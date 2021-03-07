Головний державний прапор у Києві приспустили через вітер, - КМДА
У Києві 7 березня через сильний вітер приспустили головний державний прапор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міськдержадміністрації (КМДА).
"Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштока. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили", - заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.
Прапор піднімуть, коли погода покращиться.
"До завтрашнього вечора метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год, тому, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоку вже після 18:00 8 березня", - повідомили у відомстві.
Топ коментарі
+27 Шрек Баблокат
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+12 Игнатьев Фион
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+6 Андрей Шевченко #481297
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Цензор уже день молчит на эту тему.
Вот вам, для примера, что ЭТО было, учитывайте: бархат- с двух сторон!!! Масса, при дожде- не менее кг 30-40 выходила:
Чертов кошмар! Если не разделить- жуткая драка. Представляете? Ну... вот такое вот.
(моя думка)
Ні цвяхи виробляти, які б забивались в дерево...
Ні відро виготовити, які витримувало б масу набраної води...
Ні флагшток виготовити, який би витримував вітрову нагрузку...
А що вже говорити про виробництво достатньої кількості електроенергії для аграрноїУкраїни?!