В Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник Шевченко. ФОТОрепортаж

В селе Подпечеры вандалы уничтожили памятник Тараса Шевченко. Ему "отрезали" голову.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

Он обратился в правоохранительные органы с требованиями найти преступников.

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"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - написал он.





