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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновив список карантинних зон. Київ потрапив у "помаранчеву". ІНФОГРАФІКА

МОЗ оновив список карантинних зон. Київ потрапив у

Сьогодні, 6 березня, Міністерство охорони здоров'я оновило індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.

Згідно з оновленим карантинним списком регіонів, у "червону" зону потрапили чотири області України, а Київ внесли в "помаранчеву" зону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Так,  станом на 6 березня в "червоній" зоні перебувають Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Київ, а також Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області - в "помаранчевій" зоні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Києві перевищений показник госпіталізацій.

Також читайте: У Києві за добу через COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 138, виявили 682 нові випадки, - Кличко. КАРТА

МОЗ оновив список карантинних зон. Київ потрапив у помаранчеву 01

карантин (18172) Київ (19441) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Гендиректор Pfizer отменил визит в Израиль. Оказалось, что он еще не вакцинировался от коронавирусаМинздрав обновил список карантинных зон. Киев попал в "оранжевую" - Цензор.НЕТ 4617Глава Pfizer Альберт Бурла еще не вакцинировался от коронавируса. Фото: Flickr
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06.03.2021 12:44
+5
Это он просто Голубовскую не слышал.
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06.03.2021 12:50
+1
У многих в МОЗ все еще денег на хатынки не хватает, поэтому и список зон обновили.
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06.03.2021 12:53
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Гендиректор Pfizer отменил визит в Израиль. Оказалось, что он еще не вакцинировался от коронавирусаМинздрав обновил список карантинных зон. Киев попал в "оранжевую" - Цензор.НЕТ 4617Глава Pfizer Альберт Бурла еще не вакцинировался от коронавируса. Фото: Flickr
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06.03.2021 12:44 Відповісти
Это он просто Голубовскую не слышал.
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06.03.2021 12:50 Відповісти
Вакцин зі 100% -ю ефективністю - немає.., Допомагає не всім...

Але, як вияснилося - антиковідні вакцини найліпше (на 100%) допомагають... продавцям та посередникам!

Як побічний ефект - дехто (50-80%) навіть виліковується від COVID-19...
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06.03.2021 13:41 Відповісти
Все жопа?
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06.03.2021 12:52 Відповісти
У многих в МОЗ все еще денег на хатынки не хватает, поэтому и список зон обновили.
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06.03.2021 12:53 Відповісти
Готовтесь на апрель май .....к карантину.
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06.03.2021 12:54 Відповісти
А шо, майстер боротьби з ковідом вже не майстер?
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06.03.2021 13:00 Відповісти
Если он не справится, Мендель одним твитом в фейсбуке всех вылечит
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06.03.2021 13:25 Відповісти
Привіт киянам, ми тепер з вами в одній зоні.
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06.03.2021 12:57 Відповісти
який стєпашка, такий і мінздрав.
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06.03.2021 13:17 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/442398-ministr_zdravoohranenija_stepanov_kupil_paljto_za_620_tysjach__smi Министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил пальто элитного итальянского бренда за почти 622 тысячи гривен.
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06.03.2021 13:21 Відповісти
 
 