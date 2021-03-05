Школи Львова і Одеси переводять на дистанційну форму навчання

Львів і Одеса вирішили перевести міські школи на дистанційне навчання. Дистанційку вирішили запровадити через погіршення ситуації з коронавірусом у містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві агентства "Думская" і "Zaxid.Net".

В Одесі дистанційне навчання в школах розпочнеться 15 березня. З дому навчатимуться учні середніх і старших класів одеських шкіл, а от початкові класи хочуть пізніше відправити на канікули.

"Плануємо, що з 15 по 19 березня 5-11 класи навчатимуться дистанційно, а потім оголосимо канікули для 1-11 класів з 22 по 26 березня. Класи початкової школи також можуть за рішенням батьків і вчителів вчитися дистанційно", - заявили в Одеській міській раді.

У Львові дистанційне навчання вводять вже з наступного тижня. Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила відправити на дистанційку всі навчальні заклади області 9 березня. Крім того, обласна влада рекомендувала школам почати весняні канікули з 15 березня.

В обох випадках рішення не стосується дошкільних установ. Дитячі садки продовжать працювати в звичайному режимі.

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