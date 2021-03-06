Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за отвагу (International Women of Courage, IWOC).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Минске.
Эту премию в течение 15 лет ежегодно получают женщины, проявившие чрезвычайную храбрость в борьбе за правосудие, справедливость, гендерное равенство и права человека
"Накануне президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020, белорусские женщины стали доминирующей политической силой, как и движущей силой общественных изменений в Беларуси, в частности, во многом благодаря Марии Колесниковой… Мария и ее единомышленники бросили исторический вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. Мария продолжает оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси", - подчеркнули в Госдепе.
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противоположность тихой тихановской с покорным лицом, сдобренное сливками
И явно не пряники...
Это никак с остальному не относится.
Римские легионеры все поголовно были сидорами. Ну и?
Весь мир раком поставили
Награды - то такэ
В совке в основном грамотами награждали.
Хочеш - жопу вытирай,хочеш - на стенку клей.
А то,шо беларуси з квиточками шарятся - это их выбор.
Их иногда почитаеш - и кажется, шо они на нас больше чем на себя надеятся...
А у нас - на гамэрыканцив
Жаль,что меня с собой не берет...
А шо там делать? Есть довольно реалистичные проекты терраформации
О шо, ждать пока кетайсы опять нажрутся каких-нибуть козявок и мы все повыздыхаем?
И еще. Ты тут спрашивал: читать умееш?
Так и я у тебя: умееш?
Знаеш,что такое связанный кислород? Когда я учился - в 7 классе изучали,щаз незнаю.
даже не интересно....
скоро вибори в московії, хоч і бутафорські фейкові, та все ж кремлядям все важче і важче утримувати владу
путлєр хоче козир перед виборами, окрім Білорусі у нього зараз нема ні хріна
коли у 2014 він захопив Крим, то московське бидло було в екстазі і воно отримало реально підтримку до 90%
зараз рейтинг близько 20% реальний, десь як у Луки Мудищева
щур недомірок пітерський хоче зараз підсунути Білорусь, як Крим у 2014, перед "виборами"
схема - Білорусь стає пардаментською, Лука Мудищев передає владу парламенту, попередньо у парламент заходить путлеровська партія з контрольованих поплавків і створює коаліцію
а білорусі нікуди діватися, скоріше всього саме так і буде, неадекватного Мудищева викинуть і замініть своїм парламентом
а є бидло, яке в силу історичних обставин, має український паспорт
Как же мент и чета не украдет...
"Если бы улица не вмешалась, четвертый президент вполне мог бы оказаться для Украины последним