Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии
Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности Китая и России и предостерегло относительно властных амбиций этих государств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".
Отмечается, что Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в том числе по продаже оружия и военного сотрудничества".
В то же время, правительство России прежде всего добивается "дестабилизации и ослабления НАТО".
Специалисты министерства, анализируя новые военные возможности России, указывают в частности на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать. Дополнительно Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, РФ уже имеет около 6 375 ядерных боеголовок.
Согласно документу Минобороны, в распоряжении России - 840 тыс. подготовленных солдат, которых Кремль может быстро передислоцировать в другие места. Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства.
В то же время слабыми сторонами армии РФ являются "ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе" и отсутствие боевых беспилотников. Для Москвы армия является "политическим инструментом воздействия и власти".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пока страна постепенно погружается в "красные зоны", (...) Арахамия отрывается на Мальдивах. Арахамия отправился на отдых в столь тяжелый для страны период. В частности, Украину охватила новая волна эпидемии коронавируса, число заболевших в сутки снова превышает 10 тысяч человек, глава фракции "СН" отдыхает в одном из самых дорогих отелей Мальдив - Amary Havodda, что на острове Тинадхоо.
-Так.А ще Ленд-лиз вiд дяди Сэма
Хотя чего это я. Мы ведь тоже с ними торгуем...