Найдены вандалы, обезглавившие памятник Шевченко в Ивано-Франковской области, - Нацполиция
Полиция установила личности вандалов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции области.
"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий. По данному факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении.
5 марта утром в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной громады ночью неизвестные лица повредили бюст постамента Тарасу Шевченко.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта из установленного постамента и поставили ее у памятника.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили всех возможных свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали хулиганов.
Действия злоумышленников квалифицированы по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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унбасі. Це типові представники виборця Зеленського, виховані на "ідеалах" Квартал 95. А може якийсь зажопівець підкупив шмаркачів за 200 грн., продав же львівський свободівець свій тв канал медведчуку для трансляції рашистської пропаганди. Цікаво, після закриття каналу, медведчук не вимагає у любицького повернути гроші? При продажі квартири протягом трьох років покупець і продавець мають право вимагати повернення квартири або грошей, сплачених за квартиру, якщо щось не влаштовує.
Не усложняйте. Дать штраф тысяч так 30 чтобы хватило и памятник восстановить, исправительных работ на пару месяцев, и на учёт - и мозги прочистить, и руки чтобы больше не чесались.
у малолеток помутнение сознания от этого всего.
бо, если в центре, в Киеве, много месяцев сидит Антоненко непонятно за что, то что могут "нарисовать" мусора крышуемые пещерным правосудием и круговой порукой на местах, зависит только от их коллективной извращённой фантазии..