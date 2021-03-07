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Росія домагається дестабілізації й ослаблення НАТО, - Міноборони Німеччини

Росія домагається дестабілізації й ослаблення НАТО, - Міноборони Німеччини

Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Китаю і Росії і застерігло щодо владних амбіцій цих держав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

Зазначається, що Китай "дедалі більше випереджає Росію з точки зору глобального впливу, в тому числі щодо продажу зброї та військової співпраці".

Водночас, уряд Росії перш за все добивається "дестабілізації і ослаблення НАТО".

Фахівці міністерства, аналізуючи нові військові можливості Росії, вказують зокрема на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати. Додатково Москва інвестує значні кошти у модернізацію комплексів, що дозволяють завдати ядерного удару з водної поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, РФ вже має близько 6375 ядерних боєголовок.

Згідно з документом міноборони, у розпорядженні Росії - 840 тисяч підготовлених солдат, яких Кремль може швидко передислокувати в інші місця. Вони також здатні досягати переваги в умовах обмеженого часу та простору.

Водночас слабкими сторонами армії РФ є "обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі" та відсутність бойових безпілотників. Для Москви армія є "політичним інструментом дії та влади".

Також читайте: В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ

Німеччина (7316) Китай (4500) НАТО (6395) росія (64871)


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Топ коментарі
+11
Капец !!! МО Германии только это заметили !? Да бюргеры, зажигание у вас позднее...
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07.03.2021 15:07
+9
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 8505
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07.03.2021 15:11
+8
Спрашиваете, где качественные вакцины? Где поддержка бизнеса? Где адекватная международная политика? Вот она.... Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 3299
Пока страна постепенно погружается в "красные зоны", (...) Арахамия отрывается на Мальдивах. Арахамия отправился на отдых в столь тяжелый для страны период. В частности, Украину охватила новая волна эпидемии коронавируса, число заболевших в сутки снова превышает 10 тысяч человек, глава фракции "СН" отдыхает в одном из самых дорогих отелей Мальдив - Amary Havodda, что на острове Тинадхоо.
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07.03.2021 15:08
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Подлодкой Курск РАБссия разорвет НАТО,а танк СРАМата скоро войдет в Берлин
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07.03.2021 15:04 Відповісти
Капец !!! МО Германии только это заметили !? Да бюргеры, зажигание у вас позднее...
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07.03.2021 15:07 Відповісти
Умилило 840 тыс . подготовленых зольдат . Думаю , что все подготовленые , - это наёмники - отморозки , которые сейчас не на росии . Остальное стадо несёт службу под контролем баев кавказцев .
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07.03.2021 18:39 Відповісти
Спрашиваете, где качественные вакцины? Где поддержка бизнеса? Где адекватная международная политика? Вот она.... Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 3299
Пока страна постепенно погружается в "красные зоны", (...) Арахамия отрывается на Мальдивах. Арахамия отправился на отдых в столь тяжелый для страны период. В частности, Украину охватила новая волна эпидемии коронавируса, число заболевших в сутки снова превышает 10 тысяч человек, глава фракции "СН" отдыхает в одном из самых дорогих отелей Мальдив - Amary Havodda, что на острове Тинадхоо.
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07.03.2021 15:08 Відповісти
А що то за бабця з в'язанням на задньому плані ?
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07.03.2021 15:42 Відповісти
Главное не Порошенко!!!!😁😁😁😁😁
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07.03.2021 16:50 Відповісти
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 1081
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07.03.2021 15:10 Відповісти
Не может быть!
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 3533
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07.03.2021 15:10 Відповісти
Навьюченный мул добивается дестабилизации и ослабления веса груза с помощью впадания в ступор...
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07.03.2021 15:10 Відповісти
А на чиї гроші? Та на ваші ж нафтогазові 30 срібних. Шо, нема більше де купити? Не пи*діть, куме))) Таи вуха Шредера стирчать аж просяться в Гаагу.
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07.03.2021 15:11 Відповісти
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 8505
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07.03.2021 15:11 Відповісти
Шо! Прям в ОПУ выявило?
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07.03.2021 15:13 Відповісти
_Вот как раз тому борану, что это написал, до сих пор так и не дошло, что гринпоц - враг, и работает оно вовсе не на Украину, а на кремль.
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07.03.2021 15:19 Відповісти
якраз все це і відомо.
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07.03.2021 15:36 Відповісти
_Готовине как раз неясно, он тупит и недоумевает: как это гринпоцу не видно что вокруг него враги Украины? Нелепый вопрос к тому, кто сам враг Украины!
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07.03.2021 17:17 Відповісти
С 1 мая Германия выключает РАБссиянские пропагандонские телеканалы включая паРАША Тудей Марго Симоньян...
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07.03.2021 15:12 Відповісти
Ета генацыд кокойты!
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07.03.2021 15:15 Відповісти
Китай, действительно, "может повторить"(особенно в перспективе)... Россия- всё... доживает на имидже и технологиях совка. Но этот 30летний "тормозной путь" заканчивается и уже сильно бледный...
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07.03.2021 15:13 Відповісти
_Ни.Хе.Ра.Се! Что-то заподозрили! Спустя 13 лет после нападения на Грузию, спустя 11 после нападения на ЕС и НАТО, спустя 7 после нападения на Украину. А до этого втупую шлангом прикидывались.
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07.03.2021 15:14 Відповісти
Ці бджоли парашинські , якісь неправильні , сказала Меркель, можуть і НАТО покусати.
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07.03.2021 16:38 Відповісти
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии, именно поєтому подельница окупанта Меркель ,решила совместно с рашистами построить "северный поток",для того,что бы у рабсеи были монеты для дестабилизации и ослабление НАТО,которое защищает Германию ,и которая постоянно не доплачивает ,в бюджет НАТО
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07.03.2021 15:15 Відповісти
_СП-2 - это просто идеальный инструмент, придуманный кремлём для того, чтобы расколоть НАТО, Европу и сделать зависимыми от своей воли Германию и пр. алчных идиотов.
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07.03.2021 15:22 Відповісти
Поэтому совместно с Германией российские газопроводные войска строят Северный поток-2. Видимо фрицы одной рукой за НАТО, а второй рукой НАТО разваливают. Ох уж эти немцы. Привет от Третьего Рейха Третьему Риму.
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07.03.2021 15:17 Відповісти
Три дня назад немцы массово вышли из проекта Северное дерьмо ..Читай хотя бы Ди Вельт или Дойче Велле
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07.03.2021 15:22 Відповісти
О ужас!!! Может быть, немцы уже вышли и из Северного потока-1??? Массово? Что там дойче велле и вельт говорят? Все, немцы уже вась-вась с Рашкой совсем прекратили?
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07.03.2021 15:36 Відповісти
От Третьей Всемирной...
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07.03.2021 15:23 Відповісти
Бюджет НАТО Байден доведет до 1 триллиона долларов....РАБссия Лаптебыдлосская догоняй а то опоздаешь...
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07.03.2021 15:21 Відповісти
НАТО утвердила бюджет на 2021 год в размере €1,61 млрд . У лаптеногой Рабсии военный бюджет - 65,1 млрд $ https://korrespondent.net/world/4308170-nato-uvelychyl-*******-buidzhet-na-2021-hod
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07.03.2021 16:25 Відповісти
У Рима бюджет также превосходил бюджет варваров. Но победили варвары.
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07.03.2021 17:19 Відповісти
Вполне логично , у Супердержавы военный бюджет в этом году составляет $740 млрд., у лаптеногих около $70 млрд . Если чо , кто победит ?
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07.03.2021 18:34 Відповісти
_Тот у кого будет решимость и воля к победе. Потому что Запад морально не готов и категорически не хочет защищаться. В таких обстоятельствах вся их техника и вооружение не более чем просто бесполезные железяки.
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07.03.2021 18:41 Відповісти
А может быть наоборот...это вы ************ добиваетесь зависимости от рашки?
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07.03.2021 15:24 Відповісти
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 1155
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07.03.2021 15:25 Відповісти
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии - Цензор.НЕТ 4632
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07.03.2021 15:27 Відповісти
Росія домагається дестабілізації й ослаблення НАТО, - Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 9838 дырка от бизнеса ржавеет
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07.03.2021 15:29 Відповісти
Немцы о зиме забыли.Главное москальское оружие куме.
-Так.А ще Ленд-лиз вiд дяди Сэма
Росія домагається дестабілізації й ослаблення НАТО, - Міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 6807
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07.03.2021 15:35 Відповісти
Китай в сравнении с московским сатанатом - могучий и миролюбивый слон в сравнении с бешеной ядовитой крысой.
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07.03.2021 15:36 Відповісти
Поясняю - за последнюю тысячу лет Китай не напал ни на одну страну и не отобрал себе ни миллиметра чужой земли. Так зачем его ставить в один ряд с самой клятой в мире московской сатанинской прападалью кто всю свою поганую историю нападает на все страны кто слабее их и присоединяет чужие земли к своему смрадному сатанинскому болоту?
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07.03.2021 15:49 Відповісти
зато он напал на своих граждан, сделав их работниками за еду, то есть рабами.
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07.03.2021 16:27 Відповісти
Если большинству граждан это нравится, то это личное дело Китая. Не нравилось бы - миллионы вышли бы на улицы как Украинцы на Майдане и стали жить по другому. Главное - что китайцы никому не навязывают свои порядки, а парашнаяя мразь наоборот - не только живут как грязные свиньи, но делают все чтоб весь мир жил по их ублюдочным правилам
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07.03.2021 16:49 Відповісти
говорить о свободе выбора, о том что "нравится" в стране где за инакомыслие карают смертной казнью, может только идиот. Что касается порядков - испокон веков китайцы заражали эпидемиями другие народы, потому что в тоталитарной стране царила нищета, грязь и антисанитария.
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07.03.2021 17:11 Відповісти
Идиот как видно - в Психиатрической больнице No1, поэтому считает всех идиотами
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07.03.2021 19:39 Відповісти
Зачем вы это написали?
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07.03.2021 21:18 Відповісти
Германии для начала нужно выйти на границу с Расией, оставив позади неопределившихся белорусов
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07.03.2021 15:40 Відповісти
И потом помочь соседям установить "Берлинскую стену" от Балтийского до Чёрного моря .
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07.03.2021 15:43 Відповісти
Та хіба що в жопу вони вже вийдуть,,відходили вони своє ,причому назавжди. Ті засранці бояться перднути в сторону параші
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07.03.2021 15:47 Відповісти
Министр обороны фрг случайно не в звании капитана? Очевидные вещи же озвучивает!
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07.03.2021 15:44 Відповісти
Поэтому вы с ними бизнес строите?
Хотя чего это я. Мы ведь тоже с ними торгуем...
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07.03.2021 16:00 Відповісти
Почему Германия допускает кучу кремлевских политологов во своих СМИ??? Они навязывают интересы России в Германии, их должны не пускать в информ пространство Германии! НАТО должно начать войну на другом уровне - это уровне агентуры, которую Кремль во всех странах НАТО развел, как саранчу.
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07.03.2021 16:28 Відповісти
Нужно срочно запускать Северный поток-3, это поможет!!!
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07.03.2021 16:49 Відповісти
А самое интересное то что именно Германия финансирует Россию и помогает ей и Китаю ослабить НАТО.. Это Меркель на Г***О исходит лобируя и проталкивая всячески газовую трубу Северный поток-2.Всё повторяется вновь как и в 1939 когда Россия а вернее СССР с Германией были союзниками и развязали самую ужасную войну на планете. Теперь они вновь союзники и их сателлиты как ни странно те же,Венгрия,Австрия,Италия а место Японии занял Китай.
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07.03.2021 17:01 Відповісти
Самая сильная экономика по производству трусов и петард. Неужели вы думаете, что США не в силах наступить на горло этим колхозным кооперативам? Полети в штаты, и попробуй купить что-то от ******.
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07.03.2021 18:12 Відповісти
китаю достаточно прекратить ПРОДАВАТЬ что либо в сша и сша загнется, потому что технологии это хорошо, но вот производить что либо штаты разучились полностью, там просто некому работать на производствах
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07.03.2021 20:35 Відповісти
Разом з Німеччиною дестабілізують.
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07.03.2021 17:20 Відповісти
Но трубу строить вам это ни разу не мешает.
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07.03.2021 18:15 Відповісти
Правда?! А я то думал что сама фрау ослабляла НАТО подыгрывая своему кремлевскому дружбану.
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07.03.2021 19:37 Відповісти
 
 