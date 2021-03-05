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В Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник Шевченко. ФОТОрепортаж

В селе Подпечеры вандалы уничтожили памятник Тараса Шевченко. Ему "отрезали" голову.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

Он обратился в правоохранительные органы с требованиями найти преступников.

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"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - написал он.

В Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник Шевченко 01
В Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник Шевченко 02
В Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник Шевченко 03

Автор: 

памятник (2239) Шевченко Тарас (272) вандализм (601) Ивано-Франковская область (921) Марцинкив Руслан (99)


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Топ комментарии
+43
Ищите следы козломордых ...
В Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник Шевченко - Цензор.НЕТ 3232
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05.03.2021 13:46
+26
та ДА! они 100%! и откуда только лезут суки!!!
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05.03.2021 13:49
+21
Вже ловили «ідейно-диверсійні» групи кацапів в Західній Україні. Знову заслали.
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05.03.2021 13:44
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Правила форума Совет форумчан
Вже ловили «ідейно-диверсійні» групи кацапів в Західній Україні. Знову заслали.
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05.03.2021 13:44 Ответить
Та московських гнид не треба до нас засилити. Вони тут є, та й були власні, домовирощені. Я вже десь писав про ригів: смітюха , ганю герман, шурму, шухрича, народнопартійців щура литвина--єремєєва, кривороту ващучку, івахіва і тд.Вони що--звідкись заслані? Інша справа що ми перестали останнім часом давати їм в прокацапське рило.А візьмемо голосування на виборах за два останніх роки. То що марсіани вибирали зечмошників І опезежопинців?
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05.03.2021 14:53 Ответить
доки "патріоти" на телеканалах "воюють" з нікчемною 5 колоною, то та срана 5 колона реально розхитує країну діючи в унісон з огидним кремлем і, без найменшого сумніву, за вказівкою кремля. коли вже на памятник Т.Г. Шевченка посягнули значить наміри сурйозні.
може ті "патріоти" з телеканалів трохи розійдуться по важливим точкам, хоча б на передодні ювілейних дат повязаних з відомими українцями.
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05.03.2021 15:13 Ответить
Ищите следы козломордых ...
В Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник Шевченко - Цензор.НЕТ 3232
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05.03.2021 13:46 Ответить
та ДА! они 100%! и откуда только лезут суки!!!
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05.03.2021 13:49 Ответить
Хайпанула,однако молодь.Захотелось известности.Нужно клеймо лбу :Дебил.
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05.03.2021 13:51 Ответить
До Ивано Франковска -несколько километров,возможно и москальске втручання.Надо в Харкови Жёрю Жюкова мочой окропить.
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05.03.2021 13:56 Ответить
зебилы, есть три варианта:
это могли быть либо смотрители скотов,
либо те, кого зебилы хотят интегрировать... в україномовний простір ...
либо их друззя из паРаши
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05.03.2021 13:56 Ответить
А еще одни вандалы распространяют фото(
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05.03.2021 14:02 Ответить
Городской "голова" обратился к органам с требованием найти преступников голову отпиливших. А ,отпиленная голова по виду бронзовая..... и за пять минут её чем отпилишь ? Струмент нужон. Ищите приезжих механиков!
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05.03.2021 14:17 Ответить
Треба знайти і всипати так . щоб мало не здалось.
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05.03.2021 14:25 Ответить
Це ще рпз доводить що війна з капацами на віка.
що ніякого примирення бути не може.
Що кацапам , мокшанам вірити НЕ МОЖНА!
СТІНА ВІД КАЦАПІВ ТРЕБА ЯК ІЗРАЇЛЬ МАЄ НА КОРДОНАХ.
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05.03.2021 14:26 Ответить
странно март месяц а там дождики весят))
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05.03.2021 14:46 Ответить
Та московських гнид не треба до нас засилити. Вони тут є, та й були власні, домовирощені. Я вже десь писав про ригів: смітюха , ганю герман, шурму, шухрича, народнопартійців щура литвина--єремєєва, кривороту ващучку, івахіва і тд.Вони що--звідкись заслані? Інша справа що ми перестали останнім часом давати їм в прокацапське рило.А візьмемо голосування на виборах за два останніх роки. То що марсіани вибирали зечмошників І опезежопинців?
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05.03.2021 14:53 Ответить
Виродки...
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05.03.2021 14:59 Ответить
око за око..= й дальше по тексту)))
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05.03.2021 18:46 Ответить
***** п′єдестал пофарбували (темно-сірий колір пасуватиме краще, чи треба додатковий доказ, що ми ******* патріоти), ***** бюст Шевченка пофарбували? Все у "найкращих традиціях совка". Голову пам'ятнику пришпандьоримо..., а усім дибілам?
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05.03.2021 18:52 Ответить
100 вiдсоткiв. дурiсть все фарбувати в жовто блакитний...тут, на п′єдесталi виглядає недолуго. краще пiд бронзу, сiрий... i прибрати навкруги, висадити самшит, наприклад...
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05.03.2021 19:30 Ответить
Може і стяги українські (жовто-блакитні, доречі) приберемо, щоб не дратувати місцевих аборигенів? Та ************ сірі, а, ще краще - гівняно-жовті, щоб (боронь Боже!) не здаватися патріотами?
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05.03.2021 20:55 Ответить
Не пишіть дурниць, прапори повинні висіти в відповідних, гарних місцях, добре обладнанних, в місцях найкращих, а придурки навіть обісрані, розбиті контейнери на смітниках інколи фарбували в жовто-блакитні кольори, нівелюючи цінність українських символів. Всьому своє місце і час...
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05.03.2021 22:58 Ответить
Це пам"ятник Генію України, а не ... то про що написалисьте. Українські стяги (порвані і обгорілі), майоріли над розвалинами Донецького аеропорту, над пошарпаними нашими танками і бліндажами, над порунтаними блокпостами. І геть при тому не "нівелювали цінність української символіки".
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06.03.2021 16:43 Ответить
Це всього лише бюст,а не пам'ятник, тут не стяги, а лише пофарбований постамент. Прапори та штандарти на фронті,у військах це зовсім інше...
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06.03.2021 18:31 Ответить
беженцев дамбасолугандонских проверяйте
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05.03.2021 20:30 Ответить
начинается .. старая мулька про ЗКНР
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05.03.2021 22:19 Ответить
если бы было легальное оружие у Граждан, пристойные законы к нему и не зебильная влада на печерских пагорбах, то кацапы и "местные щурфричи" не решились бы на подобное..
безродная крыхитка Зеля - катализатор кремлядского беспредела..
дебилы-экспериментаторы, вы хоть сейчас раздуплились, какую муйню вы сотворили.. жлобы-протрироты
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06.03.2021 15:50 Ответить
Це зробили любителі 8 марта і рукаскава міра
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06.03.2021 17:29 Ответить
Ну 1 до чого тут М1жнародний день ж1нок? Не руський мир заснував цей день сол1дарност1 ж1нок для боротьби за р1вноправ"я, в1н спочатку виник у Америц1.
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07.03.2021 23:20 Ответить
 
 