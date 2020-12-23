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Из Украины пытались незаконно вывезти уникальное прижизненное издание "Кобзаря" Шевченко, датированное 1860 г., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу уникального прижизненного издания "Кобзаря" Т. Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, запланировал нелегальную переправку раритета киевский посредник, который действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска "Ягодин".

Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах фигуранта скрытый от таможенного контроля сборник поэтических изданий "Кобзарь" Т. Шевченко датированный 1860 годом.

Из Украины пытались незаконно вывезти уникальное прижизненное издание Кобзаря Шевченко, датированное 1860 г., - СБУ 01

По предварительным выводам экспертов, изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тыс. долларов США. Сейчас в Украине по официальным данным осталось только 8 экземпляров такого издания и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны.

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Из Украины пытались незаконно вывезти уникальное прижизненное издание Кобзаря Шевченко, датированное 1860 г., - СБУ 02

У злоумышленника также выявлено более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и Римской культур.

Из Украины пытались незаконно вывезти уникальное прижизненное издание Кобзаря Шевченко, датированное 1860 г., - СБУ 03

Изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Из Украины пытались незаконно вывезти уникальное прижизненное издание Кобзаря Шевченко, датированное 1860 г., - СБУ 04

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины.

Операция проводилась во взаимодействии с Волынской таможней Гостаможслужбы Украины.

Из Украины пытались незаконно вывезти уникальное прижизненное издание Кобзаря Шевченко, датированное 1860 г., - СБУ 05
Из Украины пытались незаконно вывезти уникальное прижизненное издание Кобзаря Шевченко, датированное 1860 г., - СБУ 06
Фото: сайт СБУ

книги (630) контрабанда (2409) СБУ (19934) Шевченко Тарас (272)


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Топ комментарии
+13
"... «великий русский мыслитель и демократ», «литературный критик» (сам ничего, толком, не написавший), «неистовый» Виссарион Белинский, украинского поэта, Тараса Шевченка, иначе, как «ничтожеством» и «пьяным хохлом», не именовал… Достаточно прочитать его рецензию на поэму Шевченка «Гайдамаки» : «Если же эти господа «кобзари» думают своими «поэмами» принести пользу низшему классу своих соотичей, то в этом очень ошибаются, подобного рода произведения издаются только для услаждения и назидания самих авторов: другой публики у них, кажется, нет…». Но тут же расписывается в косности и ограниченности как своей собственной, так и всех «москалей», в восприятии призведений Шевченко: «…отличаются самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас, москалей, и поэтому лишает нас возможности оценить его по достоинству…». Тараса Шевченко знает и читает (и почитает) полмира, памятники ему стоят от Европы до Австралии, от Канады до Аргентины (1384 - больше только у Будды. Об изображениях Христа речи нет, так как там главный, несущий идею конструктивный элемент - крест, а изображение Христа - дополнение к нему ), и портреты его, как икона, украшают стены множества жилищ!... А кто помнит «великоросса» Белинского? ..."

А тепер питання: "А хто чув про твори Бєлінського, які є "бібліографічною рідкістю" і "предметом контрабанди"?...".
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23.12.2020 11:14
+8
Хоч з'їсти. Перевозити через митницю без декларування - ніт.
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23.12.2020 11:09
+7
Если книга чья то собственность, то почему он не может ее вывести, продать, сжечь и тд?
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23.12.2020 10:59
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Ти ба ,СБУ таки щось робить !!))
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23.12.2020 10:56 Ответить
Если книга чья то собственность, то почему он не может ее вывести, продать, сжечь и тд?
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23.12.2020 10:59 Ответить
Емм, так в новині написано, що віз не власник, а посередник-кур'єр...
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23.12.2020 11:09 Ответить
Хоч з'їсти. Перевозити через митницю без декларування - ніт.
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23.12.2020 11:09 Ответить
Кобзар, жменя польських солідів та боратінок 1600-хх років, пару браслетів.... Пффф
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23.12.2020 11:09 Ответить
Кільця, уламки фібул та імператори.
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23.12.2020 11:11 Ответить
Це дешево... Бронза ж)))
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23.12.2020 11:21 Ответить
Уламки фібул- брухт (хоча є ті, хто їх реставрує).
Хоча на фото фібули цілі. Ну ок, фібули оцінимо у 500грн. (Ні цикад, ні легіонерських я не побачив).
Кільця не античні- середньовіччя і мало чого варті (хіба-що якесь із них містить монограму якогось популярного вельможі).
І пряги. Навіть не черняхи і не русь, а також середньовіччя.
Імператори- якщо не лімесні, то можуть бути цікавими. Але це потрібно дивитись...
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23.12.2020 11:20 Ответить
І Кобзар цей купили за 75тис.грн. місяць тому.
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23.12.2020 11:39 Ответить
https://auction.violity.com/105918437-ostannye-prizhittyeve-vidannya-shevchenkot-g-kobzar-1860-spb Ось посилання лот.
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23.12.2020 11:40 Ответить
"... «великий русский мыслитель и демократ», «литературный критик» (сам ничего, толком, не написавший), «неистовый» Виссарион Белинский, украинского поэта, Тараса Шевченка, иначе, как «ничтожеством» и «пьяным хохлом», не именовал… Достаточно прочитать его рецензию на поэму Шевченка «Гайдамаки» : «Если же эти господа «кобзари» думают своими «поэмами» принести пользу низшему классу своих соотичей, то в этом очень ошибаются, подобного рода произведения издаются только для услаждения и назидания самих авторов: другой публики у них, кажется, нет…». Но тут же расписывается в косности и ограниченности как своей собственной, так и всех «москалей», в восприятии призведений Шевченко: «…отличаются самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас, москалей, и поэтому лишает нас возможности оценить его по достоинству…». Тараса Шевченко знает и читает (и почитает) полмира, памятники ему стоят от Европы до Австралии, от Канады до Аргентины (1384 - больше только у Будды. Об изображениях Христа речи нет, так как там главный, несущий идею конструктивный элемент - крест, а изображение Христа - дополнение к нему ), и портреты его, как икона, украшают стены множества жилищ!... А кто помнит «великоросса» Белинского? ..."

А тепер питання: "А хто чув про твори Бєлінського, які є "бібліографічною рідкістю" і "предметом контрабанди"?...".
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23.12.2020 11:14 Ответить
Чергова "перемога" спецслужб... особливо сподобалося, що осядуть в українському музеї...
сміх та й годі
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23.12.2020 11:43 Ответить
Та по Кобзарю перед продажем було багато питань. Цей екземпляр нещодавно був придбаний на аукціоні у Петербурзі, а потім.... А потім з його сторінок зникли плями, штампи, бібліотечна нумерація...
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23.12.2020 11:49 Ответить
З України намагалися незаконно вивезти унікальне прижиттєве видання "Кобзаря" Шевченка, датоване 1860 роком, - СБУ - Цензор.НЕТ 1424
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23.12.2020 11:53 Ответить
думаєте "реконструкція"?
Як одна мудра людина говорила (покійна): є питання....
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23.12.2020 11:57 Ответить
Є питання. Хотів вставити фото з порівнянням попереднього і теперішнього стану книги, проте незареєстрованим користувачам їх не видно... Скоріше за все була "реставрація"...
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23.12.2020 13:14 Ответить
Добре, що не виставляли..та й навіщо...судячи з космічної кількості коментарів - це питання не в тренді.
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23.12.2020 14:56 Ответить
Політоти немає)))
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23.12.2020 14:58 Ответить
Як говорить всесвітня павутина: політота утримує та просуває рейтинг блога рейтинг, а за однієї лише статистики він неодмінно летить до низу (get down).

Голодній кумі,читай зеленій гопоті, одне лишень на умі
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23.12.2020 15:31 Ответить
Фигнёй занимается СБУ. Наверное требовали взятки, а человек не дал. Я всегда с книгой сажусь в поезд и если она окажется прижизненного издания автора, то пограничники будут требовать от меня взятку ? Ладно я дам. А если человека попросили эту книгу кому-то предать, то он давать взятки не будет. Потому и получился весь этот сыр-бор.
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23.12.2020 12:10 Ответить
 
 