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Новини
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Економічних передумов я не бачу, - глава Мінфіну Марченко про можливий дефолт

Економічних передумов я не бачу, - глава Мінфіну Марченко про можливий дефолт

Мінфін не розглядає дефолт в Україні, для цього немає економічних передумов. Київ сподівається на подальшу програму співпраці з МВФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Разом з тим він зазначив, що хотілося б, щоб транші МВФ виділив ще минулого року.

"Дефолту не буде. Дефолт - це політичне рішення, а потім тільки економічне. Економічних передумов я не бачу", - сказав міністр.

Міністр також визнав, що можливі затримки з виділенням траншу в цьому році, так як МВФ хоче бачити ринок газу і електроенергії в Україні, а також вирішення низки антикорупційних питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пауза у відносинах із МВФ не вплине на соцвиплати українцям, - глава Мінфіну Марченко

дефолт (204) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+15
Они считают всех такими идиотами !?.. У меня нет экономического образования и я готов назвать как минимум ПЯТЬ предпосылок к дефолту - сразу внутреннему - потом общему..
1. Коррупция. 2. ОВГЗ афера. 3. ЗВЗ - пущен на удержания валют. 4. МВФ - послал нас накуй. 5.Огромный дефицит бюджета и нечем его крыть.. 6. Мировой Ковид-эконом кризис - а мы не готовы.... (можно продолжить)
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06.03.2021 00:49
+10
еще полгода без транша посидишь и увидишь. живых денег в резервах нет - мусорные бумаги и ОГВЗ под сумасшедшие проценты....
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06.03.2021 00:34
+6
Ну,это как три степени отрицания:
Я не хочу срать
Это не я
Я не всрался
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06.03.2021 00:58
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еще полгода без транша посидишь и увидишь. живых денег в резервах нет - мусорные бумаги и ОГВЗ под сумасшедшие проценты....
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06.03.2021 00:34 Відповісти
Я пам*ятаю зарплати у 20 зелених(

Тепер маю страховку, але ні хто не гарантує НЕповернення тих часів.

Зебіли, як мантру читають - прийди, прийди. Таки призвуть!
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06.03.2021 00:39 Відповісти
С таким упёртым тупоголовым президентом может быть и не будет денег от МВФ и тогда дефолт на 100 %
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06.03.2021 00:42 Відповісти
1.Активы в иностранной валюте 24073,17 млн $
a.Ценные бумаги 21314,41 млн $ 84.24% - ОГВЗ (мусор)
b.Валюта и депозиты 2758,76 млн $ 10.90% (живые деньги, полученные от МВФ в виде кредита)
2.Резервная позиция в МВФ 0,33
3.СПЗ 9,87
4.Монетарное золото1218,794.82%
5.Прочие
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06.03.2021 00:44 Відповісти
а чьто оно может видеть? когда президент -янелох, министры-шестерки каломойского и ахметова, дефолта не может не быть.
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06.03.2021 00:44 Відповісти
Верните петра ляксеича,при нем все было хорошо.
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06.03.2021 00:45 Відповісти
Они считают всех такими идиотами !?.. У меня нет экономического образования и я готов назвать как минимум ПЯТЬ предпосылок к дефолту - сразу внутреннему - потом общему..
1. Коррупция. 2. ОВГЗ афера. 3. ЗВЗ - пущен на удержания валют. 4. МВФ - послал нас накуй. 5.Огромный дефицит бюджета и нечем его крыть.. 6. Мировой Ковид-эконом кризис - а мы не готовы.... (можно продолжить)
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06.03.2021 00:49 Відповісти
Ну,это как три степени отрицания:
Я не хочу срать
Это не я
Я не всрался
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06.03.2021 00:58 Відповісти
и забыл напомнить что эмиссия - включили печатный станок и еще 5-6-7% денежной массы напечатают и гривнами можно будет обклеивать туалеты вместо обоев !!!
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06.03.2021 01:23 Відповісти
И «штамповочный» тоже - «железки» штампуют 1,2, но уже 5 и 10 гр....
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06.03.2021 02:26 Відповісти
Та годі вам! Радійте!!! Баригу ж скінулі!!!!
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06.03.2021 01:00 Відповісти
Осторожничает... Вместо слова "экономических", мог бы, сказать - никаких. А так, оставляет себе лазейку, позже сказать, мол повлияли другие определённые факторы...
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06.03.2021 01:04 Відповісти
Оце чмирло - міністр?????А чого ж тоді я не президент Галактіки?
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06.03.2021 01:07 Відповісти
Кто это такой и почему мы должны ему верить?
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06.03.2021 01:14 Відповісти
У нас нет тупоголового зелёного президента но есть надежда на Байдена.
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06.03.2021 01:23 Відповісти
Накуй йди!
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06.03.2021 08:59 Відповісти
Ну да, Греф подкидывает.
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06.03.2021 01:34 Відповісти
Каждый день дефолт пророчат, ботовский паек отрабатывают.
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06.03.2021 01:56 Відповісти
нее, кредиты мвф это вроде как рука над тонущим человеком, когда он почти уже перестал всплывать и пошел на дно - хватает за волосы и вытаскивает над водой, даст подышать и снова бросает
но выплывать на берег человек должен сам

вот то, что правительство так старательно обещает что дефолта не будет это напрягать должно, валюту прикупить...на всякий случай
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06.03.2021 04:28 Відповісти
Со зрением у ЗЕбилов всегда были проблемы, так же, как и с совестью и моральной чистоплотностью.
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06.03.2021 06:46 Відповісти
Тільки час дасть відповідь на питання можливості (чи неможливості) дефолту, але передумови цьго вже певний час проглядаються навіть непрофесіоналами.
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06.03.2021 07:21 Відповісти
Инфляция далеко не 9%. Все дорожает по дням. Скоро мешками деньги будем носить. Дефолт неминуем. Сделали вместе!
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06.03.2021 07:55 Відповісти
"Нет" и "не вижу" - две большие разницы.
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06.03.2021 09:06 Відповісти
Сотрудничества с МВФ не получилось по вине Украины. Надо выполнять домашние задания, а не ложить на них демонстративно, то чем бил по клавишам. А условием для вступление в НАТО всегда визовый режим с Россией. Прибалты и поляки молодцы. Всё сделали так как надо.
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06.03.2021 09:10 Відповісти
Как зебилы до3,14здят остаток казны,то будет,а потом к х..у..й..лу побегут - в том их и задача.
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06.03.2021 09:23 Відповісти
так само пистіли овощні в 2013-му. Точ в точ.
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06.03.2021 11:37 Відповісти
 
 