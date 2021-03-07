Виробникам COVID-вакцин варто відмовитися від патентів, - глава ВООЗ Гебреєсус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус закликає відмовитися від патентів на вакцини проти COVID-19, щоб дозволити різним країнам виробляти і продавати дешеві копії препаратів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Глава ВООЗ підтримує відмову від патентів, який дозволить країнам виробляти і продавати дешеві копії вакцин, винайдених в інших країнах.

"Ми переживаємо винятковий момент в історії і маємо прийняти виклик. Гнучкі умови регулювання торгівлі існують для надзвичайних ситуацій", - зазначив Гебреєсус.

За його словами, глобальна пандемія, яка змусила багато товариств закритися і заподіяла так багато шкоди бізнесу - як великиму, так і малому, є такою надзвичайною ситуацією.

"Тимчасова відмова від патентів не означає, що новатори зазнають втрат. Як під час кризи з ВІЛ або на війні, компаніям будуть платити роялті за продукцію, яку вони виробляють", - сказав глава ВООЗ.

Зазначається, що фармацевтичні компанії та уряду США, Великої Британії та Європи категорично заперечують проти відмови від патентів - з компенсацією або без неї. Вони підтримують аргумент Міжнародної федерації фармацевтичних виробників і асоціацій, що базується у Швейцарії, про те, що скорочення прибутку компаній є перешкодою для інновацій.

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