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Найдены вандалы, обезглавившие памятник Шевченко в Ивано-Франковской области, - Нацполиция

Найдены вандалы, обезглавившие памятник Шевченко в Ивано-Франковской области, - Нацполиция

Полиция установила личности вандалов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции области.

"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий. По данному факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

5 марта утром в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной громады ночью неизвестные лица повредили бюст постамента Тарасу Шевченко.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта из установленного постамента и поставили ее у памятника.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили всех возможных свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали хулиганов.

Действия злоумышленников квалифицированы по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День рождения поэта Шевченко в оккупированном Симферополе: полиция РФ запретила петь гимн Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16415) Шевченко Тарас (272) вандализм (599) Ивано-Франковская область (915)


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Топ комментарии
+72
У нас плохо развит институт общественных работ. А работы вокруг - более чем дофига! Тюрьма ломает психику, а вот работа на благо общества может навсегда отбить охоту заниматься вандализмом.
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07.03.2021 10:27
+61
Зробити подонкам те саме.
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07.03.2021 10:22
+44
А також відновлення за рахунок вандалів і штраф !!
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07.03.2021 10:41
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-- Зважаючи на час-- /напередодні відзначення -207 річ. з дня народження і 160 річ. з дня смерті . нашого пророка і генія Тараса Шевченка / та обрання однієї із найпатріотичніших областей --Галичини . де народився .другий наш світоч--Іван Франко./ Каменяр / і був втілений задум пропутінських бандерлогів -- вчинити нам найдошкульнішу підлоту...Останнім штрихом КДБістського цинізму--- був підбір /на цю акцію / виродків із села з відповідною назвою--ПІДПЕЧЕРИ.../мовляв : та це ж вуйки . які щойно із печер виповзли у Світ Божий...Про яку державу Україна йдеться ?! /
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07.03.2021 12:27 Ответить
18-літні місцеві жителі, які вже народились і виросли в незалежній Україні. Не де не будь, а в Івано-Франківській області. Що вже казати про тих, хто живе на даунбасі. Це типові представники виборця Зеленського, виховані на "ідеалах" Квартал 95. А може якийсь зажопівець підкупив шмаркачів за 200 грн., продав же львівський свободівець свій тв канал медведчуку для трансляції рашистської пропаганди. Цікаво, після закриття каналу, медведчук не вимагає у любицького повернути гроші? При продажі квартири протягом трьох років покупець і продавець мають право вимагати повернення квартири або грошей, сплачених за квартиру, якщо щось не влаштовує.
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07.03.2021 13:32 Ответить
Ну, так за президентства "великого шанувальника старовини" Ющенка у музеї "Пирогове" в Києві було підпалено 2 цінні дерев"яні хати, в одній з яких знаходилася до підпалу дуже цінна колекція дерев"яних скринь з І.-Франківщини. На місці пожежі не знайшли нічого, навіть металевих деталей скринь, які, як відомо, не горять. Потім в новинах показали хлопчика, якого "зловили" на місці злочину, який спокійно показав на камеру, як він це робив запальничкою, сказав, що він фашист, неповнолітній і десь поруч з музеєм живе. Хтось знає, яку посаду зараз обіймає той хлопчик, який напевно підріс за 15 років?
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07.03.2021 13:46 Ответить
В тюрьму, в тюрьму... Тут прям святые собрались, что в молодости под алкогольными парами не делал несусветных глупостей, за которые потом всю жизнь стыдно. Выйдут они из тюрьмы (за наши налоги там посидев) такими же дураками, но уже уголовниками, со связями и жизненными ориентирами. Сильно у нас тюрьма людей исправляет? Отож.
Не усложняйте. Дать штраф тысяч так 30 чтобы хватило и памятник восстановить, исправительных работ на пару месяцев, и на учёт - и мозги прочистить, и руки чтобы больше не чесались.
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07.03.2021 14:00 Ответить
Пропоную їм зробити лоботомію.
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07.03.2021 14:05 Ответить
А якщо замість мозку буде виявлено... щось інше? Тут направду слизька ситуація: або доведеться писати всю правду, або засекречувати результати лоботомії. І розтину.
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08.03.2021 00:28 Ответить
для дебильного тик-тока ролик снимали?
у малолеток помутнение сознания от этого всего.
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07.03.2021 14:42 Ответить
Перебити хребта, щоб до кінця життя на колінах перед Україною повзали.
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07.03.2021 14:57 Ответить
понятно, что нужно строго наказать мудаков, но главное, чтобы это были виновные, а не назначенные виновными..
бо, если в центре, в Киеве, много месяцев сидит Антоненко непонятно за что, то что могут "нарисовать" мусора крышуемые пещерным правосудием и круговой порукой на местах, зависит только от их коллективной извращённой фантазии..
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07.03.2021 16:04 Ответить
Мають відшкодувати власною працею. Думаю що в таких випадках особиста участь в відновленні є найбільш ефективним покаранням. На мою думку покарання завжди традиційно спрямоване в минуле і постійно повертає засудженого в стан скоєння злочину, що робить злочинця ще гіршою людиною ніж вона була до скоєння злочину. Чим довший тюремний срок протягом якого кожної години тикають злочинця мордою в скоєний злочин, тим гіршою стає людина бо звикає до клейма "злочинець" і починає самоідентифікувати себе вже лише як "злочинець". Але зовсім інша ситуація коли покарання спрямоване в майбутнє - на відновлення та відшкодування збитків. Єдиний виняток це умисне вбивство. Воскресити вбитого (виправити ситуацію) не можливо і тому тут "око за око, зуб за зуб".
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07.03.2021 18:11 Ответить
А почему при задержании им не отбили головы? По крайней мере это бы решило проблему.
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07.03.2021 18:31 Ответить
Гадаєте, там є що відбити?
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08.03.2021 00:30 Ответить
Кастрация и депортация...
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07.03.2021 22:40 Ответить
Стоимость ремонта, штраф и срок за злостное хулиганство. Поліціянтам які знайшли негідників Премію!
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08.03.2021 01:30 Ответить
А что за вандалы? Местное быдло, личинки такого же быдла? Угадал?
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08.03.2021 07:03 Ответить
Голову Шевченко отпилили, или она была плохо закреплена и сама отпала? Я знаю что на многих скульптурах голову ваяют отдельно, а потом закрепляют. А эти "вандали" ведь не унесли голову, а оставили возле памятника
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08.03.2021 09:06 Ответить
Зачем? Смысл?
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08.03.2021 09:51 Ответить
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