Держдеп США присудив премію білоруській опозиціонерці Колесниковій

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова стала лауреатом Міжнародної жіночої премії за відвагу (International Women of Courage, IWOC).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба американського посольства в Мінську.

Цю премію протягом 15 років щорічно отримують жінки, що проявили надзвичайну хоробрість у боротьбі за правосуддя, справедливість, гендерну рівність і права людини

"Напередодні президентських виборів, які відбулися 9 серпня 2020 року, білоруські жінки стали домінуючою політичною силою, як і рушійною силою суспільних змін у Білорусі, зокрема, багато в чому завдяки Марії Колесниковій ... Марія та її однодумці кинули історичний виклик 26-річному правлінню Олександра Лукашенка. Марія продовжує залишатися обличям опозиції всередині Білорусі", - підкреслили в Держдепі.

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