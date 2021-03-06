На те, щоб оновити інфраструктуру митниці, потрібно 5-10 млрд грн, - Рябікін

Державній митній службі для оновлення інфраструктури потрібно від 5 до 10 млрд гривень. У бюджеті на 2021 рік на ці цілі закладено тільки 465 млн грн.

Про це глава Держмитслужби Павло Рябікін заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб забезпечити найефективніший контроль у тіньовому секторі, ми повинні проводити приблизно 650 тис. оглядів ... Тобто в десять разів більше. І це неможливо робити нинішніми засобами. Це можливо тільки шляхом інтенсифікації нашої роботи з переходом на ІТ-продукти, системи сканування і зважування, ІТ-забезпечень. Це потребує державних інвестицій близько 5-10 млрд, які треба витратити на інфраструктури", - сказав Рябікін.

За словами глави Держмитслужби, такі інвестиції дозволили б протягом трьох років залучити в бюджет 100 млрд грн.

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Як пояснив Рябікін, бюджетний запит на потреби митниці в 2020 році був понад 4 млрд грн, проте законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, представлений до другого читання, пропонував виділити на ці потреби 2,5 млрд грн.

"Фактично митниця на цей рік на вирішення всіх проблем отримала 465 млн грн", - сказав Рябікін.

За його оцінками, тіньовий обсяг ринку суб'єктів ЗЕД митниця оцінює в $1,9 млрд на рік, при цьому йдеться про понад 200 тис. суб'єктів господарювання.

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