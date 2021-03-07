Компанія "Нафтогазвидобування" до 2013 року була збитковою і знижувала видобуток, - ЗМІ

Компанія "Нафтогазвидобування" до покупки її акцій енергохолдингом ДТЕК у 2013 році була збитковою, накопичувала борги перед бюджетом і знижувала видобуток.

Про це йдеться устатті видання "РБК-Україна".

"Упродовж кількох років поспіль, аж до 2013 року, обсяг видобутку скорочувався на 15-20% щорічно, капітальні інвестиції - на 20-50%. Збиток за 2012 рік становить 381 млн грн. Виникли борги і перед держбюджетом", - йдеться у статті.

Станом на кінець 2012 року цей борг становив 64 млн грн (6 млн доларів).

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У статті наголошується, що вже в перший рік після приходу професійного інвестора у 2013 році збиток змінився чистим прибутком у 797 млн ​​грн, а податкові відрахування зросли втричі.

"Уже через кілька років після продажу "Нафтогазвидобування" професійному інвесторові вдалося збільшити видобуток більше, ніж втричі, 2013 рік компанія закінчила вже не зі збитками, а з прибутком у 797 млн грн, утричі зросли й податкові відрахування, перевищивши 1 млрд грн у 2014 році", - йдеться в статті.

Нагадаємо, енергохолдинг ДТЕК придбав акції "Нафтогазвидобування" у 2013 році, після чого завдяки 10 млрд грн інвестицій вона стала найбільшою в країні газодобувною компанією.