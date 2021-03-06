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Новини Революція в Білорусі
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Держдеп США присудив премію білоруській опозиціонерці Колесниковій

Держдеп США присудив премію білоруській опозиціонерці Колесниковій

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова стала лауреатом Міжнародної жіночої премії за відвагу (International Women of Courage, IWOC).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба американського посольства в Мінську.

Цю премію протягом 15 років щорічно отримують жінки, що проявили надзвичайну хоробрість у боротьбі за правосуддя, справедливість, гендерну рівність і права людини

"Напередодні президентських виборів, які відбулися 9 серпня 2020 року, білоруські жінки стали домінуючою політичною силою, як і рушійною силою суспільних змін у Білорусі, зокрема, багато в чому завдяки Марії Колесниковій ... Марія та її однодумці кинули історичний виклик 26-річному правлінню Олександра Лукашенка. Марія продовжує залишатися обличям опозиції всередині Білорусі", - підкреслили в Держдепі.

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Білорусь (7926) Колесникова Марія (34)


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Топ коментарі
+13
8 лет со дня первого митинга в Донецке за единую Украину 4 марта 2014 года.

Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой - Цензор.НЕТ 4612
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06.03.2021 01:07
+7
Почалося... Премии, медали, ордена, звания. Вот только за что? И зачем?
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06.03.2021 01:04
+6
твердое пять за фотошоп и кацапское скудоумие!
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06.03.2021 03:15
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Почалося... Премии, медали, ордена, звания. Вот только за что? И зачем?
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06.03.2021 01:04 Відповісти
Там, довбань, написано за шо!
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06.03.2021 03:17 Відповісти
за гендер...за то, что на голове...за годы в застенках...и желание поруководить лет 26
противоположность тихой тихановской с покорным лицом, сдобренное сливками
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06.03.2021 07:09 Відповісти
8 лет со дня первого митинга в Донецке за единую Украину 4 марта 2014 года.

Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой - Цензор.НЕТ 4612
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06.03.2021 01:07 Відповісти
Ригорич шото почуствовав...
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06.03.2021 01:10 Відповісти
Полную панамку.
И явно не пряники...
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06.03.2021 01:21 Відповісти
Та нехай хоть трансвестит,лишь бы таракану усы выщипала
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06.03.2021 01:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/323194 Я не проти лесбіянок.Алек зараз саме за це нагороджують.А диктатору вона точно не страшна.Білоруси мали шанс його звалити.Але квіточками це не можливо зробити.А ще,вони мали знайти дуже і дуже інтелектуальну команду,щоб диктатора нищити інтелектуально.Ці явно не такі.
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06.03.2021 01:25 Відповісти
Мне уже давно ГЛУБОКО фиолетово кто с кем и как трахается. Если это по обоюдному согласию - да фиг с вами. Я сам решу с кем и как,а вам - та как нравицца.
Это никак с остальному не относится.
Римские легионеры все поголовно были сидорами. Ну и?
Весь мир раком поставили
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06.03.2021 01:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/323194 Ви читати вмієте? Я ж написав все наче нормально.Зараз тренди,що нагороджують не за ді,.а за гендери,чи сексуальні орієнтації.Я ж не проти лесбіянок.А що до Білорусі,то там вже все здулося.Ну по ходять ще з квіточками.І що з того? Не факт,що вже будуть настільки масові протести.
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06.03.2021 01:35 Відповісти
Я ж вроде тоже внятно написал, шо мне насрать.
Награды - то такэ
В совке в основном грамотами награждали.
Хочеш - жопу вытирай,хочеш - на стенку клей.
А то,шо беларуси з квиточками шарятся - это их выбор.
Их иногда почитаеш - и кажется, шо они на нас больше чем на себя надеятся...
А у нас - на гамэрыканцив
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06.03.2021 01:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/323194 Розумні люди на себе надіятись повинні.
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06.03.2021 01:50 Відповісти
Их немного. И обычно они в политику не лезут
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06.03.2021 01:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/323194 Проте політика лізе до них.
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06.03.2021 01:53 Відповісти
Ну он Маск нашел радикальный выход - сваливает на Марс.
Жаль,что меня с собой не берет...
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06.03.2021 01:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/323194 Марс це мертва планета без кисню.Навіть якщо там в далекому майбутньому,буде колонія.То що там робити?
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06.03.2021 01:58 Відповісти
Кысню там дохрена. Правда большей частью в связанном виде.
А шо там делать? Есть довольно реалистичные проекты терраформации
О шо, ждать пока кетайсы опять нажрутся каких-нибуть козявок и мы все повыздыхаем?
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06.03.2021 02:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/323194 Там розріджений кисень.І набагато менше,ніж на Землі.Тереформування,це казки.Може краще Землю зберегти? Краще китайців відправити,разом з москалями
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06.03.2021 02:22 Відповісти
Тебя почитать - так вааще ниче делать не надо
И еще. Ты тут спрашивал: читать умееш?
Так и я у тебя: умееш?
Знаеш,что такое связанный кислород? Когда я учился - в 7 классе изучали,щаз незнаю.
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06.03.2021 10:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/323194 За Землею потрібно доглядати.а не витрачати сотні мільярдів в пусту.Кисню в атмосфері марсу дійсно мало,тільки 0.13 відсотка.
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06.03.2021 12:19 Відповісти
Так ты римский легионер?
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06.03.2021 02:16 Відповісти
Сдрысни, падаль. Я брезгую кацапами.
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06.03.2021 10:41 Відповісти
Госдеп США присудил премию белорусской оппозиционерке Колесниковой - Цензор.НЕТ 7111
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06.03.2021 01:32 Відповісти
твердое пять за фотошоп и кацапское скудоумие!
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06.03.2021 03:15 Відповісти
шо ж вы, твари кацапские, такие узнаваемые?
даже не интересно....
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06.03.2021 05:08 Відповісти
Перед тем как дать премию, спросили у нее "чей Крым"?
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06.03.2021 03:12 Відповісти
До речі, влучне зауваження. Тихановська цей тест не пройшла.
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06.03.2021 03:26 Відповісти
Он и де факто и де юре украинский. Рано или поздно туда танки наши войдут.
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06.03.2021 07:11 Відповісти
вошь, чей Крым?
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06.03.2021 08:08 Відповісти
Модер удалил, видимо тот сепар мне гадости написал, бомбануло его что туда наши танки входить будут и кацапье сраное как говно по асфальту размазывать гусеницами 😺
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06.03.2021 09:42 Відповісти
а почему радио "Свобода" запрещено транслировать для граждан сша ?
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06.03.2021 04:29 Відповісти
потому шо тут кацапячий восторг и марши никому и ни шо не упали...
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06.03.2021 04:49 Відповісти
Прикинь вони все виїжджають до Мексики щоб послухати *Свободу*!
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06.03.2021 07:06 Відповісти
Радио Свобода это американская Раша Тудей. Не для американцев, а для продвижения американской доктрины за рубежом.
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06.03.2021 07:55 Відповісти
Ну это баба хоть получше будет чем "президентка", которой место на кухне.
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06.03.2021 07:03 Відповісти
А що Нобеля слабо було дати цій рєволюціонєрці -)
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06.03.2021 07:09 Відповісти
На нобеля Тихановская претендует. Но она получила Сахарова. Значит очередь Навального получать банку варенья от госдепа.
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06.03.2021 07:44 Відповісти
пояснюю ситуйовину в Білорусі:
скоро вибори в московії, хоч і бутафорські фейкові, та все ж кремлядям все важче і важче утримувати владу
путлєр хоче козир перед виборами, окрім Білорусі у нього зараз нема ні хріна
коли у 2014 він захопив Крим, то московське бидло було в екстазі і воно отримало реально підтримку до 90%
зараз рейтинг близько 20% реальний, десь як у Луки Мудищева
щур недомірок пітерський хоче зараз підсунути Білорусь, як Крим у 2014, перед "виборами"
схема - Білорусь стає пардаментською, Лука Мудищев передає владу парламенту, попередньо у парламент заходить путлеровська партія з контрольованих поплавків і створює коаліцію
а білорусі нікуди діватися, скоріше всього саме так і буде, неадекватного Мудищева викинуть і замініть своїм парламентом
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06.03.2021 07:48 Відповісти
З білорусами всьо ясно, говорити більше ніпрощо.
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06.03.2021 07:53 Відповісти
А украинцы чем лучше. Много гонора, бахвальства и слов, а на выходе маленькие пуки, как со Стерненко.
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06.03.2021 07:58 Відповісти
є українці
а є бидло, яке в силу історичних обставин, має український паспорт
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06.03.2021 08:08 Відповісти
Она сердечко красиво пальцами делает.
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06.03.2021 10:02 Відповісти
Мусор,а чем ты харчеватся будеш,как гамериканцы в плен возьмут?
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06.03.2021 10:49 Відповісти
Ой, у меня в подвале много сьестных припасов.
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06.03.2021 10:54 Відповісти
Тю,че эта я...
Как же мент и чета не украдет...
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06.03.2021 10:56 Відповісти
" Значение имеет лишь готовность отвечать на вызовы. Режим и протестующие последовательно повышают ставки. И тот, кто первым бросит карты на стол - терпит поражение"
"Если бы улица не вмешалась, четвертый президент вполне мог бы оказаться для Украины последним
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06.03.2021 10:59 Відповісти
Единственный оппозиционер, у которой есть яйца.
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06.03.2021 11:31 Відповісти
Наталия Супрун! Эта Колесникова похожа на лесби. У меня одна знакомая с ней одно лицо. Я не знал, попытался подкадиться, но полное непонимание. А мне пацаны: "Да ты шо! Она же с яйцами.!"
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06.03.2021 12:56 Відповісти
 
 