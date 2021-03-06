Ослаблення пандемії відбудеться не раніше 2022 року, - Голубовська
Ослаблення пандемії коронавірусу станеться не раніше 2022 року. Вірус не зникне з нашого життя, проте стане менш агресивним.
Такий прогноз зробила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська в інтерв'ю "Обозревателю", інформує Цензор.НЕТ.
Голубовська зазначила, що вакцинація зможе допомогти в подоланні епідемії.
"Вона, звичайно, допоможе це зробити, а от зупинити... У інфекційної патології немає стоп-крана, але природним шляхом буде формуватися імунна система. Плюс є природні закономірності розвитку епідемій і пандемій. Послаблення має статися не раніше 2022 року", - сказала вона.
Інфекціоністка додала, що коронавірус не зникне, але в майбутньому може стати менш агресивним.
"Коли восени я говорила, що наше завдання дожити до квітня, то мала на увазі, що влітку і у теплий період коронавіруси мають знижувати свою агресивність. Це не їхній сезон. Загалом вірус не піддається жодним прогнозам, вони не збуваються. Він точно не зникне з нашого життя, просто не буде таким агресивним. Не захворіти навряд чи вдасться, окрім людей, які мають якісь генетичні чинники. Вони не те що запобігають інфікуванню, воно у них просто не розвивається", - заявила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...
Але, як вияснилося - антиковідні вакцини найліпше (на 100%) допомагають... продавцям та посередникам!
Як побічний ефект - дехто (50-80%) навіть виліковується від COVID-19...
из серии "я проснулся утром рано, нет луиса корвалана - на работу не пойду...
а я и завтра не пойду... ду ду ду ду"
какая никакая, а фронту подмога.
именно поетому и говорю - може им не надо идти к урнам на "хоть поржать"?
Хотя мо моемому мнению если явка избирателей меньше 50% то выборы болжны быть недействительными.
???
То якого ви всі терендите, не змовкаючи, придурки ? Одне за одним ! Тільки слина летить.
"Експерти", "борці", "знавці", "діячі".
Замість СПОКІЙНИХ притомних аргументованих наукових логічних роз*яснень вищать про =гібєль=, =барьбу=, =вайну с вірусАм=, лякають апокаліпсисом, погрожують.
Одні вже "перемогли", в інших починається =третя хвиля - цунамі= і штабелі трупів по вулицях: скільки вже їх напророчили ? І скільки угробили людей самі.
Нема до вас ні поваги ні віри вашим дебільним спічам.