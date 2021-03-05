В Івано-Франківській області вандали обезголовили пам'ятник Шевченку. ФОТОрепортаж
У селі Підпечери вандали знищили пам'ятник Тарасу Шевченку. Йому "відрізали" голову.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.
Він звернувся в правоохоронні органи з вимогами знайти злочинців.
"Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили свої дії до дня народження нашого Кобзаря", - написав він.
Топ коментарі
+43 уаыау
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+26 Гельдрих
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+21 Mike Hrabovsky
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може ті "патріоти" з телеканалів трохи розійдуться по важливим точкам, хоча б на передодні ювілейних дат повязаних з відомими українцями.
это могли быть либо смотрители скотов,
либо те, кого зебилы хотят интегрировать... в україномовний простір ...
либо их друззя из паРаши
що ніякого примирення бути не може.
Що кацапам , мокшанам вірити НЕ МОЖНА!
СТІНА ВІД КАЦАПІВ ТРЕБА ЯК ІЗРАЇЛЬ МАЄ НА КОРДОНАХ.
безродная крыхитка Зеля - катализатор кремлядского беспредела..
дебилы-экспериментаторы, вы хоть сейчас раздуплились, какую муйню вы сотворили.. жлобы-протрироты