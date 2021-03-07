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У Нацгвардії служать і працюють понад 5,5 тис. жінок, - Балан

У Нацгвардії служать і працюють понад 5,5 тис. жінок, - Балан

У лавах НГУ проходять службу та працюють 5,5 тис. жінок, понад 360 із них обіймають керівні та командні посади.

Про це повідомив командувач Нацгвардії, генерал-полковник Микола Балан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Звертаючись до особового складу Головного управління НГУ під час урочистостей із нагоди Міжнародного жіночого дня, Балан також сказав про внесок військовослужбовців-жінок у захист територіальної цілісності і суверенітету України.

Зазначається, що з 2014 року вони регулярно залучалися до участі в антитерористичній операції і продовжують виконувати завдання у складі операції Об'єднаних сил.

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"Наразі статус учасника бойових дій отримали майже 1200 жінок", - повідомили в НГУ.

Під час урочистостей командувач Нацгвардії також вручив жінкам-військовослужбовцям відомчі нагороди НГУ і МВС.

Автор: 

жінки (623) Національна гвардія (1515) Балан (21)


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Топ коментарі
+2
.. и все на передке ???
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07.03.2021 19:13
+2
В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан - Цензор.НЕТ 5968

В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан - Цензор.НЕТ 7314
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07.03.2021 19:27
+1
точніше буде - Авакяну служать понад 5,5 тис жінок.
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07.03.2021 19:41
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.. и все на передке ???
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07.03.2021 19:13 Відповісти
точніше буде - Авакяну служать понад 5,5 тис жінок.
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07.03.2021 19:41 Відповісти
Какой передок ? . По старому это ВВ и задачи у них те же.
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07.03.2021 22:51 Відповісти
В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан - Цензор.НЕТ 5968

В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан - Цензор.НЕТ 7314
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07.03.2021 19:27 Відповісти
Занятно, а трансгендеры и транссексуалы имеются? ))
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07.03.2021 20:59 Відповісти
Служать кацапи і тварини в цирках.
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07.03.2021 21:13 Відповісти
І шо? Це досягнення, чи велике горе?

Жінки працюють, це ДОБРЕ.

Новина ні про що, багато, мало жінок? Може треба посинати волати, що жінок зажимають у кожному кутку і тому їх всього 5,5к?
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07.03.2021 21:23 Відповісти
Працюваты во внутренних войсках -грустно бабоньки!
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07.03.2021 22:49 Відповісти
ВІТАЮ ГЕРОЇЧНИХ ЗАХИСНИЦЬ З ДНЕМ ЖІНОЧОСТІ !!! ЩАСТЯ , ЗДОРОВЯ , БЛАГОПОЛУЧЧЯ !!!
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08.03.2021 11:20 Відповісти
Це "деньги на ветер". З них такі вояки, як з "промокашки скрипач". Особливо з числа місцевого населення - екіпіровані, одягнені, ситі,зарплатня нехіла. А коли на завдання, у відрядження чи в зону ООС - менструація, вагітна,, хвора дитина, цистіт, аднексіт - всі обліплені справками від чола до сідниць. З командирами у сауни чи на поляни - то інша справа... для того туди і набирають.
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08.03.2021 15:07 Відповісти
 
 