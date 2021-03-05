РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10097 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 852 10

Львов разворачивает два временных госпиталя для COVID-больных

Львов разворачивает два временных госпиталя для COVID-больных

Львов разворачивает два временных госпиталя для больных коронавирусом. Такое решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовский городской совет.

"Сегодня мы приняли решение о развертывании двух временных госпиталей. В городских поликлиниках будем увеличивать стационар. Будет принято решение об обустройстве мобильных лабораторий для тестирования, в частности, в аэропорту", - заявил член комиссии.

При этом мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе в течение нескольких недель фиксируется значительное увеличение количества тяжелых больных, нуждающихся в госпитализации.

По словам львовских медиков, болезнь начала прогрессировать гораздо быстрее и агрессивнее, отметил Садовой.

"Главной задачей является обеспечить достаточное количество коек с приподнятым кислородом. Сейчас в наших больницах есть 1300 мест. Из них 418 уже заняты.
На ближайшие недели ставим себе главная задача - увеличить их количество, насколько это возможно", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Крайне тяжелые могут не получить медицинскую помощь", - главврач областной больницы на Закарпатье Яцына заявил о "медицинской сортировке" пациентов с COVID-19

Автор: 

карантин (16729) Львов (4582) госпитализация (236) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
И даже после такой информации народ по всей Украине шастает на улице
без масок ,а в магазинах носы открыты у 50 % покупателей .
показать весь комментарий
05.03.2021 22:06
+1
А сколько мест в мобильных госпиталях ?
показать весь комментарий
05.03.2021 21:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сколько мест в мобильных госпиталях ?
показать весь комментарий
05.03.2021 21:57 Ответить
https://fb.watch/42f3SgyOg9/?fbclid=IwAR240CBS61ZeodUicLs78tu89q_3yiZJegbwaLoOEsN1IxP__v0FhpkSJ_o https://fb.watch/42f3SgyOg9/ жесть в Запорожье. Разворовывают областной клинический шкуро-венерологический диспансер. Врачей выгнали и сейчас бомжы разбирают, а общественники защищают. Помогите - к кому обращаться? Не хотят законсервировать больницу до лучших времён. Уничтожают всё - 3 лаборатории, столовую, медицинское оборудование. Каким-то образом сейчас у нас в областном совете оказались жидоднепровские и они творят этот весь бардак.
показать весь комментарий
05.03.2021 22:02 Ответить
хахахах ссылку давай ..бот фейк
показать весь комментарий
05.03.2021 23:33 Ответить
пробуй ещё - ссылка работает
показать весь комментарий
06.03.2021 06:29 Ответить
И даже после такой информации народ по всей Украине шастает на улице
без масок ,а в магазинах носы открыты у 50 % покупателей .
показать весь комментарий
05.03.2021 22:06 Ответить
еще одну область нужно закрывать. И срочно.
показать весь комментарий
05.03.2021 22:52 Ответить
А вот одну нашу знакомую (58 лет) в полном смысле слова спасли пиявки. Когда стали серьезно ухудшаться все показатели, началась пневмония, ее сестра, без всякого медицинского образования, но с большим жизненным опытом и полным понимаем профанации современной медицины, поставила больной 25 пиявок за один сеанс, на следующий день снова. Потом еще через день. И обошлось без всяких докторов в белых халатах, эвакуации на спецмашине в защитных балахонах, тем более, ИВЛ-убийце.
показать весь комментарий
05.03.2021 23:24 Ответить
В запорожье год нет ковида однифейки...
показать весь комментарий
05.03.2021 23:32 Ответить
В конце 20го заболевших по Украине было в 2 раза больше, но госпиталей не устанавливали... Вакцину привезли?
показать весь комментарий
06.03.2021 07:09 Ответить
 
 