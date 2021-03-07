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Россия и Беларусь готовят совместные учения, якобы посвященные "миротворческой тематике"

Россия и Беларусь готовят совместные учения, якобы посвященные

Российская федерация и Беларусь планируют в марте текущего года провести совместные учения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Подчеркивается, что на полигоне "Поливно" в Ульяновской области и полигоне "Осиповичский" в Минской области Республики Беларусь пройдут совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.

Российская сторона подчеркивает, что учения якобы будут посвящены миротворческой тематике.

В ходе учений в РФ будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники, 2 ударных вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

"На полигоне "Осиповичский" в Минской области после проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения ВДВ России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью", - подчеркивается в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19011) Беларусь (7886) россия (95326) военные учения (3456)


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Топ комментарии
+25
З росєян такі миротворці, як з козлів сторожі капусти
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07.03.2021 12:45
+17
Россия и Беларусь готовят совместные учения, якобы посвященные "миротворческой тематике" - Цензор.НЕТ 706
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07.03.2021 12:44
+11
4 марта скучающие на авиабазе Девеселу (Румыния) пилоты 422-й эскадрильи ВВС Испании, находясь на боевом патрулировании акватории Черного моря, решили немножко развлечься и погонялись на своих C-16 Typhoon (Eurofighter) за российскими самолетами оказавшимися неподалеку. Визг в России стоит о сих пор . При этом ПВО РФ в Крыму на вопли своих пилотов отвечало, что никаких самолетов рядом с ними не видит. Теперь Россия обещает их сбивать. Как же вы их сбивать будете, если вы их не видите ? (с)
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07.03.2021 13:03
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Страница 2 из 2
как ты понимаешь, дедушки уже давно нет и поетому твой вопрос я задать ему не могу.
но помню бабушка рассказывала, что ели суп из крапивы и боялись детей выпускать на улицу-чтоб их не сьели соседи ,при етом бабушка всегда плакала.
еще помню бабушка говорила что сосед не выдержал и сбежал из хаты с последним мешком пшена,так вся его семья умерла от голода (некоторые люди от голода теряли разум и превращались в животных)
вот так с украинцами поступали москали!
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07.03.2021 22:31 Ответить
Наверное шо таки лучше "башисты".
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07.03.2021 12:57 Ответить
А какая разница, с Беларуси, или с Белгорода?
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07.03.2021 16:26 Ответить
с точки зрения военной стратегии -армии Украины придется открывать еще и второй фронт, что значительно осложнит нам жизнь, так понятно?
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07.03.2021 17:09 Ответить
_Крепкое ощущение что пишут путлерботы. Потому я их просто спамлю вместо объяснять стратегическую разницу между Харьковом и Киевом, а также одним фронтом или несколькими. Ботам может команду дали усыплять бдительность противника, убаюкивать. Потому что внезапность атаки и инициатива дают тактическое преимущество.
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07.03.2021 17:14 Ответить
Напала уже давно.
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07.03.2021 18:32 Ответить
Лахтинец. Просто выкидывать паскуду в спам и точка.
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07.03.2021 20:02 Ответить
а как тебе ето?
http://news.bigmir.net/ukraine/860140-Strelkov-Voiny-na-Donbasse-nachal-ya Стрелков: Войну на Донбассе начал я -"Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось", - заявил Игорь Гиркин, он же Стрелков - полковник ФСБ России в отставке

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07.03.2021 20:45 Ответить
Лапті вже миротворять на Домбасі.
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07.03.2021 12:48 Ответить
Достоверный факт. "Миротворцы" из Московии это гибридные оккупанты
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07.03.2021 12:51 Ответить
Лука, ты когда с }{уйлом планируешь напасть на Украину со своей территории, то помни, что под боком у тебя законсервированный (пока что) Чернобыль. Ветра весной и летом в основном южные, т.е. в твою сторону. Так что может (случайно) и расконсервироваться.
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07.03.2021 12:53 Ответить
Россия и Беларусь готовят совместные учения, якобы посвященные "миротворческой тематике" - Цензор.НЕТ 7488
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07.03.2021 12:56 Ответить
Как писали в старину
"После вырывания ноздрей написать на лбу ВОР и сослать в Сибирь"
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07.03.2021 14:54 Ответить
Беларусь давно стала врагом Украине и пособником террористической Пидороссии! Давно пора назвать вещи своими именами!
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07.03.2021 12:57 Ответить
Чем больше этих "миротворцев" будет превращаться в "груз200",тем лучше.
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07.03.2021 12:58 Ответить
Миротворцы ?.уевы!
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07.03.2021 13:00 Ответить
4 марта скучающие на авиабазе Девеселу (Румыния) пилоты 422-й эскадрильи ВВС Испании, находясь на боевом патрулировании акватории Черного моря, решили немножко развлечься и погонялись на своих C-16 Typhoon (Eurofighter) за российскими самолетами оказавшимися неподалеку. Визг в России стоит о сих пор . При этом ПВО РФ в Крыму на вопли своих пилотов отвечало, что никаких самолетов рядом с ними не видит. Теперь Россия обещает их сбивать. Как же вы их сбивать будете, если вы их не видите ? (с)
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07.03.2021 13:03 Ответить
Собьют своих , обвинят Румынию . Гнилой народец .
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07.03.2021 13:05 Ответить
Не смьешітье іскандьери, тапаз дай каманду.
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07.03.2021 14:04 Ответить
Білорусь готується до перших пусків ракет "Полонез" на 300 км, у Польщі емоційно оцінюють ризики

Польський спеціалізований ресурс Defence24 подав інформацію про те, що Білорусь готується до випробувальних пусків нових ракет вітчизняної розробки з ракетної системи "Полонез".
Йдеться про випробування системи "Полонез" з ракетами з дальністью дії у 300 км. Раніше, у 2016 році, білоруські збройні сили взяли на озброєння новий ракетний комплекс "Полонез" з дальністю дії до 200 км.

"Полонез" замінив пострадянські пускові установки БМ-30 "Смерч" у 336-й ракетно-артилерійській бригаді, дислокованій в Осиповичах Могильовської області.Власне, "Полонез" - це спільний проєкт Білорусі з Китаєм, з концерном CASC, відповідальним за військову техніку, космічні та ракетні технології, а також з компаніями ALIT та Poly Technologies, які експортують ракети. Ударна сила "Полонезу" - китайська ракета А200, яка може вражати цілі на відстані до 200 км з точністю (CEP) у 30-50 метрів. Діаметр ракети - 301 мм.

Нині Білорусь рухається далі й реалізує варіант "Полонезу" з дальністю дії у 300 км. У 2017 році міноборони Білорусі вже повідомляло про випробування ракет з дальністю дії, збільшеної до 300 км, але, схоже, це були лише попередні випробування - без реальних пусків. Бо для них Білорусь не має власних полігонів.

https://defence-ua.com/army_and_war/bilorus_gotujetsja_do_pershih_puskiv_raket_polonez_na_300_km_u_polschi_otsinjujut_riziki-3063.html
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07.03.2021 13:21 Ответить
Кремлевские комуно-фашмсты всегда проводят учения только с "миротворческой миссией", либо с принуждением к миру на условиях кремлевских террористов, об этом не знают только слепые и глухие.
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07.03.2021 13:22 Ответить
на воронеже пусть тренируются )
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07.03.2021 13:33 Ответить
На мацкве ещё лучше, её и сами расяни ненавидят, курву.
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07.03.2021 14:11 Ответить
Из официальной статистики дохлого СССР.
Гитлер захватил столицу Белоруси Минск на шестой день войны,а всю Белорусь 29 июня...,это типа начальник Генштаба красной армии генерал Жюков бился до последнего патрона...
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07.03.2021 13:35 Ответить
Росія і Білорусь готують спільні навчання, нібито привячені "миротворчій тематиці" - Цензор.НЕТ 1810 пленные красные армейцы и дома почему то целые,странно правда?
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07.03.2021 13:38 Ответить
Росія і Білорусь готують спільні навчання, нібито привячені "миротворчій тематиці" - Цензор.НЕТ 5965 Минск 27 июня 1941 года
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07.03.2021 13:39 Ответить
Росія і Білорусь готують спільні навчання, нібито привячені "миротворчій тематиці" - Цензор.НЕТ 80 Минск 28 июня 1941 года.Где руины?
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07.03.2021 13:42 Ответить
Руины оставляли москальские пи.да.расы, особенно в Украине.
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07.03.2021 13:58 Ответить
Лінія фронту збільшилась на 1000 км. Як відреагували Зєля,Таранька,й Хома ? Ніяк.
Тому.Завжди актуально :
Росія і Білорусь готують спільні навчання, нібито привячені "миротворчій тематиці" - Цензор.НЕТ 6685
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07.03.2021 13:52 Ответить
И еще, Украине пора нарищивать русофобские настроения, также как это сейчас в ускоренном режиме делают в Эстонии!!! Школьников нужно готовить к войне с террористическими россией и белорусью, нужно проводить уроки с объяснениями что россия и беларусь это враги! Иначе будет поздно!
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07.03.2021 13:57 Ответить
+++ А не то прийде кацап заставить цілувать приклад і собирати вибиті зуби поломаними пальцями. Тому слава нації і смерть ворогам.
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07.03.2021 14:01 Ответить
Дивний народ білоруси, невже вони не розуміють що лукашенко заради влади разом із ввх готові всю Білорусь кров'ю залити. Але є одне але, покарання без вини не буває .
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07.03.2021 13:58 Ответить
Полищукам надо рыть окопы В14-15 годах силами патриотов немало отрыли на подступах к Харькову.Таракан всегда был подленьким.
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07.03.2021 13:58 Ответить
Посмотрим, что там в Ульяновской области. Может и захватим.
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07.03.2021 13:59 Ответить
Недавно кто то вбросил легенду о 28 хероях Понтыфиловцах у дяревни Дубосеково.Все погибли уничтожая 50 танков Гитлера...,оказывается не все погибли...троих из 28 хероев арестовали после 1945 года Прокуратура дохлого СССра провела следствие в 1942 году,оказалось Туфта придуманная журналистом газеты красная звязда...
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07.03.2021 14:07 Ответить
Им посмертно героев совка дали, а они в это время гитлеру служили)
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07.03.2021 14:20 Ответить
вся так звана ВОВ основана на руской міфології. А коли руське тикаеш в факти, то одразу стаєш фашистом і агентом госдепа.
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07.03.2021 15:06 Ответить
Так же як павлики морозови, зої космодем"янські, льотчики гастелло і той що "прикрив амбразуру дзота своїм тілом". А ще молодогвардійці, герої піонери, що плювали в морду СС-сівцям перед розстрілом, молоді (обов"язково вагітні!) учительки-комсомолки, котрих прокляті бандери прибивали до смерек (обов"язково іржавими цвяхами) та ін...
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08.03.2021 11:08 Ответить
це ще фігня. ось почитай https://ветеран.мвд.рф/Novosti/item/2883281/?print=1
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07.03.2021 14:17 Ответить
Во заливают)))
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07.03.2021 14:26 Ответить
тупі сябрьі до сих пір нічого не второпали....
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07.03.2021 14:16 Ответить
А зе-лупы у них усердно покупают Э/Э, - оплачивают учения,как клоун квартальный комуналку в крысятнике.
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07.03.2021 14:17 Ответить
Украина учерноземит и этих "миротворцев"
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07.03.2021 14:56 Ответить
Парашная сатанинская мразь на сегодня - единственное в мире 100% фашистское гос-во. Но это с одной стороны. С другой эта нечисть - единственное в мире гос-во кто в 120млн грязных лживых глоток визжат день и ночь что все вокруг фашисты. Ну не мрази сатанинские?
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07.03.2021 15:27 Ответить
Два умалишенных диктатора готовятся вместе принуждать Украину к миру?.. Ну-ну...
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07.03.2021 15:28 Ответить
Вейшнория наносит ответный удар!
Во время учений будет: утоплено и перевёрнуто - три танка, ипанутся - два вертолёта, встречным огнём - перестреляют друг друга, а по пьяне - задавят стадо коров местных крестьян.....
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07.03.2021 16:03 Ответить
Вновь кацапьё разжигает пожар миру готовят смертельный удар.
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07.03.2021 18:25 Ответить
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