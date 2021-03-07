РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4871 посетитель онлайн
Новости
23 397 63

Задержана подозреваемая в убийстве полицейской, обнаруженной ночью на проспекте Бажана. Мотивы устанавливаются, женщины дружили, - Крищенко

Задержана подозреваемая в убийстве полицейской, обнаруженной ночью на проспекте Бажана. Мотивы устанавливаются, женщины дружили, - Крищенко

Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейской в Киеве. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей совершенного преступления.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Он напомнил, что сегодня ночью полицейские обнаружили тело женщины со следам насильственной смерти на проспекте Николая Бажана в Дарницком районе столицы. Убитая женщина была полицейской, 1983 года рождения.

По его словам, на вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, были привлечены кинологи и криминалистическая лаборатория.

"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской. Подозреваемая задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что женщины дружили. Следователи отрабатывают все версии совершенного предступления", - сообщил Крищенко.

Читайте также: Полиция расследует загадочное убийство молодой пары в Мариуполе. ФОТО

По данным прокуратуры Киева, погибшей оказалась 37-летняя сотрудница одного из департаментов Нацполиции Украины. Эксперты обнаружили на теле жертвы многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

"По результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) действий и на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления. Предварительно, причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы", - подчеркивают в прокуратуре.

Отмечается также, что сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских о причинах смерти женщины. Решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). В прокуратуре отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет.

"Расследование этого резонансного преступления Киевская городская прокуратура сразу взяла на контроль и приняла решение поручить дальнейшее досудебное расследование Следственному управлению ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуроров столичной прокуратуры", - отмечается в сообщении.

Автор: 

Киев (25466) Нацполиция (16418) убийство (6475) Крищенко Андрей (372)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
16:53, 7 марта 2021

Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
показать весь комментарий
07.03.2021 16:16
+15
Разводилы на окружной дороге.Пытались развести на бабки нашу машину.
Ездят втроём говорят что зацепили и вытолкнули на обочину.На нашей машине следов дтп нету.
После вызова позиции чуть поугрожав разборками уехали к чертям.Фото героев и их машины прилагаю https://twitter.com/hashtag/kharkiv?src=hashtag_click #kharkiv https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #харьков

Translate Tweet

https://twitter.com/neumerherwam/status/1368436093524262914 7:39 AM · Mar 7, 2021 ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twi
показать весь комментарий
07.03.2021 16:33
+11
"Шерше ля фам!!" Помиляються хранцузи , шукати треба самця , якого, ці самки не поділили !!!))))
показать весь комментарий
07.03.2021 15:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Шерше ля фам!!" Помиляються хранцузи , шукати треба самця , якого, ці самки не поділили !!!))))
показать весь комментарий
07.03.2021 15:49 Ответить
или гешефт...
показать весь комментарий
07.03.2021 16:19 Ответить
Уборка мусора в нашей стране - общественно полезная работа.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:30 Ответить
Киберполиция знает лишнее про половые пристрастия своего начальства.
показать весь комментарий
07.03.2021 18:04 Ответить
Роззлючина баба ,небезпечніша за Термінатора !!!)))
показать весь комментарий
07.03.2021 15:51 Ответить
Знаю. Я здуру в гуртожитку спробував двох дівчат розмирити. Не радий був що поліз...
показать весь комментарий
07.03.2021 16:10 Ответить
В грызло одну и другую,на 5 сек делов то.Другое дело-ты сам,как баба))
показать весь комментарий
07.03.2021 21:04 Ответить
З однією я зустрічався, а другу так, інколи. Так що не варіант.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:07 Ответить
наверное обе на тебя набросились?
показать весь комментарий
07.03.2021 23:22 Ответить
історія з Мендель теж в доказ Вашому твердженню ) https://bykvu.com/ru/bukvy/mendel-pislja-svoiei-statti-pro-zelenskogo-ta-oligarhiv-posperechalasja-z-ekonomistom-aslundom-vin-vimagaie-vibachen/
показать весь комментарий
07.03.2021 16:30 Ответить
как только Ленка терпит Мендель
показать весь комментарий
07.03.2021 18:15 Ответить
Так і кажіть інша поліціянтка. Недоперепили зайвого.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:51 Ответить
глупо верить мусорам ...
показать весь комментарий
07.03.2021 16:02 Ответить
Так выпьем же завтра за женскую дружбу!
показать весь комментарий
07.03.2021 16:05 Ответить
Затримано підозрювану у вбивстві поліцейської, виявленої вночі на проспекті Бажана. Мотиви встановлюються, жінки дружили
************
Жіноча дружба, ****...
показать весь комментарий
07.03.2021 16:17 Ответить
"Предварительно, причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой"

Вот я не знаю, какой может быть внезапно возникший конфликт, чтобы убить друга(подругу)...
показать весь комментарий
07.03.2021 16:06 Ответить
Це коли мусора не хочуть розслідувати причини "конфлікту", то є таке "обтічне" формулювання...
показать весь комментарий
07.03.2021 16:12 Ответить
Приблизно так, як на початку оцього коротенького оповідання:

https://mrakopedia.net/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF ТРУП

Как-то оно само собой вышло. Вот уж действительно, не было забот, так купила бабка порося. Хотя дело совсем не в поросях, да и не бабка я. Нормальный, здоровый мужик. В меру, но всё таки пьющий. Вот с пьянки-то всё и началось.
Где я этого пассажира подцепил, уже и не вспомню. Наверное, в пивнухе на вокзале. Помню, там бухал. Наверное, достало без закуси нормальной пить, ну и потащил его к себе на хату. Посидеть, типа, нормально.
Живу я один, но в холодильнике всегда чё-нить вкусненькое стоит. Хозяйственный я. Заранее наготовлю, нажарю, наварю, а потом уже преспокойненько бухаю. В общем, выставил на стол всё, что имелось, и первую бутылочку мы с ним быстренько приговорили. Под нормальную закусь она как бабочка упорхнула, только её и видели. Но я ж хозяйственный, я три взял. Открыли вторую, пьём потихоньку, общаемся. И тут эта падла закуривает. А мы в зале-то сидели. Я ему и говорю:
- Уважаемый, у нас в залах не курят.
А он мне:
- Пошёл нах.
Как-то оно само собой вышло. В общем, воткнул я ему нож в горло по самую рукоятку. Всё в крови, падла как хряк хрипит и в конвульсиях дёргается, воздух руками хватает. Я отскочил, стою смотрю. А что ещё делать? Я ж не хирург, глотку ему зашивать. А факт, он и есть факт, ему нож по самую рукоятку не всадишь.
Когда болезный помер, я и бровью не повёл. А что тут такого? Я ж пьяный был вдрабодан, мне не просто море, мне море крови, блин, по колено было. Подошёл я к столу, стакан полный себе налил, хряпнул и спать завалился.
И снились мне бабочки, порхающие как бутылки, хирурги, шьющие костюм Юдашкину, ножи, дёргающиеся в конвульсиях. В общем, нормальный бред алкоголика. И так мне в этом бреду было сладко.
Но всё сладкое, оно всегда тает, как леденец во рту. Растаял и мой бред. Я открыл глаза и увидел труп.
Никогда в жизни я так не боялся. Затрясло меня, как жигули на русских колдобинах. Мысли сжались, не разожмёшь, так, что и думать нечем. А что думать-то? Кое-как разжал я мысли, зашевелились они, ползать по голове начали. Стал я логически размышлять. Я его не знаю, он меня тоже, а значит, общих знакомых у нас нет. А стало быть «кани мордачи» из органов на меня не выйдут. И это меня ой как успокоило.
Однако проблема оставалась. Через какое-то время он же начнёт разлагаться, а это запах. А оно мне надо? В общем, решение проблемы в голове мелькнуло.
А я ж хозяйственный. Ножовочку там по дереву, по металлу имею. Да и топорик есть, мало ли, порубить что-нибудь, и всё такое.
Голову быстро отпилил. Чтобы там не говорили, а отпилить голову - это не самое сложное в человеке. Сложнее это тело. И всё из-за чёртова позвоночника. Я когда по нему ножовкой елозить стал, такой скрежет поднялся, что у меня зубы свело. Да и испугался я, соседи что заподозрят. Пришлось топориком надрубливать, примерно через каждые четыре позвонка. Вспотел невозможно. Шесть раз на кухню курить выходил. У нас в залах не курят. Голову в пакет, и в холодильник. Всё остальное туда же. На маленькие кусочки разделал, и кое-как запихнул. Слава богу, холодильник у меня большой, просторный. До сих пор, блин, кредит за него не выплатил. Ох уж мне эти кредиты. Хуже, чем порося. Сутки маялся, пока с болезным закончил.
Ну и решил всё это потихоньку выносить, по вечерам. Куда-нибудь за город, на пустырь. В первый вечер пакет с головой взял, и на тебе, «кани мордачи» из органов останавливают. Документы спрашивают.
У меня всё, что могло упасть, упало. Даже пакет. Стою, как в тумане, вспоминаю прогноз погоды. Сколько там, в Магадане, ниже нуля было? А тут драка метрах в тридцати завязалась. «Кани мордачи» на шум ломанулись, а я пакет схватил, и домой на крыльях страха. За пять минут долетел. Дверь захлопнул, на пол сел, сижу, трясусь. Нет, думаю, вынести не получится. Поймают, в Магадан повезут. А я в Магадан не хочу. Мне юга ближе как-то. Задумался я. Что делать-то?
И тут решение проблемы в голове снова мелькнуло. Сперва конечно я поморщился, но морщись не морщись, а делать нечего. Да и Новый Год на носу.
В общем, котлет получилось, ешь, не хочу. Голова на холодец вся ушла. Не новый год, а прямо пир какой-то. Столько мясного я за всю свою жизнь не ел. Президент меня поздравляет, а я холодец наяриваю за обе щёки. И главное, затрат-то никаких. И кредит за холодильник можно побыстрее отдать, и опять-таки, улик не остаётся.
А тут на днях заглянул я в свой большой, просторный, смотрю, а мясо-то кончается. И вновь в голове мелькнуло. А что тут такого? Жизнь тяжёлая, кризисы всякие буйствуют, кредиты висят, как ярмо на шее. Вот только теперь в другую пивную идти надо. Ну, чтобы… ну, вы понимаете…
показать весь комментарий
07.03.2021 17:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hoKTWgkMqrY
показать весь комментарий
07.03.2021 18:19 Ответить
Затримано підозрювану у вбивстві поліцейської, виявленої вночі на проспекті Бажана. Мотиви встановлюються, жінки дружили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8020
показать весь комментарий
07.03.2021 18:28 Ответить
Страшные времена настали, запросто лишают жизни человека.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:14 Ответить
из за мужика село палить ?
показать весь комментарий
07.03.2021 16:16 Ответить
Роззлючена баба , здатна не те що село спалити ,а ядрьону бомбу на місто жбурнути !!!)))
показать весь комментарий
07.03.2021 16:23 Ответить
16:53, 7 марта 2021

Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
показать весь комментарий
07.03.2021 16:16 Ответить
упал в болото и загорелся
показать весь комментарий
07.03.2021 16:17 Ответить
Що згорить ,те не згниє !!!)))
показать весь комментарий
07.03.2021 16:21 Ответить
Зємля стєкловатой...
показать весь комментарий
07.03.2021 16:21 Ответить
Ну зачем так "нежно"?
показать весь комментарий
07.03.2021 23:26 Ответить
Сльози заважають мені говорити )))0))0)))
показать весь комментарий
07.03.2021 18:29 Ответить
Ну якщо про жінок, то й про Мельдонутих

Мендель после своей статьи о Зеленском и олигархах завязала спор с экономистом Аслундом: он требует извинений

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель поспорила со шведским экономистом, старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом в комментариях к статье о том, что президент готов бросить вызов любому олигарху. Теперь Аслунд требует извинений.
https://bykvu.com/ru/bukvy/mendel-pislja-svoiei-statti-pro-zelenskogo-ta-oligarhiv-posperechalasja-z-ekonomistom-aslundom-vin-vimagaie-vibachen/
показать весь комментарий
07.03.2021 16:21 Ответить
прямо любому ?
показать весь комментарий
07.03.2021 16:26 Ответить
или кому по падла ?
показать весь комментарий
07.03.2021 16:27 Ответить
Затримано підозрювану у вбивстві поліцейської, виявленої вночі на проспекті Бажана. Мотиви встановлюються, жінки дружили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6240
показать весь комментарий
07.03.2021 16:33 Ответить
"Зеленський - це Порошенко сьогодні".
показать весь комментарий
07.03.2021 17:18 Ответить
А что вы отели от этой дуры-жидовки???
показать весь комментарий
07.03.2021 23:27 Ответить
Вона мені сьогодні подзвонила,
Сказала, що не може більше так.
Сказала, що вона - твоя дружина,
А я - ніхто, і звуть мене - ніяк.
Вона мене благала зупинитись,
Віддати, що належить тільки їй.
Та як на тебе можу не дивитись,
Для мене ти - один, ти - тільки мій!
показать весь комментарий
07.03.2021 16:25 Ответить
Затримано підозрювану у вбивстві поліцейської, виявленої вночі на проспекті Бажана. Мотиви встановлюються, жінки дружили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7758
показать весь комментарий
07.03.2021 16:34 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2021 17:06 Ответить
Нічні думки - взагалі в яблучко. Типовий приклад - ніч, приблизно 3:30 на годиннику, а я не можу заснути, бо в моску засіло дуже нагальне питання: "Чи пердять птахи?" Затримано підозрювану у вбивстві поліцейської, виявленої вночі на проспекті Бажана. Мотиви встановлюються, жінки дружили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5925

Довелося гуглити, а що робити...

(і таки не я один таке шукав - запит "пердят ли птицы" одразу видав масу потрібної ( ) інформації.
"Нельзя сказать, что птицы не умеют пукать, скорее, им это просто не нужно. У птиц есть анатомическая и физическая способность пускать газы, но, по словам ветеринара Майка Мюррея, если бы он на рентгене увидел газ в желудочно-кишечном тракте птицы, то заподозрил бы, что с ней происходит нечто ненормальное").
показать весь комментарий
07.03.2021 18:11 Ответить
старый анекдот)))
***
дедушка уложил внучка спать и уходить.. а внук:
- дедуня, а ты бороду когда спишь под одеяло прячешь или сверху...на одело ?
дед задумался...лег спать...бороду то так, то так...всю ночь мучился к утру чуть не помер)))
показать весь комментарий
07.03.2021 18:48 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2021 19:04 Ответить
Ви будете шоковані вони ще й серять з дерев, падли.
показать весь комментарий
07.03.2021 19:06 Ответить
"опросили свидетелей и очевидцев" ... в три часа ночи! Ага! верим....Так бы искали убиц Ноздровской, боксерчика молодого и т.д.....
показать весь комментарий
07.03.2021 16:28 Ответить
15 лет за человеческую жизнь... да здравствует самый справедливый суд в мире ! хоть завтра иди да убивай...
показать весь комментарий
07.03.2021 16:30 Ответить
Затримано підозрювану у вбивстві поліцейської, виявленої вночі на проспекті Бажана. Мотиви встановлюються, жінки дружили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7576
показать весь комментарий
07.03.2021 16:33 Ответить
Разводилы на окружной дороге.Пытались развести на бабки нашу машину.
Ездят втроём говорят что зацепили и вытолкнули на обочину.На нашей машине следов дтп нету.
После вызова позиции чуть поугрожав разборками уехали к чертям.Фото героев и их машины прилагаю https://twitter.com/hashtag/kharkiv?src=hashtag_click #kharkiv https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #харьков

Translate Tweet

https://twitter.com/neumerherwam/status/1368436093524262914 7:39 AM · Mar 7, 2021 ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twi
показать весь комментарий
07.03.2021 16:33 Ответить
Абрекі!!!)))
показать весь комментарий
07.03.2021 16:45 Ответить
Абреки в нашій країні відчувають себе, як вдома. А де ж наші патріоти?
показать весь комментарий
08.03.2021 03:42 Ответить
Харьков, давно стал хачевским городом.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:49 Ответить
а это где именно на окружной?
показать весь комментарий
07.03.2021 17:31 Ответить
чурок с ведром - в утиль нахххххх)))
показать весь комментарий
07.03.2021 17:57 Ответить
Мужика из братвы не поделили ...
показать весь комментарий
07.03.2021 16:55 Ответить
В Кривом Роге в воскресенье, 7 марта, произошла стрельба, вследствие которой погиб 37-летний мужчина.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:09 Ответить
Отмечается, что инцидент произошел около 12 часов дня на Николаевском шоссе.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:10 Ответить
Затримано підозрювану у вбивстві поліцейської, виявленої вночі на проспекті Бажана. Мотиви встановлюються, жінки дружили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1576Затримано підозрювану у вбивстві поліцейської, виявленої вночі на проспекті Бажана. Мотиви встановлюються, жінки дружили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8463

На теле было более 40 ножевых ранений: в Киеве зверски убили инспектора киберполиции.

.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:19 Ответить
40..- типично по-женски
показать весь комментарий
07.03.2021 17:58 Ответить
или биткоины, или мужик (вроде не лесбиянка), третьего не дано
показать весь комментарий
07.03.2021 18:31 Ответить
Женская дружба (((((
показать весь комментарий
07.03.2021 19:09 Ответить
А!!... Джентльмены, контролируйте, с кем дружат ваши жены.
Это важно.
Подружки- подружками, но вот...
==
Почти у всех было похожее (хоть без убийств).
В общем, все контролировать и не стесняться иногда посылать вроде "друзей семьи" *****.
Это важно. И нужно.
показать весь комментарий
07.03.2021 19:13 Ответить
Йдуть обидві ,сміються...Тут одна і каже:" Як не даш штуцер,відео звоїм груповим мінєтом - зілью на телефон твоєму чоловікові...." Ви б самі ,що зробили б ....?????
показать весь комментарий
08.03.2021 07:36 Ответить
 
 