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Новости Коронавирус и карантин
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У трех жителей Тернопольщины в третий раз обнаружили COVID-19

У трех жителей Тернопольщины в третий раз обнаружили COVID-19

У трех жителей Тернопольской области в третий раз обнаружили COVID-19.

Также зафиксировано более 60 случаев повторного заражения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам эпидемиолога областного лабораторного центра Владимира Паничева, повторные заболевания характерны и другим вирусным инфекциям.

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"Такие тенденции характерны многим вирусным инфекциям. Это может быть связано с общим состоянием организма. Поэтому людям, переболевшим повторно, стоит пройти комплексные обследования. До сих пор мы не можем утверждать, является ли это повторной инфекцией или повторным обнаружением. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а потом из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать", - рассказал он.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+14
Это уже зависимость...
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08.03.2021 08:50
+13
А может тесты такие правильные... И эпидемии гриппа что-то не видно.
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08.03.2021 08:58
+12
Пробирки мыть пробовали ?
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08.03.2021 08:52
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Это уже зависимость...
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08.03.2021 08:50 Ответить
Привычка.
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08.03.2021 09:14 Ответить
В Україні медицини немає! Степанова та Радуцького потрібно арештувати та судити за фальсифікацію та саботаж роботи під час епідемії!
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08.03.2021 21:51 Ответить
рецидивисты... астанавитесь!
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08.03.2021 11:32 Ответить
І не каються.
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08.03.2021 08:51 Ответить
ты видел хоть раз кающегося попа что взял деньги от прихожан,
так и врачи
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08.03.2021 09:02 Ответить
Пробирки мыть пробовали ?
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08.03.2021 08:52 Ответить
А нащо ?! " Какая разница" ?!
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08.03.2021 10:23 Ответить
"У трех жителей Тернопольщины в третий раз обнаружили COVID-19" - говорят, что в Тернополе есть https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html секретная биолаборатория США.
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08.03.2021 08:55 Ответить
это не честно , кому то 3 раза , а кому то не разу
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08.03.2021 08:56 Ответить
Третий раз за неделю ...
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08.03.2021 08:57 Ответить
А может тесты такие правильные... И эпидемии гриппа что-то не видно.
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08.03.2021 08:58 Ответить
Та Грип Ковіду злякався !
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08.03.2021 10:24 Ответить
Доктор : пациент, вы наркоту глотаете?
Пациент : что вы доктор,на меня Ковид напал уже пятый раз,жизни от него нет
Доктор : пациент,вы явно жрете кокиан из Колумбиии или Аргентины,вы агент Патрушева...
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08.03.2021 09:00 Ответить
😀😀😀
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08.03.2021 09:08 Ответить
З святом Весни, пані Софія.У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 8866
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08.03.2021 10:04 Ответить
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08.03.2021 11:31 Ответить
Есть у карантина начало,нет у него .....конца
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08.03.2021 09:00 Ответить
Бизнес,ничего личного,а реклама двигатель бизнеса и торговли, дерьмом аптечным...
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08.03.2021 09:02 Ответить
25 % мировой торговли наркотой принадлежит РАБссии,и это уже не скрывается...
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08.03.2021 09:04 Ответить
Шо то кто-то Вас активно спамит , наверно иностранные агенты- троли 😀
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08.03.2021 09:12 Ответить
"We are the champions
We are the champions
No time for losers
Cause we are the champions of the World"

У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 9074
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08.03.2021 09:06 Ответить
The quieter you are, the more you are able to hear ...
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08.03.2021 09:16 Ответить
У трех жителей Тернопольщины в третий раз обнаружили COVID-19!!!

Тогда прививаться абсолютно бессмысленно. Вакцинация ничего не даст. Вирус мутирует. Вакциной, да еще некачественной вы только угрохаете свое здоровье
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08.03.2021 09:13 Ответить
ну ты ж в эту троицу не входишь?а остальные -по разу...а кто и вообще ни разу.
но дело хозяйское.решил не прививаться-флаг в руки.може и рекорд побьешь,четыре раза переболеешь
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08.03.2021 09:19 Ответить
Это совершенно возмутительно!
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08.03.2021 09:17 Ответить
Этот факт доказывает, что либо тесты неправильные, либо стратегия борьбы с вирусом неправильная.
В любом случае, принимать участие в шабаше с "вакцинацией" нет никаких рациональных оснований.

Либо, сообщение о этом факе - фейк.
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08.03.2021 09:19 Ответить
набутий імунітет від ковіду на півроку і за рік вони вже потратили по два імунітети - якраз пора на третій круг заходити…
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08.03.2021 11:55 Ответить
Сколько раз искали, столько и нашли.
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08.03.2021 09:29 Ответить
Даст Бог, не последний раз.
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08.03.2021 09:40 Ответить
Зато этим людям на душе сразу спокойней, ну, и гордость, наверное, какая-то - какой-никакой - рекорд.
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08.03.2021 09:57 Ответить
мастера спорту
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08.03.2021 11:33 Ответить
мазохисты
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08.03.2021 09:38 Ответить
Учитывая что с каждым разом протекание болезни все сложнее... То столько не живут Тут дело скорее в процедуре выписки. Во многих странах делают минимум 2 теста для того что бы считался выздоровевшим, а у нас 1 тест. А учитывая что тесты не дают 100% результата или же не качественные... То скорее всего еще больных разносчиков вируса записали в здоровые. А потом снова обнаружили у них вирус) Короче "чемпионы" во всей красе.
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08.03.2021 09:39 Ответить
а сколько раз в течение жизни у жителей был обнаружен вирус гриппа? отож...
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08.03.2021 09:40 Ответить
Да вот почему то от гриппа намордники носить не требовали, равно как и шмурдяком колоться в обязательном порядке, и предъявлять везде ветпаспорт ковид-пасс.
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08.03.2021 09:43 Ответить
маркетинг, он и на Марсе маркетинг... бабльгум на марше...
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08.03.2021 11:17 Ответить
Степанов, очевидно, садист и ему нравится издеваться над своими крепостными.
Главное, чтобы лохам тоже нравилось, как над ними глумяться, ибо "согласие есть продукт полного непротивления сторон"(С)
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08.03.2021 09:42 Ответить
А мовчання дорівнює згоди - з цивільного Кодексу.
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08.03.2021 09:59 Ответить
" А какая разница ? " В.А. Зелох .
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08.03.2021 10:03 Ответить
це вже новий штамп...послєдняя модель
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08.03.2021 10:05 Ответить
Это позднячок пришел.
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08.03.2021 10:12 Ответить
Освіту треба перевести на дистанційну форму навчання, тоді збережемо людей.
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08.03.2021 10:14 Ответить
чтоб верить власти надо стать шизофреником. С виду нормальный но власти верит шо блаженный.
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08.03.2021 10:31 Ответить
З таких виходили чудові чекісти або нацистські катувальники. За правоє дєло готові на всьо.
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08.03.2021 10:42 Ответить
мабуть всі штами "зібрали"......,ковідні "стахановці"...))))
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08.03.2021 10:52 Ответить
эти дятлы продолжают ходить без масок?
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08.03.2021 12:00 Ответить
Читал одного академика так он утверждает шо пцр тесты предназначены совсем для другого и ковид они будут обнаруживать даже у кирпича. Но нам то пох.)
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08.03.2021 12:33 Ответить
бог любит троицу (с) бог
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08.03.2021 12:47 Ответить
Круговорот речовин в природі.
У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 4015
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08.03.2021 22:56 Ответить
 
 