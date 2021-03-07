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"Нефтегаздобыча" до 2013 года была убыточной и снижала добычу, - СМИ

Компания "Нефтегаздобыча" до покупки ее акций энергохолдингом ДТЭК в 2013 году была убыточной, накапливала долги перед бюджетом и снижала добычу.

Об этом говорится в статье издания "РБК-Украина".

"В течение нескольких лет подряд, вплоть до 2013 года объем добычи сокращался на 15-20% ежегодно, капитальные инвестиции - на 20-50%. Убыток за 2012 год составил 381 млн грн. Возникли долги и перед госбюджетом", - говорится в статье.

По состоянию на конец 2012 года этот долг составлял 64 млн грн (6 млн долларов).

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В статье отмечается, что уже в первый год после прихода профессионального инвестора в 2013 году убыток сменился чистой прибылью 797 млн грн, а налоговые отчисления выросли в 3 раза.

"Уже через несколько лет после продажи "Нефтегаздобычи" профессиональному инвестору добычу удалось увеличить более чем в 3 раза. 2013 год компания закончила уже не с убытком, а с прибылью в 797 млн грн. В 3 раза возросли и налоговые отчисления, превысив 1 млрд грн в 2014 году", - говорится в статье.

Напомним, ДТЭК приобрел акции "Нефтегаздобычи" в 2013 году, после чего благодаря 10 млрд грн инвестициям стала крупнейшей в стране газодобывающей компанией.

Автор: 

прибыль (95) ДТЭК (520) Нефтегаздобыча (16)


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Топ комментарии
+12
Ну это нормальная практика, убить предприятие и купить его за копейки 😁
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07.03.2021 21:25
+11
Для того чтобы прихватизировать, нужно сначала обанкротить! Знакомо! Ахметики с фирташама, барыгами,чучмовскими зятьками и бенями до сих пор считают всех за быдло! А может они и правильно считают! Ложим жизни за справедливость, а в результате ложат на нас!
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07.03.2021 21:26
+10
Зато сейчас они стали сверхприбыльными.
Добываем по 3, продаём по 9.
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07.03.2021 21:21
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Путинский брехливый РуццкийБизнесКанал пиарит ахметковский дэтэк - очень смешно.хоть достойно проплатили?
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07.03.2021 21:17 Ответить
Зато сейчас они стали сверхприбыльными.
Добываем по 3, продаём по 9.
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07.03.2021 21:21 Ответить
Благодаря ахметке мы вынуждены до сих пор покупать газ, а не продавать излишки.
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07.03.2021 21:39 Ответить
Ну это нормальная практика, убить предприятие и купить его за копейки 😁
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07.03.2021 21:25 Ответить
убыточное это значит что большая часть продукции реализуется в тени.
Так же как в Украине в этом году падение ВВП и пром.производства а вот потребление электроэнергии стало рекордным за последние 7 лет что даже пришлось импортировать с рашки
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08.03.2021 08:44 Ответить
Для того чтобы прихватизировать, нужно сначала обанкротить! Знакомо! Ахметики с фирташама, барыгами,чучмовскими зятьками и бенями до сих пор считают всех за быдло! А может они и правильно считают! Ложим жизни за справедливость, а в результате ложат на нас!
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07.03.2021 21:26 Ответить
Если корова не дает молоко, то проверьте сначала доярку, а не продавайте за бесцень корову! Лжецы!
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07.03.2021 21:28 Ответить
А доярка красивая?
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07.03.2021 22:10 Ответить
Пришли профессиональные инвесторы, увеличили цены в разы и, о чудо, убыток сменился чистой прибылью!
Гениально.
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07.03.2021 21:30 Ответить
Да у нас такие чудеса сплошь и рядом, страна чудес и "инвесторов".
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07.03.2021 21:57 Ответить
Продаж нафти, газу, наркотиків та зброї це такі збиткові сфери діяльності, не кажіть.
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07.03.2021 21:32 Ответить
ой вей, а хто доводив кампанію до збитків?

Де інфа?
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07.03.2021 21:36 Ответить
Яка гарна реклама рудого Рината! Свята людина!
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07.03.2021 21:36 Ответить
КОНЕЧНО УБЫТОЧНАЯ ! ВЕДЬ ЕЕ ЕЩЕ НУЖНО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ !))
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07.03.2021 21:38 Ответить
Кого благодарить. Прошло 11 лет, 5 Петиных, 2 ЗЕ и воз ныне там.
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07.03.2021 21:44 Ответить
По такой схеме у государства и народа украли все прибыльные предприятия - сначала с помощью руководства или через министерство предприятие доводится до банкротства (например через продажу продукции по заниженным ценам через фирмы-прокладки будущих прихватизаторов), потом через СМИ начинают рассказывать о том, какое предприятие убыточное, невыгодное для государства, технически отсталое и как его нужно срочно прихватизировать, и сразу же после прихватизации наступает "экономическое чудо" - то же самое предприятие, те же самые работники, то же самое оборудование начинает приносить прибыль и немалую. Подобная публикация от ахметкиного дтэка должна служить поводом для начала расследования об умышленном доведении до банкротства государственного предприятия, и следует разобраться в степени участия банды сепара ахметки в этом преступлении.
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07.03.2021 21:55 Ответить
Ну так ясное дело, доводили до банкротства. Сейчас Коломойского переступили, пора браться за Ахметова.
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07.03.2021 21:56 Ответить
русские при помощи своего влияния добивались любыми путями, чтобы Украинская добыча газа падала, чтобы продавать свой газ Украине и получать деньги с Украины.
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07.03.2021 21:56 Ответить
Начиная от Кучмы и Бакая . А сейчас США хотят свой сланцевый газ напарить.
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07.03.2021 22:02 Ответить
По расчетам Bloomberg Economics, задержка открытия [бизнеса] на один-два месяца может стоить экономике ЕС от €50 до 100 млрд, указывается в сообщении.

Скільки коштуватиме Україні правління зебіла впродовж 5 років порахуйте?
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07.03.2021 22:09 Ответить
мьі верим, мьі же лохи
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07.03.2021 22:13 Ответить
не розумію нащо Цензор опублікував цю казкову брехню ...
усім зрозуміло що підприємства доводились брались під контроль, банкрутились і за корупційною схемою приватизувались ...
чи Ахметов, у зв'язку з санкціями проти Коломойского, хоче підстрахуватись, та наліпити собі крила ?
та якщо перевірити його, то з'ясується що воно ухиляється від сплати податків на величезні суми ...
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07.03.2021 22:17 Ответить
Не верю. Потому что страны ОПЕК живуь с этого. И живут очень не плохо.
Расея на нефтебаксы еврочиновников скупает, дврцы строит, лярды лдолгов свооим союзникам раздает.
Новрегия кроме нефте и газа, рыбой торгует . И почему-то в ЕС на 1-м месте по уровню жизни.
И только в Украине добыча нефте и газа убыточные. Может просто надо перестать воровать?
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07.03.2021 22:19 Ответить
По поводу Норвегии Вы правы от части, вся Скандинавия живёт неплохо, но у неё ресурсов поболее.
Ну а воровать у нас, в Украине - это называется крупным бизнесом, причём уважаемым и почётным. Поэтому среднему и мелкому хода не дают, нечего "выскочкам" воду мутить.
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07.03.2021 23:55 Ответить
Мразь ахметка
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07.03.2021 22:23 Ответить
Чувак курирующий Домбабве,курирует энергетику Украины.Вы не считаете это риском панове?
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07.03.2021 23:08 Ответить
Этот риск скорее можно назвать словом из кроссворда из шести букв, вторая - "И", и это слово не "фиаско".
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07.03.2021 23:46 Ответить
Ла уж.Долго выбивать нам из сына,плоть отца его короля
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07.03.2021 23:59 Ответить
100%!
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08.03.2021 00:06 Ответить
Ну тогда Sting - Shape of My Heart (Leon)https://youtu.be/QK-Z1K67uaA
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08.03.2021 00:23 Ответить
Алаверды!
https://www.youtube.com/watch?v=CGhMd6LkIQg Nightwish - Sleeping Sun

Наши украинцы, широко не известные, но оригинальные
https://www.youtube.com/watch?v=PogzrU8WPjo IGNEA - Alexandria

и
https://www.youtube.com/watch?v=mjF1rmSV1dM ARCH ENEMY - The Eagle Flies Alone
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08.03.2021 01:14 Ответить
nnio Morricone - For A Few Dollars More [HQ]https://youtu.be/mLXQltR7vUQ
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08.03.2021 01:27 Ответить
Гы The Good The Bad and the Ugly Finale https://youtu.be/sXldafIl5DQ Не может быть алаверды
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08.03.2021 01:32 Ответить
Дык молодёжь о Морриконе только по наслышке знает, и то лишь из саундтреков в старых фильмах.
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08.03.2021 01:59 Ответить
Это так.Но я помню время,когда кроме "Брильянтовой руки","Новогодняя байда"с Надей,"Абдула поджигай из "Солнц пустыни" и т.Д всё это отмирающие мэмы совкого наследия как Клинт Иствуд в США.Только в США ему дадут умереть,а в Рашке ,его б в Мавзолей определили и труды на века писали.И не просто труды,а определяющие как жить соседним Государствам
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08.03.2021 02:25 Ответить
Ну мне во времена той байды было лет десять, а то и больше, так что в этом я согласен.
На счёт Исвуда тема несколько другая, там кинотрадиции чтут (хотя зачем - непонятно) , и великомокшания здесь не при делах.
Так шо с мавзолеем тоже не так всё просто, отцов-основателей в США тоже почитают до сих пор, хотя их принципы попраны, и "несколько" переиначены, если смотреть на это буквально, и тем более с исторической точки зрения. Но и буквально воспринимать всё невозможно, реалии меняются. Но и концепцию они тоже менять не хотят. В результате получается бег на месте, только прогресс свои технологические новации постоянно выдаёт, под которые старые концепции подгонять приходится. И это касается не только, но и всего мира. и всех свои взгляды и заморочки по этому поводу.
Это лишь моё ИМХО. Возможно в чём-то я и ошибаюсь.
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08.03.2021 03:07 Ответить
и всех свои взгляды и заморочки по этому поводу.

Следует читать - каждая страна и система в ней свои взгляды и заморочки по этому поводу имеет.
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08.03.2021 03:30 Ответить
Никто никого ни к чему не принуждает.Хочешь замкнуться в старых концепциях от как Пуйло например,твоё право.На него никто не претендует.Это твоё право.Но какого чёрта,ты полез на моё право Крым-как пример.Так же и с Морриконе это моё право.Если скажут отвали со с старичком я пойму.А есть те, хто рамсы путает и не понимают,що Гитлер уже исполнял под Вагнера,захват Польского блокпоста.Понимаешь?И это касается не только, но и всего мира. и всех свои взгляды и заморочки по этому поводу.
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08.03.2021 03:47 Ответить
А я тебе о чём говорю?
Именно, о том, что во всём мире и до сих пор царит та же концепция, только под другим соусом, так сказать отретушированная, но суть и базис остаются теми же. И это вне зависимости от моего, или чего-то желания и мнения. Вернее сказать общественным мнением научились более изощрённо манипулировать. Хотя моё личное мнение сильно от любых, ныне существующих, государственных доктрин отличается. По сути сейчас все движутся либо в сторону крайне левого уклона, либо крайне правого, и не важно под каким соусом это подают, как образец безупречной демократии, либо как образец деспотичной тираниии.
Мне больше импонирует умеренная технократия, с соответствующими институтами, но такого порядка, к сожалению, в мире пока нет. Об идеях всемирной глобализации я вообще молчу, так как нынешняя её концепция носит больше политический и идеологический характер, нежели технический и экономический.
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08.03.2021 12:59 Ответить
вот... в работу включили журнашлюх и журнапроститутов... жаль, что у журналистов нет клятвы типы клятвы Гиппократа... ну хотя бы на Библии присягались - не лгать, не обманывать, не унижать, не ложиться под каждого встречного-поперечного за грош...
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08.03.2021 08:35 Ответить
 
 