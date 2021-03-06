Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская

Ослабление пандемии коронавируса случится не раньше 2022 года. Вирус не исчезнет из нашей жизни, однако станет менее агрессивным.

Такой прогноз сделала врач-инфекционист Ольга Голубовская в интервью "Обозревателю", информирует Цензор.НЕТ.

Голубовская отметила, что вакцинация сможет помочь в преодолении эпидемии.

"Она, конечно, поможет это сделать, а вот остановить… У инфекционной патологии нет стоп-крана, но естественным путем будет формироваться иммунная система. Плюс есть естественные закономерности развития эпидемий и пандемий. Ослабление должно случиться не раньше 2022 года", – сказала она.

Инфекционист добавила, что коронавирус не исчезнет, но в будущем может стать менее агрессивным.



"Когда осенью я говорила, что наша задача дожить до апреля, то имела ввиду, что в летнее и теплое время года коронавирусы должны снижать свою агрессивность. Это не их сезон. В целом вирус не поддается никаким прогнозам, они не сбываются. Он точно не исчезнет из нашей жизни, просто не будет таким агрессивным. Не заболеть вряд ли получится, исключая людей, которые имеют какие-то генетические факторы. Они не то что предотвращают инфицирование, оно у них просто не развивается", – заявила она.

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