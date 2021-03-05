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Новости Коронавирус и карантин
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Школы Львова и Одессы переводят на дистанционную форму обучения

Школы Львова и Одессы переводят на дистанционную форму обучения

Львов и Одесса решили перевести городские школы на дистанционное обучение. Дистанционку решили ввести из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные агентства "Думская" и "Zaxid.Net".

В Одессе дистанционное обучение в школах начнется 15 марта. Из дома будут учиться ученики средних и старших классов одесских школ, а вот начальные классы хотят позже отправить на каникулы.

"Планируем, что с 15 по 19 марта 5-11 классы будут учиться дистанционно, а потом объявим каникулы для 1-11 классов с 22 по 26 марта. Классы начальной школы также могут по решению родителей и учителей учиться дистанционно", - заявили в Одесском городском совете.

Во Львове дистанционное обучение вводят уже на следующей неделе. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила отправить на дистанционку все учебные заведения области 9 марта. Кроме того, областные власти рекомендовали школам начать весенние каникулы с 15 марта.

В обоих случаях решение не касается дошкольных учреждений. Детские садики продолжат работать в обычном режиме.

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Вам - в нарабсею, там особо не парятся насчет ковида... Бабы еще нарожают.
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05.03.2021 22:43 Ответить
Да-да. а ты парься. Перепуганный ты наш. Конспектируй Стёпины побрехеньки.
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05.03.2021 22:45 Ответить
интересно девки пляшут. Весь мир на дистанционке- Баб Йошка против...ХМЫ...
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05.03.2021 22:50 Ответить
Это потому, что она своей головой пользуется, а не подставляет её тупо под телевизионные помои.
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05.03.2021 22:56 Ответить
Вы очень тупой. Как срака.
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05.03.2021 23:02 Ответить
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05.03.2021 22:44 Ответить
Все вірно. Треба всі школи перевести на дистанційну форму навчання. Хоча б до квітня.
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06.03.2021 00:04 Ответить
 
 