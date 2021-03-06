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Экономических предпосылок я не вижу, - глава Минфина Марченко о возможном дефолте

Экономических предпосылок я не вижу, - глава Минфина Марченко о возможном дефолте

Минфин не рассматривает дефолт в Украине, для этого нет экономических предпосылок. Киев надеется на дальнейшую программу сотрудничества с МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Вместе с тем он отметил, что хотелось бы, чтоб транши МВФ выделил еще в прошлом году.

"Дефолта не будет. Дефолт - это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу", - сказал министр.

Министр также признал, что возможны задержки с выделением транша в этом году, так как МВФ хочет видеть рынок газа и электроэнергии в Украине, а также решение ряда антикоррупционных вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пауза в отношениях с МВФ не повлияет на соцвыплаты украинцам, - глава Минфина Марченко

Автор: 

дефолт (435) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+15
Они считают всех такими идиотами !?.. У меня нет экономического образования и я готов назвать как минимум ПЯТЬ предпосылок к дефолту - сразу внутреннему - потом общему..
1. Коррупция. 2. ОВГЗ афера. 3. ЗВЗ - пущен на удержания валют. 4. МВФ - послал нас накуй. 5.Огромный дефицит бюджета и нечем его крыть.. 6. Мировой Ковид-эконом кризис - а мы не готовы.... (можно продолжить)
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06.03.2021 00:49
+10
еще полгода без транша посидишь и увидишь. живых денег в резервах нет - мусорные бумаги и ОГВЗ под сумасшедшие проценты....
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06.03.2021 00:34
+6
Ну,это как три степени отрицания:
Я не хочу срать
Это не я
Я не всрался
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06.03.2021 00:58
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еще полгода без транша посидишь и увидишь. живых денег в резервах нет - мусорные бумаги и ОГВЗ под сумасшедшие проценты....
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06.03.2021 00:34 Ответить
Я пам*ятаю зарплати у 20 зелених(

Тепер маю страховку, але ні хто не гарантує НЕповернення тих часів.

Зебіли, як мантру читають - прийди, прийди. Таки призвуть!
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06.03.2021 00:39 Ответить
С таким упёртым тупоголовым президентом может быть и не будет денег от МВФ и тогда дефолт на 100 %
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06.03.2021 00:42 Ответить
1.Активы в иностранной валюте 24073,17 млн $
a.Ценные бумаги 21314,41 млн $ 84.24% - ОГВЗ (мусор)
b.Валюта и депозиты 2758,76 млн $ 10.90% (живые деньги, полученные от МВФ в виде кредита)
2.Резервная позиция в МВФ 0,33
3.СПЗ 9,87
4.Монетарное золото1218,794.82%
5.Прочие
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06.03.2021 00:44 Ответить
а чьто оно может видеть? когда президент -янелох, министры-шестерки каломойского и ахметова, дефолта не может не быть.
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06.03.2021 00:44 Ответить
Верните петра ляксеича,при нем все было хорошо.
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06.03.2021 00:45 Ответить
Они считают всех такими идиотами !?.. У меня нет экономического образования и я готов назвать как минимум ПЯТЬ предпосылок к дефолту - сразу внутреннему - потом общему..
1. Коррупция. 2. ОВГЗ афера. 3. ЗВЗ - пущен на удержания валют. 4. МВФ - послал нас накуй. 5.Огромный дефицит бюджета и нечем его крыть.. 6. Мировой Ковид-эконом кризис - а мы не готовы.... (можно продолжить)
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06.03.2021 00:49 Ответить
Ну,это как три степени отрицания:
Я не хочу срать
Это не я
Я не всрался
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06.03.2021 00:58 Ответить
и забыл напомнить что эмиссия - включили печатный станок и еще 5-6-7% денежной массы напечатают и гривнами можно будет обклеивать туалеты вместо обоев !!!
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06.03.2021 01:23 Ответить
И «штамповочный» тоже - «железки» штампуют 1,2, но уже 5 и 10 гр....
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06.03.2021 02:26 Ответить
Та годі вам! Радійте!!! Баригу ж скінулі!!!!
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06.03.2021 01:00 Ответить
Осторожничает... Вместо слова "экономических", мог бы, сказать - никаких. А так, оставляет себе лазейку, позже сказать, мол повлияли другие определённые факторы...
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06.03.2021 01:04 Ответить
Оце чмирло - міністр?????А чого ж тоді я не президент Галактіки?
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06.03.2021 01:07 Ответить
Кто это такой и почему мы должны ему верить?
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06.03.2021 01:14 Ответить
У нас нет тупоголового зелёного президента но есть надежда на Байдена.
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06.03.2021 01:23 Ответить
Накуй йди!
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06.03.2021 08:59 Ответить
Ну да, Греф подкидывает.
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06.03.2021 01:34 Ответить
Каждый день дефолт пророчат, ботовский паек отрабатывают.
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06.03.2021 01:56 Ответить
нее, кредиты мвф это вроде как рука над тонущим человеком, когда он почти уже перестал всплывать и пошел на дно - хватает за волосы и вытаскивает над водой, даст подышать и снова бросает
но выплывать на берег человек должен сам

вот то, что правительство так старательно обещает что дефолта не будет это напрягать должно, валюту прикупить...на всякий случай
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06.03.2021 04:28 Ответить
Со зрением у ЗЕбилов всегда были проблемы, так же, как и с совестью и моральной чистоплотностью.
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06.03.2021 06:46 Ответить
Тільки час дасть відповідь на питання можливості (чи неможливості) дефолту, але передумови цьго вже певний час проглядаються навіть непрофесіоналами.
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06.03.2021 07:21 Ответить
Инфляция далеко не 9%. Все дорожает по дням. Скоро мешками деньги будем носить. Дефолт неминуем. Сделали вместе!
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06.03.2021 07:55 Ответить
"Нет" и "не вижу" - две большие разницы.
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06.03.2021 09:06 Ответить
Сотрудничества с МВФ не получилось по вине Украины. Надо выполнять домашние задания, а не ложить на них демонстративно, то чем бил по клавишам. А условием для вступление в НАТО всегда визовый режим с Россией. Прибалты и поляки молодцы. Всё сделали так как надо.
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06.03.2021 09:10 Ответить
Как зебилы до3,14здят остаток казны,то будет,а потом к х..у..й..лу побегут - в том их и задача.
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06.03.2021 09:23 Ответить
так само пистіли овощні в 2013-му. Точ в точ.
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06.03.2021 11:37 Ответить
 
 