Знайдено вандалів, які обезголовили пам'ятник Шевченку в Івано-Франківській області, - Нацполіція
Поліція встановила особи вандалів, які пошкодили пам'ятник Тарасу Шевченку в селі Підпечери Івано-Франківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції області.
"Правоохоронці встановили і розшукали двох 18-річних місцевих жителів, причетних до вчинення хуліганських дій. За цим фактом розпочато кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.
5 березня зранку до поліції надійшло повідомлення, що в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади впродовж ночі невідомі особи пошкодили погруддя постаменту Тарасу Шевченку.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що невідомі особи з хуліганських мотивів зняли голову із погруддя українського поета із встановленого постаменту та поставили її біля пам’ятника.
Поліцейські оглянули місце події, опитали усіх можливих свідків та під час проведених слідчих дій встановили та розшукали хуліганів.
Дії зловмисників кваліфіковано за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру.
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унбасі. Це типові представники виборця Зеленського, виховані на "ідеалах" Квартал 95. А може якийсь зажопівець підкупив шмаркачів за 200 грн., продав же львівський свободівець свій тв канал медведчуку для трансляції рашистської пропаганди. Цікаво, після закриття каналу, медведчук не вимагає у любицького повернути гроші? При продажі квартири протягом трьох років покупець і продавець мають право вимагати повернення квартири або грошей, сплачених за квартиру, якщо щось не влаштовує.
Не усложняйте. Дать штраф тысяч так 30 чтобы хватило и памятник восстановить, исправительных работ на пару месяцев, и на учёт - и мозги прочистить, и руки чтобы больше не чесались.
у малолеток помутнение сознания от этого всего.
бо, если в центре, в Киеве, много месяцев сидит Антоненко непонятно за что, то что могут "нарисовать" мусора крышуемые пещерным правосудием и круговой порукой на местах, зависит только от их коллективной извращённой фантазии..