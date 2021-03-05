Єврокомісія закликала країни ЄС розпочати підготовку до введення "паспортів вакцинації"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уряди 27 країн-членів Європейського Союзу мають почати технічну роботу з введення до літа сертифікатів щеплень проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В Єврокомісії 17 березня мають намір представити свої плани щодо "цифрових зелених пропусків". Крім того, в ЄК мають намір взаємодіяти з міжнародними організаціями, щоб забезпечити визнання їх системи сертифікатів щеплень також у країнах за межами Євросоюзу.

"Основа для такого загального підходу - це довіра", - йдеться в листі президента Єврокомісії до урядів країн-членів ЄС. Вона підкреслила, що країни-члени ЄС мають негайно почати роботу, щоб вчасно підготувати таку систему.

Фон дер Ляєн зазначила, що, крім правової бази для такої системи необхідно створити спільну технічну інфраструктуру.

Читайте також: Вакцину AstraZeneca дозволили в Австрії для людей старших за 65