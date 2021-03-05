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Руководители больниц просят ввести "красную" зону на Закарпатье, - облсовет

Руководители больниц просят ввести

В Закарпатский областной совет обратили руководители больниц региона с просьбой решить вопрос введения ограничений красной зоны в области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил замглавы Закарпатского областного совета Денис Ман.

"К областной власти обратились руководители больниц, внесенных в первую волну оказания медицинской помощи больным и просят решить вопрос введения красной зоны и указывают на то, что ситуация выходит из-под контроля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА заявил, что Закарпатью просто необходима "красная" зона.

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Руководители больниц просят ввести красную зону на Закарпатье, - облсовет 01

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2581)


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05.03.2021 17:27 Ответить
Не в такой степени , как от самих докторишек . Мне известны случаи ,когда больному , госпитализированному не в инфекционное отделение , совсем с другим диагнозом , сделали тест через 5 суток и он оказался положительным .
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05.03.2021 17:42 Ответить
кто боится, пускай дома сидит добровольно.
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05.03.2021 17:42 Ответить
Так, Закарпаття б'є рекорди.
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05.03.2021 17:42 Ответить
 
 