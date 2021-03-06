39 967 11
Минздрав обновил список карантинных зон. Киев попал в "оранжевую". ИНФОГРАФИКА
Сегодня, 6 марта, Министерство здравоохранения обновило индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19.
Согласно обновленному карантинному списку регионов, в "красную" зону попали четыре области Украины, а Киев внесли в "оранжевую" зону, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Так, по состоянию на 6 марта в "красной" зоне находятся Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Киев, а также Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области находятся в "оранжевой" зоне.
По данным Минздрава, в Киеве превышен показатель госпитализаций.
Топ комментарии
+7 denis robb
показать весь комментарий06.03.2021 12:44
+5 belge
показать весь комментарий06.03.2021 12:50
+1 Viktor Turchanikov
показать весь комментарий06.03.2021 12:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але, як вияснилося - антиковідні вакцини найліпше (на 100%) допомагають... продавцям та посередникам!
Як побічний ефект - дехто (50-80%) навіть виліковується від COVID-19...