Причин переводити Київ до "червоної" зони карантину поки немає, - Ляшко
Київ відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину, причин вводити обмеження "червоної" зони в столиці поки немає.
Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив головний санітарний лікар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"За словами Віктора Ляшка, ситуація в Києві відповідає показникам для помаранчевої зони і поки причин для переведення столиці в червону зону немає", - сказано в повідомленні.
Також головний санлікар повідомив, що третій день поспіль в Закарпатській області фіксується перевищення встановлених постановою Кабміну індикаторів.
"Третій день поспіль в Закарпатській області є перевищення встановлених постановою Кабінету Міністрів індикаторів. Зокрема, щодо рівня госпіталізації понад 60 на 100 тисяч населення. В області маємо впродовж 3-х днів 90, 92 і 94 випадки госпіталізації на 100 тисяч населення. Також маємо великий коефіцієнт інфікування. Крім того, завантаженість ліжок з киснем понад 65%. Це все дає підстави встановити на території області червоний рівень", - зазначив він.
Як повідомлялося, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня 2021 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області.
Відповідно до постанови № 104 від 17 лютого 2021 р. будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для зазначеного рівня епідемічної небезпеки.
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