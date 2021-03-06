Минздрав обновил список карантинных зон. Киев попал в "оранжевую". ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 6 марта, Министерство здравоохранения обновило индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19.

Согласно обновленному карантинному списку регионов, в "красную" зону попали четыре области Украины, а Киев внесли в "оранжевую" зону, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Так, по состоянию на 6 марта в "красной" зоне находятся Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Киев, а также Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области находятся в "оранжевой" зоне.

По данным Минздрава, в Киеве превышен показатель госпитализаций.

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