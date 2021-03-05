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Керівники лікарень просять ввести "червону" зону на Закарпатті, - облрада
У Закарпатську обласну раду звернули керівники лікарень регіону з проханням вирішити питання введення обмежень червоної зони в області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник голови Закарпатської обласної ради Денис Ман.
"До обласної влади звернулися керівники лікарень, що належать до першої хвилі надання медичної допомоги хворим і просять вирішити питання введення червоної зони і вказують на те, що ситуація виходить з-під контролю", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА заявив, що Закарпаттю просто необхідна "червона" зона.
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Sergey Vladimir
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Сергей Томенко
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Михайло Козочкін
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