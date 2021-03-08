У трех жителей Тернопольщины в третий раз обнаружили COVID-19!!!

У трех жителей Тернопольской области в третий раз обнаружили COVID-19.

Также зафиксировано более 60 случаев повторного заражения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам эпидемиолога областного лабораторного центра Владимира Паничева, повторные заболевания характерны и другим вирусным инфекциям.

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"Такие тенденции характерны многим вирусным инфекциям. Это может быть связано с общим состоянием организма. Поэтому людям, переболевшим повторно, стоит пройти комплексные обследования. До сих пор мы не можем утверждать, является ли это повторной инфекцией или повторным обнаружением. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а потом из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать", - рассказал он.