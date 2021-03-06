Экономических предпосылок я не вижу, - глава Минфина Марченко о возможном дефолте
Минфин не рассматривает дефолт в Украине, для этого нет экономических предпосылок. Киев надеется на дальнейшую программу сотрудничества с МВФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Вместе с тем он отметил, что хотелось бы, чтоб транши МВФ выделил еще в прошлом году.
"Дефолта не будет. Дефолт - это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу", - сказал министр.
Министр также признал, что возможны задержки с выделением транша в этом году, так как МВФ хочет видеть рынок газа и электроэнергии в Украине, а также решение ряда антикоррупционных вопросов.
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+15 Игорь Монахов
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+10 Гоша Фантомас #478094
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Зебіли, як мантру читають - прийди, прийди. Таки призвуть!
a.Ценные бумаги 21314,41 млн $ 84.24% - ОГВЗ (мусор)
b.Валюта и депозиты 2758,76 млн $ 10.90% (живые деньги, полученные от МВФ в виде кредита)
2.Резервная позиция в МВФ 0,33
3.СПЗ 9,87
4.Монетарное золото1218,794.82%
5.Прочие
1. Коррупция. 2. ОВГЗ афера. 3. ЗВЗ - пущен на удержания валют. 4. МВФ - послал нас накуй. 5.Огромный дефицит бюджета и нечем его крыть.. 6. Мировой Ковид-эконом кризис - а мы не готовы.... (можно продолжить)
Я не хочу срать
Это не я
Я не всрался
но выплывать на берег человек должен сам
вот то, что правительство так старательно обещает что дефолта не будет это напрягать должно, валюту прикупить...на всякий случай