В Івано-Франківській області вандали обезголовили пам'ятник Шевченку. ФОТОрепортаж

У селі Підпечери вандали знищили пам'ятник Тарасу Шевченку. Йому "відрізали" голову.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

Він звернувся в правоохоронні органи з вимогами знайти злочинців.

"Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили свої дії до дня народження нашого Кобзаря", - написав він.

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