Економічних передумов я не бачу, - глава Мінфіну Марченко про можливий дефолт
Мінфін не розглядає дефолт в Україні, для цього немає економічних передумов. Київ сподівається на подальшу програму співпраці з МВФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Разом з тим він зазначив, що хотілося б, щоб транші МВФ виділив ще минулого року.
"Дефолту не буде. Дефолт - це політичне рішення, а потім тільки економічне. Економічних передумов я не бачу", - сказав міністр.
Міністр також визнав, що можливі затримки з виділенням траншу в цьому році, так як МВФ хоче бачити ринок газу і електроенергії в Україні, а також вирішення низки антикорупційних питань.
Топ коментарі
+15 Игорь Монахов
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+10 Гоша Фантомас #478094
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+6 Алексей Достоевский
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Зебіли, як мантру читають - прийди, прийди. Таки призвуть!
a.Ценные бумаги 21314,41 млн $ 84.24% - ОГВЗ (мусор)
b.Валюта и депозиты 2758,76 млн $ 10.90% (живые деньги, полученные от МВФ в виде кредита)
2.Резервная позиция в МВФ 0,33
3.СПЗ 9,87
4.Монетарное золото1218,794.82%
5.Прочие
1. Коррупция. 2. ОВГЗ афера. 3. ЗВЗ - пущен на удержания валют. 4. МВФ - послал нас накуй. 5.Огромный дефицит бюджета и нечем его крыть.. 6. Мировой Ковид-эконом кризис - а мы не готовы.... (можно продолжить)
Я не хочу срать
Это не я
Я не всрался
но выплывать на берег человек должен сам
вот то, что правительство так старательно обещает что дефолта не будет это напрягать должно, валюту прикупить...на всякий случай