2 131 4
Руководители больниц просят ввести "красную" зону на Закарпатье, - облсовет
В Закарпатский областной совет обратили руководители больниц региона с просьбой решить вопрос введения ограничений красной зоны в области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил замглавы Закарпатского областного совета Денис Ман.
"К областной власти обратились руководители больниц, внесенных в первую волну оказания медицинской помощи больным и просят решить вопрос введения красной зоны и указывают на то, что ситуация выходит из-под контроля", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА заявил, что Закарпатью просто необходима "красная" зона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sergey Vladimir
показать весь комментарий05.03.2021 17:27 Ответить Мне нравится 0
Сергей Томенко
показать весь комментарий05.03.2021 17:42 Ответить Мне нравится 0
Сергей Вовк #340034
показать весь комментарий05.03.2021 17:42 Ответить Мне нравится 1
Михайло Козочкін
показать весь комментарий05.03.2021 17:42 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль