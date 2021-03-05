В населенных пунктах Закарпатской области с критической ситуацией вводятся дополнительные ограничительные меры, - ОГА

Сегодня, 5 марта, региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области ввела дополнительные ограничительные противоэпидемические меры на территориях населенных пунктов области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация из-за COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования", - отметил глава облгосадминистрации Анатолий Полосков.

В связи с этим, по данным ОГА, региональная комиссия приняла решения о введении дополнительных ограничений.

В соответствии с принятым решением, вводятся следующие ограничительные мероприятия:

- работа общепита (кроме адресной доставки и заказ на вынос)

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

- деятельность непродовольственных рынков;

- прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

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- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников;

- работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

- посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

"Сейчас местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принимают решения на местах", - добавили в пресс-службе.

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