країни ЄС розпочати підготовку до введення "паспортів вакцинації"

Єврокомісія закликала країни ЄС розпочати підготовку до введення

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уряди 27 країн-членів Європейського Союзу мають почати технічну роботу з введення до літа сертифікатів щеплень проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В Єврокомісії 17 березня мають намір представити свої плани щодо "цифрових зелених пропусків". Крім того, в ЄК мають намір взаємодіяти з міжнародними організаціями, щоб забезпечити визнання їх системи сертифікатів щеплень також у країнах за межами Євросоюзу.

"Основа для такого загального підходу - це довіра", - йдеться в листі президента Єврокомісії до урядів країн-членів ЄС. Вона підкреслила, що країни-члени ЄС мають негайно почати роботу, щоб вчасно підготувати таку систему.

Фон дер Ляєн зазначила, що, крім правової бази для такої системи необхідно створити спільну технічну інфраструктуру.

Читайте також: Вакцину AstraZeneca дозволили в Австрії для людей старших за 65

Автор: 

карантин (18172) Євросоюз (13359) фон дер Ляєн Урсула (764) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Прямо як у фантастичних книгах і фільмах.Також усілякі пропуски і зони.
показати весь коментар
05.03.2021 21:56
+4
А ви думали - масочки - то для здоров'я свого і всього світу?
показати весь коментар
05.03.2021 22:10
+3
Не скажу что я за это в восторге - нет, оно херовато попахивает. Херовато!
показати весь коментар
05.03.2021 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О мля, а я только сегодня смог подтричься. За последние 3 месяца! Целых пол кило сбросил!
показати весь коментар
05.03.2021 21:48 Відповісти
Razve v Nemechine frisor nerabotali.
показати весь коментар
05.03.2021 22:14 Відповісти
С середины декабря до марта на работали, вот такая вот фигня
показати весь коментар
05.03.2021 22:37 Відповісти
Ой,мля... А шо так? Денег не было? Или как? Бо я даже в самый жесткий карантин стригся без проблем. Ибо у меня свой парикмахер со всеми вытекающими. Меня не напрягает к нему лично домой съездить.
показати весь коментар
05.03.2021 23:16 Відповісти
Не скажу что я за это в восторге - нет, оно херовато попахивает. Херовато!
показати весь коментар
05.03.2021 21:49 Відповісти
Буде вибір: 1 сертифікат прививок від лікаря; 2 довіка про сповідь від свяшщенника.
показати весь коментар
05.03.2021 22:00 Відповісти
А ви думали - масочки - то для здоров'я свого і всього світу?
показати весь коментар
05.03.2021 22:10 Відповісти
А меня не напрягает. Призвала это типа - я хотела бы так, но если нет то и хер с ним. Но самое главное что я предупреждала.
Вот приблизительно так это звучит.
Подумайте сами. Как подобное может ввести хотя бы одна страна, если она не в состоянии обеспечить на текущий момент стопроцентный охват вакцинации населения. И дело даже не в количестве доз вакцины. - дело в желании вакцинироваться населения.
показати весь коментар
05.03.2021 23:19 Відповісти
Коли почнуть масово виганяти з роботи без цього паспорта або не пускати в магазин чи аптеку - бажання швидко з"явиться.
показати весь коментар
05.03.2021 23:39 Відповісти
Такого не буде ніколи. Самі посудіть на що влада може себе наразити. У нас законодавчо вакцинація добровільна. Ви ж пропонуєте порушити закон.
показати весь коментар
06.03.2021 15:14 Відповісти
В Німеччині 7 людей, що відмовились від вакцинації, вже звільнили. У них законодавчо вакцинація теж добровільна. І? На що їхня влада себе наразила?
показати весь коментар
06.03.2021 19:29 Відповісти
Я не знаю що там в Німеччині. У нас взагалі то ні Немеччина. Наприклад зарплатня у нас аж ніяк не німецька. Ми в Україні живемо взагалі то. І, якщо честно, мені похєр шо там у них в Німеччині. Не треба плутати менталітет німця з менталітетом українця. Що для німця смерть - для нас є досить прийнятним.
показати весь коментар
06.03.2021 20:56 Відповісти
До речі ось Вам і відповідь
https://censor.net/ru/news/3251854/v_voz_ne_rekomenduyut_vvodit_pasporta_vaktsinatsii_ot_covid19_neizvestno_skolko_derjitsya_immunitet
показати весь коментар
06.03.2021 15:17 Відповісти
ВОЗ багато що не рекомендував. Жорсткий карантин в тому числі, користь від масок теж сумнівна за версією ВОЗ. І хто їх слухає?
показати весь коментар
06.03.2021 19:31 Відповісти
Прямо як у фантастичних книгах і фільмах.Також усілякі пропуски і зони.
показати весь коментар
05.03.2021 21:56 Відповісти
А супервбивчої інфекції так і не дочекались.
показати весь коментар
05.03.2021 22:09 Відповісти
Розчаровані?
показати весь коментар
05.03.2021 22:17 Відповісти
Ні, навпаки. А маю?
показати весь коментар
05.03.2021 22:44 Відповісти
Не знаю. Вас, антиковідників, важко зрозуміти.
показати весь коментар
05.03.2021 22:51 Відповісти
Мене ще має занепокоювати, шо ти там розумієш, а шо - ні? Так мені пох.
показати весь коментар
05.03.2021 23:29 Відповісти
У тебе є х? Ти ж дєвочка! Чи ти дєвочка з х?
показати весь коментар
05.03.2021 23:35 Відповісти
Трудно понять тех,кто ещё уразумел,что барановирус-натуральный мировой разводняк.
Они ещё не научились анализировать информацию и делать выводы,или просто ленятся это делаь
показати весь коментар
07.03.2021 20:10 Відповісти
Опечатка,хотел написать «кто не уразумел».
показати весь коментар
07.03.2021 20:14 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2021 22:41 Відповісти
Я ще в дитинстві читав Станіслава Лема"Повернення з зірок".З початком вакциновання часто згадую цей роман.Рекомендую прочитати, якщо не читали.
показати весь коментар
05.03.2021 23:58 Відповісти
Скоро очікуйте відосик на тему...

Еврокомиссия призвала страны ЕС начать подготовку к введению "паспортов вакцинации" - Цензор.НЕТ 8139
показати весь коментар
05.03.2021 21:58 Відповісти
это хорошо, вот теперьещё и принципиально не рассматривать рассеискии спутник, то было б прекрасно, ведь вакцинация с неизвестной мочой осла, вакциной несчитаеться. Хоть какое то время ваньки не смогли б Европу приеждять.
показати весь коментар
05.03.2021 22:13 Відповісти
Так, тимчасово Європа позбавиться лаптєй, але і нам дорога до Європи буде зачинена.
показати весь коментар
05.03.2021 22:30 Відповісти
у вас признанные вакцины до сегодня завозили.
показати весь коментар
05.03.2021 22:35 Відповісти
Fедька, индийская, китайская? Она разве зарегистрированная в ЕС? А ты чем кололся, немецкой?
показати весь коментар
05.03.2021 22:39 Відповісти
Zhdu v ocheredi.
показати весь коментар
06.03.2021 10:10 Відповісти
О це китайці нам підсунули жопу. Всьо! Вже не тільки здоров'я, а і житття ніколи не буде як раніше.
показати весь коментар
05.03.2021 22:15 Відповісти
_Между тем ту лабу где кетайцы с вирусами занимались непонятно какой хернёй - может быть и БО - им французы соорудили! Палваны, ****...
показати весь коментар
05.03.2021 22:24 Відповісти
не факт что китайцы, возможно им тоже подвезли как подарок.
показати весь коментар
05.03.2021 22:26 Відповісти
А вже і неважливо. Все одно саме китайці зробили все, щоб цей вірус рознесли по світу.
показати весь коментар
05.03.2021 22:28 Відповісти
а вот это уже факт.
показати весь коментар
05.03.2021 22:34 Відповісти
Что за бред, Иренка ) А теперь Китай всех спасает?
показати весь коментар
05.03.2021 22:43 Відповісти
А зараз Китай ще й заробляє на цьому гроші, а нікого він не рятує.
показати весь коментар
05.03.2021 22:55 Відповісти
То что эта чушка заявила, еще не значит, что надо исполнять. Каждая страна сама должна решать.
показати весь коментар
05.03.2021 22:30 Відповісти
ИМХО еврокомиссия может камлать конечно что угодно, только думаю ничего у нее из єтого не выйдет. Никаких паспортов вакцинации не будет.
показати весь коментар
05.03.2021 23:12 Відповісти
Буде, все буде. І паспорти, і бірки у вуха, і чіпи. Не поспішай, не все зразу. А поки що читай Оруелла, щоб знав, що тебе чекає, та готуйся.
показати весь коментар
05.03.2021 23:44 Відповісти
Кошмарные вещи вы прогнозируете.
показати весь коментар
05.03.2021 23:51 Відповісти
Ой мама рідна. Ой, лишенько. Що ж тепер робити? Аа-а-а-а-а-а-а-а. Ми всі помремо.........
показати весь коментар
06.03.2021 00:16 Відповісти
Не несіть нісенитниці.
показати весь коментар
06.03.2021 00:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/450460 І чому ви думаєте,що не буде?
показати весь коментар
06.03.2021 00:07 Відповісти
А посудите сами. Вакцинация добровольная. Так устроен человек, что не склонен доверять тому, что говорит его правительство. Причем, вот посудите сами, какое число зараженніх вокруг именно Вас? Думаю, что как и у меня - минимальное. Кстати, за все время пандеми среди моих БЛИЗКИХ (специально акцентировал капсом слово близких) знакоміх зараженных ковидом за все время нет. Есть на работе вроде как переболевшие, но я их не видел. Т.к. мое руководство нас бережет и я уже пятый месяц как на "дистухе". Ну а поскольку правительства не могут гарантированно охватить 100% своего населения вакцинированием, то что они могут требовать от других?
показати весь коментар
06.03.2021 00:15 Відповісти
Так вона, скоріше всього, і буде "добровільна". Демократія все-таки. А уряди охоплювати 100% населення і не будуть. Якусь частину населення провакцинують, далі просто введуть паспорти, для невакцинованих введуть обмеження, з тією ж роботою, школою, відвідуванням магазинів, аптек, користуванням громадським транспортом і т.д., на що вистачить фантазії. Вакцини до того часу вже буде випущено достатньо, буде в кожній аптеці, в кожній приватній лікарні. І все, побіжать всі добровільно вакцинуватись аж бігом, причому за власний рахунок. І ніяка дистуха не врятує від вакцинації, бо ж не будеш весь залишок життя сидіти в квартирі добровільним арештантом.
ПС. Ніхто ж не говорить, що це буде вже завтра, а за рік - два, коли буде випущена достатня кількість вакцин, цілком можливо.
показати весь коментар
06.03.2021 00:42 Відповісти
Я не добровольно сиджу. Та взагалі сиджу це умовно. Я досить вільно себе почуваю. Ходжу куди хочу та як хочу, окрім роботи. Я якоюсь мірою програмер. Так би мовити умовно (більшою мірою кодую бізнес процеси). Можу знаходитись у будь якому куточку світу. Аби в мене тільки інет був під руками.
показати весь коментар
06.03.2021 01:04 Відповісти
Так коли введуть паспорти та обмеження для невакцинованих, вільно себе вже не почуватимеш, доки не вакцинуєшся. Бо не пустять тебе куди хочеш і як хочеш.
показати весь коментар
06.03.2021 01:30 Відповісти
Більш ніж впевнений, що щонайменш в цьому році паспорти водить ніхто не буде. А що до мене - то мене це все взагалі не обходить. Я дистанційно працюю. Тому будуть паспорти чи ні мені байдуже. У найближчий час я за кордон не збирався виїжджати. Мені і в Україні цікавих місць достатньо.
показати весь коментар
06.03.2021 02:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/450460 В Європі фактично примусова вакцинація.В нас як мені один знайомий казав,фактично і карантину немає.В Іспанії людей гелікоптерами заганяли.В інших країнах також жорстко.Таке як паспорт вакцинації там точно буде.
показати весь коментар
06.03.2021 00:22 Відповісти
Подвійний хижак, ось я тобі що відповім, як буде в Європі, або в нас примусова вакцінація та паспорт - ось тоді і обсудимо. А поки що немає про що розмовляти.
показати весь коментар
06.03.2021 01:07 Відповісти
Буде в любому випадку, перехід до цифрого суспільства і соціального рейтингу уже не зупинити....Доведено, хто перехворів імунітет 8 місяців а від вакцини виробник гарантує 4 місяці, але навіть тим хто перехворів прийняли рішення про одну дозу... Якщо люди будуть протестувати, зроблять кризис, або новий штамп прийде....Не бачу поки що таку силу яка це зупинить....Ви думаєте що просто так зараз роздають всюди гроші безробітним... це тест фіксованого доходу...
показати весь коментар
06.03.2021 07:25 Відповісти
О, в моєї кішки такий є. А ще залишиось чіпанути. Ну так, про всяк випадок
показати весь коментар
06.03.2021 01:11 Відповісти
А потом от гриппа, ветрянки, сифилиса, кори, бешенства... Регулярно, всех повально. Пока не приучат как псов, ходить в ошейнике
показати весь коментар
06.03.2021 06:57 Відповісти
На кожне "апчхи" тепер треба буде свій паспорт.

- А де ваша довідка про те, що ви не колупаєтеся пальцем у жопі?
- ???!!!
- Ага! Немає! - Вам сюди вхід заборонено.
показати весь коментар
06.03.2021 08:53 Відповісти
 
 