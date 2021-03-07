Найдены вандалы, обезглавившие памятник Шевченко в Ивано-Франковской области, - Нацполиция

Полиция установила личности вандалов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции области.

"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий. По данному факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

5 марта утром в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной громады ночью неизвестные лица повредили бюст постамента Тарасу Шевченко.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта из установленного постамента и поставили ее у памятника.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили всех возможных свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали хулиганов.

Действия злоумышленников квалифицированы по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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