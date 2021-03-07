Задержана подозреваемая в убийстве полицейской, обнаруженной ночью на проспекте Бажана. Мотивы устанавливаются, женщины дружили, - Крищенко

Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве полицейской в Киеве. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей совершенного преступления.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Он напомнил, что сегодня ночью полицейские обнаружили тело женщины со следам насильственной смерти на проспекте Николая Бажана в Дарницком районе столицы. Убитая женщина была полицейской, 1983 года рождения.

По его словам, на вызов об убийстве прибыли следователи и оперативники, были привлечены кинологи и криминалистическая лаборатория.

"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской. Подозреваемая задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что женщины дружили. Следователи отрабатывают все версии совершенного предступления", - сообщил Крищенко.

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По данным прокуратуры Киева, погибшей оказалась 37-летняя сотрудница одного из департаментов Нацполиции Украины. Эксперты обнаружили на теле жертвы многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

"По результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) действий и на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления. Предварительно, причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы", - подчеркивают в прокуратуре.

Отмечается также, что сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских о причинах смерти женщины. Решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). В прокуратуре отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет.

"Расследование этого резонансного преступления Киевская городская прокуратура сразу взяла на контроль и приняла решение поручить дальнейшее досудебное расследование Следственному управлению ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуроров столичной прокуратуры", - отмечается в сообщении.