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Новости Революция в Беларуси
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Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой

Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за отвагу (International Women of Courage, IWOC).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Минске.

Эту премию в течение 15 лет ежегодно получают женщины, проявившие чрезвычайную храбрость в борьбе за правосудие, справедливость, гендерное равенство и права человека

"Накануне президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020, белорусские женщины стали доминирующей политической силой, как и движущей силой общественных изменений в Беларуси, в частности, во многом благодаря Марии Колесниковой… Мария и ее единомышленники бросили исторический вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. Мария продолжает оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси", - подчеркнули в Госдепе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусскую оппозиционерку Колесникову обвинили в "заговоре для захвата власти"

Автор: 

Беларусь (7888) Колесникова Мария (36)


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Топ комментарии
+13
8 лет со дня первого митинга в Донецке за единую Украину 4 марта 2014 года.

Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой - Цензор.НЕТ 4612
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06.03.2021 01:07
+7
Почалося... Премии, медали, ордена, звания. Вот только за что? И зачем?
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06.03.2021 01:04
+6
твердое пять за фотошоп и кацапское скудоумие!
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06.03.2021 03:15
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Почалося... Премии, медали, ордена, звания. Вот только за что? И зачем?
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06.03.2021 01:04 Ответить
Там, довбань, написано за шо!
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06.03.2021 03:17 Ответить
за гендер...за то, что на голове...за годы в застенках...и желание поруководить лет 26
противоположность тихой тихановской с покорным лицом, сдобренное сливками
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06.03.2021 07:09 Ответить
8 лет со дня первого митинга в Донецке за единую Украину 4 марта 2014 года.

Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой - Цензор.НЕТ 4612
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06.03.2021 01:07 Ответить
Ригорич шото почуствовав...
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06.03.2021 01:10 Ответить
Полную панамку.
И явно не пряники...
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06.03.2021 01:21 Ответить
Та нехай хоть трансвестит,лишь бы таракану усы выщипала
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06.03.2021 01:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/323194 Я не проти лесбіянок.Алек зараз саме за це нагороджують.А диктатору вона точно не страшна.Білоруси мали шанс його звалити.Але квіточками це не можливо зробити.А ще,вони мали знайти дуже і дуже інтелектуальну команду,щоб диктатора нищити інтелектуально.Ці явно не такі.
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06.03.2021 01:25 Ответить
Мне уже давно ГЛУБОКО фиолетово кто с кем и как трахается. Если это по обоюдному согласию - да фиг с вами. Я сам решу с кем и как,а вам - та как нравицца.
Это никак с остальному не относится.
Римские легионеры все поголовно были сидорами. Ну и?
Весь мир раком поставили
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06.03.2021 01:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/323194 Ви читати вмієте? Я ж написав все наче нормально.Зараз тренди,що нагороджують не за ді,.а за гендери,чи сексуальні орієнтації.Я ж не проти лесбіянок.А що до Білорусі,то там вже все здулося.Ну по ходять ще з квіточками.І що з того? Не факт,що вже будуть настільки масові протести.
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06.03.2021 01:35 Ответить
Я ж вроде тоже внятно написал, шо мне насрать.
Награды - то такэ
В совке в основном грамотами награждали.
Хочеш - жопу вытирай,хочеш - на стенку клей.
А то,шо беларуси з квиточками шарятся - это их выбор.
Их иногда почитаеш - и кажется, шо они на нас больше чем на себя надеятся...
А у нас - на гамэрыканцив
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06.03.2021 01:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/323194 Розумні люди на себе надіятись повинні.
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06.03.2021 01:50 Ответить
Их немного. И обычно они в политику не лезут
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06.03.2021 01:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/323194 Проте політика лізе до них.
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06.03.2021 01:53 Ответить
Ну он Маск нашел радикальный выход - сваливает на Марс.
Жаль,что меня с собой не берет...
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06.03.2021 01:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/323194 Марс це мертва планета без кисню.Навіть якщо там в далекому майбутньому,буде колонія.То що там робити?
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06.03.2021 01:58 Ответить
Кысню там дохрена. Правда большей частью в связанном виде.
А шо там делать? Есть довольно реалистичные проекты терраформации
О шо, ждать пока кетайсы опять нажрутся каких-нибуть козявок и мы все повыздыхаем?
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06.03.2021 02:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/323194 Там розріджений кисень.І набагато менше,ніж на Землі.Тереформування,це казки.Може краще Землю зберегти? Краще китайців відправити,разом з москалями
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06.03.2021 02:22 Ответить
Тебя почитать - так вааще ниче делать не надо
И еще. Ты тут спрашивал: читать умееш?
Так и я у тебя: умееш?
Знаеш,что такое связанный кислород? Когда я учился - в 7 классе изучали,щаз незнаю.
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06.03.2021 10:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/323194 За Землею потрібно доглядати.а не витрачати сотні мільярдів в пусту.Кисню в атмосфері марсу дійсно мало,тільки 0.13 відсотка.
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06.03.2021 12:19 Ответить
Так ты римский легионер?
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06.03.2021 02:16 Ответить
Сдрысни, падаль. Я брезгую кацапами.
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06.03.2021 10:41 Ответить
Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой - Цензор.НЕТ 7111
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06.03.2021 01:32 Ответить
твердое пять за фотошоп и кацапское скудоумие!
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06.03.2021 03:15 Ответить
шо ж вы, твари кацапские, такие узнаваемые?
даже не интересно....
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06.03.2021 05:08 Ответить
Перед тем как дать премию, спросили у нее "чей Крым"?
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06.03.2021 03:12 Ответить
До речі, влучне зауваження. Тихановська цей тест не пройшла.
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06.03.2021 03:26 Ответить
Он и де факто и де юре украинский. Рано или поздно туда танки наши войдут.
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06.03.2021 07:11 Ответить
вошь, чей Крым?
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06.03.2021 08:08 Ответить
Модер удалил, видимо тот сепар мне гадости написал, бомбануло его что туда наши танки входить будут и кацапье сраное как говно по асфальту размазывать гусеницами 😺
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06.03.2021 09:42 Ответить
а почему радио "Свобода" запрещено транслировать для граждан сша ?
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06.03.2021 04:29 Ответить
потому шо тут кацапячий восторг и марши никому и ни шо не упали...
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06.03.2021 04:49 Ответить
Прикинь вони все виїжджають до Мексики щоб послухати *Свободу*!
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06.03.2021 07:06 Ответить
Радио Свобода это американская Раша Тудей. Не для американцев, а для продвижения американской доктрины за рубежом.
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06.03.2021 07:55 Ответить
Ну это баба хоть получше будет чем "президентка", которой место на кухне.
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06.03.2021 07:03 Ответить
А що Нобеля слабо було дати цій рєволюціонєрці -)
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06.03.2021 07:09 Ответить
На нобеля Тихановская претендует. Но она получила Сахарова. Значит очередь Навального получать банку варенья от госдепа.
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06.03.2021 07:44 Ответить
пояснюю ситуйовину в Білорусі:
скоро вибори в московії, хоч і бутафорські фейкові, та все ж кремлядям все важче і важче утримувати владу
путлєр хоче козир перед виборами, окрім Білорусі у нього зараз нема ні хріна
коли у 2014 він захопив Крим, то московське бидло було в екстазі і воно отримало реально підтримку до 90%
зараз рейтинг близько 20% реальний, десь як у Луки Мудищева
щур недомірок пітерський хоче зараз підсунути Білорусь, як Крим у 2014, перед "виборами"
схема - Білорусь стає пардаментською, Лука Мудищев передає владу парламенту, попередньо у парламент заходить путлеровська партія з контрольованих поплавків і створює коаліцію
а білорусі нікуди діватися, скоріше всього саме так і буде, неадекватного Мудищева викинуть і замініть своїм парламентом
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06.03.2021 07:48 Ответить
З білорусами всьо ясно, говорити більше ніпрощо.
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06.03.2021 07:53 Ответить
А украинцы чем лучше. Много гонора, бахвальства и слов, а на выходе маленькие пуки, как со Стерненко.
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06.03.2021 07:58 Ответить
є українці
а є бидло, яке в силу історичних обставин, має український паспорт
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06.03.2021 08:08 Ответить
Она сердечко красиво пальцами делает.
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06.03.2021 10:02 Ответить
Мусор,а чем ты харчеватся будеш,как гамериканцы в плен возьмут?
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06.03.2021 10:49 Ответить
Ой, у меня в подвале много сьестных припасов.
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06.03.2021 10:54 Ответить
Тю,че эта я...
Как же мент и чета не украдет...
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06.03.2021 10:56 Ответить
" Значение имеет лишь готовность отвечать на вызовы. Режим и протестующие последовательно повышают ставки. И тот, кто первым бросит карты на стол - терпит поражение"
"Если бы улица не вмешалась, четвертый президент вполне мог бы оказаться для Украины последним
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06.03.2021 10:59 Ответить
Единственный оппозиционер, у которой есть яйца.
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06.03.2021 11:31 Ответить
Наталия Супрун! Эта Колесникова похожа на лесби. У меня одна знакомая с ней одно лицо. Я не знал, попытался подкадиться, но полное непонимание. А мне пацаны: "Да ты шо! Она же с яйцами.!"
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06.03.2021 12:56 Ответить
 
 