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У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19
У трьох жителів Тернопільської області втретє виявили COVID-19.
Також зафіксовано понад 60 випадків повторного зараження, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, повторні захворювання характерні й іншим вірусним інфекціям.
"Такі тенденції характерні багатьом вірусним інфекціям. Це може бути пов'язано із загальним станом організму. Тому людям, що перехворіли повторно, варто пройти комплексні обстеження. Досі ми не можемо стверджувати, чи є це повторною інфекцією, чи повторним виявленням. Можливо таке, що організм повністю не звільнився від вірусу, а потім через несприятливі обставини він знову дав про себе знати", - розповів він.
Топ коментарі
+14 Ёши Ёкомуро
показати весь коментар08.03.2021 08:50
+13 Moose White
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+12 Владимир Бабчинский
показати весь коментар08.03.2021 08:52
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так и врачи
Пациент : что вы доктор,на меня Ковид напал уже пятый раз,жизни от него нет
Доктор : пациент,вы явно жрете кокиан из Колумбиии или Аргентины,вы агент Патрушева...
We are the champions
No time for losers
Cause we are the champions of the World"
Тогда прививаться абсолютно бессмысленно. Вакцинация ничего не даст. Вирус мутирует. Вакциной, да еще некачественной вы только угрохаете свое здоровье
но дело хозяйское.решил не прививаться-флаг в руки.може и рекорд побьешь,четыре раза переболеешь
В любом случае, принимать участие в шабаше с "вакцинацией" нет никаких рациональных оснований.
Либо, сообщение о этом факе - фейк.
ветпаспортковид-пасс.
Главное, чтобы лохам тоже нравилось, как над ними глумяться, ибо "согласие есть продукт полного непротивления сторон"(С)