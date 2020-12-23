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З України намагалися незаконно вивезти унікальне прижиттєве видання "Кобзаря" Шевченка, датоване 1860 роком, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла незаконному вивезенню за кордон унікального прижиттєвого видання "Кобзаря" Т. Шевченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, запланував нелегальне переправлення раритету київський посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур’єра, який мав вивезти історичну книгу через пункт пропуску "Ягодин".

Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта прихований від митного контролю збірник поетичних видань "Кобзар" Т.Г. Шевченка, датований 1860 роком.

У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.

Вилучене раритетне видання та предмети старовини буде направлено на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України.

Операція проводилась у взаємодії з Волинською митницею Держмитслужби України.

З України намагалися незаконно вивезти унікальне прижиттєве видання Кобзаря Шевченка, датоване 1860 роком, - СБУ 01

За попередніми висновками експертів, вилучене видання "Кобзаря" є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів США. Наразі в Україні за офіційними даними залишилося лише 8 примірників такого видання і вони є культурною та історичною цінністю для нашої країни.

Також читайте: МЗС України зареєстрував національний рекорд за кількістю пам'ятників Тарасу Шевченку за кордоном

З України намагалися незаконно вивезти унікальне прижиттєве видання Кобзаря Шевченка, датоване 1860 роком, - СБУ 02

У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет та прикрас часів кельтської та римської культур.

З України намагалися незаконно вивезти унікальне прижиттєве видання Кобзаря Шевченка, датоване 1860 роком, - СБУ 03

Вилучене раритетне видання та предмети старовини буде направлено на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

З України намагалися незаконно вивезти унікальне прижиттєве видання Кобзаря Шевченка, датоване 1860 роком, - СБУ 04

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України.

Операція проводилась у взаємодії з Волинською митницею Держмитслужби України.

З України намагалися незаконно вивезти унікальне прижиттєве видання Кобзаря Шевченка, датоване 1860 роком, - СБУ 05
З України намагалися незаконно вивезти унікальне прижиттєве видання Кобзаря Шевченка, датоване 1860 роком, - СБУ 06
Фото: сайт СБУ

Автор: 

книги (446) контрабанда (1823) СБУ (12857) Шевченко Тарас (103)


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Топ коментарі
+13
"... «великий русский мыслитель и демократ», «литературный критик» (сам ничего, толком, не написавший), «неистовый» Виссарион Белинский, украинского поэта, Тараса Шевченка, иначе, как «ничтожеством» и «пьяным хохлом», не именовал… Достаточно прочитать его рецензию на поэму Шевченка «Гайдамаки» : «Если же эти господа «кобзари» думают своими «поэмами» принести пользу низшему классу своих соотичей, то в этом очень ошибаются, подобного рода произведения издаются только для услаждения и назидания самих авторов: другой публики у них, кажется, нет…». Но тут же расписывается в косности и ограниченности как своей собственной, так и всех «москалей», в восприятии призведений Шевченко: «…отличаются самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас, москалей, и поэтому лишает нас возможности оценить его по достоинству…». Тараса Шевченко знает и читает (и почитает) полмира, памятники ему стоят от Европы до Австралии, от Канады до Аргентины (1384 - больше только у Будды. Об изображениях Христа речи нет, так как там главный, несущий идею конструктивный элемент - крест, а изображение Христа - дополнение к нему ), и портреты его, как икона, украшают стены множества жилищ!... А кто помнит «великоросса» Белинского? ..."

А тепер питання: "А хто чув про твори Бєлінського, які є "бібліографічною рідкістю" і "предметом контрабанди"?...".
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23.12.2020 11:14
+8
Хоч з'їсти. Перевозити через митницю без декларування - ніт.
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23.12.2020 11:09
+7
Если книга чья то собственность, то почему он не может ее вывести, продать, сжечь и тд?
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23.12.2020 10:59
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Ти ба ,СБУ таки щось робить !!))
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23.12.2020 10:56 Відповісти
Если книга чья то собственность, то почему он не может ее вывести, продать, сжечь и тд?
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23.12.2020 10:59 Відповісти
Емм, так в новині написано, що віз не власник, а посередник-кур'єр...
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23.12.2020 11:09 Відповісти
Хоч з'їсти. Перевозити через митницю без декларування - ніт.
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23.12.2020 11:09 Відповісти
Кобзар, жменя польських солідів та боратінок 1600-хх років, пару браслетів.... Пффф
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23.12.2020 11:09 Відповісти
Кільця, уламки фібул та імператори.
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23.12.2020 11:11 Відповісти
Це дешево... Бронза ж)))
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23.12.2020 11:21 Відповісти
Уламки фібул- брухт (хоча є ті, хто їх реставрує).
Хоча на фото фібули цілі. Ну ок, фібули оцінимо у 500грн. (Ні цикад, ні легіонерських я не побачив).
Кільця не античні- середньовіччя і мало чого варті (хіба-що якесь із них містить монограму якогось популярного вельможі).
І пряги. Навіть не черняхи і не русь, а також середньовіччя.
Імператори- якщо не лімесні, то можуть бути цікавими. Але це потрібно дивитись...
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23.12.2020 11:20 Відповісти
І Кобзар цей купили за 75тис.грн. місяць тому.
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23.12.2020 11:39 Відповісти
https://auction.violity.com/105918437-ostannye-prizhittyeve-vidannya-shevchenkot-g-kobzar-1860-spb Ось посилання лот.
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23.12.2020 11:40 Відповісти
"... «великий русский мыслитель и демократ», «литературный критик» (сам ничего, толком, не написавший), «неистовый» Виссарион Белинский, украинского поэта, Тараса Шевченка, иначе, как «ничтожеством» и «пьяным хохлом», не именовал… Достаточно прочитать его рецензию на поэму Шевченка «Гайдамаки» : «Если же эти господа «кобзари» думают своими «поэмами» принести пользу низшему классу своих соотичей, то в этом очень ошибаются, подобного рода произведения издаются только для услаждения и назидания самих авторов: другой публики у них, кажется, нет…». Но тут же расписывается в косности и ограниченности как своей собственной, так и всех «москалей», в восприятии призведений Шевченко: «…отличаются самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас, москалей, и поэтому лишает нас возможности оценить его по достоинству…». Тараса Шевченко знает и читает (и почитает) полмира, памятники ему стоят от Европы до Австралии, от Канады до Аргентины (1384 - больше только у Будды. Об изображениях Христа речи нет, так как там главный, несущий идею конструктивный элемент - крест, а изображение Христа - дополнение к нему ), и портреты его, как икона, украшают стены множества жилищ!... А кто помнит «великоросса» Белинского? ..."

А тепер питання: "А хто чув про твори Бєлінського, які є "бібліографічною рідкістю" і "предметом контрабанди"?...".
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23.12.2020 11:14 Відповісти
Чергова "перемога" спецслужб... особливо сподобалося, що осядуть в українському музеї...
сміх та й годі
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23.12.2020 11:43 Відповісти
Та по Кобзарю перед продажем було багато питань. Цей екземпляр нещодавно був придбаний на аукціоні у Петербурзі, а потім.... А потім з його сторінок зникли плями, штампи, бібліотечна нумерація...
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23.12.2020 11:49 Відповісти
З України намагалися незаконно вивезти унікальне прижиттєве видання "Кобзаря" Шевченка, датоване 1860 роком, - СБУ - Цензор.НЕТ 1424
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23.12.2020 11:53 Відповісти
думаєте "реконструкція"?
Як одна мудра людина говорила (покійна): є питання....
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23.12.2020 11:57 Відповісти
Є питання. Хотів вставити фото з порівнянням попереднього і теперішнього стану книги, проте незареєстрованим користувачам їх не видно... Скоріше за все була "реставрація"...
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23.12.2020 13:14 Відповісти
Добре, що не виставляли..та й навіщо...судячи з космічної кількості коментарів - це питання не в тренді.
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23.12.2020 14:56 Відповісти
Політоти немає)))
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23.12.2020 14:58 Відповісти
Як говорить всесвітня павутина: політота утримує та просуває рейтинг блога рейтинг, а за однієї лише статистики він неодмінно летить до низу (get down).

Голодній кумі,читай зеленій гопоті, одне лишень на умі
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23.12.2020 15:31 Відповісти
Фигнёй занимается СБУ. Наверное требовали взятки, а человек не дал. Я всегда с книгой сажусь в поезд и если она окажется прижизненного издания автора, то пограничники будут требовать от меня взятку ? Ладно я дам. А если человека попросили эту книгу кому-то предать, то он давать взятки не будет. Потому и получился весь этот сыр-бор.
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23.12.2020 12:10 Відповісти
 
 