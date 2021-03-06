Економічних передумов я не бачу, - глава Мінфіну Марченко про можливий дефолт

Мінфін не розглядає дефолт в Україні, для цього немає економічних передумов. Київ сподівається на подальшу програму співпраці з МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Разом з тим він зазначив, що хотілося б, щоб транші МВФ виділив ще минулого року.

"Дефолту не буде. Дефолт - це політичне рішення, а потім тільки економічне. Економічних передумов я не бачу", - сказав міністр.

Міністр також визнав, що можливі затримки з виділенням траншу в цьому році, так як МВФ хоче бачити ринок газу і електроенергії в Україні, а також вирішення низки антикорупційних питань.

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