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Виробникам COVID-вакцин варто відмовитися від патентів, - глава ВООЗ Гебреєсус

Виробникам COVID-вакцин варто відмовитися від патентів, - глава ВООЗ Гебреєсус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус закликає відмовитися від патентів на вакцини проти COVID-19, щоб дозволити різним країнам виробляти і продавати дешеві копії препаратів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Глава ВООЗ підтримує відмову від патентів, який дозволить країнам виробляти і продавати дешеві копії вакцин, винайдених в інших країнах.

"Ми переживаємо винятковий момент в історії і маємо прийняти виклик. Гнучкі умови регулювання торгівлі існують для надзвичайних ситуацій", - зазначив Гебреєсус.

За його словами, глобальна пандемія, яка змусила багато товариств закритися і заподіяла так багато шкоди бізнесу - як великиму, так і малому, є такою надзвичайною ситуацією.

"Тимчасова відмова від патентів не означає, що новатори зазнають втрат. Як під час кризи з ВІЛ або на війні, компаніям будуть платити роялті за продукцію, яку вони виробляють", - сказав глава ВООЗ.

Зазначається, що фармацевтичні компанії та уряду США, Великої Британії та Європи категорично заперечують проти відмови від патентів - з компенсацією або без неї. Вони підтримують аргумент Міжнародної федерації фармацевтичних виробників і асоціацій, що базується у Швейцарії, про те, що скорочення прибутку компаній є перешкодою для інновацій.

Також читайте: У ВООЗ попередили про "масову травму" через пандемію COVID-19: Постраждав майже весь світ

вакцина (4418) ВООЗ (770) патент (81) Гебреєсус (166)


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Топ коментарі
+12
Отказаться от патентов...значит получить кучу говновакцин произведенный в сараях и гаражах....
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07.03.2021 13:09
+5
ну да, крупные компании тратят миллиарды на разработку, а мелкие будут грести вместо них бабло. твиттер уже поудалял видео с твиттера етого педика

Производителям COVID-вакцин стоит отказаться от патентов, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 4746
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07.03.2021 12:58
+3
Ще один момент: відмова від патенту і введення вакцинаційних паспортів значно підвищить масовість вакцинації в планетарному маштабі! Я, особисто, зовсім не поспішаю вакціюнуватись взагалі! Ніколи не мав COVID. Вживаю постійно маску і часто мию і протираю дезинфікаційним розчином руки. Чому мене заставляють вколювати в себе вакцину, котра не пройшла випробування і при розробці котрої використовувались «революційні» методи генної інженерії? Дякую але -ні. Я маю право на вибір і протестую, коли мене тупо заставляють це робити. І якщо відмовитись від патентів хто буде відповідати через десятиліття, коли ці вакцини дадуть негативні результати в плані інших захворювань або неспроможність організму боротись натурально із формами інших інфекцій?
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07.03.2021 13:47
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Типовий соціаліст! Я навіть знаю хто буде платити компаніям за розробку і це не Гебреесус.
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07.03.2021 12:57 Відповісти
Вакцини все одно закупаються за бюджетні гроші. Виділити з бюджету тому ж Пфайзеру потрібну суму і хай працюють. F-35 якось же виходить у локхідів.
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07.03.2021 13:19 Відповісти
Йой, тільки не кажіть мені, що бюрократи наповнюють бюджет! Тільки Гебреесус хоче, щоб за наші гроші вакцину розробляли і віддавали безкоштовно в країни третього світу і вони ще будуть вказувати в які країни в залежності від політичного клімату.
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07.03.2021 13:29 Відповісти
Ще один момент: відмова від патенту і введення вакцинаційних паспортів значно підвищить масовість вакцинації в планетарному маштабі! Я, особисто, зовсім не поспішаю вакціюнуватись взагалі! Ніколи не мав COVID. Вживаю постійно маску і часто мию і протираю дезинфікаційним розчином руки. Чому мене заставляють вколювати в себе вакцину, котра не пройшла випробування і при розробці котрої використовувались «революційні» методи генної інженерії? Дякую але -ні. Я маю право на вибір і протестую, коли мене тупо заставляють це робити. І якщо відмовитись від патентів хто буде відповідати через десятиліття, коли ці вакцини дадуть негативні результати в плані інших захворювань або неспроможність організму боротись натурально із формами інших інфекцій?
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07.03.2021 13:47 Відповісти
І як можна вірити соціалісту Гебреесу, котрий тупо брехав при початку епідемії і проявляв просто злочинну бездіяльність! Не дарма Трамп припинив їхнє фінансування! Це логічно не платит організації єдина (!) роль котрої була властне запобігати і вчастно реагувати на подібні виклики! Соціаліст Гебреес просто почав лити бруд на самого Трампа ігноруючи свою безпосередню роботу ! Це гидкий соціаліст і расист на величезній платні!
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07.03.2021 13:53 Відповісти
Не знаю як в Америці але в Україні не заставляють щеплюватися вакциною від ковід19. В Україні ситуація така, немає вакцин а є неготові лікарі і бажаючі вакцинуватися.
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07.03.2021 16:11 Відповісти
Кто Вас заставляет вакцинироваться? Везде вакцинация - это добровольное решение. Ну в Америке как минимум. Не хотите вакцинироваться - должны быть готовы с ограничению Ваших прав: на туризм, работу, учёбу и т.д. Почему остальные должны из-за Вас страдать? Не хотите вакцину нового поколения сейчас - со временем, возможно, Вам придётся вакцинироваться средневековой вакциной, такой как АстраЗенека. Ваш выбор. А вот то, что отказ от патентов приведёт к неконтролируемым последствиям - с этим я согласна. Категорически нельзя это делать.
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07.03.2021 19:43 Відповісти
ненавиджу коммунізм, але соціалізм від терміна "соціум", тобто, суспільство, спільнота людей.Люди соціальні ще від своїх прадавніх тваринних предків і з вакциною Гебрейесус абсолютно правий. Так, фармацевти мають одержати компенсацію (разову, роялті, що завгодно) але пандемія це надзвичайна ситуація і вакцина має бути доступною всім. Інакше всім буде хана.
В невакцинованих країнах будуть зявлятись нові мутації, проти яких вакцина буде безсила.
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07.03.2021 13:54 Відповісти
Вакцина и будет доступна всем, но сейчас, все кто законтрактовали вакцину хотят её получить. Производственные мощности ограничены, потому и дефицит вакцин. Гебрейесус абсолютно НЕ прав. Без патентов, кто угодно и где угодно сможет производить вакцину, а значит будет масса осожнений, так как не будет контроля за производством. Как вообще к его словам можно относиться серьёзно?, - к словам человека, который сыграл не последнюю роль в развитии пандемии: своей бездеятельностью и сокрытием информации об инфекции.
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07.03.2021 19:51 Відповісти
фармацевтические компании и правительства США, Великобритании и Европы категорически возражают против отказа от патентов - сокращение прибыли компаний является препятствием для инноваций.



господа, вы охренели ?????
2,5 милл. умерших, из них более 500 тыс. в США !!!!!!!!!!


это такие инвестиции ???
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07.03.2021 16:55 Відповісти
Вы неправильно поняли сообщение. Это НЕ инвестиции, а инновации, то есть новые разработки вакцин и лекарств. Прибыли фарм компаний позволяют вести новые разработки и поэтому стало возможным разработка этих двух новых вакцин: Файзер и Модерна. Я не имею отношение к фавм компаниям, но не понимаю с какой стати они должны отказаться от патентов. Патенты - это не только прибыль, но и ответственность. Так что Гебрейесус пусть свои коммунистические замашки оставит при себе и займётся своим прямым делом - отслеживанием пандемии.
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07.03.2021 19:57 Відповісти
ну да, крупные компании тратят миллиарды на разработку, а мелкие будут грести вместо них бабло. твиттер уже поудалял видео с твиттера етого педика

Производителям COVID-вакцин стоит отказаться от патентов, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 4746
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07.03.2021 12:58 Відповісти
Ну й самі видохнуть.
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07.03.2021 14:16 Відповісти
Для фармацевтических компаний наступило золотое время. Каждая новая пандемия приносит им фантастическую прибыль.
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07.03.2021 12:58 Відповісти
Здрасьте! За чего весь сыр бор....Ничего личного, только бабки. А он -- отказаться! Быстрее мать откажется от дитя...
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07.03.2021 12:59 Відповісти
Отказаться от патентов значит отказаться от сверхприбылей. Не для того вся эта муйня заваривалась, чтобы теперь раздарить деньги каждой коноре, которая умеет варить вакцины.
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07.03.2021 13:00 Відповісти
Отказаться от патентов...значит получить кучу говновакцин произведенный в сараях и гаражах....
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07.03.2021 13:09 Відповісти
Теж правда.
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07.03.2021 13:30 Відповісти
То нехай передають право виробництва і контролюють процес, а не тримають під ковдрою.
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07.03.2021 14:14 Відповісти
Так они и передают лицензию ,но признавать вакцины другого производителя
отказываются. и это понятно.
Каждый пусть задаст себе вопрос ,чем отличается копия от оригинала в любой сфере производства ,фармацевтики ,искусства.
На качество вакцин ,без сомнения влияет и технология ,и оборудование ,
и степень очистки составляющих.
Не надо миру суррогатов !
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07.03.2021 14:22 Відповісти
Не вийде просто, скажемо, вижити США і видохнути всім іншим. Бумеранг спрацює. Заразу потрібно подавити скрізь.
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07.03.2021 14:16 Відповісти
мировой аферист и корупционер. Откажитесь от оригинала(патентов)(,мы мир китайскими, индийскими рашистскими подделками - фуфломицына )забросаем Вы заработаете нуль цел .куй десятых.а разработчики вирусни лярды .Гнать этого упыря
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07.03.2021 13:42 Відповісти
патент на мерседес и патент на жизнь - разные вещи, согласитесь
нельзя жить в обществе и быть свободным от него.
все нормальные капиталисты: Форд, Гейтс, Маск.... - частично социалисты
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07.03.2021 13:58 Відповісти
надо понимать,что и жизнь есть самый дорогой человеческий патент,который совковый социализм обнулил.,отсутсвием патентов,которыми пользовались те страны,что сегодня производят патентованные и вакцины и мерседесы .Взаимосвязь в жизни очевидна,Патент жизни развитых стран ,качественно отличается от совкового социалистического патента и хотите Вы соглашатся ,или нет не имеет никакого значения,ибо об этом говорит человеческая жизнь
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07.03.2021 14:15 Відповісти
человеческая жизнь говорит о заботе об инвалидах еще у неандертальцев


мы опустились ниже средневековья и неандертальцев?
предлагаете внутривидовой каннибализм ?
под благовидным названием "человеческий патент"
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07.03.2021 16:59 Відповісти
человеческая жизнь никак не изменилась- как нонешние неандертальцы ,так и неандертальцы прошлого - как ихние,так и наше рождение посредсвом матери , без изменений,как ихний конец жизни ,так и нонешний- земля,как их косили вирусы и бактерии,так и сейчас косят,как у неандертальцев были инвалиды,так и сейчас. что изменилось? (внутривидовой каннибализм -предложили человечеству создатели вируса .и все что связано с обслуживанием его интересов )
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07.03.2021 19:24 Відповісти
О чём Вы говорите? Ни Генри Форд, ни Билл Гейтс, ни Илон Маск ни одной секунды НЕ социалисты. Помогать людям (пусть и много помогать) и разрушать основы капитализма - это суть вещи абсолютно разные. они как раз самые яркие представители капитализма - или они не были бы такими успешными.
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07.03.2021 20:02 Відповісти
Річ не зовсім про гроші, а про виживання цивілізації. Уявляєте, від чергової мутації може здохнути й власник "пфайзера". А все тому, що від жадності не задавили заразу якщо не на початку, так хоч в стадії розвитку пандемії.
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07.03.2021 14:13 Відповісти
хто Вам дав гарантію ,що ті "щасливі люди" ,котрі отримують невідомо яку вакцину,не будуть в перспективі ,саме тими жертвами,котрі призначені для утилізації і для заробітку виробників хто-знає якої вакцини ?
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07.03.2021 14:21 Відповісти
хто Вам дав гарантію ,що ті "щасливі люди" ,котрі отримують ВІДОМО яку вакцину,не будуть в перспективі саме тими жертвами,котрі призначені для утилізації і для заробітку виробників хто-знає якої вакцини ? Виробникам COVID-вакцин варто відмовитися від патентів, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 3810
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07.03.2021 14:24 Відповісти
Гарантія ВІДОМИХ вписується в патент ,котрий встановленний на практиці ,шляхом вакцинації людей і ефективності її дії на людський організм в процентному відношенні ,Чи іноді питаєшся в магазині продавця?-"Хто виробник взуття,парфумів,масла,ковбаси,сиру марка авто ,електротехніки ,телефонів і т.д і чому Ти це робиш? З вакцинами аналогія
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07.03.2021 14:33 Відповісти
Дядя, ти смішний. Я знав, що ти надрукуєш.
Але дай відповідь - ХОЧ ОДИН виробник вакцин провів повне випробування та гарантує їх безпеку у перспективі????? НІ ОДНА вакцина не випробувана. І невідомо, чим закінчиться її застосування, як вона вплине на здоров'я будучих поколінь і т.н. Так що питай-не питай, отримаєш невідомість. От і вся тобі АНАЛогія.
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07.03.2021 14:46 Відповісти
замполіт ,не сміши свої валянки -https://hromadske.ua/ru/posts/izrail-nachal-ispytaniya-vakciny-protiv-covid-19-na-lyudyah-ozhidayut-chto-ona-budet-gotova-v-2021-godu
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07.03.2021 14:58 Відповісти
І що нового, амріканець? Для випробування вакцини потрібно декілька (!!!!) років, а не пів чи рік. Так що можеш валянки зняти і чекай.
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07.03.2021 16:12 Відповісти
Гарантія, мля
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07.03.2021 14:47 Відповісти
можена і "супутником " , самому і всю сімю ,мля, лиш би жінка сковородою по черепі не перетягнула ,,,?
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07.03.2021 14:51 Відповісти
Кто в этом случае будет ответственным за отдалённые побочки ?
Вакцины должны быть только оригинальными .
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07.03.2021 14:14 Відповісти
Эфиоптвауй мать
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07.03.2021 21:27 Відповісти
 
 