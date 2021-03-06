Ослаблення пандемії відбудеться не раніше 2022 року, - Голубовська

Ослаблення пандемії коронавірусу станеться не раніше 2022 року. Вірус не зникне з нашого життя, проте стане менш агресивним.

Такий прогноз зробила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська в інтерв'ю "Обозревателю", інформує Цензор.НЕТ.

Голубовська зазначила, що вакцинація зможе допомогти в подоланні епідемії.

"Вона, звичайно, допоможе це зробити, а от зупинити... У інфекційної патології немає стоп-крана, але природним шляхом буде формуватися імунна система. Плюс є природні закономірності розвитку епідемій і пандемій. Послаблення має статися не раніше 2022 року", - сказала вона.

Інфекціоністка додала, що коронавірус не зникне, але в майбутньому може стати менш агресивним.

"Коли восени я говорила, що наше завдання дожити до квітня, то мала на увазі, що влітку і у теплий період коронавіруси мають знижувати свою агресивність. Це не їхній сезон. Загалом вірус не піддається жодним прогнозам, вони не збуваються. Він точно не зникне з нашого життя, просто не буде таким агресивним. Не захворіти навряд чи вдасться, окрім людей, які мають якісь генетичні чинники. Вони не те що запобігають інфікуванню, воно у них просто не розвивається", - заявила вона.

Читайте також: Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська