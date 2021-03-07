Главный государственный флаг в Киеве приспустили из-за ветра, - КГГА

В Киеве 7 марта из-за сильного ветра приспустили главный государственный флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг опустили", - заявил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

Флаг поднимут, когда погода улучшится.

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"До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта", - сообщили в ведомстве.