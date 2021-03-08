У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19

У трьох жителів Тернопільської області втретє виявили COVID-19.

Також зафіксовано понад 60 випадків повторного зараження, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, повторні захворювання характерні й іншим вірусним інфекціям.

"Такі тенденції характерні багатьом вірусним інфекціям. Це може бути пов'язано із загальним станом організму. Тому людям, що перехворіли повторно, варто пройти комплексні обстеження. Досі ми не можемо стверджувати, чи є це повторною інфекцією, чи повторним виявленням. Можливо таке, що організм повністю не звільнився від вірусу, а потім через несприятливі обставини він знову дав про себе знати", - розповів він.

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