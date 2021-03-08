У трех жителей Тернопольщины в третий раз обнаружили COVID-19
У трех жителей Тернопольской области в третий раз обнаружили COVID-19.
Также зафиксировано более 60 случаев повторного заражения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам эпидемиолога областного лабораторного центра Владимира Паничева, повторные заболевания характерны и другим вирусным инфекциям.
"Такие тенденции характерны многим вирусным инфекциям. Это может быть связано с общим состоянием организма. Поэтому людям, переболевшим повторно, стоит пройти комплексные обследования. До сих пор мы не можем утверждать, является ли это повторной инфекцией или повторным обнаружением. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а потом из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать", - рассказал он.
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так и врачи
Пациент : что вы доктор,на меня Ковид напал уже пятый раз,жизни от него нет
Доктор : пациент,вы явно жрете кокиан из Колумбиии или Аргентины,вы агент Патрушева...
We are the champions
No time for losers
Cause we are the champions of the World"
Тогда прививаться абсолютно бессмысленно. Вакцинация ничего не даст. Вирус мутирует. Вакциной, да еще некачественной вы только угрохаете свое здоровье
но дело хозяйское.решил не прививаться-флаг в руки.може и рекорд побьешь,четыре раза переболеешь
В любом случае, принимать участие в шабаше с "вакцинацией" нет никаких рациональных оснований.
Либо, сообщение о этом факе - фейк.
ветпаспортковид-пасс.
Главное, чтобы лохам тоже нравилось, как над ними глумяться, ибо "согласие есть продукт полного непротивления сторон"(С)