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Новини Коронавірус і карантин
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Ослаблення пандемії відбудеться не раніше 2022 року, - Голубовська

Ослаблення пандемії відбудеться не раніше 2022 року, - Голубовська

Ослаблення пандемії коронавірусу станеться не раніше 2022 року. Вірус не зникне з нашого життя, проте стане менш агресивним.

Такий прогноз зробила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська в інтерв'ю "Обозревателю", інформує Цензор.НЕТ.

Голубовська зазначила, що вакцинація зможе допомогти в подоланні епідемії.

"Вона, звичайно, допоможе це зробити, а от зупинити... У інфекційної патології немає стоп-крана, але природним шляхом буде формуватися імунна система. Плюс є природні закономірності розвитку епідемій і пандемій. Послаблення має статися не раніше 2022 року", - сказала вона.

Інфекціоністка додала, що коронавірус не зникне, але в майбутньому може стати менш агресивним.

"Коли восени я говорила, що наше завдання дожити до квітня, то мала на увазі, що влітку і  у теплий період коронавіруси мають знижувати свою агресивність. Це не їхній сезон. Загалом вірус не піддається жодним прогнозам, вони не збуваються. Він точно не зникне з нашого життя, просто не буде таким агресивним. Не захворіти навряд чи вдасться, окрім людей, які мають якісь генетичні чинники. Вони не те що запобігають інфікуванню, воно у них просто не розвивається", - заявила вона.

Читайте також: Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Голубовська (71)


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Топ коментарі
+9
ванги кругом - от шо бы мы все без ниx делали?
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06.03.2021 17:19
+6
Откуда эта масонская прислуга это знает? Ссуки!
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06.03.2021 17:22
+5
Ага, в Україні коронавірус від старості чи від нудьги помре, побачивши що з ним не борються.
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06.03.2021 17:09
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Ага, в Україні коронавірус від старості чи від нудьги помре, побачивши що з ним не борються.
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06.03.2021 17:09 Відповісти
Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская - Цензор.НЕТ 7466
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06.03.2021 17:11 Відповісти
Ослабление пандемии произойдет не раньше 2022 года, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2646

...
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06.03.2021 17:19 Відповісти
воду слейте - кошарики бы разобрались без лишних слов - тока хруст бы стоял.
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06.03.2021 17:25 Відповісти
Вакцин зі 100% -ю ефективністю - немає.., Допомагає не всім...

Але, як вияснилося - антиковідні вакцини найліпше (на 100%) допомагають... продавцям та посередникам!

Як побічний ефект - дехто (50-80%) навіть виліковується від COVID-19...
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06.03.2021 19:14 Відповісти
ванги кругом - от шо бы мы все без ниx делали?
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06.03.2021 17:19 Відповісти
100%, задрали уже своими "прогнозами"
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06.03.2021 18:02 Відповісти
те хто гвоздя в своей жизни не забил - ето самые лучшие прогнозЁры!
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06.03.2021 18:09 Відповісти
Откуда эта масонская прислуга это знает? Ссуки!
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06.03.2021 17:22 Відповісти
захотелось тетке поговорить...
из серии "я проснулся утром рано, нет луиса корвалана - на работу не пойду...
а я и завтра не пойду... ду ду ду ду"
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06.03.2021 17:34 Відповісти
надеюсь масоны не позволят затухнуть их развлекухе!
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06.03.2021 17:40 Відповісти
Вона - ВОЗівська посіпака.
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06.03.2021 19:05 Відповісти
Українці! Запам'ятайте: головне - це не захворіти, а що для цього робити - всім відомо. Захищайте себе маскою, тільки не з трусів перешиту, а купіть респіратор з захистом ffp3. Бережіть себе.
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06.03.2021 17:33 Відповісти
головне шо б лишня хромосома, вона ж зелена вавка, до голови не вперлася - бо це невыликуеваемо...
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06.03.2021 17:39 Відповісти
Головне -- не народитися, щоб не вмирати! ...
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06.03.2021 17:41 Відповісти
Філософ?
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06.03.2021 18:33 Відповісти
Реклама двигатель торговли и бизнеса
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06.03.2021 17:38 Відповісти
не хватает одной составяющей - "хорошая продукция" а уже потом + реклама...
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06.03.2021 17:55 Відповісти
Мы то живем на противоположной стороне от США и у нас хорошая продукция в рекламе не нуждается,правда ее нигде нельзя найти а кто ее еще както изготовляет того разоряют разрекламированые дешевые сурогаты.
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06.03.2021 18:05 Відповісти
даже не знаю, шо и сказать - а може просто не голосовать, если по человески не умеете?
какая никакая, а фронту подмога.
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06.03.2021 18:13 Відповісти
У нас не важно кто и как голосует а важно кто считает голоса.
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06.03.2021 18:18 Відповісти
73% придурков нельзя перещитать - ето те кому все по винту и "хоть поржем".
именно поетому и говорю - може им не надо идти к урнам на "хоть поржать"?
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06.03.2021 18:25 Відповісти
73% от чего?От 47% явившихся на выборы это не подавляющее большенство а тупое бездействие тех 53% которые не явились на выборы а теперь еще и обвиняют тех 73%.
Хотя мо моемому мнению если явка избирателей меньше 50% то выборы болжны быть недействительными.
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06.03.2021 18:37 Відповісти
я бы не устанавливал планку на кол-во пришедших на выборы - ********* всегда было и будет в разы больше, но не они решают - они ********...
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06.03.2021 18:44 Відповісти
Вот так-то,в итоге выходит что не 73% сделали ЗЕ президентом а 53% ********* которые всех и вся обвиняют в избрании пианиста а сами несоизволили явиться на выборы.
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06.03.2021 19:09 Відповісти
нечем гордится на самом деле , шо то мы все делаем не так.
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06.03.2021 19:18 Відповісти
Вы правы,мы уже который раз наступаем на одни и те же грабли.Наш народ похерист,каждый раз выбирая одних и тех же уродов расчитывает что они будут работать на народ лучше чем прошлый раз.А те уже создали целые семейные династии и кланы управленцев и подстроили под себя законы таким образом что они просто над законами страны в которой живут.Иными словами они работают не на народ и страну а народ-рабы на них и должны еще радоваться что имеют работу.
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06.03.2021 21:34 Відповісти
вы бы знали как я не хочу быть правым сейчас..
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06.03.2021 22:17 Відповісти
Это расчетная дата окончания строительства хатынки.
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06.03.2021 18:12 Відповісти
Тебе это твой друг степашка наобещал?
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06.03.2021 18:31 Відповісти
зєвлада-влада крадіїв, брехунів, пздболів.
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06.03.2021 18:45 Відповісти
Твои прогнозы до лампочки, не баламуть людей всезнающая.
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06.03.2021 19:03 Відповісти
Як ви вже брехуни від фармацевтики надоїли.То бігаєте розповідаєте про нові ,все страшніші мутації,збільшення смертності,зменшення віку для тяжких.То тепер ,згідно термінів календаря,він стане чомусь безпечним.Хоть запам"товуйте щщо ви брешете,ви ж так своїм ковідним вівцям весь мозок переробите.
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06.03.2021 19:05 Відповісти
Академіки задрипані не лякайте людей.
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06.03.2021 19:41 Відповісти
Та да... Але ж не в Україні! Тут хлопці з пацанами тільки вакцинацію на два з гаком роки вперед планують.
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06.03.2021 20:59 Відповісти
В целом вирус не поддается никаким прогнозам, они не сбываются.

???
То якого ви всі терендите, не змовкаючи, придурки ? Одне за одним ! Тільки слина летить.
"Експерти", "борці", "знавці", "діячі".
Замість СПОКІЙНИХ притомних аргументованих наукових логічних роз*яснень вищать про =гібєль=, =барьбу=, =вайну с вірусАм=, лякають апокаліпсисом, погрожують.
Одні вже "перемогли", в інших починається =третя хвиля - цунамі= і штабелі трупів по вулицях: скільки вже їх напророчили ? І скільки угробили людей самі.

Нема до вас ні поваги ні віри вашим дебільним спічам.
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06.03.2021 23:36 Відповісти
Пля..А це щэ шо за ******???Понавилазило....
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07.03.2021 00:26 Відповісти
 
 