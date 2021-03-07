Росія домагається дестабілізації й ослаблення НАТО, - Міноборони Німеччини
Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Китаю і Росії і застерігло щодо владних амбіцій цих держав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".
Зазначається, що Китай "дедалі більше випереджає Росію з точки зору глобального впливу, в тому числі щодо продажу зброї та військової співпраці".
Водночас, уряд Росії перш за все добивається "дестабілізації і ослаблення НАТО".
Фахівці міністерства, аналізуючи нові військові можливості Росії, вказують зокрема на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати. Додатково Москва інвестує значні кошти у модернізацію комплексів, що дозволяють завдати ядерного удару з водної поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, РФ вже має близько 6375 ядерних боєголовок.
Згідно з документом міноборони, у розпорядженні Росії - 840 тисяч підготовлених солдат, яких Кремль може швидко передислокувати в інші місця. Вони також здатні досягати переваги в умовах обмеженого часу та простору.
Водночас слабкими сторонами армії РФ є "обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі" та відсутність бойових безпілотників. Для Москви армія є "політичним інструментом дії та влади".
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