Керівники лікарень просять ввести "червону" зону на Закарпатті, - облрада

У Закарпатську обласну раду звернули керівники лікарень регіону з проханням вирішити питання введення обмежень червоної зони в області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив заступник голови Закарпатської обласної ради Денис Ман.

"До обласної влади звернулися керівники лікарень, що належать до першої хвилі надання медичної допомоги хворим і просять вирішити питання введення червоної зони і вказують на те, що ситуація виходить з-під контролю", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА заявив, що Закарпаттю просто необхідна "червона" зона.

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