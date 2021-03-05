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Новини Коронавірус і карантин
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Школи Львова і Одеси переводять на дистанційну форму навчання

Школи Львова і Одеси переводять на дистанційну форму навчання

Львів і Одеса вирішили перевести міські школи на дистанційне навчання. Дистанційку вирішили запровадити через погіршення ситуації з коронавірусом у містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві агентства "Думская" і "Zaxid.Net".

В Одесі дистанційне навчання в школах розпочнеться 15 березня. З дому навчатимуться учні середніх і старших класів одеських шкіл, а от початкові класи хочуть пізніше відправити на канікули.

"Плануємо, що з 15 по 19 березня 5-11 класи навчатимуться дистанційно, а потім оголосимо канікули для 1-11 класів з 22 по 26 березня. Класи початкової школи також можуть за рішенням батьків і вчителів вчитися дистанційно", - заявили в Одеській міській раді.

У Львові дистанційне навчання вводять вже з наступного тижня. Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила відправити на дистанційку всі навчальні заклади області 9 березня. Крім того, обласна влада рекомендувала школам почати весняні канікули з 15 березня.

В обох випадках рішення не стосується дошкільних установ. Дитячі садки продовжать працювати в звичайному режимі.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3069) Одеса (5438) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вам - в нарабсею, там особо не парятся насчет ковида... Бабы еще нарожают.
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05.03.2021 22:43 Відповісти
Да-да. а ты парься. Перепуганный ты наш. Конспектируй Стёпины побрехеньки.
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05.03.2021 22:45 Відповісти
интересно девки пляшут. Весь мир на дистанционке- Баб Йошка против...ХМЫ...
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05.03.2021 22:50 Відповісти
Это потому, что она своей головой пользуется, а не подставляет её тупо под телевизионные помои.
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05.03.2021 22:56 Відповісти
Вы очень тупой. Как срака.
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05.03.2021 23:02 Відповісти
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05.03.2021 22:44 Відповісти
Все вірно. Треба всі школи перевести на дистанційну форму навчання. Хоча б до квітня.
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06.03.2021 00:04 Відповісти
 
 