Держдеп США присудив премію білоруській опозиціонерці Колесниковій
Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова стала лауреатом Міжнародної жіночої премії за відвагу (International Women of Courage, IWOC).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба американського посольства в Мінську.
Цю премію протягом 15 років щорічно отримують жінки, що проявили надзвичайну хоробрість у боротьбі за правосуддя, справедливість, гендерну рівність і права людини
"Напередодні президентських виборів, які відбулися 9 серпня 2020 року, білоруські жінки стали домінуючою політичною силою, як і рушійною силою суспільних змін у Білорусі, зокрема, багато в чому завдяки Марії Колесниковій ... Марія та її однодумці кинули історичний виклик 26-річному правлінню Олександра Лукашенка. Марія продовжує залишатися обличям опозиції всередині Білорусі", - підкреслили в Держдепі.
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противоположность тихой тихановской с покорным лицом, сдобренное сливками
И явно не пряники...
Это никак с остальному не относится.
Римские легионеры все поголовно были сидорами. Ну и?
Весь мир раком поставили
Награды - то такэ
В совке в основном грамотами награждали.
Хочеш - жопу вытирай,хочеш - на стенку клей.
А то,шо беларуси з квиточками шарятся - это их выбор.
Их иногда почитаеш - и кажется, шо они на нас больше чем на себя надеятся...
А у нас - на гамэрыканцив
Жаль,что меня с собой не берет...
А шо там делать? Есть довольно реалистичные проекты терраформации
О шо, ждать пока кетайсы опять нажрутся каких-нибуть козявок и мы все повыздыхаем?
И еще. Ты тут спрашивал: читать умееш?
Так и я у тебя: умееш?
Знаеш,что такое связанный кислород? Когда я учился - в 7 классе изучали,щаз незнаю.
даже не интересно....
скоро вибори в московії, хоч і бутафорські фейкові, та все ж кремлядям все важче і важче утримувати владу
путлєр хоче козир перед виборами, окрім Білорусі у нього зараз нема ні хріна
коли у 2014 він захопив Крим, то московське бидло було в екстазі і воно отримало реально підтримку до 90%
зараз рейтинг близько 20% реальний, десь як у Луки Мудищева
щур недомірок пітерський хоче зараз підсунути Білорусь, як Крим у 2014, перед "виборами"
схема - Білорусь стає пардаментською, Лука Мудищев передає владу парламенту, попередньо у парламент заходить путлеровська партія з контрольованих поплавків і створює коаліцію
а білорусі нікуди діватися, скоріше всього саме так і буде, неадекватного Мудищева викинуть і замініть своїм парламентом
а є бидло, яке в силу історичних обставин, має український паспорт
Как же мент и чета не украдет...
"Если бы улица не вмешалась, четвертый президент вполне мог бы оказаться для Украины последним