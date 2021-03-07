Производителям COVID-вакцин стоит отказаться от патентов, - глава ВОЗ Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призывает отказаться от патентов на вакцины против COVID-19, чтобы позволить разным странам производить и продавать дешевые копии препаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Глава ВОЗ поддерживает отказ от патентов, который позволит странам производить и продавать дешевые копии вакцин, изобретенных в других странах.

"Мы переживаем исключительный момент в истории и должны принять вызов. Гибкие условия регулирования торговли существуют для чрезвычайных ситуаций", - отметил Гебрейесус.

По его словам, глобальная пандемия, которая вынудила многие общества закрыться и причинила так много вреда бизнесу - как большому, так и малому, является такой чрезвычайной ситуацией.

"Временный отказ от патентов не означает, что новаторы потерпят потери. Как во время кризиса с ВИЧ или на войне, компаниям будут платить роялти за продукцию, которую они производят", - сказал глава ВОЗ.

Отмечается, что фармацевтические компании и правительства США, Великобритании и Европы категорически возражают против отказа от патентов - с компенсацией или без нее. Они поддерживают аргумент Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций, базирующейся в Швейцарии, о том, что сокращение прибыли компаний является препятствием для инноваций.

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