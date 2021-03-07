"Нефтегаздобыча" до 2013 года была убыточной и снижала добычу, - СМИ

Компания "Нефтегаздобыча" до покупки ее акций энергохолдингом ДТЭК в 2013 году была убыточной, накапливала долги перед бюджетом и снижала добычу.

Об этом говорится в статье издания "РБК-Украина".

"В течение нескольких лет подряд, вплоть до 2013 года объем добычи сокращался на 15-20% ежегодно, капитальные инвестиции - на 20-50%. Убыток за 2012 год составил 381 млн грн. Возникли долги и перед госбюджетом", - говорится в статье.

По состоянию на конец 2012 года этот долг составлял 64 млн грн (6 млн долларов).

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В статье отмечается, что уже в первый год после прихода профессионального инвестора в 2013 году убыток сменился чистой прибылью 797 млн грн, а налоговые отчисления выросли в 3 раза.

"Уже через несколько лет после продажи "Нефтегаздобычи" профессиональному инвестору добычу удалось увеличить более чем в 3 раза. 2013 год компания закончила уже не с убытком, а с прибылью в 797 млн грн. В 3 раза возросли и налоговые отчисления, превысив 1 млрд грн в 2014 году", - говорится в статье.

Напомним, ДТЭК приобрел акции "Нефтегаздобычи" в 2013 году, после чего благодаря 10 млрд грн инвестициям стала крупнейшей в стране газодобывающей компанией.