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Головний державний прапор у Києві приспустили через вітер, - КМДА

Головний державний прапор у Києві приспустили через вітер, - КМДА

У Києві 7 березня через сильний вітер приспустили головний державний прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міськдержадміністрації (КМДА).

"Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштока. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили", - заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Прапор піднімуть, коли погода покращиться.

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"До завтрашнього вечора метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год, тому, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоку вже після 18:00 8 березня", - повідомили у відомстві.

Автор: 

КМДА (2363) Київ (19405) негода (755) погода (789)


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Топ коментарі
+27
Главный государственный флаг в Киеве приспустили из-за ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 7478
Главный государственный флаг в Киеве приспустили из-за ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 609
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07.03.2021 19:28
+12
Якщо ураганний вітер, можна замінити тимчасово стягом меншого розміру - приспускати не можна.
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07.03.2021 19:41
+6
Я лет 20-25 отвечал, за флаги, будучи 3-м помощником капитана. Случалось всякое, с ними. Никогда не забуду заказ госфлага в Шри-Ланке... Прошу поверить, для начала офуел капитан, грек. Потом-я. Не помню я- сколько тысяч долларов нам выставил агент, за этот флажок. Но- немало! И вот, эту хрень нам принесли... Через пару суток мы пошли к причалу, имея этот кошмар на гафеле, который прогибался!!! Коротко: это было жуткое сооружение, из каких-то странных материалов, в числе которых преобладал бархат!!! Тяжеленная штука! Но, в итоге- всё нормально... выстоял. Хотел я его сфиздить, домой, в гараже на пол положить. Не помню уже- почему не сфиздил... Всё- честно, от слова- до слова.
Вот вам, для примера, что ЭТО было, учитывайте: бархат- с двух сторон!!! Масса, при дожде- не менее кг 30-40 выходила:
Головний державний прапор у Києві приспустили через вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 5121
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07.03.2021 20:06
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Главный государственный флаг в Киеве приспустили из-за ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 7478
Главный государственный флаг в Киеве приспустили из-за ветра, - КГГА - Цензор.НЕТ 609
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07.03.2021 19:28 Відповісти
Горіла вата - палала.
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07.03.2021 19:47 Відповісти
Якщо в результаті аварії кацапів стало "-", то це великий "+"!
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07.03.2021 20:26 Відповісти
... але нажаль ні одна гидота не одержала цифірьку 200.... Розбили всього навсього кацапсинський бетонозмішувач....)))
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07.03.2021 22:02 Відповісти
А зробити відразу нормально можна було? Чи "какая разница"?
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07.03.2021 19:29 Відповісти
Размеры флага знаете ? А дальше физика.
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07.03.2021 19:34 Відповісти
Якщо ураганний вітер, можна замінити тимчасово стягом меншого розміру - приспускати не можна.
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07.03.2021 19:41 Відповісти
Плохая примета?
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07.03.2021 19:57 Відповісти
Новости , конечно, вражають
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07.03.2021 19:49 Відповісти
Досі?
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07.03.2021 19:52 Відповісти
Нет актуальных. . Например, ***** упало , сломалось и сдохло.
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07.03.2021 19:55 Відповісти
То не актуальна, а сенсаційна- бо довгоочікувана. А актуальні для кожного свої...
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07.03.2021 20:02 Відповісти
есть. Например, мендель публично поругалась кажись с Борелем, и он требует от нее извинений.
Цензор уже день молчит на эту тему.
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07.03.2021 20:28 Відповісти
Державний штандарт приспускають у відомо яких випадках... Це тонкий натяк? )))
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07.03.2021 20:04 Відповісти
Це вітер.
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07.03.2021 20:06 Відповісти
Я лет 20-25 отвечал, за флаги, будучи 3-м помощником капитана. Случалось всякое, с ними. Никогда не забуду заказ госфлага в Шри-Ланке... Прошу поверить, для начала офуел капитан, грек. Потом-я. Не помню я- сколько тысяч долларов нам выставил агент, за этот флажок. Но- немало! И вот, эту хрень нам принесли... Через пару суток мы пошли к причалу, имея этот кошмар на гафеле, который прогибался!!! Коротко: это было жуткое сооружение, из каких-то странных материалов, в числе которых преобладал бархат!!! Тяжеленная штука! Но, в итоге- всё нормально... выстоял. Хотел я его сфиздить, домой, в гараже на пол положить. Не помню уже- почему не сфиздил... Всё- честно, от слова- до слова.
Вот вам, для примера, что ЭТО было, учитывайте: бархат- с двух сторон!!! Масса, при дожде- не менее кг 30-40 выходила:
Головний державний прапор у Києві приспустили через вітер, - КМДА - Цензор.НЕТ 5121
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07.03.2021 20:06 Відповісти
Як там коти?
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07.03.2021 20:21 Відповісти
Благодарю. Вы помните. Это- очень приятно. Они- в полнейшем порядке. Домашние- особенно. С дворней-настали проблемы. Все три девки- жутко беременные, два бойца-кота не могут их поделить. Потому- приходится разделять еду, между тремя группировками.
Чертов кошмар! Если не разделить- жуткая драка. Представляете? Ну... вот такое вот.
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07.03.2021 20:29 Відповісти
Парашют хоть и мокрый, а таскал по аэродрому огого. Его сушить, чистить потом целая история.
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08.03.2021 04:28 Відповісти
Боже, о чем разговор. Да вас уже давно ветром сдуло.
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07.03.2021 20:07 Відповісти
На курсе следования авиаторов завжди був ( з 14 року ) , є і буде Український прапор над хатинкою моїх друзів . Периодично десь раз на півроку його оновлюєм , - бо вітром псується .
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07.03.2021 20:15 Відповісти
і все таки...саме найкраще рішення в таку негоду піднімати прапор меньшого розміру...
(моя думка)
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07.03.2021 20:24 Відповісти
Несомненно. Это- единственный выход. Ибо... ибо вполне вероятны немалые проблемы.
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07.03.2021 20:31 Відповісти
просто...предрассудки))) но...не буди лихо пока оно тихо !
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07.03.2021 20:34 Відповісти
Ого. Скільки шевченків
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07.03.2021 21:07 Відповісти
а це не всі...))))
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07.03.2021 21:09 Відповісти
..да краще одну кацапсину за ноги на час сильного вітру... (моя думка)
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07.03.2021 22:06 Відповісти
ну.. кацапсіну можно і в повний штиль...хай смикається ))) шо вітра чекати?
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07.03.2021 22:15 Відповісти
Поганий знак.
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07.03.2021 22:24 Відповісти
Дурість таку новину постити. Якщо вони завжди спускали при сильному вітрові і нічо не ставалося, то навіщо зараз було в новини пхати.
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07.03.2021 22:49 Відповісти
Ні на що не здатні наші бізнесгниди!
Ні цвяхи виробляти, які б забивались в дерево...
Ні відро виготовити, які витримувало б масу набраної води...
Ні флагшток виготовити, який би витримував вітрову нагрузку...
А що вже говорити про виробництво достатньої кількості електроенергії для аграрноїУкраїни?!
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08.03.2021 17:15 Відповісти
 
 