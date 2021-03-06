На то, чтобы обновить инфраструктуру таможни, нужно 5-10 млрд грн, - Рябикин

Государственной таможенной службе для обновления инфраструктуры нужно от 5 до 10 млрд гривен. В бюджете на 2021 год на эти цели заложено только 465 млн грн.

Об этом глава Гостаможслужбы Павел Рябикин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы обеспечить более эффективный контроль в теневом секторе, мы должны проводить приблизительно 650 тыс. досмотров... То есть в десять раз больше. И это невозможно делать нынешними средствами. Это возможно только путем интенсификации нашей работы с переходом на ІТ-продукты, системы сканирования и взвешивания, ІТ-обеспечений. Это нуждается в государственных инвестициях порядка 5-10 млрд, которые надо потратить на инфраструктуры", - сказал Рябикин.

По словам главы Гостаможслужбы, такие инвестиции позволили бы на протяжении трех лет привлечь в бюджет 100 млрд грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если не вмешиваться в работу налоговой и таможни, то уже через год Украина не будет нуждаться в кредитах МВФ, - замглавы МВД Геращенко

Как пояснил Рябики, бюджетный запрос на нужды таможни в 2020 году был свыше 4 млрд грн, однако законопроект о госбюджете на 2021 год, представленный ко второму чтению, предлагал выделение на эти потребности 2,5 млрд грн.

"Фактически таможня на этот год на решение всех проблем получила 465 млн грн", - сказал Рябикин.

По его оценкам, теневой объем рынка субъектов ВЭД таможня оценивает в $1,9 млрд в год, при этом речь идет о свыше 200 тыс. субъектов хозяйствования.

Также на Цензор.НЕТ: При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора. ФОТО