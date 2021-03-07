Компанія "Нафтогазвидобування" до 2013 року була збитковою і знижувала видобуток, - ЗМІ
Компанія "Нафтогазвидобування" до покупки її акцій енергохолдингом ДТЕК у 2013 році була збитковою, накопичувала борги перед бюджетом і знижувала видобуток.
Про це йдеться устатті видання "РБК-Україна".
"Упродовж кількох років поспіль, аж до 2013 року, обсяг видобутку скорочувався на 15-20% щорічно, капітальні інвестиції - на 20-50%. Збиток за 2012 рік становить 381 млн грн. Виникли борги і перед держбюджетом", - йдеться у статті.
Станом на кінець 2012 року цей борг становив 64 млн грн (6 млн доларів).
У статті наголошується, що вже в перший рік після приходу професійного інвестора у 2013 році збиток змінився чистим прибутком у 797 млн грн, а податкові відрахування зросли втричі.
"Уже через кілька років після продажу "Нафтогазвидобування" професійному інвесторові вдалося збільшити видобуток більше, ніж втричі, 2013 рік компанія закінчила вже не зі збитками, а з прибутком у 797 млн грн, утричі зросли й податкові відрахування, перевищивши 1 млрд грн у 2014 році", - йдеться в статті.
Нагадаємо, енергохолдинг ДТЕК придбав акції "Нафтогазвидобування" у 2013 році, після чого завдяки 10 млрд грн інвестицій вона стала найбільшою в країні газодобувною компанією.
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Добываем по 3, продаём по 9.
Так же как в Украине в этом году падение ВВП и пром.производства а вот потребление электроэнергии стало рекордным за последние 7 лет что даже пришлось импортировать с рашки
Гениально.
Де інфа?
Скільки коштуватиме Україні правління зебіла впродовж 5 років порахуйте?
усім зрозуміло що підприємства доводились брались під контроль, банкрутились і за корупційною схемою приватизувались ...
чи Ахметов, у зв'язку з санкціями проти Коломойского, хоче підстрахуватись, та наліпити собі крила ?
та якщо перевірити його, то з'ясується що воно ухиляється від сплати податків на величезні суми ...
Расея на нефтебаксы еврочиновников скупает, дврцы строит, лярды лдолгов свооим союзникам раздает.
Новрегия кроме нефте и газа, рыбой торгует . И почему-то в ЕС на 1-м месте по уровню жизни.
И только в Украине добыча нефте и газа убыточные. Может просто надо перестать воровать?
Ну а воровать у нас, в Украине - это называется крупным бизнесом, причём уважаемым и почётным. Поэтому среднему и мелкому хода не дают, нечего "выскочкам" воду мутить.
https://www.youtube.com/watch?v=CGhMd6LkIQg Nightwish - Sleeping Sun
Наши украинцы, широко не известные, но оригинальные
https://www.youtube.com/watch?v=PogzrU8WPjo IGNEA - Alexandria
и
https://www.youtube.com/watch?v=mjF1rmSV1dM ARCH ENEMY - The Eagle Flies Alone
На счёт Исвуда тема несколько другая, там кинотрадиции чтут (хотя зачем - непонятно) , и великомокшания здесь не при делах.
Так шо с мавзолеем тоже не так всё просто, отцов-основателей в США тоже почитают до сих пор, хотя их принципы попраны, и "несколько" переиначены, если смотреть на это буквально, и тем более с исторической точки зрения. Но и буквально воспринимать всё невозможно, реалии меняются. Но и концепцию они тоже менять не хотят. В результате получается бег на месте, только прогресс свои технологические новации постоянно выдаёт, под которые старые концепции подгонять приходится. И это касается не только, но и всего мира. и всех свои взгляды и заморочки по этому поводу.
Это лишь моё ИМХО. Возможно в чём-то я и ошибаюсь.
Следует читать - каждая страна и система в ней свои взгляды и заморочки по этому поводу имеет.
Именно, о том, что во всём мире и до сих пор царит та же концепция, только под другим соусом, так сказать отретушированная, но суть и базис остаются теми же. И это вне зависимости от моего, или чего-то желания и мнения. Вернее сказать общественным мнением научились более изощрённо манипулировать. Хотя моё личное мнение сильно от любых, ныне существующих, государственных доктрин отличается. По сути сейчас все движутся либо в сторону крайне левого уклона, либо крайне правого, и не важно под каким соусом это подают, как образец безупречной демократии, либо как образец деспотичной тираниии.
Мне больше импонирует умеренная технократия, с соответствующими институтами, но такого порядка, к сожалению, в мире пока нет. Об идеях всемирной глобализации я вообще молчу, так как нынешняя её концепция носит больше политический и идеологический характер, нежели технический и экономический.