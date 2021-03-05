Руководители больниц просят ввести "красную" зону на Закарпатье, - облсовет

В Закарпатский областной совет обратили руководители больниц региона с просьбой решить вопрос введения ограничений красной зоны в области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил замглавы Закарпатского областного совета Денис Ман.

"К областной власти обратились руководители больниц, внесенных в первую волну оказания медицинской помощи больным и просят решить вопрос введения красной зоны и указывают на то, что ситуация выходит из-под контроля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА заявил, что Закарпатью просто необходима "красная" зона.

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