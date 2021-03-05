В Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник Шевченко. ФОТОрепортаж
В селе Подпечеры вандалы уничтожили памятник Тараса Шевченко. Ему "отрезали" голову.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
Он обратился в правоохранительные органы с требованиями найти преступников.
"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - написал он.
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може ті "патріоти" з телеканалів трохи розійдуться по важливим точкам, хоча б на передодні ювілейних дат повязаних з відомими українцями.
это могли быть либо смотрители скотов,
либо те, кого зебилы хотят интегрировать... в україномовний простір ...
либо их друззя из паРаши
що ніякого примирення бути не може.
Що кацапам , мокшанам вірити НЕ МОЖНА!
СТІНА ВІД КАЦАПІВ ТРЕБА ЯК ІЗРАЇЛЬ МАЄ НА КОРДОНАХ.
безродная крыхитка Зеля - катализатор кремлядского беспредела..
дебилы-экспериментаторы, вы хоть сейчас раздуплились, какую муйню вы сотворили.. жлобы-протрироты