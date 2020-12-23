Из Украины пытались незаконно вывезти уникальное прижизненное издание "Кобзаря" Шевченко, датированное 1860 г., - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу уникального прижизненного издания "Кобзаря" Т. Шевченко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным следствия, запланировал нелегальную переправку раритета киевский посредник, который действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска "Ягодин".
Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах фигуранта скрытый от таможенного контроля сборник поэтических изданий "Кобзарь" Т. Шевченко датированный 1860 годом.
По предварительным выводам экспертов, изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тыс. долларов США. Сейчас в Украине по официальным данным осталось только 8 экземпляров такого издания и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны.
У злоумышленника также выявлено более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и Римской культур.
Изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины.
Операция проводилась во взаимодействии с Волынской таможней Гостаможслужбы Украины.
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Хоча на фото фібули цілі. Ну ок, фібули оцінимо у 500грн. (Ні цикад, ні легіонерських я не побачив).
Кільця не античні- середньовіччя і мало чого варті (хіба-що якесь із них містить монограму якогось популярного вельможі).
І пряги. Навіть не черняхи і не русь, а також середньовіччя.
Імператори- якщо не лімесні, то можуть бути цікавими. Але це потрібно дивитись...
А тепер питання: "А хто чув про твори Бєлінського, які є "бібліографічною рідкістю" і "предметом контрабанди"?...".
сміх та й годі
Як одна мудра людина говорила (покійна): є питання....
Голодній кумі,читай зеленій гопоті, одне лишень на умі