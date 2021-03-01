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Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська

Клінічний перебіг коронавірусу COVID-19 у 2021 році суттєво змінився.

Про це повідомила провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19, - Голубовська. ДОКУМЕНТ

За словами Голубовської, особливості перебігу коронавірусу в 2021 році полягають у такому:

  • частка молодих людей 30+ з важким перебігом захворювання помітно зросла;
  • почастішали випадки загострення процесу в гострому періоді, що завжди ускладнює перебіг і погіршує прогноз;
  • інформативність деяких простих лабораторних показників, наприклад, СРБ, знизилася, тобто має місце відсутність кореляції його низьких значень з тяжкістю перебігу хвороби;
  • про традиційне нашому очікуванні поліпшення стану з 14-16 дня хвороби можна забути, приблизно у третини госпіталізованих хворих саме з цього часу або трохи раніше настає погіршення, іноді дуже серйозне;
  • резистентність до традиційних методів лікування.

Голубовська допускає, що мова може йти про новий штам збудника захворювання. "З огляду на такі особливості, на жаль, треба очікувати збільшення летальності, зокрема у молодих людей", - додала вона.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 68 осіб, зафіксовано 4285 нових випадків зараження, видужали 1701 особа

Лікарям фахівчиня порадила під час ведення хворих на коронавірус орієнтуватися на клініку захворювання, а лабораторні показники оцінювати критично.

Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська 01
Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
А, что по этому поводу скажут воришка-Степашка и его суикливый воришка-патрон, он же "мастер" спорта по борьбе с коронавирусом и мастер имитации игры пиписькой на рояле?
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01.03.2021 08:56
+11
она уже пролоббировала закупки ремдесевира - дорогущего препарата от ВИЧ, по 2 тыс грн за дозу, 20 тыс за курс лечения.
Как она истерила полгода назад - капец, как слюной брызгала!

а оказалось что ремдесевир до заднего прохода, о чем ВОЗ рассказала еще летом. Зато отлично помогает копеечный дексаметазон по 20 грн за упаковку. Ну откуда это знать целому профффессору из Богомольца, за такие копеечные препараты кто ей заплатит?
а теперь - капитан очевидность - ах, глазки открылись, узнала какие симптомы у Ковида. Года не прошло.
тьфу.
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01.03.2021 09:17
+7
Как говорит Каролина Ашион, "Им, как об стенку барабаном". Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2645

Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 576
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01.03.2021 09:21
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А, что по этому поводу скажут воришка-Степашка и его суикливый воришка-патрон, он же "мастер" спорта по борьбе с коронавирусом и мастер имитации игры пиписькой на рояле?
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01.03.2021 08:56 Відповісти
"случайно" она не собирается открывать что-то, или покупать?("дэнги гони")
и где она работает то? просто тут уже о ней дофига новостей, как будто она 1 доктор который пописывает в Фейсбучике.
Ах да, все кто хотя бы раз в жизни пил воду - умрут Клиническое течение COVID-19 изменилось: доля молодых возросла, участились обострения, надо ожидать увеличение летальности, - Голубовская - Цензор.НЕТ 696
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01.03.2021 08:57 Відповісти
она уже пролоббировала закупки ремдесевира - дорогущего препарата от ВИЧ, по 2 тыс грн за дозу, 20 тыс за курс лечения.
Как она истерила полгода назад - капец, как слюной брызгала!

а оказалось что ремдесевир до заднего прохода, о чем ВОЗ рассказала еще летом. Зато отлично помогает копеечный дексаметазон по 20 грн за упаковку. Ну откуда это знать целому профффессору из Богомольца, за такие копеечные препараты кто ей заплатит?
а теперь - капитан очевидность - ах, глазки открылись, узнала какие симптомы у Ковида. Года не прошло.
тьфу.
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01.03.2021 09:17 Відповісти
дексаметазон дещо пригнічує імунітет, чим збиває цитокіновий шторм. на сам вірус ніяк не впливає.
взагалі, все лікування - чисто симптоматичне.
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01.03.2021 15:04 Відповісти
Клиническое течение COVID-19 не столько изменилось, сколько уточнилось
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01.03.2021 08:58 Відповісти
Доктор Барік працює. Вкололи вакцину отриай бонус новий штам вірусу. Доки ООН не встановить звідки і хто створив штучний ковід це буде постійна гра в пандемію світової закуліси.
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01.03.2021 09:02 Відповісти
Закулиса она такая, любого закулисит.
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01.03.2021 10:58 Відповісти
Все они умрут!
https://www.youtube.com/watch?v=jsID8wZuPL4&ab_channel=GuiltyObserver
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01.03.2021 09:04 Відповісти
Вакцинація не пішла на користь.
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01.03.2021 09:05 Відповісти
за 2 дня с начала вакцинации, привилось уже 100 человек, ужасный результат. ужас, аж 1 сотня привитых, а пандемия все не стихает.
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01.03.2021 09:14 Відповісти
И это на созданных 300 бригад
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01.03.2021 09:26 Відповісти
иии..? поэтому за 3 дня вакцинации пандемия не стихла? такова твоя логика?
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01.03.2021 09:32 Відповісти
штепаненко сломался? надо новое мордо?
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01.03.2021 09:12 Відповісти
да уж, совет она дала офигенный..
А что, ремдесевир, который так проталкивала эта мадам, и который стоит по 2 тыс грн за дозу, уже не действует?
ай яй яй, кто бы мог подумать.

Ну так попробуй дексаметазон, цена 20 грн за упаковку!
сволочь при должности, когда вы уже переведетесь. пиявки медицинские.. присосались к бюджету и миллионы свои зарабатываете на лоббировании и запугивании населения..
тьфу.
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01.03.2021 09:13 Відповісти
То есть дексаметазон равноэффективный ремдесевиру ?
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01.03.2021 09:22 Відповісти
Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 1426 независимо от того что она сказала вы не поняли главное что все наработки с февраля 2020 года коту под хвост вместе с вакцинами новый штамп британский южноафриканский еще какие то модуляции и вариации по сути ставят вопросы методики диагностик и исхода в уровень лотерей.. и главное врачам следует КРИТИЧЕСКИ относиться к лабораторным показателям т.е. по сути лечение будет по факту в каждом индивидуальном случае конкретного человека и от того если врачу чуточку сможет провести диагностику симптомов реальности и дифференциации и угадает с средствами дозами в лечении... вот что мы имеем по итого я не паникер.... но информация -более чем ужасна пока топчемся в пределах до 10 тысяч в сутки гы гы как только выпрыгнем за 40 тысяч в сутки будем конец света тем более в реалиях очевидности дебильной власти развала экономики медицины и всего остального... Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 1789
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01.03.2021 09:32 Відповісти
Почему же не поняла ,холодок пробежал от этих "...критически относиться... ".
Но я не медик и писать о своей реакции не сочла возможным.
Спасибо за разъяснение.
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01.03.2021 09:37 Відповісти
я много сижу в фармтеме по разным причинам. Так вот, ничего подобного. Никаких "коту под хвост". Наработки как помогали так и помогают.
Диагностика достигла уровня, что тесты показывают 99% точность при бесконтактной дииагностике! В мире медицина шагнула вперед, и эпидемия ковида дала этому очень сильный толчок.
Новые штаммы ковида не слишком отличаются, кроме разве что, более высокой заразностью. Ну в этом нет ничего страшного - носите маски и укрепляйте иммунитет и будет вам счастье.
В будущем люди вообще перестанут покупать цацки и мишуру, будут тратиться на здоровье, профилактику заболевания и впечатления. А не на дорогие шмотки и крутые тачки.
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01.03.2021 09:41 Відповісти
Не к тому ли разворачивала наша медицину Супрун - к профилактике заболеваний ,
на чём ,собственно, и построено здравоохранение в Германии , США ?
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01.03.2021 09:52 Відповісти
Получается ,что у Вас и Олега Беляковова диаметрально противоположные выводы.
и как в этом разобраться ,а хотелось бы.
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01.03.2021 09:55 Відповісти
опечатка ,Белякова.
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01.03.2021 09:56 Відповісти
не равный. Просто сравнивать их нельзя.
Потому что ремдесевир срабатывает ИНОГДА, в нескольких процентах случаев, тогда когда УЖЕ развились осложнения, и эффективность ооочень неоднозначная, мягко говоря. особенно учитывая стоимость.
А введение дексаметазона (лучше внутривенно) - ПРЕДУПРЕЖДАЕТ развитие осложнений как таковых. Стоит копейки, куча производителей его производит. Сначала я это читал в зарубежных изданиях, потом слышал со слов знакомых кто загремел в больницу.
Да и тут где-то в статье был рассказ пациента с ковидом, как в больнице с осложнениями Ковида (одышка, 2-сторонняя пневмнония) никто ему ничего не делал, потом пришел дежурный врач чуть ли не уролог и ввел дексаметазон - сразу началось улучшение.
а эта курица Голубовская еще с весны топила за закупки ремдесевира. И если поначалу еще было непонятно, что как работает, то к тому времени как закупка прошла - ей уже пришлось оправдываться, нах она его продавила, т.к. стало ясно что эффективность у него сомнительная - это мягко сказано.
Ну блин препарат подавляет иммунитет у ВИЧ-инфицированных - вообще не профильный препарат при Ковиде!
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01.03.2021 09:37 Відповісти
Спасибо за информацию .
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01.03.2021 09:47 Відповісти
Все не так однозначно по дексаметазону. Его применяют на стадии развития цитокинового шторма. Проще говоря-в очень тяжелой стадии заболевания, что бы собственная иммуная система не убила сам организм. На всех прочих этапах он, как и все иммуносупрессоры противопоказан. По той же причинине-подавляет имунную систему.
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01.03.2021 11:05 Відповісти
Нужно отбрать у ковидиотов "право" безнаказанно заражать окружающих.
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01.03.2021 09:14 Відповісти
Как говорит Каролина Ашион, "Им, как об стенку барабаном". Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2645

Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 576
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01.03.2021 09:21 Відповісти
Такими темпами нам первой партии вакцины лет на 15 хватит

Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 8797
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01.03.2021 09:24 Відповісти
Прочитай, это тема.

"Я был женщиной, индейцем и стариком". Признания кремлебота
https://www.svoboda.org/a/31119856.html
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01.03.2021 11:21 Відповісти
Прекрасно! Отправил статейку своим американским друзьям.
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01.03.2021 11:41 Відповісти
Соратниця Степанова розраховує, що тепер всі побіжать брати ту вакцину, яку він привіз ?
Найперше - молодь ?
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01.03.2021 09:26 Відповісти
Голубовская Ольга Анатольевна

Врач-инфекционист.Доктор медицинских наук.Заслуженный врач Украины.29 лет медицинского стажа.

Медицинское образование получила в Киевском медицинском институте, который закончил в 1991 году. В 1991-1992 училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца. В 1992-1993 работала врачом-инфекционистом инфекционного центра в 14-ой городской клинической больнице имени Октябрьской Революции г. Киева.
С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца: 1993-2005 - ассистент 2005-2009 - доцент; с 2009 - заведующая кафедрой.
В 2002 году защитила диссертацию на соискание ученой степени «кандидат медицинских наук» на тему «Некардиальные осложнения дифтерии у взрослых» (научный руководитель - академик НАМН Украины, профессор Ж. И. Возианова). В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему «Возможности контроля за ходом и эффективностью лечения хронического гепатита С с помощью неинвазивных методов диагностики» (научный консультант - академик НАМН Украины, профессор Ж. И. Возианова). В 2014 году присвоено ученое звание «Профессор».
Является заместителем председателя экспертного совета по вопросам проведения экспертизы диссертационных работ по направлению «медицина» Министерства образования и науки Украины, заместителем Председателя Республиканской проблемной комиссии «Инфекционные и паразитарные болезни» МОЗ Украины, членом диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата/доктора медицинских наук при ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского АМН Украины».
С 2012 года - главный редактор журнала «Клиническая инфектология и паразитология (международный научно-практический журнал)». Входит в редакционные коллегии медицинских журналов «Гепатология», «Практикующий врач», «Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция». Является членом Международной ассоциации медицины путешественников (International Society of Travel Medicine).
Является одним из главных основателей введения в Украине для ее граждан Государственной программы лечения больных вирусными гепатитами В и С, которая успешно выполняется с начала 2014 года. Также является одним из основателей внедрения в Украине плана Европейского Союза по отношению к элиминации вируса гепатита C в Европе.
Кафедра инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца, которую возглавляет О. А. Голубовская, является опорной для кафедр, преподающих учебную дисциплину «Инфекционные болезни» в додипломной подготовке специалистов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело », «Стоматология», «Медицинская психология» в высших медицинских учебных заведениях Украины.
В 2016 году награждена медалью Киевского Патриархата «За жертвенность и любовь к Украине».
24 января 2020 года введена в оперативный штаб по недопущению заноса и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом выявленным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай).
21 февраля 2020 года назначена членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Украины.
24 апреля 2020 года награждена медалью ВТО «Орден» «Честь и служба» за самоотверженный труд в борьбе с пандемией коронавирусной болезни 2019.
16 июня 2020 награждена Орденом Украинской Православной Церкви святой равноапостольной княгини Ольги за заслуги перед УПЦ.
19 июня 2020 награждена государственной наградой Украины Орденом княгини Ольги III степени.
С 1.06 2020 года является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19).
С 2.07 2020 года входит в Медицинский совет при Министерстве здравоохранения Украины.
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01.03.2021 13:38 Відповісти
интересно было бы узнать количество вылеченных Ольгой Голубовской. Всетаки медицина очень и очень прикладная наука и потому все ооочень громкие титулы должности на меня не произвели впечатления.Громадные достижения укрмедицины я испытала на себе и моих родных.И все меньше мне хочется обращаться к докторам.Мой диабет четыре доктора платных поликлиник лечили совершенно разными препаратами.Ну и где истина
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01.03.2021 17:15 Відповісти
Я конечно не спец по диабету, но приходилось несколько раз интересовался этой болезнью. В интернете конечно. Знаю, что есть диабет первого и второго типа. И что характерно, оба до конца не лечатся. Поддерживающая терапия есть, что бы улучшить состояние больного, но полностью вылечить человека не возможно. Еще и самому больному надо хорошо постараться. Изменить свой образ жизни, заняться физкультурой, здоровое питание и все такое. Так что от врачей не все зависит. Многое, но не все. Да и врачи бывают разные. Есть отличные специалисты, а есть шарлатаны, купившие свой диплом. Бывает так, что врач как специалист отличный, но как человек рвач и хапуга до денег жадный. Всякое бывает. Но когда случается инфаркт, травма какая нибудь серьезная, да даже аппендицит, то хороший врач в нужное время на вес золота. Как научила меня жизнь, а у меня постинфаркная аневризма сердца, сердечная недостаточность с фракцией выброса + -40%( со всеми вытекающими последствиями) , многое зависит от меня, а именно то, что касается здорового образа жизни, и поиска нужной мне информации о лечащем меня враче. Единственное, где я сам не мог ни на что повлиять, это период самого инфаркта, скорой помощи и реанимации, в которой я пробыл 10 дней находясь между тем и эти миром. И если бы не мой врач кардиохирург, который поставил мне стент, то я бы с Вами сейчас не разговаривал.
Однако я наверное Вас утомил, и от меня много текста. Вернемся к Голубовской. Я не зря выложил ее биографию. Думаю это лучше, чем писанина и фантазии Vedana из Канады. По крайней мере в ее профпригодности у меня нет сомнений. А вот ее человеческие качества для меня загадка. Тут я промолчу.
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01.03.2021 19:56 Відповісти
Ведана - банківський працівник. І цікавиться, як і ми всі хто не медики, медичною темою з метою мати хоч якийсь контроль ситуації. а не бути марінеткою в руках недобросовісного врача.
А відносно професійності самої гололубовської, то історія знала багато професорів ще за совка, що лікували гірше від звичаного практика райлікарні. Тут важливий не багаж знань (завдяки надзвичайній памяті). Тут важлива розуміня і інтуіція. А ще голубовська не заперечувала в протоколі лікування ковіду зниження температури медикаментозними методами. На що їй вказувалося у фейсбуці не тільки мною а й багатьма обізнанішими в предметі людьми. Уявіть собі: людина підхопила інфекцію (неважливо яку). Організм розпізнав загрозу і підвищив температуру за 38поцельсію. Його забирають в лікарню і починають колоти конячими дозами парацетамолу чи чого там. Замість того, аби вбити загрозу в зародку, її ніжно леліють ангтибіотиками, які на вірус не діють в принципі. Принаймні таку процедуру описували ті українки, які працювали в госпіталях Італії. Наші мудрагелі тупо передерли "зарубіжний досвід" і отой протималярійний теж стибрили у американців здається.
От і питається: а де досягнення української медицини під керівництвом завкафедри голубовської?
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07.03.2021 05:54 Відповісти
Спасибо за инф.. А Голубовская пусть работает. Сейчас время такое, хороший специалист, тем более инфекционист на вес золота. И достижениями любого врача считаю спасенные человеческие жизни, а не ток-шоу и политический пиар на тв. Со временем мы узнаем кто чего стоит. Вот как Тодуров например. Как специалист, отличный. Как человек, говно. Но если в момент Ч он спасет не одну человеческую жизнь, то пусть работает. Главное построить жизнеспособную медицинскую систему, где врачи будут лечить людей, а не думать как срубить бабла по быстрому на взятках, откатах и прочей херне. И вот тогда люди пойдут к тому врачу, который лечит, и которому они доверяют. Деньги пойдут за людьми к врачам. И врачи начнут зарабатывать, а не стричь бабло с доверчивых баранов, или вострить лыжи куда подальше. Все станет на свои места, и каждый увидит своих героев во всей красе. Вот Супрун начала эту новую систему строить, а ее взяли и ушли. Вот это обидно. Это мое мнение. Не хочу его навязывать.
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07.03.2021 09:02 Відповісти
та таки так: тодуров не дуже хороша людина...
Але Ольга Голубовська - завкафедрою. В медінституті де вчать інфекціоністів. За гроші. За великі гроші, я б не зміг свою дитину там вчити. Тут питання: кого вона і як научить. Вся ця братія аж завила, коли Супрун задумала внести екзамен у вигляді тестів типу ЗНО. Та ще й із знанням англійської. Тобто студент вивчив матеріал, здав тести, а екзаменатору дуля? Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5376
Мене лише насторожило вимога знати англійську. Аж поки в когось не прочитав, що в США велика недостача лікарів. Різних профілів. Окрім стоматологів. Наші молоді стоматологи вже пробивали можливості туди влаштуватися. - Фігу Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 1005 - там папа стоматолог береже місце для сина чи доньки. Дуже вже велика оплата їхніх послуг. І рішення про прийом в асоціацію стоматологів приймає асоціація а не трамп чи байден (умовно).
Тобто: або у нас медінститути готовитимуть неуків, або готовитимуть добрих спеціалістів і ті рвонуть за кордон тільки їх і бачили. Так як молоденька педіатр-ординатор. Відробила коло старого лікаря (він ще мене лікував) років 80 термін і рвонула в Польщу. Там її вміння оцінять значно вище.
А взагалі сама ідея Супрун про оплату лікарю не за хвороби пацієнта, а за його справді здоровья (щоб він менше приходив) дуже хороша. Інша справа - лікарі не готові так працювати. Перше запитання: " на шо жалуєтесь?" показує нерозуміння лікарем самої суті лікування. У людини болі внизу живота. І якщо лікар назначить аналізи і вони в принципі будуть майже нормальні, то він стане лікувати або мпс, або ще якісь там неврози(неважливо). А виявляється, що У людини защемлений нерв у хребті. І від того біль може бути дезавгодно. От і лікують - жінкам жіноче, чоловікам теж шо попало.
Коли все ж таки ніяк і голову повернути, бо диск вискочив, їдуть до Касьяна. Ну його вже давно нема але купа послідовників в Кобеляках. Вони вправлять. Але чи скажуть, що треба робити аби проблем з хребтом не було?
Я бувши лікарем питав би: що їсте, де і з ким спите. Де працюєте і умови праці. Звички.
Мені повезло, що лікар (родичка) призначила комплекс вітамінів і аспаркам. Потім у травматології, де лікували нині покійну маму бачив рекламу цих же засобів. І тепер: починає спину тягти - трохи попью тієї ніби крейди. а все ж допомагає. А тепер уявіть собі, що я - багатий але не начитаний і без подібного досвіду. Прихожу до лікаря і він починає мене лікувати. Там і ногу тягне і судоми і що вгодно може бути. Лікування тих симптомів буде аж до операції. Яка звісно лише усугубить проблему. Бо багатий і здоровий нікому окрім себе і близьких не потрібний. Він же до лікаря не прийде.
Мені повезло, що мене пожалів старий Адамчук (царство йому небесне і здоровья його сину). Він за пять хвилин поставив вірний діагноз, який не хотіли чи не вміли ставити інші лікарі. Хоча жовтий аж до зелені колір обличчя явно показував, що із жовчним проблеми. Порада його проста як двері: помічай від яких продуктів у тебе загострення і обминай їх. Вже пройшло десь із тридцять пять років і я намагаюся чинити за тією порадою. Ну правда було потім і зондування і сліпе зондування. Протоки промили і я ще стільки роботи переробив. А то хирів незрозуміло від чого.
Я чому так довго: і раніше лікарі погано лікували. Часто наосліп методом тика. А були скажімо фельдшери, що лікували не гірше від лікарів. Бо мали покликання. Але не мали відповідного диплому.
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07.03.2021 10:26 Відповісти
Згодэн со многим. С одним только не соглашусь. С вимогой Супрун знати англiйську мову. У самого сын уже больше года на удаленке работает с янки со штата Техас. Программы им пишет и все такое. Так если бы не знание английского( и специальности естественно), не знаю, что бы из него получилось. Как говорится "кто платит, тот и заказывает музыку". А если у нас после института(с теми тратами на контракт) еще и главврачу надо бабла отстегнуть за трудоустройство. То куда скажите молодому специалисту на работу податься? У нас с хорошего места пенсионер уходит на пенсию, только сразу на кладбище, а молодежь отправляют в какую-нибудь богом забытую деревню. Еще и на копеечную зарплату. Так что с английским Супрун права на все 1000%. И если молодой человек этого не понимает по неопытности, то завтра он скажет Супрун огромное спасибо. Потому, что благодаря знанию английского языка он найдет себе хорошую, достойную работу, и устроит свою жизнь на многие долгие годы. Ну и профессиональное развитие его как специалиста без знания английского будет не полноценным. Ведь большинство статей о новых методах лечения и открытиях в медицине публикуется на английском языке. Медицина это все таки наука, даже прежде всего наука. И каким бы хорошим не был фельдешер, он ни когда не достигнет уровня врача супер специалиста. Кардиохирург, сосудистый хирург, в особенности то, что связано с сосудами головного мозга, врачи онкологи, врачи инфекционных заболеваний, и остальное, что с эти связано. Генетика , искусственное оплодотворение и т.д., и т.п. Тут без соответствующих знаний , новых технологий, искусственного интеллекта не обойтись. Взять Маска с его "Нейролинком". Какой там фельдшер.
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07.03.2021 13:08 Відповісти
Эта вакцинация сломалась,везите другую
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01.03.2021 09:26 Відповісти
Видать не сильно много желающих прививаться индийским г.вном, вот и пошли в ход страшилки.
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01.03.2021 09:27 Відповісти
тебя, заразу, арестовать надо, вместе с подельниками: степановым и ляшком
И ковид тут же закончится.
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01.03.2021 09:29 Відповісти
В Австралии уже много наарестовывали?
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01.03.2021 10:45 Відповісти
А куда они денутся ? Столько народу разорили "лидеры" штатов. Вон наш Андрюс несколько месяцев держал локдаун; владельцы малых и средних бизнесов разорены, как минимум каждый второй. Комментарии на ютубовских каналах примерно такие: "that bloke has a bounty on his head". Понятно без перевода, да ? Арестов не будет, очевидно.
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01.03.2021 12:17 Відповісти
А как же второй Нюрнбергский процесс, про который Вы не раз на Цензоре пророчили? Я думал, Вы с единомышленниками, с кинжалами в зубах, уже до Красного моря стилем брасс одолели... Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 7472 Неужели наврали про Нюрнберг-2?
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01.03.2021 13:06 Відповісти
Да вот я в тоске тоже... Думал что будет цивилизованно; но, похоже, будет много раз "пыльным мешком по голове"... Гибридные войны, понимаете ли, на дворе.
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01.03.2021 13:30 Відповісти
От дурненька... В США вже давно показники смертності від короновірусу біля 5 відсотків від захворівших... Головне правильно рахувати хворих, а не цифри від брехливого Зеленсько і його міністрів писати. Єдине що зможе зупинити короновірус це карантин для освіти.
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01.03.2021 09:30 Відповісти
Не могу понять, почему Планета до сих пор не справилась с этой заразой.
Столько специалистов, экспертов...
Мольфары и колдуны, в конце то концов.
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01.03.2021 09:40 Відповісти
Зкстрасенсы спасут. Ну и всевидящие помогут. Медицина бессильна
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01.03.2021 11:58 Відповісти
Ну, у планеты временная шкала имеет иной масштаб. Пока у нее просто растет температура. Как дойдет до точки кипения воды - то почти со всеми заразами планета справится. Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 7398
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01.03.2021 13:44 Відповісти
А я был уверен, что София Гетьман спасёт Планету.
Значит - нет?
Ох уж эти балаболы с их масштабами, температурами и умненькими советами...
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01.03.2021 14:11 Відповісти
Не, ну есть вероятность, что фригидные женщины могут остановить глобальное потепление планеты. Но чтобы одна... Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9231
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01.03.2021 14:27 Відповісти
а як там справи власне у самих індусів з їх вакциною? Скільком індусам індуси вкололи індійську вакцину? Скільки взагалі індусів зловило вірус за останній рік? Скільки померло?
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01.03.2021 09:38 Відповісти
их никто особо не считает. Там как раз обратная проблема - перенаселенность.
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01.03.2021 09:42 Відповісти
Есть в открытом доступе ,глупые вопросы.Болеет 10 миллионов ,привили 3.Но для Индии это цифры относительные ,особенно по больным.В принципе как и у нас из за тупости ,зедебилов.
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01.03.2021 10:10 Відповісти
Чи приведе вакцинація до відміни масочного режиму та соціальної дистанції? Ні, масочний режим та соціальна дистанція залишається.
Чи гарантує вакцинація захист від хвороби? Теж ні але зменшує теоритичну вірогідність захворювання. Нові штами можуть не боятися вакцини взагалі. Тож, вакцинація не впливає на перебіг пандемії.
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01.03.2021 10:01 Відповісти
На тебя коняка ,я бы не тратился. Нет смысла.
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01.03.2021 10:12 Відповісти
Клінічний перебіг COVID-19 змінився: частка молодих зросла, почастішали загострення, варто очікувати збільшення летальності, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9565
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01.03.2021 10:24 Відповісти
Ковидопсихозные снова сопли несуществующей болячки обсуждают?
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01.03.2021 10:46 Відповісти
пока каждый не ощутит ковид на себе, то будут появлятся такие комментарии
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01.03.2021 10:55 Відповісти
Умрут, заболеют, родственники.. не надоело эти мантры тупые повторять
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01.03.2021 11:57 Відповісти
Vakcina estj? Vakciniruisja. Budesh zitj, a ne stradatj! Te , kto ne poimut, i tak ne poimut.
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01.03.2021 14:45 Відповісти
самое трудное это последствия -очень тяжелое физическое восстановление и простуда ,ангина от малейшего холода
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01.03.2021 13:17 Відповісти
Skolko samoletov sadjatsja v Ukraine za denj iz England, Deutschland, Polland, Holland? I puteshestvenniki iz drugih stran, v tom shisle na svoih samokatah?
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01.03.2021 14:50 Відповісти
 
 