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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил список карантинных зон. Киев попал в "оранжевую". ИНФОГРАФИКА

Минздрав обновил список карантинных зон. Киев попал в

Сегодня, 6 марта, Министерство здравоохранения обновило индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19.

Согласно обновленному карантинному списку регионов, в "красную" зону попали четыре области Украины, а Киев внесли в "оранжевую" зону, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Так, по состоянию на 6 марта в "красной" зоне находятся Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Киев, а также  Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области находятся в "оранжевой" зоне.

По данным Минздрава, в Киеве превышен показатель госпитализаций.

Читайте также: Закарпатскую область внесли в "красную" зону. Дополнительные ограничения начнут действовать с 8 марта

Минздрав обновил список карантинных зон. Киев попал в оранжевую 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25495) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Гендиректор Pfizer отменил визит в Израиль. Оказалось, что он еще не вакцинировался от коронавирусаМинздрав обновил список карантинных зон. Киев попал в "оранжевую" - Цензор.НЕТ 4617Глава Pfizer Альберт Бурла еще не вакцинировался от коронавируса. Фото: Flickr
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06.03.2021 12:44
+5
Это он просто Голубовскую не слышал.
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06.03.2021 12:50
+1
У многих в МОЗ все еще денег на хатынки не хватает, поэтому и список зон обновили.
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06.03.2021 12:53
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Гендиректор Pfizer отменил визит в Израиль. Оказалось, что он еще не вакцинировался от коронавирусаМинздрав обновил список карантинных зон. Киев попал в "оранжевую" - Цензор.НЕТ 4617Глава Pfizer Альберт Бурла еще не вакцинировался от коронавируса. Фото: Flickr
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06.03.2021 12:44 Ответить
Это он просто Голубовскую не слышал.
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06.03.2021 12:50 Ответить
Вакцин зі 100% -ю ефективністю - немає.., Допомагає не всім...

Але, як вияснилося - антиковідні вакцини найліпше (на 100%) допомагають... продавцям та посередникам!

Як побічний ефект - дехто (50-80%) навіть виліковується від COVID-19...
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06.03.2021 13:41 Ответить
Все жопа?
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06.03.2021 12:52 Ответить
У многих в МОЗ все еще денег на хатынки не хватает, поэтому и список зон обновили.
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06.03.2021 12:53 Ответить
Готовтесь на апрель май .....к карантину.
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06.03.2021 12:54 Ответить
А шо, майстер боротьби з ковідом вже не майстер?
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06.03.2021 13:00 Ответить
Если он не справится, Мендель одним твитом в фейсбуке всех вылечит
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06.03.2021 13:25 Ответить
Привіт киянам, ми тепер з вами в одній зоні.
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06.03.2021 12:57 Ответить
який стєпашка, такий і мінздрав.
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06.03.2021 13:17 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/442398-ministr_zdravoohranenija_stepanov_kupil_paljto_za_620_tysjach__smi Министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил пальто элитного итальянского бренда за почти 622 тысячи гривен.
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06.03.2021 13:21 Ответить
 
 