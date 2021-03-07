Головний державний прапор у Києві приспустили через вітер, - КМДА

У Києві 7 березня через сильний вітер приспустили головний державний прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міськдержадміністрації (КМДА).

"Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштока. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили", - заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Прапор піднімуть, коли погода покращиться.

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"До завтрашнього вечора метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год, тому, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоку вже після 18:00 8 березня", - повідомили у відомстві.