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Новости
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Администрация Байдена готова сформировать отдельную структуру для противодействия крупным кибератакам, - CNN

Администрация Байдена готова сформировать отдельную структуру для противодействия крупным кибератакам, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена может сформировать целевую группу для борьбы с крупными кибератаками, "связанными с Китаем".

Об этом телеканалу CNN заявил источник из числа официальных лиц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Целевая группа или "Объединенная координационная группа" (UCG) - это межведомственная структура, создание которой инициировал Совет национальной безопасности, в которую входят ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) и другие, сказал американский чиновник.

По оценкам, около 30 тыс. пострадавших от "китайских" кибератак клиентов насчитывается только в США и 250 тыс. по всему миру, хотя эти цифры могут вырасти, сообщил источник.

Администрация Байдена все чаще бьет тревогу по поводу серии недавних кибератак, о которых компания Microsoft заявила на этой неделе.

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"Это активная угроза. Все, кто управляет этими серверами - правительство, частный сектор, научные круги - должны действовать сейчас, чтобы исправить положение ", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки".

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил в своем твиттере, что правительство отслеживает сообщения о том, что американские мозговые центры, возможно, были скомпрометированы атакой.

CISA подчеркнуло, что вредоносная активность, если ее не остановить, может "позволить злоумышленнику получить контроль над всей корпоративной сетью".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что министерство обороны в настоящее время работает над тем, чтобы определить, не является ли оно уязвимым.

На этой неделе Microsoft сообщила, что ей стало известно о нескольких слабых точках в программном обеспечении ее серверов, которые используют "китайские" хакеры.

Автор: 

киберпреступление (762) США (26336) хакер (1180)


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Топ комментарии
+2
у нас на границе с китаем образовалась выгребная яма, воняет,
в ней живут кремляди, что непонятно ?
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07.03.2021 16:39
+1
Байден улетел домой на выходные с двумя тематическими папками. Первая - Иран. А Вторая - .... да да. Украина.
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07.03.2021 14:42
+1
What?))) в кого «у вас» кордон з Китаєм?
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07.03.2021 16:16
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Правила форума Совет форумчан
Байден улетел домой на выходные с двумя тематическими папками. Первая - Иран. А Вторая - .... да да. Украина.
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07.03.2021 14:42 Ответить
Всрался им тот Китай. Кацапню сначала растопчите.
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07.03.2021 14:54 Ответить
не всрался, у нас проблемы на границе с китаем, если что
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07.03.2021 15:04 Ответить
What?))) в кого «у вас» кордон з Китаєм?
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07.03.2021 16:16 Ответить
у нас на границе с китаем образовалась выгребная яма, воняет,
в ней живут кремляди, что непонятно ?
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07.03.2021 16:39 Ответить
Аполитично рассуждаете - если Китай Америку технологически задавит то тогда нам всем песда. Раша сама схлопнется со временем God willing.
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07.03.2021 17:10 Ответить
Тим часом Мєндєль не змогла побороти одним твітом впертого шведа...
https://bykvu.com/ua/bukvy/mendel-pislja-svoiei-statti-pro-zelenskogo-ta-oligarhiv-posperechalasja-z-ekonomistom-aslundom-vin-vimagaie-vibachen/

Адміністрація Байдена готова сформувати окрему структуру для протидії великим кібератакам, - CNN - Цензор.НЕТ 3421
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07.03.2021 15:40 Ответить
Хто буде боротись із брехнею самого CNN? От цікаво, рейтинги в CNN в Америці на рівні підлоги, а «вєщає» цей фейкнюз говноміт із кожної як то кажуть у вас праски. Я хотів би нагадати українцям, що під час атаки росіян на Крим,CNN був далеко не на українському боці! Це вам про «чесні» новини, котрі давно перетворились на політичні шоу.
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07.03.2021 16:15 Ответить
В Америке есть АНБ, только центральный аппарат которого 10 000 человек, это целый город, что еще надо? Каждый американский комп (телефон) оборудован прослушкой, и видеонаблюдением еще на стадии производства (Сноуден) Слушали Меркель, и Оланда, причем этого не отрицают. Что еще надо?)))
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07.03.2021 16:39 Ответить
Еще одно здание в Александрии построят для бюрократов с пенсией.
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30.06.2021 15:58 Ответить
 
 