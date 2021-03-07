В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан
В рядах НГУ проходят службу и работают 5,5 тысяч женщин, из которых более 360 занимают руководящие и командные должности.
Об этом сообщил командующий Нацгвардией, генерал-полковник Николай Балан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обращаясь к личному составу Главного управления НГУ во время торжеств по случаю Международного женского дня, Балан также отметил вклад военнослужащих-женщин в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.
Отмечается, что с 2014 года они регулярно привлекались к участию в антитеррористической операции и продолжают выполнять задачи в составе операции Объединенных сил.
"На данное время статус участника боевых действий получили почти 1200 женщин", - сообщили в НГУ.
Во время торжеств командующий Нацгвардией также вручил женщинам-военнослужащим ведомственные награды НГУ и МВД.
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Жінки працюють, це ДОБРЕ.
Новина ні про що, багато, мало жінок? Може треба посинати волати, що жінок зажимають у кожному кутку і тому їх всього 5,5к?