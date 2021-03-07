В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан

В рядах НГУ проходят службу и работают 5,5 тысяч женщин, из которых более 360 занимают руководящие и командные должности.

Об этом сообщил командующий Нацгвардией, генерал-полковник Николай Балан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обращаясь к личному составу Главного управления НГУ во время торжеств по случаю Международного женского дня, Балан также отметил вклад военнослужащих-женщин в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

Отмечается, что с 2014 года они регулярно привлекались к участию в антитеррористической операции и продолжают выполнять задачи в составе операции Объединенных сил.

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"На данное время статус участника боевых действий получили почти 1200 женщин", - сообщили в НГУ.

Во время торжеств командующий Нацгвардией также вручил женщинам-военнослужащим ведомственные награды НГУ и МВД.