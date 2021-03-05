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Новини Коронавірус і карантин
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Керівники лікарень просять ввести "червону" зону на Закарпатті, - облрада

Керівники лікарень просять ввести

У Закарпатську обласну раду звернули керівники лікарень регіону з проханням вирішити питання введення обмежень червоної зони в області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник голови Закарпатської обласної ради Денис Ман.

"До обласної влади звернулися керівники лікарень, що належать до першої хвилі надання медичної допомоги хворим і просять вирішити питання введення червоної зони і вказують на те, що ситуація виходить з-під контролю", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА заявив, що Закарпаттю просто необхідна "червона" зона.

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Керівники лікарень просять ввести червону зону на Закарпатті, - облрада 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2045)


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05.03.2021 17:27 Відповісти
Не в такой степени , как от самих докторишек . Мне известны случаи ,когда больному , госпитализированному не в инфекционное отделение , совсем с другим диагнозом , сделали тест через 5 суток и он оказался положительным .
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05.03.2021 17:42 Відповісти
кто боится, пускай дома сидит добровольно.
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05.03.2021 17:42 Відповісти
Так, Закарпаття б'є рекорди.
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05.03.2021 17:42 Відповісти
 
 