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В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан

В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан

В рядах НГУ проходят службу и работают 5,5 тысяч женщин, из которых более 360 занимают руководящие и командные должности.

Об этом сообщил командующий Нацгвардией, генерал-полковник Николай Балан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обращаясь к личному составу Главного управления НГУ во время торжеств по случаю Международного женского дня, Балан также отметил вклад военнослужащих-женщин в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

Отмечается, что с 2014 года они регулярно привлекались к участию в антитеррористической операции и продолжают выполнять задачи в составе операции Объединенных сил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ВСУ служат почти 57 тыс. женщин, 925 из них занимают командные должности. ИНФОГРАФИКА

"На данное время статус участника боевых действий получили почти 1200 женщин", - сообщили в НГУ.

Во время торжеств командующий Нацгвардией также вручил женщинам-военнослужащим ведомственные награды НГУ и МВД.

Автор: 

женщины (884) Национальная гвардия (2104) Балан (24)


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Топ комментарии
+2
.. и все на передке ???
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07.03.2021 19:13
+2
В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан - Цензор.НЕТ 5968

В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан - Цензор.НЕТ 7314
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07.03.2021 19:27
+1
точніше буде - Авакяну служать понад 5,5 тис жінок.
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07.03.2021 19:41
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.. и все на передке ???
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07.03.2021 19:13 Ответить
точніше буде - Авакяну служать понад 5,5 тис жінок.
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07.03.2021 19:41 Ответить
Какой передок ? . По старому это ВВ и задачи у них те же.
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07.03.2021 22:51 Ответить
В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан - Цензор.НЕТ 5968

В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан - Цензор.НЕТ 7314
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07.03.2021 19:27 Ответить
Занятно, а трансгендеры и транссексуалы имеются? ))
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07.03.2021 20:59 Ответить
Служать кацапи і тварини в цирках.
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07.03.2021 21:13 Ответить
І шо? Це досягнення, чи велике горе?

Жінки працюють, це ДОБРЕ.

Новина ні про що, багато, мало жінок? Може треба посинати волати, що жінок зажимають у кожному кутку і тому їх всього 5,5к?
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07.03.2021 21:23 Ответить
Працюваты во внутренних войсках -грустно бабоньки!
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07.03.2021 22:49 Ответить
ВІТАЮ ГЕРОЇЧНИХ ЗАХИСНИЦЬ З ДНЕМ ЖІНОЧОСТІ !!! ЩАСТЯ , ЗДОРОВЯ , БЛАГОПОЛУЧЧЯ !!!
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08.03.2021 11:20 Ответить
Це "деньги на ветер". З них такі вояки, як з "промокашки скрипач". Особливо з числа місцевого населення - екіпіровані, одягнені, ситі,зарплатня нехіла. А коли на завдання, у відрядження чи в зону ООС - менструація, вагітна,, хвора дитина, цистіт, аднексіт - всі обліплені справками від чола до сідниць. З командирами у сауни чи на поляни - то інша справа... для того туди і набирають.
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08.03.2021 15:07 Ответить
 
 