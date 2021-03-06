Причин переводити Київ до "червоної" зони карантину поки немає, - Ляшко

Київ відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину, причин вводити обмеження "червоної" зони в столиці поки немає.

Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив головний санітарний лікар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"За словами Віктора Ляшка, ситуація в Києві відповідає показникам для помаранчевої зони і поки причин для переведення столиці в червону зону немає", - сказано в повідомленні.

Також головний санлікар повідомив, що третій день поспіль в Закарпатській області фіксується перевищення встановлених постановою Кабміну індикаторів.

"Третій день поспіль в Закарпатській області є перевищення встановлених постановою Кабінету Міністрів індикаторів. Зокрема, щодо рівня госпіталізації понад 60 на 100 тисяч населення. В області маємо впродовж 3-х днів 90, 92 і 94 випадки госпіталізації на 100 тисяч населення. Також маємо великий коефіцієнт інфікування. Крім того, завантаженість ліжок з киснем понад 65%. Це все дає підстави встановити на території області червоний рівень", - зазначив він.

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Як повідомлялося, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня 2021 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області.

Відповідно до постанови № 104 від 17 лютого 2021 р. будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для зазначеного рівня епідемічної небезпеки.