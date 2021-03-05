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Новини Коронавірус і карантин
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Львів розгортає два тимчасові госпіталі для COVID-хворих

Львів розгортає два тимчасові госпіталі для COVID-хворих

Львів розгортає два тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус. Таке рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівська міська рада.

"Сьогодні ми прийняли рішення про розгортання двох тимчасових госпіталів. У міських поліклініках будемо збільшувати стаціонар. Буде прийнято рішення про облаштування мобільних лабораторій для тестування, зокрема, в аеропорту", - заявив член комісії.

При цьому мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті впродовж декількох тижнів фіксується значне збільшення кількості важких хворих, які потребують госпіталізації.

За словами львівських медиків, хвороба почала прогресувати набагато швидше й агресивніше, зазначив Садовий.

"Головним завданням є забезпечити достатню кількість ліжок із підведеним киснем. Зараз у наших лікарнях є 1300 місць. З них 418 вже зайняті.

На найближчі тижні ставимо собі головне завдання - збільшити їхню кількість, наскільки це можливо", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3069) госпіталізація (187) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
И даже после такой информации народ по всей Украине шастает на улице
без масок ,а в магазинах носы открыты у 50 % покупателей .
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05.03.2021 22:06
+1
А сколько мест в мобильных госпиталях ?
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05.03.2021 21:57
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А сколько мест в мобильных госпиталях ?
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05.03.2021 21:57 Відповісти
https://fb.watch/42f3SgyOg9/?fbclid=IwAR240CBS61ZeodUicLs78tu89q_3yiZJegbwaLoOEsN1IxP__v0FhpkSJ_o https://fb.watch/42f3SgyOg9/ жесть в Запорожье. Разворовывают областной клинический шкуро-венерологический диспансер. Врачей выгнали и сейчас бомжы разбирают, а общественники защищают. Помогите - к кому обращаться? Не хотят законсервировать больницу до лучших времён. Уничтожают всё - 3 лаборатории, столовую, медицинское оборудование. Каким-то образом сейчас у нас в областном совете оказались жидоднепровские и они творят этот весь бардак.
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05.03.2021 22:02 Відповісти
хахахах ссылку давай ..бот фейк
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05.03.2021 23:33 Відповісти
пробуй ещё - ссылка работает
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06.03.2021 06:29 Відповісти
И даже после такой информации народ по всей Украине шастает на улице
без масок ,а в магазинах носы открыты у 50 % покупателей .
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05.03.2021 22:06 Відповісти
еще одну область нужно закрывать. И срочно.
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05.03.2021 22:52 Відповісти
А вот одну нашу знакомую (58 лет) в полном смысле слова спасли пиявки. Когда стали серьезно ухудшаться все показатели, началась пневмония, ее сестра, без всякого медицинского образования, но с большим жизненным опытом и полным понимаем профанации современной медицины, поставила больной 25 пиявок за один сеанс, на следующий день снова. Потом еще через день. И обошлось без всяких докторов в белых халатах, эвакуации на спецмашине в защитных балахонах, тем более, ИВЛ-убийце.
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05.03.2021 23:24 Відповісти
В запорожье год нет ковида однифейки...
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05.03.2021 23:32 Відповісти
В конце 20го заболевших по Украине было в 2 раза больше, но госпиталей не устанавливали... Вакцину привезли?
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06.03.2021 07:09 Відповісти
 
 