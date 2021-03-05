У населених пунктах Закарпатської області з критичною ситуацією вводяться додаткові обмежувальні заходи, - ОДА

Сьогодні, 5 березня, регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Закарпатській області ввела додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на територіях населених пунктів області, де склалася неблагополучна епідемічна ситуація через COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

"Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Враховуючи тенденцію останніх днів у наших медичних закладах не залишиться жодного вільного ліжка. Попереду вихідні. Нам терміново потрібно розірвати цей ланцюг інфікування!" - зазначив очільник облдержадміністрації Анатолій Полосков.



У зв'язку з цим, за даними ОДА, регіональна комісія прийняла рішення про введення додаткових обмежень.

Відповідно до прийнятого рішення, вводяться такі обмежувальні заходи:

- робота закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та замовлення на виніс);

- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

- діяльність непродовольчих ринків;

- приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;

- приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

- робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

- відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

"Зараз місцеві комісії з питань ТЕБ та НС приймають рішення на місцях", - додали в пресслужбі.

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