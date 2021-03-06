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На то, чтобы обновить инфраструктуру таможни, нужно 5-10 млрд грн, - Рябикин

На то, чтобы обновить инфраструктуру таможни, нужно 5-10 млрд грн, - Рябикин

Государственной таможенной службе для обновления инфраструктуры нужно от 5 до 10 млрд гривен. В бюджете на 2021 год на эти цели заложено только 465 млн грн.

Об этом глава Гостаможслужбы Павел Рябикин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы обеспечить более эффективный контроль в теневом секторе, мы должны проводить приблизительно 650 тыс. досмотров... То есть в десять раз больше. И это невозможно делать нынешними средствами. Это возможно только путем интенсификации нашей работы с переходом на ІТ-продукты, системы сканирования и взвешивания, ІТ-обеспечений. Это нуждается в государственных инвестициях порядка 5-10 млрд, которые надо потратить на инфраструктуры", - сказал Рябикин.

По словам главы Гостаможслужбы, такие инвестиции позволили бы на протяжении трех лет привлечь в бюджет 100 млрд грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко

Как пояснил Рябики, бюджетный запрос на нужды таможни в 2020 году был свыше 4 млрд грн, однако законопроект о госбюджете на 2021 год, представленный ко второму чтению, предлагал выделение на эти потребности 2,5 млрд грн.

"Фактически таможня на этот год на решение всех проблем получила 465 млн грн", - сказал Рябикин.

По его оценкам, теневой объем рынка субъектов ВЭД таможня оценивает в $1,9 млрд в год, при этом речь идет о свыше 200 тыс. субъектов хозяйствования.

Также на Цензор.НЕТ: При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора. ФОТО

Автор: 

таможня (1958) шоу Шустера (315) Рябикин Павел (69) Государственная таможенная служба (163)


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Топ комментарии
+10
На то, чтобы обновить инфраструктуру таможни, нужно 5-10 млрд грн, - Рябикин - Цензор.НЕТ 6519
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06.03.2021 02:58
+9
Вот наглые скоты! - возьмите с каждого таможенника по $100 за смену (он и не заметит), и "отбахаете" себе такую инфраструктуру, что Штаты обзавидуются!
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06.03.2021 00:25
+8
От уроды.
как то недавно служал синий выпендреж таможенника.
Смена - 800 долларов примерно.
И вам еще бабки давать? Не облезете?
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06.03.2021 00:20
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Правила форума Совет форумчан
Удавить продажных таможенников, будет стоить на много ДЕШЕВЛЕ, а с учетом конфискации, то и доходнее!
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06.03.2021 00:19 Ответить
От уроды.
как то недавно служал синий выпендреж таможенника.
Смена - 800 долларов примерно.
И вам еще бабки давать? Не облезете?
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06.03.2021 00:20 Ответить
За месяц могут наколядовать и скинуться, твари.
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06.03.2021 08:16 Ответить
От же всі жлоби, якихось 5-10 млрд, бо за нас дбають?
туалети з акустично-симфонічним зливом, геймерські комп'ютери для тренувань в стрілялках, щоб квадракоптери з цигарками не пролетіли... Спа, масажний салон та КАЗІНО, щоб клієнтуру розважити, поки спінені потом митники, пашуть як трутні...
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06.03.2021 10:19 Ответить
Митниця ворочає таким баблом що бюджету і не снилось, а їм ще гроші давай.
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06.03.2021 00:24 Ответить
це, не твоє бабло, навіть не моє бабло- це їхнє жидобабло, як потерпілим...
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06.03.2021 10:21 Ответить
Вот наглые скоты! - возьмите с каждого таможенника по $100 за смену (он и не заметит), и "отбахаете" себе такую инфраструктуру, что Штаты обзавидуются!
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06.03.2021 00:25 Ответить
новые туалеты вам взяточникам поставить? в моем подъезде жил один такой - за год по 2 машины себе и любовнице поменял....
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06.03.2021 00:26 Ответить
Нихрена себе разбег 5-10 млрд.грн. А че не 1- 100 можно поинтересоваться? Кто этих клоунов выбирал что-бы они таких-же назначали. Вот представьте себе что подчинённый на любой фирме заявляет владельцу что (к примеру) ремонт оборудования будет стоить 1-2 млн.грн... где завтра будет такой подчинённый?
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06.03.2021 00:38 Ответить
Дать пинка под зад корупционным рылам на таможне можно бесплатно.
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06.03.2021 00:38 Ответить
Рябикин сам из этой системы - директор аэропорта Борисполь ( под Беней)
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06.03.2021 00:55 Ответить
Предыдущая должность
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06.03.2021 00:55 Ответить
На то, чтобы обновить инфраструктуру таможни, нужно 5-10 млрд грн, - Рябикин - Цензор.НЕТ 6519
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06.03.2021 02:58 Ответить
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06.03.2021 09:57 Ответить
Млинець грошиків захотів, напиши Байдену, будеш з бєнєю в одній камері сидіти.
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06.03.2021 09:41 Ответить
Не, ***.. ну вы и ухуели !!! С одной таможни в месяц уходит Миллиард гривен в ваши карманы минуя бюджет !!! И у них еще ***** поворачивается язык просить !!! Расстрелять нах !!! тчк
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06.03.2021 00:54 Ответить
Смоли гарячої вам!
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06.03.2021 00:56 Ответить
НО, ЕСЛИ НЕ ОБНОВЛЯТЬ. ТО МОЖНО 5-10 МЛРД КЛАСТЬ СЕБЕ В КАРМАН ЕЖЕМЕСЯЧНО... ОЙ ДОРОГО ОБНОВЛЯТЬ, ДОРОГО...
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06.03.2021 01:00 Ответить
Желательно наличкой, в баксах, на счетах за границей, на предъявителя. Тогда таможня даст добро и заработает. А не проще просто расстрелять ворье.
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06.03.2021 01:15 Ответить
ну так скиньтесь, у вас в р-не 5 лярдов зеленью на карманый каждый год оседает))....делайте рехформу за свой счет, пока еще вас не трогают...
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06.03.2021 01:26 Ответить
"- И когда вы уже , суки , накуритесь ?" (с)
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06.03.2021 01:28 Ответить
на этом дяде уже метки негде ставить.
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06.03.2021 03:56 Ответить
ничего проще....прежних таможенников хорошо выцтрусить на предмет "нетрудовых доходов" и можно вообще на те деньги построить не только новую перезагруженную таможню,но и полностью обновить авиапарк и флот )
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06.03.2021 04:12 Ответить
Я думал, это таможня должна в бюджет перечислять...
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06.03.2021 07:27 Ответить
смотрел я шустэра вчера и слышал всё.... какие миллиарды?! просто *********** всех таможенников дубиной по башке и рукам .посадить энное их количество и конфисковать(честно купленное на взятки и выручки от конфиската и крышевание имущество у всех) вот как то так....ато им технику купи...сканеры всевозможные... та быдло это обойдёт сканеры... там уже в крови и в схемах у этих погранцов с таможенниками...как же живут суки только...а им говорят зарплату нужно повышать чтобы взятки не брали... да денег много не бывает... тем более зарплаты...хахахаха чудилы уже...назначте СААКАШВИЛИ начальником таможни. он их всех вые..... т так что они гниды станут как шолковые или уволятся и разбегутся хамелионы...
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06.03.2021 07:30 Ответить
Инфраструктуры таможни обновлять не нужно. Руководители многих частных предприятий мечтали бы иметь такую оргтехнику и помещения, какие имеет таможня. А вот сократить их смело можно раз в 5, чтобы только делом занимались.
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06.03.2021 07:41 Ответить
Шо оно гордит - хочу, говорит, еще сильнее контролировать теневой сектор, дайте денег. Боротися с ним не хочу, контролировать хочу...
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06.03.2021 08:09 Ответить
коли Остап заходив в Чорноморськ з сторони Херсона, його зустрічала митниця, босоногі митники бігли за Остапом і кричали, "ей ти, деньгі давай", на що Остап їм відповів - а може вам дати ключ від квартири, де гроші лежать" -Ні не треба- відповідали босоногі митники. Так і зараз, не вспів стати друг юності Єрмака митником, і зразу ж - ей ви, гроші давайте, бо нема чим "босоногих митників" годувати. !сторія йде по спіралі. Таки дадуть Рябікіну ключ від квартири де гроші лежать. Однак побояться поки що, невідомо, як випутається Єрмак з допомогою "мрачних людей із севера" із шпіонської історії.
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06.03.2021 08:59 Ответить
Макс Нефедов хотел поставить комплексы взвешивания фур, камеры, сканеры....где счас Нефедов?) Сопле это не понравилось....там же скоро будет и этот если будет слишком рьяно кричать про сканеры. Рыба гниет с головы.
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06.03.2021 09:02 Ответить
Вы там столько 3,14здите,что МВФ спонсировать можете)))) ублюки,мля...
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06.03.2021 09:12 Ответить
вам не гроши нужно добавлять, а сроки пожизненно добавить!
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06.03.2021 09:30 Ответить
з перевіркою походження майна...
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06.03.2021 10:12 Ответить
не.. не нужно.. ибо обычно на них ничего нет, у них резкостановятся богатыми жены, дети, мамы, папы, тети ит.д... не стоит заморачиваться..
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06.03.2021 17:15 Ответить
действительно... как еще можно распилить 10 лярдов?
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06.03.2021 10:13 Ответить
Саакашвили сделал это в Одессе бесплатно.
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06.03.2021 10:22 Ответить
По меньше воруйте и на сэкономленом можно, хоть каждый год делать реформы в таможне!!
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06.03.2021 11:44 Ответить
Лучше, посчитайте, сколько таможня мутит бабла на откатах и минимизации таможенной стоимости, может оказаться, что там еще и лишнее бабло останется.
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06.03.2021 14:46 Ответить
 
 