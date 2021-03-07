Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии

Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности Китая и России и предостерегло относительно властных амбиций этих государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

Отмечается, что Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в том числе по продаже оружия и военного сотрудничества".

В то же время, правительство России прежде всего добивается "дестабилизации и ослабления НАТО".

Специалисты министерства, анализируя новые военные возможности России, указывают в частности на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать. Дополнительно Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, РФ уже имеет около 6 375 ядерных боеголовок.

Согласно документу Минобороны, в распоряжении России - 840 тыс. подготовленных солдат, которых Кремль может быстро передислоцировать в другие места. Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства.

В то же время слабыми сторонами армии РФ являются "ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе" и отсутствие боевых беспилотников. Для Москвы армия является "политическим инструментом воздействия и власти".

Читайте: "Путин не "присоединил Крым, он просто его стырил": оккупация Крыма РФ второй раз за две недели в топе самого популярного комедийного шоу Германии, - посол Мельник