У Нацгвардії служать і працюють понад 5,5 тис. жінок, - Балан

У лавах НГУ проходять службу та працюють 5,5 тис. жінок, понад 360 із них обіймають керівні та командні посади.

Про це повідомив командувач Нацгвардії, генерал-полковник Микола Балан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Звертаючись до особового складу Головного управління НГУ під час урочистостей із нагоди Міжнародного жіночого дня, Балан також сказав про внесок військовослужбовців-жінок у захист територіальної цілісності і суверенітету України.

Зазначається, що з 2014 року вони регулярно залучалися до участі в антитерористичній операції і продовжують виконувати завдання у складі операції Об'єднаних сил.

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"Наразі статус учасника бойових дій отримали майже 1200 жінок", - повідомили в НГУ.

Під час урочистостей командувач Нацгвардії також вручив жінкам-військовослужбовцям відомчі нагороди НГУ і МВС.