Экономических предпосылок я не вижу, - глава Минфина Марченко о возможном дефолте

Минфин не рассматривает дефолт в Украине, для этого нет экономических предпосылок. Киев надеется на дальнейшую программу сотрудничества с МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Вместе с тем он отметил, что хотелось бы, чтоб транши МВФ выделил еще в прошлом году.

"Дефолта не будет. Дефолт - это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу", - сказал министр.

Министр также признал, что возможны задержки с выделением транша в этом году, так как МВФ хочет видеть рынок газа и электроэнергии в Украине, а также решение ряда антикоррупционных вопросов.

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