Производителям COVID-вакцин стоит отказаться от патентов, - глава ВОЗ Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призывает отказаться от патентов на вакцины против COVID-19, чтобы позволить разным странам производить и продавать дешевые копии препаратов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Глава ВОЗ поддерживает отказ от патентов, который позволит странам производить и продавать дешевые копии вакцин, изобретенных в других странах.
"Мы переживаем исключительный момент в истории и должны принять вызов. Гибкие условия регулирования торговли существуют для чрезвычайных ситуаций", - отметил Гебрейесус.
По его словам, глобальная пандемия, которая вынудила многие общества закрыться и причинила так много вреда бизнесу - как большому, так и малому, является такой чрезвычайной ситуацией.
"Временный отказ от патентов не означает, что новаторы потерпят потери. Как во время кризиса с ВИЧ или на войне, компаниям будут платить роялти за продукцию, которую они производят", - сказал глава ВОЗ.
Отмечается, что фармацевтические компании и правительства США, Великобритании и Европы категорически возражают против отказа от патентов - с компенсацией или без нее. Они поддерживают аргумент Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций, базирующейся в Швейцарии, о том, что сокращение прибыли компаний является препятствием для инноваций.
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В невакцинованих країнах будуть зявлятись нові мутації, проти яких вакцина буде безсила.
господа, вы охренели ?????
2,5 милл. умерших, из них более 500 тыс. в США !!!!!!!!!!
это такие инвестиции ???
отказываются. и это понятно.
Каждый пусть задаст себе вопрос ,чем отличается копия от оригинала в любой сфере производства ,фармацевтики ,искусства.
На качество вакцин ,без сомнения влияет и технология ,и оборудование ,
и степень очистки составляющих.
Не надо миру суррогатов !
нельзя жить в обществе и быть свободным от него.
все нормальные капиталисты: Форд, Гейтс, Маск.... - частично социалисты
мы опустились ниже средневековья и неандертальцев?
предлагаете внутривидовой каннибализм ?
под благовидным названием "человеческий патент"
Але дай відповідь - ХОЧ ОДИН виробник вакцин провів повне випробування та гарантує їх безпеку у перспективі????? НІ ОДНА вакцина не випробувана. І невідомо, чим закінчиться її застосування, як вона вплине на здоров'я будучих поколінь і т.н. Так що питай-не питай, отримаєш невідомість. От і вся тобі АНАЛогія.
Вакцины должны быть только оригинальными .