Задержана подозреваемая в убийстве полицейской, обнаруженной ночью на проспекте Бажана. Мотивы устанавливаются, женщины дружили, - Крищенко
Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейской в Киеве. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей совершенного преступления.
Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Он напомнил, что сегодня ночью полицейские обнаружили тело женщины со следам насильственной смерти на проспекте Николая Бажана в Дарницком районе столицы. Убитая женщина была полицейской, 1983 года рождения.
По его словам, на вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, были привлечены кинологи и криминалистическая лаборатория.
"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской. Подозреваемая задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что женщины дружили. Следователи отрабатывают все версии совершенного предступления", - сообщил Крищенко.
По данным прокуратуры Киева, погибшей оказалась 37-летняя сотрудница одного из департаментов Нацполиции Украины. Эксперты обнаружили на теле жертвы многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.
"По результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) действий и на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления. Предварительно, причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы", - подчеркивают в прокуратуре.
Отмечается также, что сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских о причинах смерти женщины. Решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). В прокуратуре отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет.
"Расследование этого резонансного преступления Киевская городская прокуратура сразу взяла на контроль и приняла решение поручить дальнейшее досудебное расследование Следственному управлению ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуроров столичной прокуратуры", - отмечается в сообщении.
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Жіноча дружба, ****...
Вот я не знаю, какой может быть внезапно возникший конфликт, чтобы убить друга(подругу)...
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF ТРУП
Как-то оно само собой вышло. Вот уж действительно, не было забот, так купила бабка порося. Хотя дело совсем не в поросях, да и не бабка я. Нормальный, здоровый мужик. В меру, но всё таки пьющий. Вот с пьянки-то всё и началось.
Где я этого пассажира подцепил, уже и не вспомню. Наверное, в пивнухе на вокзале. Помню, там бухал. Наверное, достало без закуси нормальной пить, ну и потащил его к себе на хату. Посидеть, типа, нормально.
Живу я один, но в холодильнике всегда чё-нить вкусненькое стоит. Хозяйственный я. Заранее наготовлю, нажарю, наварю, а потом уже преспокойненько бухаю. В общем, выставил на стол всё, что имелось, и первую бутылочку мы с ним быстренько приговорили. Под нормальную закусь она как бабочка упорхнула, только её и видели. Но я ж хозяйственный, я три взял. Открыли вторую, пьём потихоньку, общаемся. И тут эта падла закуривает. А мы в зале-то сидели. Я ему и говорю:
- Уважаемый, у нас в залах не курят.
А он мне:
- Пошёл нах.
Как-то оно само собой вышло. В общем, воткнул я ему нож в горло по самую рукоятку. Всё в крови, падла как хряк хрипит и в конвульсиях дёргается, воздух руками хватает. Я отскочил, стою смотрю. А что ещё делать? Я ж не хирург, глотку ему зашивать. А факт, он и есть факт, ему нож по самую рукоятку не всадишь.
Когда болезный помер, я и бровью не повёл. А что тут такого? Я ж пьяный был вдрабодан, мне не просто море, мне море крови, блин, по колено было. Подошёл я к столу, стакан полный себе налил, хряпнул и спать завалился.
И снились мне бабочки, порхающие как бутылки, хирурги, шьющие костюм Юдашкину, ножи, дёргающиеся в конвульсиях. В общем, нормальный бред алкоголика. И так мне в этом бреду было сладко.
Но всё сладкое, оно всегда тает, как леденец во рту. Растаял и мой бред. Я открыл глаза и увидел труп.
Никогда в жизни я так не боялся. Затрясло меня, как жигули на русских колдобинах. Мысли сжались, не разожмёшь, так, что и думать нечем. А что думать-то? Кое-как разжал я мысли, зашевелились они, ползать по голове начали. Стал я логически размышлять. Я его не знаю, он меня тоже, а значит, общих знакомых у нас нет. А стало быть «кани мордачи» из органов на меня не выйдут. И это меня ой как успокоило.
Однако проблема оставалась. Через какое-то время он же начнёт разлагаться, а это запах. А оно мне надо? В общем, решение проблемы в голове мелькнуло.
А я ж хозяйственный. Ножовочку там по дереву, по металлу имею. Да и топорик есть, мало ли, порубить что-нибудь, и всё такое.
Голову быстро отпилил. Чтобы там не говорили, а отпилить голову - это не самое сложное в человеке. Сложнее это тело. И всё из-за чёртова позвоночника. Я когда по нему ножовкой елозить стал, такой скрежет поднялся, что у меня зубы свело. Да и испугался я, соседи что заподозрят. Пришлось топориком надрубливать, примерно через каждые четыре позвонка. Вспотел невозможно. Шесть раз на кухню курить выходил. У нас в залах не курят. Голову в пакет, и в холодильник. Всё остальное туда же. На маленькие кусочки разделал, и кое-как запихнул. Слава богу, холодильник у меня большой, просторный. До сих пор, блин, кредит за него не выплатил. Ох уж мне эти кредиты. Хуже, чем порося. Сутки маялся, пока с болезным закончил.
Ну и решил всё это потихоньку выносить, по вечерам. Куда-нибудь за город, на пустырь. В первый вечер пакет с головой взял, и на тебе, «кани мордачи» из органов останавливают. Документы спрашивают.
У меня всё, что могло упасть, упало. Даже пакет. Стою, как в тумане, вспоминаю прогноз погоды. Сколько там, в Магадане, ниже нуля было? А тут драка метрах в тридцати завязалась. «Кани мордачи» на шум ломанулись, а я пакет схватил, и домой на крыльях страха. За пять минут долетел. Дверь захлопнул, на пол сел, сижу, трясусь. Нет, думаю, вынести не получится. Поймают, в Магадан повезут. А я в Магадан не хочу. Мне юга ближе как-то. Задумался я. Что делать-то?
И тут решение проблемы в голове снова мелькнуло. Сперва конечно я поморщился, но морщись не морщись, а делать нечего. Да и Новый Год на носу.
В общем, котлет получилось, ешь, не хочу. Голова на холодец вся ушла. Не новый год, а прямо пир какой-то. Столько мясного я за всю свою жизнь не ел. Президент меня поздравляет, а я холодец наяриваю за обе щёки. И главное, затрат-то никаких. И кредит за холодильник можно побыстрее отдать, и опять-таки, улик не остаётся.
А тут на днях заглянул я в свой большой, просторный, смотрю, а мясо-то кончается. И вновь в голове мелькнуло. А что тут такого? Жизнь тяжёлая, кризисы всякие буйствуют, кредиты висят, как ярмо на шее. Вот только теперь в другую пивную идти надо. Ну, чтобы… ну, вы понимаете…
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Мендель после своей статьи о Зеленском и олигархах завязала спор с экономистом Аслундом: он требует извинений
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель поспорила со шведским экономистом, старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом в комментариях к статье о том, что президент готов бросить вызов любому олигарху. Теперь Аслунд требует извинений.
https://bykvu.com/ru/bukvy/mendel-pislja-svoiei-statti-pro-zelenskogo-ta-oligarhiv-posperechalasja-z-ekonomistom-aslundom-vin-vimagaie-vibachen/
Сказала, що не може більше так.
Сказала, що вона - твоя дружина,
А я - ніхто, і звуть мене - ніяк.
Вона мене благала зупинитись,
Віддати, що належить тільки їй.
Та як на тебе можу не дивитись,
Для мене ти - один, ти - тільки мій!
Довелося гуглити, а що робити...
(і таки не я один таке шукав - запит "пердят ли птицы" одразу видав масу потрібної ( ) інформації.
"Нельзя сказать, что птицы не умеют пукать, скорее, им это просто не нужно. У птиц есть анатомическая и физическая способность пускать газы, но, по словам ветеринара Майка Мюррея, если бы он на рентгене увидел газ в желудочно-кишечном тракте птицы, то заподозрил бы, что с ней происходит нечто ненормальное").
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дедушка уложил внучка спать и уходить.. а внук:
- дедуня, а ты бороду когда спишь под одеяло прячешь или сверху...на одело ?
дед задумался...лег спать...бороду то так, то так...всю ночь мучился к утру чуть не помер)))
Ездят втроём говорят что зацепили и вытолкнули на обочину.На нашей машине следов дтп нету.
После вызова позиции чуть поугрожав разборками уехали к чертям.Фото героев и их машины прилагаю https://twitter.com/hashtag/kharkiv?src=hashtag_click #kharkiv https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #харьков
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https://twitter.com/neumerherwam/status/1368436093524262914 7:39 AM · Mar 7, 2021 ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twi
На теле было более 40 ножевых ранений: в Киеве зверски убили инспектора киберполиции.
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Это важно.
Подружки- подружками, но вот...
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Почти у всех было похожее (хоть без убийств).
В общем, все контролировать и не стесняться иногда посылать вроде "друзей семьи" *****.
Это важно. И нужно.