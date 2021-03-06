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МОЗ оновив список карантинних зон. Київ потрапив у "помаранчеву". ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 6 березня, Міністерство охорони здоров'я оновило індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.
Згідно з оновленим карантинним списком регіонів, у "червону" зону потрапили чотири області України, а Київ внесли в "помаранчеву" зону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
Так, станом на 6 березня в "червоній" зоні перебувають Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Київ, а також Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області - в "помаранчевій" зоні.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Києві перевищений показник госпіталізацій.
Топ коментарі
+7 denis robb
показати весь коментар06.03.2021 12:44
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+1 Viktor Turchanikov
показати весь коментар06.03.2021 12:53
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