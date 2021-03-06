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На те, щоб оновити інфраструктуру митниці, потрібно 5-10 млрд грн, - Рябікін

На те, щоб оновити інфраструктуру митниці, потрібно 5-10 млрд грн, - Рябікін

Державній митній службі для оновлення інфраструктури потрібно від 5 до 10 млрд гривень. У бюджеті на 2021 рік на ці цілі закладено тільки 465 млн грн.

Про це глава Держмитслужби Павло Рябікін заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб забезпечити  найефективніший контроль у тіньовому секторі, ми повинні проводити приблизно 650 тис. оглядів ... Тобто в десять разів більше. І це неможливо робити нинішніми засобами. Це можливо тільки шляхом інтенсифікації нашої роботи з переходом на ІТ-продукти, системи сканування і зважування, ІТ-забезпечень. Це потребує державних інвестицій близько 5-10 млрд, які треба витратити на інфраструктури", - сказав Рябікін.

За словами глави Держмитслужби, такі інвестиції дозволили б протягом трьох років залучити в бюджет 100 млрд грн.

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Як пояснив Рябікін, бюджетний запит на потреби митниці в 2020 році був понад 4 млрд грн, проте законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, представлений до другого читання, пропонував виділити на ці потреби 2,5 млрд грн.

"Фактично митниця на цей рік на вирішення всіх проблем отримала 465 млн грн", - сказав Рябікін.

За його оцінками, тіньовий обсяг ринку суб'єктів ЗЕД митниця оцінює в $1,9 млрд на рік, при цьому йдеться про понад 200 тис. суб'єктів господарювання.

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митниця (1871) шоу Шустера (309) Рябікін Павло (102) Державна митна служба (637)


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Топ коментарі
+10
На то, чтобы обновить инфраструктуру таможни, нужно 5-10 млрд грн, - Рябикин - Цензор.НЕТ 6519
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06.03.2021 02:58
+9
Вот наглые скоты! - возьмите с каждого таможенника по $100 за смену (он и не заметит), и "отбахаете" себе такую инфраструктуру, что Штаты обзавидуются!
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06.03.2021 00:25
+8
От уроды.
как то недавно служал синий выпендреж таможенника.
Смена - 800 долларов примерно.
И вам еще бабки давать? Не облезете?
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06.03.2021 00:20
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Удавить продажных таможенников, будет стоить на много ДЕШЕВЛЕ, а с учетом конфискации, то и доходнее!
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06.03.2021 00:19 Відповісти
От уроды.
как то недавно служал синий выпендреж таможенника.
Смена - 800 долларов примерно.
И вам еще бабки давать? Не облезете?
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06.03.2021 00:20 Відповісти
За месяц могут наколядовать и скинуться, твари.
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06.03.2021 08:16 Відповісти
От же всі жлоби, якихось 5-10 млрд, бо за нас дбають?
туалети з акустично-симфонічним зливом, геймерські комп'ютери для тренувань в стрілялках, щоб квадракоптери з цигарками не пролетіли... Спа, масажний салон та КАЗІНО, щоб клієнтуру розважити, поки спінені потом митники, пашуть як трутні...
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06.03.2021 10:19 Відповісти
Митниця ворочає таким баблом що бюджету і не снилось, а їм ще гроші давай.
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06.03.2021 00:24 Відповісти
це, не твоє бабло, навіть не моє бабло- це їхнє жидобабло, як потерпілим...
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06.03.2021 10:21 Відповісти
Вот наглые скоты! - возьмите с каждого таможенника по $100 за смену (он и не заметит), и "отбахаете" себе такую инфраструктуру, что Штаты обзавидуются!
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06.03.2021 00:25 Відповісти
новые туалеты вам взяточникам поставить? в моем подъезде жил один такой - за год по 2 машины себе и любовнице поменял....
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06.03.2021 00:26 Відповісти
Нихрена себе разбег 5-10 млрд.грн. А че не 1- 100 можно поинтересоваться? Кто этих клоунов выбирал что-бы они таких-же назначали. Вот представьте себе что подчинённый на любой фирме заявляет владельцу что (к примеру) ремонт оборудования будет стоить 1-2 млн.грн... где завтра будет такой подчинённый?
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06.03.2021 00:38 Відповісти
Дать пинка под зад корупционным рылам на таможне можно бесплатно.
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06.03.2021 00:38 Відповісти
Рябикин сам из этой системы - директор аэропорта Борисполь ( под Беней)
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06.03.2021 00:55 Відповісти
Предыдущая должность
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06.03.2021 00:55 Відповісти
На то, чтобы обновить инфраструктуру таможни, нужно 5-10 млрд грн, - Рябикин - Цензор.НЕТ 6519
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06.03.2021 02:58 Відповісти
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06.03.2021 09:57 Відповісти
Млинець грошиків захотів, напиши Байдену, будеш з бєнєю в одній камері сидіти.
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06.03.2021 09:41 Відповісти
Не, ***.. ну вы и ухуели !!! С одной таможни в месяц уходит Миллиард гривен в ваши карманы минуя бюджет !!! И у них еще ***** поворачивается язык просить !!! Расстрелять нах !!! тчк
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06.03.2021 00:54 Відповісти
Смоли гарячої вам!
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06.03.2021 00:56 Відповісти
НО, ЕСЛИ НЕ ОБНОВЛЯТЬ. ТО МОЖНО 5-10 МЛРД КЛАСТЬ СЕБЕ В КАРМАН ЕЖЕМЕСЯЧНО... ОЙ ДОРОГО ОБНОВЛЯТЬ, ДОРОГО...
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06.03.2021 01:00 Відповісти
Желательно наличкой, в баксах, на счетах за границей, на предъявителя. Тогда таможня даст добро и заработает. А не проще просто расстрелять ворье.
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06.03.2021 01:15 Відповісти
ну так скиньтесь, у вас в р-не 5 лярдов зеленью на карманый каждый год оседает))....делайте рехформу за свой счет, пока еще вас не трогают...
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06.03.2021 01:26 Відповісти
"- И когда вы уже , суки , накуритесь ?" (с)
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06.03.2021 01:28 Відповісти
на этом дяде уже метки негде ставить.
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06.03.2021 03:56 Відповісти
ничего проще....прежних таможенников хорошо выцтрусить на предмет "нетрудовых доходов" и можно вообще на те деньги построить не только новую перезагруженную таможню,но и полностью обновить авиапарк и флот )
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06.03.2021 04:12 Відповісти
Я думал, это таможня должна в бюджет перечислять...
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06.03.2021 07:27 Відповісти
смотрел я шустэра вчера и слышал всё.... какие миллиарды?! просто *********** всех таможенников дубиной по башке и рукам .посадить энное их количество и конфисковать(честно купленное на взятки и выручки от конфиската и крышевание имущество у всех) вот как то так....ато им технику купи...сканеры всевозможные... та быдло это обойдёт сканеры... там уже в крови и в схемах у этих погранцов с таможенниками...как же живут суки только...а им говорят зарплату нужно повышать чтобы взятки не брали... да денег много не бывает... тем более зарплаты...хахахаха чудилы уже...назначте СААКАШВИЛИ начальником таможни. он их всех вые..... т так что они гниды станут как шолковые или уволятся и разбегутся хамелионы...
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06.03.2021 07:30 Відповісти
Инфраструктуры таможни обновлять не нужно. Руководители многих частных предприятий мечтали бы иметь такую оргтехнику и помещения, какие имеет таможня. А вот сократить их смело можно раз в 5, чтобы только делом занимались.
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06.03.2021 07:41 Відповісти
Шо оно гордит - хочу, говорит, еще сильнее контролировать теневой сектор, дайте денег. Боротися с ним не хочу, контролировать хочу...
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06.03.2021 08:09 Відповісти
коли Остап заходив в Чорноморськ з сторони Херсона, його зустрічала митниця, босоногі митники бігли за Остапом і кричали, "ей ти, деньгі давай", на що Остап їм відповів - а може вам дати ключ від квартири, де гроші лежать" -Ні не треба- відповідали босоногі митники. Так і зараз, не вспів стати друг юності Єрмака митником, і зразу ж - ей ви, гроші давайте, бо нема чим "босоногих митників" годувати. !сторія йде по спіралі. Таки дадуть Рябікіну ключ від квартири де гроші лежать. Однак побояться поки що, невідомо, як випутається Єрмак з допомогою "мрачних людей із севера" із шпіонської історії.
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06.03.2021 08:59 Відповісти
Макс Нефедов хотел поставить комплексы взвешивания фур, камеры, сканеры....где счас Нефедов?) Сопле это не понравилось....там же скоро будет и этот если будет слишком рьяно кричать про сканеры. Рыба гниет с головы.
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06.03.2021 09:02 Відповісти
Вы там столько 3,14здите,что МВФ спонсировать можете)))) ублюки,мля...
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06.03.2021 09:12 Відповісти
вам не гроши нужно добавлять, а сроки пожизненно добавить!
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06.03.2021 09:30 Відповісти
з перевіркою походження майна...
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06.03.2021 10:12 Відповісти
не.. не нужно.. ибо обычно на них ничего нет, у них резкостановятся богатыми жены, дети, мамы, папы, тети ит.д... не стоит заморачиваться..
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06.03.2021 17:15 Відповісти
действительно... как еще можно распилить 10 лярдов?
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06.03.2021 10:13 Відповісти
Саакашвили сделал это в Одессе бесплатно.
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06.03.2021 10:22 Відповісти
По меньше воруйте и на сэкономленом можно, хоть каждый год делать реформы в таможне!!
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06.03.2021 11:44 Відповісти
Лучше, посчитайте, сколько таможня мутит бабла на откатах и минимизации таможенной стоимости, может оказаться, что там еще и лишнее бабло останется.
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06.03.2021 14:46 Відповісти
 
 