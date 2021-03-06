Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за отвагу (International Women of Courage, IWOC).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Минске.

Эту премию в течение 15 лет ежегодно получают женщины, проявившие чрезвычайную храбрость в борьбе за правосудие, справедливость, гендерное равенство и права человека

"Накануне президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020, белорусские женщины стали доминирующей политической силой, как и движущей силой общественных изменений в Беларуси, в частности, во многом благодаря Марии Колесниковой… Мария и ее единомышленники бросили исторический вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. Мария продолжает оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси", - подчеркнули в Госдепе.

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