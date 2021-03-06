Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская
Ослабление пандемии коронавируса случится не раньше 2022 года. Вирус не исчезнет из нашей жизни, однако станет менее агрессивным.
Такой прогноз сделала врач-инфекционист Ольга Голубовская в интервью "Обозревателю", информирует Цензор.НЕТ.
Голубовская отметила, что вакцинация сможет помочь в преодолении эпидемии.
"Она, конечно, поможет это сделать, а вот остановить… У инфекционной патологии нет стоп-крана, но естественным путем будет формироваться иммунная система. Плюс есть естественные закономерности развития эпидемий и пандемий. Ослабление должно случиться не раньше 2022 года", – сказала она.
Инфекционист добавила, что коронавирус не исчезнет, но в будущем может стать менее агрессивным.
"Когда осенью я говорила, что наша задача дожить до апреля, то имела ввиду, что в летнее и теплое время года коронавирусы должны снижать свою агрессивность. Это не их сезон. В целом вирус не поддается никаким прогнозам, они не сбываются. Он точно не исчезнет из нашей жизни, просто не будет таким агрессивным. Не заболеть вряд ли получится, исключая людей, которые имеют какие-то генетические факторы. Они не то что предотвращают инфицирование, оно у них просто не развивается", – заявила она.
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Але, як вияснилося - антиковідні вакцини найліпше (на 100%) допомагають... продавцям та посередникам!
Як побічний ефект - дехто (50-80%) навіть виліковується від COVID-19...
из серии "я проснулся утром рано, нет луиса корвалана - на работу не пойду...
а я и завтра не пойду... ду ду ду ду"
какая никакая, а фронту подмога.
именно поетому и говорю - може им не надо идти к урнам на "хоть поржать"?
Хотя мо моемому мнению если явка избирателей меньше 50% то выборы болжны быть недействительными.
???
То якого ви всі терендите, не змовкаючи, придурки ? Одне за одним ! Тільки слина летить.
"Експерти", "борці", "знавці", "діячі".
Замість СПОКІЙНИХ притомних аргументованих наукових логічних роз*яснень вищать про =гібєль=, =барьбу=, =вайну с вірусАм=, лякають апокаліпсисом, погрожують.
Одні вже "перемогли", в інших починається =третя хвиля - цунамі= і штабелі трупів по вулицях: скільки вже їх напророчили ? І скільки угробили людей самі.
Нема до вас ні поваги ні віри вашим дебільним спічам.