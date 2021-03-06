Причин переводить Киев в "красную" зону карантина пока нет, - Ляшко

Киев соответствует показателям "оранжевой" зоны карантина, причин вводить ограничения "красной" зоны в столице пока нет.

Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил главный санитарный врач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причин перевода столицу в красную зону нет", - сказано в сообщении.

Также главный санврач сообщил, что третий день подряд в Закарпатской области фиксируется превышение установленных постановлением Кабмина индикаторов.

"Третий день подряд в Закарпатской обасти является превышение установленных постановлением Кабинета Министров индикаторов. В частности, по уровню госпитализации более 60 на 100 000 населения. В области есть в течение 3-х дней 90, 92 и 94 случая госпитализации на 100 000 населения. Также есть большой коэффициент инфицирования. Кроме того, загруженность коек с кислородом более 65%. Это дает все основания установить на территории области красный уровень", - отметил он.

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Как сообщалось, по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области.

Согласно постановлению № 104 от 17 февраля 2021 г. будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для данного уровня эпидемической опасности.