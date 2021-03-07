Виробникам COVID-вакцин варто відмовитися від патентів, - глава ВООЗ Гебреєсус
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус закликає відмовитися від патентів на вакцини проти COVID-19, щоб дозволити різним країнам виробляти і продавати дешеві копії препаратів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Глава ВООЗ підтримує відмову від патентів, який дозволить країнам виробляти і продавати дешеві копії вакцин, винайдених в інших країнах.
"Ми переживаємо винятковий момент в історії і маємо прийняти виклик. Гнучкі умови регулювання торгівлі існують для надзвичайних ситуацій", - зазначив Гебреєсус.
За його словами, глобальна пандемія, яка змусила багато товариств закритися і заподіяла так багато шкоди бізнесу - як великиму, так і малому, є такою надзвичайною ситуацією.
"Тимчасова відмова від патентів не означає, що новатори зазнають втрат. Як під час кризи з ВІЛ або на війні, компаніям будуть платити роялті за продукцію, яку вони виробляють", - сказав глава ВООЗ.
Зазначається, що фармацевтичні компанії та уряду США, Великої Британії та Європи категорично заперечують проти відмови від патентів - з компенсацією або без неї. Вони підтримують аргумент Міжнародної федерації фармацевтичних виробників і асоціацій, що базується у Швейцарії, про те, що скорочення прибутку компаній є перешкодою для інновацій.
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В невакцинованих країнах будуть зявлятись нові мутації, проти яких вакцина буде безсила.
господа, вы охренели ?????
2,5 милл. умерших, из них более 500 тыс. в США !!!!!!!!!!
это такие инвестиции ???
отказываются. и это понятно.
Каждый пусть задаст себе вопрос ,чем отличается копия от оригинала в любой сфере производства ,фармацевтики ,искусства.
На качество вакцин ,без сомнения влияет и технология ,и оборудование ,
и степень очистки составляющих.
Не надо миру суррогатов !
нельзя жить в обществе и быть свободным от него.
все нормальные капиталисты: Форд, Гейтс, Маск.... - частично социалисты
мы опустились ниже средневековья и неандертальцев?
предлагаете внутривидовой каннибализм ?
под благовидным названием "человеческий патент"
Але дай відповідь - ХОЧ ОДИН виробник вакцин провів повне випробування та гарантує їх безпеку у перспективі????? НІ ОДНА вакцина не випробувана. І невідомо, чим закінчиться її застосування, як вона вплине на здоров'я будучих поколінь і т.н. Так що питай-не питай, отримаєш невідомість. От і вся тобі АНАЛогія.
Вакцины должны быть только оригинальными .