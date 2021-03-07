Главный государственный флаг в Киеве приспустили из-за ветра, - КГГА
В Киеве 7 марта из-за сильного ветра приспустили главный государственный флаг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской горгосадминистрации (КГГА).
"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг опустили", - заявил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.
Флаг поднимут, когда погода улучшится.
"До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта", - сообщили в ведомстве.
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Цензор уже день молчит на эту тему.
Вот вам, для примера, что ЭТО было, учитывайте: бархат- с двух сторон!!! Масса, при дожде- не менее кг 30-40 выходила:
Чертов кошмар! Если не разделить- жуткая драка. Представляете? Ну... вот такое вот.
(моя думка)
Ні цвяхи виробляти, які б забивались в дерево...
Ні відро виготовити, які витримувало б масу набраної води...
Ні флагшток виготовити, який би витримував вітрову нагрузку...
А що вже говорити про виробництво достатньої кількості електроенергії для аграрноїУкраїни?!