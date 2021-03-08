УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7346 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 152 52

У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19

У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19

У трьох жителів Тернопільської області втретє виявили COVID-19.

Також зафіксовано понад 60 випадків повторного зараження, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, повторні захворювання характерні й іншим вірусним інфекціям.

"Такі тенденції характерні багатьом вірусним інфекціям. Це може бути пов'язано із загальним станом організму. Тому людям, що перехворіли повторно, варто пройти комплексні обстеження. Досі ми не можемо стверджувати, чи є це повторною інфекцією, чи повторним виявленням. Можливо таке, що організм повністю не звільнився від вірусу, а потім через несприятливі обставини він знову дав про себе знати", - розповів він.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 106 осіб, зафіксували 5 572 випадки зараження, одужали 1 734 людини

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Тернопільська область (586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Это уже зависимость...
показати весь коментар
08.03.2021 08:50
+13
А может тесты такие правильные... И эпидемии гриппа что-то не видно.
показати весь коментар
08.03.2021 08:58
+12
Пробирки мыть пробовали ?
показати весь коментар
08.03.2021 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это уже зависимость...
показати весь коментар
08.03.2021 08:50 Відповісти
Привычка.
показати весь коментар
08.03.2021 09:14 Відповісти
В Україні медицини немає! Степанова та Радуцького потрібно арештувати та судити за фальсифікацію та саботаж роботи під час епідемії!
показати весь коментар
08.03.2021 21:51 Відповісти
рецидивисты... астанавитесь!
показати весь коментар
08.03.2021 11:32 Відповісти
І не каються.
показати весь коментар
08.03.2021 08:51 Відповісти
ты видел хоть раз кающегося попа что взял деньги от прихожан,
так и врачи
показати весь коментар
08.03.2021 09:02 Відповісти
Пробирки мыть пробовали ?
показати весь коментар
08.03.2021 08:52 Відповісти
А нащо ?! " Какая разница" ?!
показати весь коментар
08.03.2021 10:23 Відповісти
"У трех жителей Тернопольщины в третий раз обнаружили COVID-19" - говорят, что в Тернополе есть https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html секретная биолаборатория США.
показати весь коментар
08.03.2021 08:55 Відповісти
это не честно , кому то 3 раза , а кому то не разу
показати весь коментар
08.03.2021 08:56 Відповісти
Третий раз за неделю ...
показати весь коментар
08.03.2021 08:57 Відповісти
А может тесты такие правильные... И эпидемии гриппа что-то не видно.
показати весь коментар
08.03.2021 08:58 Відповісти
Та Грип Ковіду злякався !
показати весь коментар
08.03.2021 10:24 Відповісти
Доктор : пациент, вы наркоту глотаете?
Пациент : что вы доктор,на меня Ковид напал уже пятый раз,жизни от него нет
Доктор : пациент,вы явно жрете кокиан из Колумбиии или Аргентины,вы агент Патрушева...
показати весь коментар
08.03.2021 09:00 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
08.03.2021 09:08 Відповісти
З святом Весни, пані Софія.У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 8866
показати весь коментар
08.03.2021 10:04 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2021 11:31 Відповісти
Есть у карантина начало,нет у него .....конца
показати весь коментар
08.03.2021 09:00 Відповісти
Бизнес,ничего личного,а реклама двигатель бизнеса и торговли, дерьмом аптечным...
показати весь коментар
08.03.2021 09:02 Відповісти
25 % мировой торговли наркотой принадлежит РАБссии,и это уже не скрывается...
показати весь коментар
08.03.2021 09:04 Відповісти
Шо то кто-то Вас активно спамит , наверно иностранные агенты- троли 😀
показати весь коментар
08.03.2021 09:12 Відповісти
"We are the champions
We are the champions
No time for losers
Cause we are the champions of the World"

У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 9074
показати весь коментар
08.03.2021 09:06 Відповісти
The quieter you are, the more you are able to hear ...
показати весь коментар
08.03.2021 09:16 Відповісти
У трех жителей Тернопольщины в третий раз обнаружили COVID-19!!!

Тогда прививаться абсолютно бессмысленно. Вакцинация ничего не даст. Вирус мутирует. Вакциной, да еще некачественной вы только угрохаете свое здоровье
показати весь коментар
08.03.2021 09:13 Відповісти
ну ты ж в эту троицу не входишь?а остальные -по разу...а кто и вообще ни разу.
но дело хозяйское.решил не прививаться-флаг в руки.може и рекорд побьешь,четыре раза переболеешь
показати весь коментар
08.03.2021 09:19 Відповісти
Это совершенно возмутительно!
показати весь коментар
08.03.2021 09:17 Відповісти
Этот факт доказывает, что либо тесты неправильные, либо стратегия борьбы с вирусом неправильная.
В любом случае, принимать участие в шабаше с "вакцинацией" нет никаких рациональных оснований.

Либо, сообщение о этом факе - фейк.
показати весь коментар
08.03.2021 09:19 Відповісти
набутий імунітет від ковіду на півроку і за рік вони вже потратили по два імунітети - якраз пора на третій круг заходити…
показати весь коментар
08.03.2021 11:55 Відповісти
Сколько раз искали, столько и нашли.
показати весь коментар
08.03.2021 09:29 Відповісти
Даст Бог, не последний раз.
показати весь коментар
08.03.2021 09:40 Відповісти
Зато этим людям на душе сразу спокойней, ну, и гордость, наверное, какая-то - какой-никакой - рекорд.
показати весь коментар
08.03.2021 09:57 Відповісти
мастера спорту
показати весь коментар
08.03.2021 11:33 Відповісти
мазохисты
показати весь коментар
08.03.2021 09:38 Відповісти
Учитывая что с каждым разом протекание болезни все сложнее... То столько не живут Тут дело скорее в процедуре выписки. Во многих странах делают минимум 2 теста для того что бы считался выздоровевшим, а у нас 1 тест. А учитывая что тесты не дают 100% результата или же не качественные... То скорее всего еще больных разносчиков вируса записали в здоровые. А потом снова обнаружили у них вирус) Короче "чемпионы" во всей красе.
показати весь коментар
08.03.2021 09:39 Відповісти
а сколько раз в течение жизни у жителей был обнаружен вирус гриппа? отож...
показати весь коментар
08.03.2021 09:40 Відповісти
Да вот почему то от гриппа намордники носить не требовали, равно как и шмурдяком колоться в обязательном порядке, и предъявлять везде ветпаспорт ковид-пасс.
показати весь коментар
08.03.2021 09:43 Відповісти
маркетинг, он и на Марсе маркетинг... бабльгум на марше...
показати весь коментар
08.03.2021 11:17 Відповісти
Степанов, очевидно, садист и ему нравится издеваться над своими крепостными.
Главное, чтобы лохам тоже нравилось, как над ними глумяться, ибо "согласие есть продукт полного непротивления сторон"(С)
показати весь коментар
08.03.2021 09:42 Відповісти
А мовчання дорівнює згоди - з цивільного Кодексу.
показати весь коментар
08.03.2021 09:59 Відповісти
" А какая разница ? " В.А. Зелох .
показати весь коментар
08.03.2021 10:03 Відповісти
це вже новий штамп...послєдняя модель
показати весь коментар
08.03.2021 10:05 Відповісти
Это позднячок пришел.
показати весь коментар
08.03.2021 10:12 Відповісти
Освіту треба перевести на дистанційну форму навчання, тоді збережемо людей.
показати весь коментар
08.03.2021 10:14 Відповісти
чтоб верить власти надо стать шизофреником. С виду нормальный но власти верит шо блаженный.
показати весь коментар
08.03.2021 10:31 Відповісти
З таких виходили чудові чекісти або нацистські катувальники. За правоє дєло готові на всьо.
показати весь коментар
08.03.2021 10:42 Відповісти
мабуть всі штами "зібрали"......,ковідні "стахановці"...))))
показати весь коментар
08.03.2021 10:52 Відповісти
эти дятлы продолжают ходить без масок?
показати весь коментар
08.03.2021 12:00 Відповісти
Читал одного академика так он утверждает шо пцр тесты предназначены совсем для другого и ковид они будут обнаруживать даже у кирпича. Но нам то пох.)
показати весь коментар
08.03.2021 12:33 Відповісти
бог любит троицу (с) бог
показати весь коментар
08.03.2021 12:47 Відповісти
Круговорот речовин в природі.
У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 4015
показати весь коментар
08.03.2021 22:56 Відповісти
 
 