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Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии

Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии

Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности Китая и России и предостерегло относительно властных амбиций этих государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

Отмечается, что Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в том числе по продаже оружия и военного сотрудничества".

В то же время, правительство России прежде всего добивается "дестабилизации и ослабления НАТО".

Специалисты министерства, анализируя новые военные возможности России, указывают в частности на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать. Дополнительно Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, РФ уже имеет около 6 375 ядерных боеголовок.

Согласно документу Минобороны, в распоряжении России - 840 тыс. подготовленных солдат, которых Кремль может быстро передислоцировать в другие места. Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства.

В то же время слабыми сторонами армии РФ являются "ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе" и отсутствие боевых беспилотников. Для Москвы армия является "политическим инструментом воздействия и власти".

Читайте: "Путин не "присоединил Крым, он просто его стырил": оккупация Крыма РФ второй раз за две недели в топе самого популярного комедийного шоу Германии, - посол Мельник

Автор: 

Германия (6925) Китай (2909) НАТО (9934) россия (95326)


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Топ комментарии
+11
Капец !!! МО Германии только это заметили !? Да бюргеры, зажигание у вас позднее...
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07.03.2021 15:07
+9
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 8505
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07.03.2021 15:11
+8
Спрашиваете, где качественные вакцины? Где поддержка бизнеса? Где адекватная международная политика? Вот она.... Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 3299
Пока страна постепенно погружается в "красные зоны", (...) Арахамия отрывается на Мальдивах. Арахамия отправился на отдых в столь тяжелый для страны период. В частности, Украину охватила новая волна эпидемии коронавируса, число заболевших в сутки снова превышает 10 тысяч человек, глава фракции "СН" отдыхает в одном из самых дорогих отелей Мальдив - Amary Havodda, что на острове Тинадхоо.
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07.03.2021 15:08
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Подлодкой Курск РАБссия разорвет НАТО,а танк СРАМата скоро войдет в Берлин
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07.03.2021 15:04 Ответить
Капец !!! МО Германии только это заметили !? Да бюргеры, зажигание у вас позднее...
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07.03.2021 15:07 Ответить
Умилило 840 тыс . подготовленых зольдат . Думаю , что все подготовленые , - это наёмники - отморозки , которые сейчас не на росии . Остальное стадо несёт службу под контролем баев кавказцев .
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07.03.2021 18:39 Ответить
Спрашиваете, где качественные вакцины? Где поддержка бизнеса? Где адекватная международная политика? Вот она.... Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 3299
Пока страна постепенно погружается в "красные зоны", (...) Арахамия отрывается на Мальдивах. Арахамия отправился на отдых в столь тяжелый для страны период. В частности, Украину охватила новая волна эпидемии коронавируса, число заболевших в сутки снова превышает 10 тысяч человек, глава фракции "СН" отдыхает в одном из самых дорогих отелей Мальдив - Amary Havodda, что на острове Тинадхоо.
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07.03.2021 15:08 Ответить
А що то за бабця з в'язанням на задньому плані ?
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07.03.2021 15:42 Ответить
Главное не Порошенко!!!!😁😁😁😁😁
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07.03.2021 16:50 Ответить
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 1081
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07.03.2021 15:10 Ответить
Не может быть!
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 3533
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07.03.2021 15:10 Ответить
Навьюченный мул добивается дестабилизации и ослабления веса груза с помощью впадания в ступор...
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07.03.2021 15:10 Ответить
А на чиї гроші? Та на ваші ж нафтогазові 30 срібних. Шо, нема більше де купити? Не пи*діть, куме))) Таи вуха Шредера стирчать аж просяться в Гаагу.
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07.03.2021 15:11 Ответить
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 8505
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07.03.2021 15:11 Ответить
Шо! Прям в ОПУ выявило?
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07.03.2021 15:13 Ответить
_Вот как раз тому борану, что это написал, до сих пор так и не дошло, что гринпоц - враг, и работает оно вовсе не на Украину, а на кремль.
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07.03.2021 15:19 Ответить
якраз все це і відомо.
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07.03.2021 15:36 Ответить
_Готовине как раз неясно, он тупит и недоумевает: как это гринпоцу не видно что вокруг него враги Украины? Нелепый вопрос к тому, кто сам враг Украины!
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07.03.2021 17:17 Ответить
С 1 мая Германия выключает РАБссиянские пропагандонские телеканалы включая паРАША Тудей Марго Симоньян...
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07.03.2021 15:12 Ответить
Ета генацыд кокойты!
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07.03.2021 15:15 Ответить
Китай, действительно, "может повторить"(особенно в перспективе)... Россия- всё... доживает на имидже и технологиях совка. Но этот 30летний "тормозной путь" заканчивается и уже сильно бледный...
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07.03.2021 15:13 Ответить
_Ни.Хе.Ра.Се! Что-то заподозрили! Спустя 13 лет после нападения на Грузию, спустя 11 после нападения на ЕС и НАТО, спустя 7 после нападения на Украину. А до этого втупую шлангом прикидывались.
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07.03.2021 15:14 Ответить
Ці бджоли парашинські , якісь неправильні , сказала Меркель, можуть і НАТО покусати.
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07.03.2021 16:38 Ответить
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии, именно поєтому подельница окупанта Меркель ,решила совместно с рашистами построить "северный поток",для того,что бы у рабсеи были монеты для дестабилизации и ослабление НАТО,которое защищает Германию ,и которая постоянно не доплачивает ,в бюджет НАТО
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07.03.2021 15:15 Ответить
_СП-2 - это просто идеальный инструмент, придуманный кремлём для того, чтобы расколоть НАТО, Европу и сделать зависимыми от своей воли Германию и пр. алчных идиотов.
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07.03.2021 15:22 Ответить
Поэтому совместно с Германией российские газопроводные войска строят Северный поток-2. Видимо фрицы одной рукой за НАТО, а второй рукой НАТО разваливают. Ох уж эти немцы. Привет от Третьего Рейха Третьему Риму.
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07.03.2021 15:17 Ответить
Три дня назад немцы массово вышли из проекта Северное дерьмо ..Читай хотя бы Ди Вельт или Дойче Велле
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07.03.2021 15:22 Ответить
О ужас!!! Может быть, немцы уже вышли и из Северного потока-1??? Массово? Что там дойче велле и вельт говорят? Все, немцы уже вась-вась с Рашкой совсем прекратили?
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07.03.2021 15:36 Ответить
От Третьей Всемирной...
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07.03.2021 15:23 Ответить
Бюджет НАТО Байден доведет до 1 триллиона долларов....РАБссия Лаптебыдлосская догоняй а то опоздаешь...
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07.03.2021 15:21 Ответить
НАТО утвердила бюджет на 2021 год в размере €1,61 млрд . У лаптеногой Рабсии военный бюджет - 65,1 млрд $ https://korrespondent.net/world/4308170-nato-uvelychyl-*******-buidzhet-na-2021-hod
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07.03.2021 16:25 Ответить
У Рима бюджет также превосходил бюджет варваров. Но победили варвары.
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07.03.2021 17:19 Ответить
Вполне логично , у Супердержавы военный бюджет в этом году составляет $740 млрд., у лаптеногих около $70 млрд . Если чо , кто победит ?
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07.03.2021 18:34 Ответить
_Тот у кого будет решимость и воля к победе. Потому что Запад морально не готов и категорически не хочет защищаться. В таких обстоятельствах вся их техника и вооружение не более чем просто бесполезные железяки.
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07.03.2021 18:41 Ответить
А может быть наоборот...это вы ************ добиваетесь зависимости от рашки?
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07.03.2021 15:24 Ответить
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 1155
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07.03.2021 15:25 Ответить
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 4632
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07.03.2021 15:27 Ответить
Росія домагається дестабілізації й ослаблення НАТО, - Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 9838 дырка от бизнеса ржавеет
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07.03.2021 15:29 Ответить
Немцы о зиме забыли.Главное москальское оружие куме.
-Так.А ще Ленд-лиз вiд дяди Сэма
Росія домагається дестабілізації й ослаблення НАТО, - Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 6807
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07.03.2021 15:35 Ответить
Китай в сравнении с московским сатанатом - могучий и миролюбивый слон в сравнении с бешеной ядовитой крысой.
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07.03.2021 15:36 Ответить
Поясняю - за последнюю тысячу лет Китай не напал ни на одну страну и не отобрал себе ни миллиметра чужой земли. Так зачем его ставить в один ряд с самой клятой в мире московской сатанинской прападалью кто всю свою поганую историю нападает на все страны кто слабее их и присоединяет чужие земли к своему смрадному сатанинскому болоту?
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07.03.2021 15:49 Ответить
зато он напал на своих граждан, сделав их работниками за еду, то есть рабами.
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07.03.2021 16:27 Ответить
Если большинству граждан это нравится, то это личное дело Китая. Не нравилось бы - миллионы вышли бы на улицы как Украинцы на Майдане и стали жить по другому. Главное - что китайцы никому не навязывают свои порядки, а парашнаяя мразь наоборот - не только живут как грязные свиньи, но делают все чтоб весь мир жил по их ублюдочным правилам
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07.03.2021 16:49 Ответить
говорить о свободе выбора, о том что "нравится" в стране где за инакомыслие карают смертной казнью, может только идиот. Что касается порядков - испокон веков китайцы заражали эпидемиями другие народы, потому что в тоталитарной стране царила нищета, грязь и антисанитария.
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07.03.2021 17:11 Ответить
Идиот как видно - в Психиатрической больнице No1, поэтому считает всех идиотами
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07.03.2021 19:39 Ответить
Зачем вы это написали?
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07.03.2021 21:18 Ответить
Германии для начала нужно выйти на границу с Расией, оставив позади неопределившихся белорусов
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07.03.2021 15:40 Ответить
И потом помочь соседям установить "Берлинскую стену" от Балтийского до Чёрного моря .
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07.03.2021 15:43 Ответить
Та хіба що в жопу вони вже вийдуть,,відходили вони своє ,причому назавжди. Ті засранці бояться перднути в сторону параші
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07.03.2021 15:47 Ответить
Министр обороны фрг случайно не в звании капитана? Очевидные вещи же озвучивает!
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07.03.2021 15:44 Ответить
Поэтому вы с ними бизнес строите?
Хотя чего это я. Мы ведь тоже с ними торгуем...
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07.03.2021 16:00 Ответить
Почему Германия допускает кучу кремлевских политологов во своих СМИ??? Они навязывают интересы России в Германии, их должны не пускать в информ пространство Германии! НАТО должно начать войну на другом уровне - это уровне агентуры, которую Кремль во всех странах НАТО развел, как саранчу.
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07.03.2021 16:28 Ответить
Нужно срочно запускать Северный поток-3, это поможет!!!
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07.03.2021 16:49 Ответить
А самое интересное то что именно Германия финансирует Россию и помогает ей и Китаю ослабить НАТО.. Это Меркель на Г***О исходит лобируя и проталкивая всячески газовую трубу Северный поток-2.Всё повторяется вновь как и в 1939 когда Россия а вернее СССР с Германией были союзниками и развязали самую ужасную войну на планете. Теперь они вновь союзники и их сателлиты как ни странно те же,Венгрия,Австрия,Италия а место Японии занял Китай.
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07.03.2021 17:01 Ответить
Самая сильная экономика по производству трусов и петард. Неужели вы думаете, что США не в силах наступить на горло этим колхозным кооперативам? Полети в штаты, и попробуй купить что-то от ******.
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07.03.2021 18:12 Ответить
китаю достаточно прекратить ПРОДАВАТЬ что либо в сша и сша загнется, потому что технологии это хорошо, но вот производить что либо штаты разучились полностью, там просто некому работать на производствах
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07.03.2021 20:35 Ответить
Разом з Німеччиною дестабілізують.
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07.03.2021 17:20 Ответить
Но трубу строить вам это ни разу не мешает.
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07.03.2021 18:15 Ответить
Правда?! А я то думал что сама фрау ослабляла НАТО подыгрывая своему кремлевскому дружбану.
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07.03.2021 19:37 Ответить
 
 