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Новости Коронавирус и карантин
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Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская

Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская

Ослабление пандемии коронавируса случится не раньше 2022 года. Вирус не исчезнет из нашей жизни, однако станет менее агрессивным.

Такой прогноз сделала врач-инфекционист Ольга Голубовская в интервью "Обозревателю", информирует Цензор.НЕТ.

Голубовская отметила, что вакцинация сможет помочь в преодолении эпидемии.

"Она, конечно, поможет это сделать, а вот остановить… У инфекционной патологии нет стоп-крана, но естественным путем будет формироваться иммунная система. Плюс есть естественные закономерности развития эпидемий и пандемий. Ослабление должно случиться не раньше 2022 года", – сказала она.

Инфекционист добавила, что коронавирус не исчезнет, но в будущем может стать менее агрессивным.

"Когда осенью я говорила, что наша задача дожить до апреля, то имела ввиду, что в летнее и теплое время года коронавирусы должны снижать свою агрессивность. Это не их сезон. В целом вирус не поддается никаким прогнозам, они не сбываются. Он точно не исчезнет из нашей жизни, просто не будет таким агрессивным. Не заболеть вряд ли получится, исключая людей, которые имеют какие-то генетические факторы. Они не то что предотвращают инфицирование, оно у них просто не развивается", – заявила она.

Читайте также: Клиническое течение COVID-19 изменилось: доля молодых возросла, участились обострения, надо ожидать увеличение летальности, - Голубовская

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+9
ванги кругом - от шо бы мы все без ниx делали?
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06.03.2021 17:19
+6
Откуда эта масонская прислуга это знает? Ссуки!
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06.03.2021 17:22
+5
Ага, в Україні коронавірус від старості чи від нудьги помре, побачивши що з ним не борються.
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06.03.2021 17:09
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Ага, в Україні коронавірус від старості чи від нудьги помре, побачивши що з ним не борються.
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06.03.2021 17:09 Ответить
Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская - Цензор.НЕТ 7466
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06.03.2021 17:11 Ответить
Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2646

...
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06.03.2021 17:19 Ответить
воду слейте - кошарики бы разобрались без лишних слов - тока хруст бы стоял.
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06.03.2021 17:25 Ответить
Вакцин зі 100% -ю ефективністю - немає.., Допомагає не всім...

Але, як вияснилося - антиковідні вакцини найліпше (на 100%) допомагають... продавцям та посередникам!

Як побічний ефект - дехто (50-80%) навіть виліковується від COVID-19...
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06.03.2021 19:14 Ответить
ванги кругом - от шо бы мы все без ниx делали?
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06.03.2021 17:19 Ответить
100%, задрали уже своими "прогнозами"
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06.03.2021 18:02 Ответить
те хто гвоздя в своей жизни не забил - ето самые лучшие прогнозЁры!
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06.03.2021 18:09 Ответить
Откуда эта масонская прислуга это знает? Ссуки!
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06.03.2021 17:22 Ответить
захотелось тетке поговорить...
из серии "я проснулся утром рано, нет луиса корвалана - на работу не пойду...
а я и завтра не пойду... ду ду ду ду"
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06.03.2021 17:34 Ответить
надеюсь масоны не позволят затухнуть их развлекухе!
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06.03.2021 17:40 Ответить
Вона - ВОЗівська посіпака.
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06.03.2021 19:05 Ответить
Українці! Запам'ятайте: головне - це не захворіти, а що для цього робити - всім відомо. Захищайте себе маскою, тільки не з трусів перешиту, а купіть респіратор з захистом ffp3. Бережіть себе.
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06.03.2021 17:33 Ответить
головне шо б лишня хромосома, вона ж зелена вавка, до голови не вперлася - бо це невыликуеваемо...
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06.03.2021 17:39 Ответить
Головне -- не народитися, щоб не вмирати! ...
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06.03.2021 17:41 Ответить
Філософ?
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06.03.2021 18:33 Ответить
Реклама двигатель торговли и бизнеса
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06.03.2021 17:38 Ответить
не хватает одной составяющей - "хорошая продукция" а уже потом + реклама...
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06.03.2021 17:55 Ответить
Мы то живем на противоположной стороне от США и у нас хорошая продукция в рекламе не нуждается,правда ее нигде нельзя найти а кто ее еще както изготовляет того разоряют разрекламированые дешевые сурогаты.
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06.03.2021 18:05 Ответить
даже не знаю, шо и сказать - а може просто не голосовать, если по человески не умеете?
какая никакая, а фронту подмога.
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06.03.2021 18:13 Ответить
У нас не важно кто и как голосует а важно кто считает голоса.
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06.03.2021 18:18 Ответить
73% придурков нельзя перещитать - ето те кому все по винту и "хоть поржем".
именно поетому и говорю - може им не надо идти к урнам на "хоть поржать"?
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06.03.2021 18:25 Ответить
73% от чего?От 47% явившихся на выборы это не подавляющее большенство а тупое бездействие тех 53% которые не явились на выборы а теперь еще и обвиняют тех 73%.
Хотя мо моемому мнению если явка избирателей меньше 50% то выборы болжны быть недействительными.
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06.03.2021 18:37 Ответить
я бы не устанавливал планку на кол-во пришедших на выборы - ********* всегда было и будет в разы больше, но не они решают - они ********...
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06.03.2021 18:44 Ответить
Вот так-то,в итоге выходит что не 73% сделали ЗЕ президентом а 53% ********* которые всех и вся обвиняют в избрании пианиста а сами несоизволили явиться на выборы.
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06.03.2021 19:09 Ответить
нечем гордится на самом деле , шо то мы все делаем не так.
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06.03.2021 19:18 Ответить
Вы правы,мы уже который раз наступаем на одни и те же грабли.Наш народ похерист,каждый раз выбирая одних и тех же уродов расчитывает что они будут работать на народ лучше чем прошлый раз.А те уже создали целые семейные династии и кланы управленцев и подстроили под себя законы таким образом что они просто над законами страны в которой живут.Иными словами они работают не на народ и страну а народ-рабы на них и должны еще радоваться что имеют работу.
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06.03.2021 21:34 Ответить
вы бы знали как я не хочу быть правым сейчас..
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06.03.2021 22:17 Ответить
Это расчетная дата окончания строительства хатынки.
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06.03.2021 18:12 Ответить
Тебе это твой друг степашка наобещал?
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06.03.2021 18:31 Ответить
зєвлада-влада крадіїв, брехунів, пздболів.
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06.03.2021 18:45 Ответить
Твои прогнозы до лампочки, не баламуть людей всезнающая.
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06.03.2021 19:03 Ответить
Як ви вже брехуни від фармацевтики надоїли.То бігаєте розповідаєте про нові ,все страшніші мутації,збільшення смертності,зменшення віку для тяжких.То тепер ,згідно термінів календаря,він стане чомусь безпечним.Хоть запам"товуйте щщо ви брешете,ви ж так своїм ковідним вівцям весь мозок переробите.
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06.03.2021 19:05 Ответить
Академіки задрипані не лякайте людей.
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06.03.2021 19:41 Ответить
Та да... Але ж не в Україні! Тут хлопці з пацанами тільки вакцинацію на два з гаком роки вперед планують.
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06.03.2021 20:59 Ответить
В целом вирус не поддается никаким прогнозам, они не сбываются.

???
То якого ви всі терендите, не змовкаючи, придурки ? Одне за одним ! Тільки слина летить.
"Експерти", "борці", "знавці", "діячі".
Замість СПОКІЙНИХ притомних аргументованих наукових логічних роз*яснень вищать про =гібєль=, =барьбу=, =вайну с вірусАм=, лякають апокаліпсисом, погрожують.
Одні вже "перемогли", в інших починається =третя хвиля - цунамі= і штабелі трупів по вулицях: скільки вже їх напророчили ? І скільки угробили людей самі.

Нема до вас ні поваги ні віри вашим дебільним спічам.
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06.03.2021 23:36 Ответить
Пля..А це щэ шо за ******???Понавилазило....
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07.03.2021 00:26 Ответить
 
 