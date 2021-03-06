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Новости Коронавирус и карантин
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Причин переводить Киев в "красную" зону карантина пока нет, - Ляшко

Причин переводить Киев в

Киев соответствует показателям "оранжевой" зоны карантина, причин вводить ограничения "красной" зоны в столице пока нет.

Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил главный санитарный врач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причин перевода столицу в красную зону нет", - сказано в сообщении.

Также главный санврач сообщил, что третий день подряд в Закарпатской области фиксируется превышение установленных постановлением Кабмина индикаторов.

"Третий день подряд в Закарпатской обасти является превышение установленных постановлением Кабинета Министров индикаторов. В частности, по уровню госпитализации более 60 на 100 000 населения. В области есть в течение 3-х дней 90, 92 и 94 случая госпитализации на 100 000 населения. Также есть большой коэффициент инфицирования. Кроме того, загруженность коек с кислородом более 65%. Это  дает все основания установить на территории области красный уровень", - отметил он.

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Как сообщалось, по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области.

Согласно постановлению № 104 от 17 февраля 2021 г. будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для данного уровня эпидемической опасности.

карантин (16729) Киев (25499) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2582)


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И не будет. Кто ж ему даст стАлицу (так же как и буковель), закрыть? )
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06.03.2021 15:38 Ответить
ось так, із-за якогось дурного вилупка тіпа ляшка чи стєпанова, будь-яке місто може потрапити до красної зони.
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06.03.2021 15:45 Ответить
а больные есть
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06.03.2021 15:46 Ответить
лицемеры херовы!
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06.03.2021 15:47 Ответить
Правильно, вуек закрыть нафиг по хатам. Нефиг шастать. Пусть кору с смерек грызут. Или пачку с долярами проедают. А то мотаются за кордон и уже по три раза переболели китайской чахоткой.

А богоизбранных кЫян низзя трогать. Не хватало еще майдана по теме короны в кЫев1.
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10.03.2021 11:53 Ответить
 
 