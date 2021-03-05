Львів розгортає два тимчасові госпіталі для COVID-хворих

Львів розгортає два тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус. Таке рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівська міська рада.

"Сьогодні ми прийняли рішення про розгортання двох тимчасових госпіталів. У міських поліклініках будемо збільшувати стаціонар. Буде прийнято рішення про облаштування мобільних лабораторій для тестування, зокрема, в аеропорту", - заявив член комісії.

При цьому мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті впродовж декількох тижнів фіксується значне збільшення кількості важких хворих, які потребують госпіталізації.

За словами львівських медиків, хвороба почала прогресувати набагато швидше й агресивніше, зазначив Садовий.

"Головним завданням є забезпечити достатню кількість ліжок із підведеним киснем. Зараз у наших лікарнях є 1300 місць. З них 418 вже зайняті.

На найближчі тижні ставимо собі головне завдання - збільшити їхню кількість, наскільки це можливо", - сказано в повідомленні.

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