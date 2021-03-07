Россия и Беларусь готовят совместные учения, якобы посвященные "миротворческой тематике"

Российская федерация и Беларусь планируют в марте текущего года провести совместные учения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Подчеркивается, что на полигоне "Поливно" в Ульяновской области и полигоне "Осиповичский" в Минской области Республики Беларусь пройдут совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.

Российская сторона подчеркивает, что учения якобы будут посвящены миротворческой тематике.

В ходе учений в РФ будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники, 2 ударных вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

"На полигоне "Осиповичский" в Минской области после проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения ВДВ России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью", - подчеркивается в сообщении.

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